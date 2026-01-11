Sania, gheața și zonele cu trafic pot deveni pericole pentru copii iarna, atenționează autoritățile

17:30

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a reacționat, sâmbătă, 10 ianuarie, la informațiile din presa franceză, potrivit cărora Franța se pregătește să trimită circa 6.000 de militari în Ucraina, după ce se va încheia un acord de pace. Medvedev a amenințat Europa cu un atac cu rachete balistice hipersonice Oreșnik, exemplificând cu imagini de la atacul cu o astfel de rachetă lansat cu două zile în urmă de Rusia în Ucraina.