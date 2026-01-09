Cod Galben de vreme severă: situația din trafic și intervențiile autorităților
Curentul.md, 9 ianuarie 2026 10:10
Ministerul Afacerilor Interne informează că, potrivit avertizării emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 08 ianuarie 2026, ora 16:00 – 09 ianuarie 2026, ora 12:00, pe întreg teritoriul țării a fost instituit Cod Galben de intensificări ale vântului, lapoviță și ninsoare. Pe durata intervalului menționat s-au înregistrat rafale de vânt cu viteze de până […]
Acum 10 minute
10:10
Acum o oră
09:40
În urma condițiilor meteo nefavorabile salvatorii și pompierii din toată țara au fost antrenați pentru lichidarea consecințelor situațiilor de risc, dar și ajutorarea populației aflate în dificultate. În ultimele 24 de ore angajații IGSU au realizat 88 de intervenții, cele mai multe din ele 33 la efectuarea lucrărilor de tractare și deblocare mijloacelor de transport […]
Acum 2 ore
09:10
Circulație blocată pe șoseaua Balcani, după Grătiești, din cauza unui camion răsturnat # Curentul.md
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele sensuri de deplasare. Blocajul este cauzat de un accident rutier produs astăzi, în jurul orei 04:11, când un camion de model Mercedes a derapat de pe carosabil, răsturnându-se și blocând complet traseul. Conducătorul auto a fost preluat de un echipaj de […]
Ieri
09:40
Maia Sandu a participat la inaugurarea președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Curentul.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul găzduit de Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a reunit mai mulți oficiali, inclusiv, Președintele Consiliului European, António Costa,Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Președintele Ucrainei Volodymyr Zelenskyy. În discuțiile cu liderii europeni, șefa statului a […]
7 ianuarie 2026
12:10
Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție: Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Completul nu a identificat probleme privind conformitatea acestora cu criteriile de integritate etică și financiară stabilite de art. 11 din Legea nr. 252/2023. Rapoartele de evaluare au fost transmise astăzi subiecților evaluării și Consiliului […]
11:10
Consiliul Superior al Procurorilor convoacă Adunarea Generală a Procurorilor pentru 20 martie # Curentul.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis convocarea Adunării Generale a Procurorilor pentru data de 20 martie 2026, ora 10:00, aceasta urmând să se desfășoare în format online. Proiectul ordinii de zi a Adunării Generale a Procurorilor include următoarele subiecte: – audierea raportului privind activitatea Procuraturii pentru anul 2025; – dezbaterea priorităților Procuraturii pentru anul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele cu datele de identificare de mai sus, ca măsură de precauție. Decizia a fost luată în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern utilizat în procesul de fabricație, care ar putea conduce la posibila prezență […]
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează că, între 7 ianuarie, ora 01:00 și 9 ianuarie, ora 14:00, se vor menține poleiul și ghețușul pe drumurile din mai multe regiuni ale țării. Pe 8 ianuarie sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Autoritățile municipale sunt pregătite să intervină […]
6 ianuarie 2026
17:10
Echipa de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Sîngerei a avut o intervenție deosebită la începutul anului, asistând o naștere care s-a produs în ambulanță. Cazul a fost înregistrat la data de 5 ianuarie 2026. La ora 14:14, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel dintr-o localitate a raionului Sîngerei, privind […]
16:40
Agenția Servicii Publice anunță lansarea, la data de 05.01.2026, unui serviciu nou, în format online, de luare în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor care doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent. Serviciul este destinat persoanelor fizice rezidente care intenționează să desfășoare activitatea economică independentă în domeniul prestării serviciilor, […]
16:10
Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de depistare precoce a cancerului mamar. Aceste servicii au fost oferite persoanelor cu simptome suspecte, facilitând accesul rapid la investigații de specialitate. Din numărul total, peste cinci […]
16:00
Igor Dodon: Doar într-un singur an, datoria directă a Guvernului față de Comisia Europeană s-a majorat de peste 2 ori # Curentul.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a constatat că, „la sfârșitul anului trecut, Banca Națională a publicat Balanța de plăți. Acolo sunt multe cifre interesante, dar ași vrea să atrag atenția asupra următoarelor tendințe. Din 2021, datoria externă directă a Guvernului a crescut de 2,1 ori, iar față de structurile Uniunii Europene – de 2,5 ori, inclusiv […]
15:40
Echipajele de patrulare ale Direcției regionale „Sud” a Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), din municipiul Cahul, au intervenit în două situații care ar fi putut duce la producerea unor accidente rutiere grave. Primul caz a vizat un șofer care manifesta un comportament agresiv în trafic. În urma discuțiilor cu oamenii legii, tânărul, în vârstă de […]
15:10
CEC este în proces de recepționare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul doi al anului 2025 # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) se află în proces de recepționare și sistematizare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul doi al anului 2025. Până astăzi, 5 ianuarie 2026, Comisia a recepționat rapoarte din partea a trei formațiuni politice, în proces de semnare a raportului este o formațiune politică, iar altele 14 au […]
14:40
Guvernul lansează procesul de elaborare a Raportului Național Voluntar 2026 privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă # Curentul.md
Republica Moldova reconfirmă angajamentul față de implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, inițiind procesul de elaborare a celui de-al doilea Raport Național Voluntar (RNV) privind progresul în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Raportul Național Voluntar 2026 va prezenta progresele înregistrate pentru toate cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă și va include o analiză aprofundată […]
14:10
Consiliul Municipal Chișinău, convocat pe 20 ianuarie la inițiativa fracțiunii MAN și a Primăriei # Curentul.md
La inițiativa consilierilor Fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativa Națională și a executivului Primăriei se convoacă ședința Consiliului Municipal Chișinău pentru data de 20 ianuarie. Conform demersului înaintat, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse următoarele subiecte prioritare: 1. Cu privire la implementarea proiectului de eficiență energetică a grădinițelor din mun. Chișinău. 2. Cu privire la […]
13:40
EcoVoucher: peste 20 de milioane de lei economisiți pe energie electrică de gospodării în 2025 # Curentul.md
Economiile generate de Programul guvernamental EcoVoucher, în 2025, urmare a funcționării tuturor echipamentelor procurate cu ajutorul voucherelor, inclusiv a celor înlocuite începând cu anul 2024, sunt de aproximativ 5,41 milioane kWh sau 20 milioane de lei. Alte 25.564 de familii au obținut, în 2025, posibilitatea de a-și reduce cu cca 30% facturile la energia electrică […]
12:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban face apel la unitate, responsabilitate și cooperare în perioadele cu condiții meteorologice nefavorabile, informează CURENTUL. „În fiecare an, în perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă, atât la nivel central și local, a poliției, cât și împreună cu cetățenii și mass-media, care să […]
12:20
Irina Vlah: În 2025, Moldova şi-a compromis statutul de ţară capabilă să organizeze alegeri democratice # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2025 a devenit deja istorie şi acum, când avem tabloul integral, putem face unele concluzii importante despre ce a însemnat acesta pentru Republica Moldova. Ea spune că, deoarece despre unele lucruri bune sau relativ bune au vorbit alţii, și-a asumat dificila misiune de a […]
12:10
Ceața și condițiile meteo dificile îngreunează circulația rutieră în mai multe regiuni # Curentul.md
Condițiile meteo din ultimele 24 de ore au afectat mai multe regiuni ale țării, îngreunând circulația rutieră. Intervențiile operative și prezența constantă a polițiștilor pe traseele naționale și locale au contribuit la reducerea impactului situațiilor generate de vremea nefavorabilă. La această oră, în mai multe zone ale țării se menține ceața, fenomen care reduce vizibilitatea […]
11:40
Serviciile municipale au intervenit în teren pentru deszăpezire și lichidarea situațiilor de avariere # Curentul.md
Pe parcursul nopții, serviciile municipale, împreună cu Preturile, au intervenit în teren pentru deszăpezire și lichidarea situațiilor de avariere apărute ca urmare a ninsorii. S-a acționat pe străzile principale și secundare, cu prioritate pe arterele de transport public și căile de acces spre municipiul Chișinău, fiind curățat carosabilul și aplicate materiale antiderapante. De asemenea, au […]
11:10
Pompierii din capitală au evacuat 32 persoane care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în noaptea de 06 ianuarie 2025, într-un bloc locativ cu 16 nivele din strada Unirii Principatelor 1, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43. Potrivit informațiilor înregistrate, la […]
10:40
Poliția informează cetățenii că, astăzi, este planificată desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, cu posibila implicare a tehnicii agricole (tractoare). Traseul Negureni reprezintă un drum de importanță majoră, intens circulat, în special de cetățenii care se deplasează spre localitățile rurale, către rude și familie pentru a sărbători Crăciunul. În contextul desfășurării protestului, precum […]
10:10
Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului – 2026” # Curentul.md
Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului – 2026”. Programul „Capitala Sportului” reprezintă o inițiativă națională menită să promoveze un stil de viață activ și sănătos, precum și să stimuleze dezvoltarea sportului la nivel local. La concurs pot aplica localitățile din țară, inclusiv cele din Unitatea Teritorială […]
09:40
În municipiul Bălți, a avut loc ședința de lucru a Consiliului organizației teritoriale a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. La ședință a participat președintele PSRM, Igor Dodon, care a făcut un bilanț al anului precedent și a expus poziția partidului față de situația politică actuală din țară. În cadrul ședinței, Consiliul a luat act de […]
09:10
161 de arbori tăiați ilegal și prejudiciu de circa 200 de mii de lei, depistați în urma unui control inopinat la Criuleni # Curentul.md
Un control inopinat efectuat în raionul Criuleni a scos la iveală tăieri ilegale de arbori, soldate cu un prejudiciu estimat la aproximativ 200 de mii de lei. Potrivit Ministerului Mediului, în urma verificărilor au fost identificați 161 de arbori tăiați ilegal. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajer, a calificat situația drept una gravă, în contextul eforturilor naționale […]
5 ianuarie 2026
18:10
SA Energocom continuă să asigure stabilitatea energetică a Republicii Moldova. Astfel, în decembrie 2025, Societatea a achiziționat un volum total de 458,150 mii MWh de energie electrică, care a provenit atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 EUR/MWh. În acest context, importurile au constituit 65,46% din volumul […]
17:40
Auditul Curții de Conturi relevă că deficiențele de planificare, coordonare interinstituțională, monitorizare și evidență contabilă au afectat utilizarea eficientă, transparentă și conformă a resurselor publice destinate sprijinirii producătorilor agricoli în anii 2023–2024. Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare […]
17:10
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul Republicii Moldova și-a deschis ușile pentru aproximativ 13 500 de persoane. Peste 10 000 dintre acestea au beneficiat de tururi ghidate în clădirea instituției parlamentare, iar celelalte au participat la evenimentele publice și sociale organizate de Parlament. În anul 2025 au fost organizate, în total, 342 de tururi ghidate. Cele […]
16:40
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita, începând de joi, 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului. […]
16:10
Primăria municipiului Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate” informează cetățenii că brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie depozitați în containerele destinate deșeurilor menajere. Pentru o colectare corespunzătoare, arborii urmează să fie lăsați lângă platformele de stocare a deșeurilor, de unde vor fi preluați de echipele operatorului municipal de salubrizare. Brazii depozitați separat, fără […]
15:40
O fată de 17 ani a suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma nerespectării regulilor de exploatare a sobei de încălzit. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 4 ianuarie 2025, într-o gospodărie din satul Tocuz, raionul Căușeni. Minora a fost transportată la spitalul raional pentru investigații medicale, iar la moment starea acesteia […]
15:10
Auditul Curții de Conturi relevă că deficiențele de planificare, coordonare interinstituțională, monitorizare și evidență contabilă au afectat utilizarea eficientă, transparentă și conformă a resurselor publice destinate sprijinirii producătorilor agricoli în anii 2023–2024. Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare […]
15:10
Digitalizare în sănătate: 14 funcționalități noi pentru prescrierea medicamentelor compensate # Curentul.md
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat, cu ajutorul Uniunii Europene, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Organizației Mondiale a Sănătății, prin implementarea a 14 dezvoltări funcționale care simplifică procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor compensate. Noile funcționalități permit medicilor să introducă mai ușor datele medicale (inclusiv […]
14:30
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a corupției și recuperării bunurilor infracționale. Potrivit datelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI), active de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor. Indisponibilizările au avut loc în cauze penale, aflate în […]
14:10
Weekend cu mii de sancțiuni rutiere: 32 de persoane depistate sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice # Curentul.md
În weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3.260 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai multe abateri au vizat depășirea limitei legale de viteză, fiind sancționați 1.453 de conducători auto. De asemenea, 730 de șoferi nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor, iar 535 au oprit vehiculele […]
13:40
Serviciul Vamal a colectat peste 182 de milioane de lei la buget în primele zile din 2026 # Curentul.md
În perioada 1-4 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 182,1 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 122,8%. Totodată, în perioada 1- 4 ianuarie 2026, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă […]
13:10
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice independente a persoanelor fizice, cunoscut drept „Legea freelancerilor”. Pentru prima dată, freelancerii au un cadru legal separat, simplificat și adaptat realităților muncii independente, fără drumuri inutile și fără birocrație complicată. Freelancerii sunt persoanelor fizice care desfășoară activități economice independente în […]
12:40
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran cu reședința la Baku recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune. Cetățenii Republicii Moldova care se află în Iran sunt încurajați să contacteze telefonic/ prin e-mail Ambasada pentru comunicarea locului aflării în […]
12:10
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) – partidul de guvernare, a prezentat „10 acțiuni în anul 2025”: Astfel, potrivit politicianului, acestea sunt cele mai importante acțiuni: „1.Am finalizat construcția Liniei Independenței Energetice – Vulcănești – Chișinău. 2.Am obținut cel mai mare pachet financiar primit vreodată de Republica Moldova – 1,9 miliarde de euro. […]
11:40
Guvernul Republicii Moldova a venit cu o serie de precizări în privința pensiilor ce vor fi primite în noul an. „Guvernul are grijă de vârstnici. În 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3 263 de lei. În 2025, s-au alocat 30,7 miliarde de lei, pentru 2026, alocările pentru pensii vor crește […]
11:10
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), într-o declarație, își exprimă protestul categoric față de politica guvernării, îndreptată spre distrugerea constantă a sistemului național de educație. Potrivit formațiunii, în anul 2026, cheltuielile pentru educație vor fi la cel mai mic nivel din istoria Republicii Moldova – doar 14,9% din totalul cheltuielilor publice, iar de când PAS este […]
10:40
(VIDEO) Panouri solare și termoizolare: cum a redus grădinița din Baimaclia facturile la energie cu 35% # Curentul.md
Datorită unui proiect de eficiență energetică, grădinița de copii din comuna Baimaclia, raionul Căușeni, a reușit să reducă pierderile de energie cu cca 35%, să îmbunătățească confortul termic și să scadă semnificativ costurile pentru încălzire și energie electrică. Instituția a devenit astfel un loc mai cald și mai primitor pentru copiii care o frecventează zilnic. […]
10:10
Serviciul Fiscal de Stat informează despre intrarea în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2026, a modificării modului de completare a Declarației privind TVA. Astfel, au fost introduse măsuri de simplificare a declarării și achitării TVA aferente achizițiilor efectuate de la: furnizori care nu au sediul, domiciliul sau reședința obișnuită în Republica Moldova, pentru: gaze naturale […]
09:40
Pe parcursul nopții, unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri” au intervenit în raioanele din nordul, centrul și sudul țării pentru patrularea și monitorizarea continuă a traseelor naționale, precum și pentru combaterea lunecușului. Lucrările nocturne s-au desfășurat în raioanele Orhei, Anenii Noi, Călărași, Soroca, dar și în alte zone ale țării. Intervențiile au vizat inclusiv traseele R6, […]
09:10
Împușcături în direcția unui autoturism, pe drumul Tomai–Ceadîr-Lunga: O femeie şi un copil se aflau în automobil # Curentul.md
Poliția din Ceadîr- Lunga a fost sesizată de o femeie, precum că în timp ce se deplasa, împreună cu copilul și concubinul, pe drumul local de legătură Tomai- Ceadîr-Lunga, în mașina acestora a fost efectuată o împușcătură. Victime nu au fost înregistrate. Printre suspecți se numără soțul acesteia cu care se află în proces de […]
3 ianuarie 2026
10:10
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026, este de 3 299 794. Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 794), 2 763 719 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos). Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia […]
10:00
Ion Ceban, președintele MAN: 2025, anul în care moldovenii au devenit mai săraci – acesta este „succesul” promovat de PAS # Curentul.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a vorbit despre ce a însemnat anul 2025 pentru Republica Moldova, dar și așteptările pentru anul 2026. Politicianul a constatat că, indiferent de declarațiile triumfaliste ale guvernării, 2025 a fost un an greu pentru Republica Moldova, un an în care s-au înregistrat regrese pe multiple planuri – începând de la […]
09:50
În prezent, accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale # Curentul.md
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile publice naționale din zonele Nord, Centru și Sud, unde s-au desfășurat lucrări de patrulare. Totodată, pe sectoarele Călărași și Orhei au fost efectuate lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, în vederea menținerii condițiilor de siguranță a circulației rutiere.Pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță pe […]
2 ianuarie 2026
17:10
„Moldelectrica” a realizat primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare # Curentul.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în calitate de Operator al Sistemului de Transport al energiei electrice din Republica Moldova, informează despre realizarea primelor tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare (PEE). După finalizarea procesului de calificare și semnarea cadrului contractual aferent, la data de 31 decembrie 2025 au fost depuse primele oferte pentru energie de […]
