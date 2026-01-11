Traficul intens la frontiera Leușeni a fost fluidizat

21:20

ACTUALIZARE: Confruntări tot mai violente în Iran, unde nu contenesc protestele antiguvernamentale. În ultimele două săptămâni, peste 500 de oameni și-au pierdut viața, anunță organizațiile pentru drepturile omului, iar peste zece mii de protestatari au fost arestați. Iar presa de stat iraniană relatează despre 109 membri ai forțelor de securitate uciși, scrie Reuters. Însă amploarea masacrului nu poate fi evaluată cu exactitate după ce regimul de la Teheran a blocat complet accesul la internet. Administrația Trump și-a anunțat susținerea pentru opoziția iraniană, în timp ce Teheranul a amenințat cu o ripostă.