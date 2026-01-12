Circulația bacului de la Molovata ar putea fi suspendată din cauza înghețului de pe Nistru
Moldova1, 12 ianuarie 2026 08:00
Circulația bacului care traversează râul Nistru, în zona Molovata, ar putea fi suspendată temporar din cauza gerului persistent și a stratului de gheață tot mai gros format pe râu. Întreprinderea de stat care gestionează ambarcațiunea anunță că situația este monitorizată permanent, iar riscul sistării totale a curselor rămâne ridicat.
• • •
Circulația bacului de la Molovata ar putea fi suspendată din cauza înghețului de pe Nistru # Moldova1
Aderarea R. Moldova la UE, în discuție cu experți și oficiali la o nouă emisiune la Moldova 1 „Eu și Uniunea Europeană” # Moldova1
Moldova1 lansează o nouă emisiune. „Eu și Uniunea Europeană” este un proiect editorial în care vor fi aduse în discuție etapele aderării Republicii Moldova la blocul comunitar. Experți, oficiali și funcționari implicați în procesul de aliniere a Republicii Moldova la standardele Uniunii vor dezbate subiecte relevante. Prima ediție a emisiunii va putea fi urmărită miercuri, 14 ianuarie, începând cu ora 20.00.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că liderii Iranului l-ar fi contactat pentru a solicita negocieri. Afirmația a fost făcută duminică, 11 ianuarie, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, notează DW.
Meserie veche și rară | Un fierar din Ceadâr-Lunga transformă metalul în „util și frumos” # Moldova1
Gheorghe Duminica, fierar din tată în fiu, transformă metalul în adevărate opere care îmbină utilul cu frumosul. În mica forjă a familiei din Ceadâr-Lunga, el duce mai departe o meserie veche, dar rară, visând să-și dezvolte afacerea și să țină vie tradiția fierăriei în Republica Moldova.
Săptămâna începe cu timp geros, însă temperaturile vor crește ușor spre sfârșitul acestei perioade, când maximele vor varia între -5 și 0 grade. Sinopticianii prognozează că valorile maxime vor oscila în următoarele zile și vor atinge un nivel de -10 grade Celsius.
„Groenlanda este un teritoriu european plasat sub protecția NATO. /…/ Acest șantaj trebuie să înceteze”, a declarat duminică, 11 ianuarie, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot. Totodată, Catherine Vautrin, ministra franceză a apărării, a anunțat că Parisul va deschide un consulat în capitala Groenlandei, Nuuk, cu scopul nedeclarat de a preveni o eventuală invazie a Statelor Unite. Uniunea Europeană se arată tot mai îngrijorată de amenințările lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei – fie printr-o formă de „cumpărare” a insulei, fie chiar prin folosirea forței militare, dacă va fi considerat necesar.
PTF Leușeni: traficul transfrontalier intens a fost fluidizat. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei.„Pentru informații actualizate privind starea traficului și orice alte detalii, vă sugerăm să consultați pagina oficială a Poliției de Frontieră / Camere Web sau să ne contactați la Linia verde +373 22 259 717. Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere” este mesajul autorităților vamale și a Poliției de Frontieră.
Peste 600 de tone de sare și antiderapant, împrăștiate pe drumurile naționale în ultimele 12 ore # Moldova1
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, fără dificultăți majore, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). În unele regiuni din nordul și sudul Republicii Moldova se înregistrează ninsori, iar echipele de drumari sunt mobilizate permanent pentru menținerea siguranței traficului.
Ne bucurăm să vedem că știrile de autor vă stârnesc, vouă, telespectatorilor, un interes deosebit. În 2025, am încercat să identificăm cele mai interesante și inedite povești. Oameni care inspiră au devenit eroii reportajelor noastre. Am adus în prim-plan și probleme sensibile, cu speranța de a pune presiune acolo unde este nevoie, asupra autorităților obligate să intervină.
Bilanțul intervențiilor AND: Peste 600 de tone de sare și antiderapant, distribuite pe drumurile naționale în ultimele 12 ore # Moldova1
Ghețușul, pericol în curțile din Chișinău. Locuitorii se deplasează cu prudență, vârstnicii - cei mai afectați # Moldova1
Temperaturile joase și ghețușul devin periculoase chiar din momentul în care ieși din casă, în curțile de bloc din Chișinău. Locuitorii spun că sunt nevoiți să se deplaseze cu maximă prudență. Dificil le este, în special, vârstnicilor. Pe de altă parte, autoritățile susțin că au împrăștiat material antiderapant și pe drumurile adiacente, dar în unele zone, drumarii nu au putut ajunge din cauza mașinilor parcate haotic.
ACTUALIZARE: Confruntări tot mai violente în Iran, unde nu contenesc protestele antiguvernamentale. În ultimele două săptămâni, peste 500 de oameni și-au pierdut viața, anunță organizațiile pentru drepturile omului, iar peste zece mii de protestatari au fost arestați. Iar presa de stat iraniană relatează despre 109 membri ai forțelor de securitate uciși, scrie Reuters. Însă amploarea masacrului nu poate fi evaluată cu exactitate după ce regimul de la Teheran a blocat complet accesul la internet. Administrația Trump și-a anunțat susținerea pentru opoziția iraniană, în timp ce Teheranul a amenințat cu o ripostă.
După două înfrângeri suferite în finalele precedentelor tot atâtea ediții, echipa Poloniei a câștigat turneul de tenis United Cup. De această dată, polonezii au învins echipa Elveției cu 2-1 și au cucerit trofeul mult așteptat.
ACTUALIZARE 20:30 | Trafic intens la frontiera Leușeni: traficul transfrontalier intens a fost fluidizat # Moldova1
Protestele din Iran | Peste 500 de decese în două săptămâni, peste zece mii de protestatari au fost arestați # Moldova1
Odată cu ninsorile din ultimele zile, săniile au devenit una dintre cele mai căutate mărfuri de sezon. Cererea mare i-a prins însă pe comercianți cu stocuri limitate, iar în multe piețe și magazine produsele s-au epuizat rapid. Unde mai pot fi găsite, prețurile au crescut vizibil.
Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra „zelului pentru război”: diplomația forței subminează pacea mondială # Moldova1
Papa Leon al XIV-lea a lansat un avertisment ferm la adresa comunității internaționale, condamnând recurgerea tot mai frecventă la forța militară ca instrument de politică externă. În discursul anual către membrii Corpului Diplomatic pe lângă Sfântul Scaun, susținut vineri la Vatican în fața a aproximativ 184 de ambasadori acreditați, Suveranul Pontif a denunțat ceea ce a numit o „revenire a războiului” și un „zel periculos pentru confruntare”, în detrimentul dialogului și al cooperării multilaterale, relatează Reuters.
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, aflată în exil, a transmis un mesaj amplu către națiune după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele speciale ale Statelor Unite, afirmând că țara intră într-un moment decisiv al istoriei sale recente.
Sania, gheața și zonele cu trafic pot deveni pericole pentru copii iarna, atenționează autoritățile # Moldova1
Forțele Armate ale Ucrainei (Forțele Armate ale Ucrainei) anunță că au lovit trei platforme de foraj aparținând companiei ruse Lukoil, amplasate în apele Mării Caspice. Potrivit Statului Major General de la Kiev, este vorba despre platformele „V. Filanovski”, „Iuri Korciagin” și „Valeri Graifer”, utilizate, conform autorităților ucrainene, pentru susținerea armatei ruse de ocupație.
Primarul satului Plop, raionul Dondușeni, s-a stins din viață: „A slujit cu demnitate pentru interesele locuitorilor” # Moldova1
Primarul satului Plop din raionul Dondușeni, Aureliu Guțanu, s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani. În ultimele zile, edilul se afla sub supravegherea medicilor, fiind internat în spital.
Atacantul brazilian José Hugo Gonçalves Flores și-a anunțat plecarea de la CSF Bălți. Contractul acestuia a expirat pe 31 decembrie anul trecut, iar într-un mesaj pe rețele de socializare, fotbalistul de 26 de ani a mulțumit oficialilor clubului bălțean și antrenorului Veaceslav Rusnac. Sud-americanul s-a alăturat „alb-albaștrilor” la începutul anului 2025, devenind titular foarte rapid.
Primăria Chișinău avertizează: ATENȚIE sporită la siguranța copiilor în timpul jocurilor de iarnă # Moldova1
Meniu de iarnă pentru viețuitoarele pădurii: zeci de tone de hrană pregătite la Rezervația „Plaiul Fagului” # Moldova1
Animalele sălbatice au un meniu special în perioada rece a anului. La Rezervația naturală „Plaiul Fagului”, muncitorii parcurg zilnic distanțe lungi, pentru a le duce viețuitoarelor porumb, fân sau chiar mere tocate. Fără aceste rezerve, animalele și păsările nu ar putea supraviețui.
Traficul transfrontalier este aglomerat la Punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de intrare în Republica Moldova, avertizează autoritățile vamale și Poliția de Frontieră. Potrivit informațiilor oficiale, se înregistrează valori majorate de trafic atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de transport, ceea ce generează timp de așteptare mai mare la control.
Donald Trump a îndemnat Cuba să „facă o înțelegere” sau să se confrunte cu consecințe, avertizând că fluxul de petrol și bani venezueleni se va opri. Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA) a sugerat Cubei, duminică, 11 ianuarie, că ar trebui să încheie un acord cu SUA. Liderul de la Casa Albă a avertizat că națiunea nu va mai primi petrol sau bani, scrie BBC.
„Curtea europeană”, cu lucrări întârziate: bani sunt, dar lipsesc constructorii în mai multe cartiere din Chișinău # Moldova1
În unele curți de bloc din Chișinău, lucrările de renovare din cadrul proiectului „Curtea europeană” încă nu au început. Există inițiativă și fonduri, dar lipsesc agenți economici care să implementeze lucrările. Responsabilii promit organizarea unor noi licitații pentru reabilitarea curților în care nu s-a mai intervenit de foarte mulți ani.
Meci tare la Cupa Africii pe Națiuni la fotbal: Egiptul a învins Coasta de Fildeș cu scorul de 3:2 # Moldova1
Meci spectaculos în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. În partida disputată la Agadîr, Egiptul a învins Coasta de Fildeș cu 3:2. „Faraonii” au preluat conducerea deja în minutul 4. Omar Marmoush a profitat de greșeala lui Ghislain Konan și a înscris din interiorul careului. Ramy Rabia a dublat avantajul egiptenilor în minutul 32.
Premierul slovac: Vom semna săptămâna viitoare un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear # Moldova1
Slovacia a anunțat că va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite (SUA). Anunțul a fost făcut de către premierul slovac, Robert Fico, în contextul în care țara se îndreaptă spre construirea unei noi unități nucleare cu ajutorul SUA.
„De 63 de ori erou”: povestea unui donator care a transformat o urgență din copilărie într-o misiune de viață # Moldova1
O donare de sânge poate salva cel puțin trei vieți. Alexandru Radu știe acest lucru nu din statistici, ci din propria experiență. A donat sânge de 63 de ori și spune că va continua ori de câte ori va fi nevoie. Prima viață salvată nu a fost un pacient anonim, ci un copil din vecinătate, victima unui accident grav.
Interpreta de muzică populară, Sofia Vicoveanca, internată de urgență la un spital din Suceava # Moldova1
Interpreta Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din România, extrem de cunoscută și în R. Moldova, ar fi suferit un infarct miocardic în noaptea de sâmbătă spre duminică, 11 ianuarie. Cântăreața este internată la Spitalul „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, informează presa română.
Dosarul Țârnă: Autoritățile caută un complice și reconstituie fuga lui Riccardo Salvagno - un „video intim” invocat în fața judecătorului # Moldova1
Cazul uciderii tânărului moldovean Sergiu Țârnă, omorât în noaptea de 31 decembrie 2025 la Malcontenta di Mira, lângă Veneția, intră într-o etapă nouă. Principalul suspect, agentul Poliției Locale din Veneția Riccardo Salvagno, a indicat în fața judecătorului un posibil motiv legat de un videoclip intim, în timp ce anchetatorii încearcă să refacă pas cu pas atât scenariul crimei, cât și fuga lui, inclusiv legăturile care l-ar fi ajutat să dispară temporar în străinătate.
Liam Rosenior a debutat cu o victorie categorică în postura de antrenor al echipei Chelsea Londra # Moldova1
Liam Rosenior a debutat cu dreptul pe banca tehnică a echipei Chelsea Londra. În turul 3 al Cupei Angliei la fotbal, „aristocrații” au zdrobit cu 5:1 în deplasare pe Charlton Athletic, formație dintra-a doua divizia valorică.
Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale | Ministerul Mediului: „Viitorul naturii depinde de fiecare dintre noi” # Moldova1
Republica Moldova avansează în direcția Rețelei Natura 2000, iar Ministerul Mediului depune eforturi constante pentru protejarea și conservarea naturii. Aceasta vizează protejarea pe termen lung a speciilor sălbatice și a habitatelor naturale valoroase, astfel încât natura să fie păstrată, iar dezvoltarea socio-economică să se realizeze într-un mod echilibrat. Mesajul a fost transmis de Ministerul Mediului cu prilejul marcării, pe 11 ianuarie, a Zilei Mondiale a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate.
Sabalenka a cucerit primul său trofeu din 2026! Tenismena a câștigat turneul WTA din orașul australian Brisbane # Moldova1
Arina Sabalenka, tenismena ce evoluează sub steag neutru, a câștigat turneul WTA din orașul australian Brisbane. Sabalenka a învins-o în finală pe ucraineanca Marta Kostiuk în două seturi, scor 6:4, 6:3. În acest fel, liderul clasamentului mondial al tenisului feminin și-a apărat trofeul cucerit anul trecut.
Beneficiile zăpezii și ale înghețurilor pentru culturile agricole | Specialist: „O mare parte din dăunători sunt distruși” # Moldova1
Ninsorile și stratul de zăpadă care s-a format în ultimele zile sunt benefice pentru culturile agricole și nu au absolut niciun impact negativ asupra acestora, afirmă expertul în agricultură, Boris Boincean.
Zeci de mii de oameni au mărșăluit sâmbătă, 10 ianuarie, prin Minneapolis împotriva unei împușcături mortale a unei femei de către un agent al imigrației din Statele Unite ale Americii (SUA). Acțiunea este parte a unei serii de peste 1.000 de proteste planificate la nivel național în acest weekend împotriva campaniei de deportare a guvernului federal.
Beneficiile zăpezii și a înghețurilor pentru culturile agricole | Specialist: „O mare parte din dăunători sunt distruși” # Moldova1
În 2025, cultura a rămas farul de lumină, bucuria de a descoperi și de a vedea lumea prin intermediul adevărului și al frumuseții artei. Numeroasele premiere teatrale și de film, expozițiile de artă plastică, târgurile de carte și dialogurile interculturale au fost apreciate atât de creatorii de valori, cât și de consumatorii de cultură. Dincolo de efervescența vieții culturale, în 2025 am trăit dureros trecerea în eternitate a unor personalități emblematice, adevărate modele culturale.
Locuitorii din satul Gornoe vor beneficia de servicii medicale moderne. Oficiul de sănătate, renovat # Moldova1
Locuitorii din satul Gornoe, raionul Strășeni, vor beneficia de condiții moderne de acordare a serviciilor medicale, după ce oficiul de sănătate din sat a fost renovat capital.
1418 zile de război în Ucraina: atacuri asupra infrastructurii și victime în zone rezidențiale # Moldova1
Au trecut 1418 zile de la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina – exact același număr de zile cât a durat Al Doilea Război Mondial pe frontul de est. Diferența este că războiul din Ucraina continuă încă, cu atacuri zilnice asupra infrastructurii critice și zonelor locuite.
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară fără dificultăți majore. În cursul nopții, drumarii au intervenit pe mai multe sectoare de drum din țară.
Aflat în custodia autorităților americane, Nicolas Maduro, președintele venezuelean destituit, a transmis primul său mesaj din spatele gratiilor de la Metropolitan Detention Center din New York, unde este încarcerat după ce a fost capturat pe 3 ianuarie.
Protestele din Iran au continuat pentru a 14-a seară. Focuri de arme împotriva manifestanților și numeroase victime # Moldova1
Protestele din Iran au continuat pentru a 14-a seară, sâmbătă, 10 ianuarie. Forțele de securitate iraniene care au folosit forța letală împotriva protestatarilor din toată țara. Imaginile din Teheran și Kahrizak arată zeci de persoane decedate în saci mortuari, iar martorii au declarat pentru CNN că au văzut „cadavre îngrămădite” în spitale. Aceste violențe au loc în timp ce regimul a oprit aproape complet accesul la internet.
Antreprenorii, în așteptarea compensațiilor pentru electricitate: „Avem utilaje care consumă mult” # Moldova1
Antreprenorii din țara noastră vor putea beneficia și în acest an de compensații la energia electrică. Cererile care au fost depuse până la sfârșitul anului 2025 în cadrul programului de compensații adoptat de Guvern, urmează a fi analizate. Printre beneficiarii care au primit compensații în 2025 se numără o companie de panificație din capitală. Reprezentanții acesteia spun că datorită ajutorului primit cheltuielile la energia electrică s-au redus semnificativ.
Adăposturi încălzite cu lămpi și meniu bogat în vitamine, printre măsurile de la Grădina Zoologică pe timp de ger # Moldova1
Adăposturi încălzite cu lămpi termice și un meniu bogat în vitamine. Sunt câteva dintre măsurile luate de îngrijitorii Grădinii Zoologice din Chișinău pentru a proteja animalele de ger și ninsori. Cele mai vulnerabile sunt maimuțele și capybara, în timp ce tigrii și leoparzii par să se bucure de zăpadă.
ACTUALIZARE: Traficul transfrontalier intens a fost fluidizat la punctul de trecere Leușeni. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei.
