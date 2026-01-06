Serviciile municipale au intervenit în teren pentru deszăpezire și lichidarea situațiilor de avariere

13:10

Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, spune că 2025 a fost un an deloc ușor, plin de provocări, dar pe care îl încheiem cu demnitate, informează CURENTUL. “În aceste momente de bilanț, simt responsabilitateа morală să fiu, ca întotdeauna, onest cu voi. Am considerat întotdeauna că, pentru a vindeca o societate, trebuie mai întâi […]