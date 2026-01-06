Guvernul lansează procesul de elaborare a Raportului Național Voluntar 2026 privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

14:10

În weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3.260 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai multe abateri au vizat depășirea limitei legale de viteză, fiind sancționați 1.453 de conducători auto. De asemenea, 730 de șoferi nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor, iar 535 au oprit vehiculele […]