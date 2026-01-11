Ucraina a atacat platforme petroliere rusești în Marea Caspică: trei instalații Lukoil, avariate

Unika.md, 11 ianuarie 2026 23:20

Ucraina a atacat platforme petroliere rusești în Marea Caspică: trei instalații Lukoil, avariate

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 2 ore
23:30
Bloomberg: Marea Britanie și Germania discută despre prezența forțelor NATO în Groenlanda pentru a calma amenințarea SUA Unika.md
Bloomberg: Marea Britanie și Germania discută despre prezența forțelor NATO în Groenlanda pentru a calma amenințarea SUA
23:20
15 zile de proteste în Iran: bilanț de sute de morți, imagini șocante din Teheran și apeluri la solidaritate internațională Unika.md
15 zile de proteste în Iran: bilanț de sute de morți, imagini șocante din Teheran și apeluri la solidaritate internațională
23:20
Ucraina a atacat platforme petroliere rusești în Marea Caspică: trei instalații Lukoil, avariate Unika.md
Ucraina a atacat platforme petroliere rusești în Marea Caspică: trei instalații Lukoil, avariate
23:10
Cum poți reduce venitul impozabil în 2026: deduceri și scutiri prevăzute de Codul fiscal Unika.md
Cum poți reduce venitul impozabil în 2026: deduceri și scutiri prevăzute de Codul fiscal
23:00
Tentativă violentă de trecere a frontierei ucraineano-române: șofer de Range Rover a lovit un polițist de frontieră și a fugit Unika.md
Tentativă violentă de trecere a frontierei ucraineano-române: șofer de Range Rover a lovit un polițist de frontieră și a fugit
23:00
Arestare la vârful guvernului israelian: un apropiat al lui Netanyahu, acuzat de obstrucționarea unei anchete privind scurgeri de informații despre Hamas Unika.md
Arestare la vârful guvernului israelian: un apropiat al lui Netanyahu, acuzat de obstrucționarea unei anchete privind scurgeri de informații despre Hamas
22:50
Cazul Sergiu Țărnă: principalul suspect invocă șantajul cu un videoclip intim Unika.md
Cazul Sergiu Țărnă: principalul suspect invocă șantajul cu un videoclip intim
Acum 8 ore
17:50
Tragedie în stânga Nistrului: un bărbat de 72 de ani a ars de viu în propria locuință Unika.md
Tragedie în stânga Nistrului: un bărbat de 72 de ani a ars de viu în propria locuință
17:50
Ionel Istrati, momente de groază într-un avion spre Portugalia: „Ne priveam în ochi, cu lacrimi și rugăciuni nerostite” Unika.md
Ionel Istrati, momente de groază într-un avion spre Portugalia: „Ne priveam în ochi, cu lacrimi și rugăciuni nerostite”
Acum 24 ore
09:50
Pieton lovit pe trecere de un automobil la Măgdăcești. Victima a ajuns la spital Unika.md
Pieton lovit pe trecere de un automobil la Măgdăcești. Victima a ajuns la spital
09:50
Nicolas Maduro, primul mesaj din închisoare. Tensiuni și negocieri între Caracas și Washington Unika.md
Nicolas Maduro, primul mesaj din închisoare. Tensiuni și negocieri între Caracas și Washington
09:40
Previziuni astrale pentru 11 ianuarie 2026: Horoscopul complet al zilei Unika.md
Previziuni astrale pentru 11 ianuarie 2026: Horoscopul complet al zilei
08:50
Masacru în Iran sub: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran Unika.md
Masacru în Iran sub: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran
Ieri
22:20
Serviciu de livrare cu drone anunțat în Japonia Unika.md
Serviciu de livrare cu drone anunțat în Japonia
19:40
Ofițerul de investigații Gheorghe Vicol, de la IP Cimișlia, s-a stins din viață la doar 32 de ani. Condoleanțe din partea Poliției Naționale Unika.md
Ofițerul de investigații Gheorghe Vicol, de la IP Cimișlia, s-a stins din viață la doar 32 de ani. Condoleanțe din partea Poliției Naționale
19:40
VIDEO//„Avionul Apocalipsei” al SUA a aterizat pentru prima dată în 51 de ani pe un aeroport civil Unika.md
VIDEO//„Avionul Apocalipsei” al SUA a aterizat pentru prima dată în 51 de ani pe un aeroport civil
19:00
Maia Sandu, mesaj de sprijin pentru protestatarii din Iran: „Lupta lor pentru libertate răsună dincolo de granițe” Unika.md
Maia Sandu, mesaj de sprijin pentru protestatarii din Iran: „Lupta lor pentru libertate răsună dincolo de granițe”
18:40
Moldova și recordurilor Guinness: vinuri, artă și inovație care impresionează lumea Unika.md
Moldova și recordurilor Guinness: vinuri, artă și inovație care impresionează lumea
17:50
ANI a inițiat controlul averii președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi Unika.md
ANI a inițiat controlul averii președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi
17:40
Autocar cu aproape 50 de persoane, cuprins de flăcări pe o șosea din Mureș. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță Unika.md
Autocar cu aproape 50 de persoane, cuprins de flăcări pe o șosea din Mureș. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță
17:10
Moldovenii cu cetățenie română pot câștiga peste 6.000 euro pentru 4 luni de pregătire militară în România. Condiții și beneficii pentru voluntari Unika.md
Moldovenii cu cetățenie română pot câștiga peste 6.000 euro pentru 4 luni de pregătire militară în România. Condiții și beneficii pentru voluntari
12:00
Ce a răspuns Trump unui jurnalist care l-a întrebat dacă l-ar captura pe Putin ca și pe Maduro Unika.md
Ce a răspuns Trump unui jurnalist care l-a întrebat dacă l-ar captura pe Putin ca și pe Maduro
11:40
Atenție la fraude: O pensionară din Botanica, deposedată de 550.000 lei printr-o schemă telefonică Unika.md
Atenție la fraude: O pensionară din Botanica, deposedată de 550.000 lei printr-o schemă telefonică
11:00
Dosarul fostului primar de Boldurești: complice fără apărător, cereri respinse și noi detalii despre accidentul mortal Unika.md
Dosarul fostului primar de Boldurești: complice fără apărător, cereri respinse și noi detalii despre accidentul mortal
11:00
Numirea lui Alexandru Machidon ca procuror general, amânată: urmează o a doua audiere în cadrul vettingului Unika.md
Numirea lui Alexandru Machidon ca procuror general, amânată: urmează o a doua audiere în cadrul vettingului
11:00
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții non-stop pentru siguranța traficului Unika.md
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții non-stop pentru siguranța traficului
11:00
Trafic intens, dar fără incidente majore la frontierele Republicii Moldova. Recomandări pentru evitarea aglomerației Unika.md
Trafic intens, dar fără incidente majore la frontierele Republicii Moldova. Recomandări pentru evitarea aglomerației
10:40
Coreea de Nord acuză Seulul de încălcarea suveranității: o nouă dronă sud-coreeană doborâtă în spațiul aerian nord-coreean Unika.md
Coreea de Nord acuză Seulul de încălcarea suveranității: o nouă dronă sud-coreeană doborâtă în spațiul aerian nord-coreean
10:40
Zelenski acuză Rusia că exploatează valul de frig pentru a ataca infrastructura energetică a Ucrainei: „Principala tactică este paralizarea orașelor” Unika.md
Zelenski acuză Rusia că exploatează valul de frig pentru a ataca infrastructura energetică a Ucrainei: „Principala tactică este paralizarea orașelor”
10:40
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile masive asupra Kievului. Racheta Oreșnik, folosită din nou de Rusia Unika.md
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile masive asupra Kievului. Racheta Oreșnik, folosită din nou de Rusia
10:30
„Nu vrem să fim americani”: Groenlanda respinge planurile SUA de achiziție. Liderii locali și europeni apără suveranitatea insulei Unika.md
„Nu vrem să fim americani”: Groenlanda respinge planurile SUA de achiziție. Liderii locali și europeni apără suveranitatea insulei
10:30
Marea Britanie pregătește 200 de milioane de lire pentru posibila desfășurare de trupe în Ucraina, în contextul unui armistițiu cu Rusia Unika.md
Marea Britanie pregătește 200 de milioane de lire pentru posibila desfășurare de trupe în Ucraina, în contextul unui armistițiu cu Rusia
10:20
Prognoza meteo 10–12 ianuarie: ger persistent, ninsori slabe și risc de ghețuș pe drumuri Unika.md
Prognoza meteo 10–12 ianuarie: ger persistent, ninsori slabe și risc de ghețuș pe drumuri
10:10
Un bărbat belarus, căutat de Interpol după ce a evadat din închisoare, a fost prins la Vama Albița Unika.md
Un bărbat belarus, căutat de Interpol după ce a evadat din închisoare, a fost prins la Vama Albița
10:10
O femeie, prinsă pe aeroportul din Chișinău cu aproape 50.000 de dolari nedeclarați Unika.md
O femeie, prinsă pe aeroportul din Chișinău cu aproape 50.000 de dolari nedeclarați
03:00
Efecte secundare grave ale serurilor pentru creșterea genelor: avertisment ANSES. Ce riscuri ascund aceste produse cosmetice Unika.md
Efecte secundare grave ale serurilor pentru creșterea genelor: avertisment ANSES. Ce riscuri ascund aceste produse cosmetice
02:50
Dependența de spray nazal: un pericol ascuns pentru sănătate. Ce recomandă medicii Unika.md
Dependența de spray nazal: un pericol ascuns pentru sănătate. Ce recomandă medicii
02:30
O boală misterioasă a apărut la bordul Stației Spațiale Internaționale. NASA readuce de urgență echipajul înapoi pe Pământ Unika.md
O boală misterioasă a apărut la bordul Stației Spațiale Internaționale. NASA readuce de urgență echipajul înapoi pe Pământ
02:30
Marile companii petroliere, prudente în fața planurilor de investiții în Venezuela. Trump vrea 100 de miliarde de dolari pentru revitalizarea industriei petroliere Unika.md
Marile companii petroliere, prudente în fața planurilor de investiții în Venezuela. Trump vrea 100 de miliarde de dolari pentru revitalizarea industriei petroliere
00:50
Cer roz spectaculos la Birmingham, după ninsorile aduse de furtuna Goretti Unika.md
Cer roz spectaculos la Birmingham, după ninsorile aduse de furtuna Goretti
Mai mult de 2 zile în urmă
00:30
Schimbări fără precedent în vaccinarea copiilor din SUA: ce vaccinuri nu mai sunt obligatorii Unika.md
Schimbări fără precedent în vaccinarea copiilor din SUA: ce vaccinuri nu mai sunt obligatorii
00:20
Tranzit planetar spectaculos pentru aceste ZODII, începând din 10 ianuarie 2026 Unika.md
Tranzit planetar spectaculos pentru aceste ZODII, începând din 10 ianuarie 2026
9 ianuarie 2026
23:50
Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!” Unika.md
Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!”
23:40
Medvedev justifică atacul cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei: „O injecție cu haloperidol pentru psihopați periculoși”. Retorică dură și amenințări la adresa liderilor occidentali Unika.md
Medvedev justifică atacul cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei: „O injecție cu haloperidol pentru psihopați periculoși”. Retorică dură și amenințări la adresa liderilor occidentali
23:30
Detalii despre tragedia de Revelion la Roma: un moldovean de 63 de ani a murit după explozia unei petarde Unika.md
Detalii despre tragedia de Revelion la Roma: un moldovean de 63 de ani a murit după explozia unei petarde
23:30
Descoperire macabră în Pennsylvania: un bărbat acuzat după ce peste 100 de cranii umane și alte rămășițe au fost găsite în locuința sa Unika.md
Descoperire macabră în Pennsylvania: un bărbat acuzat după ce peste 100 de cranii umane și alte rămășițe au fost găsite în locuința sa
21:50
Șofer agresiv de BMW, sancționat de Poliție după ce a încălcat grav regulile de circulație pe bulevardul Mircea cel Bătrân Unika.md
Șofer agresiv de BMW, sancționat de Poliție după ce a încălcat grav regulile de circulație pe bulevardul Mircea cel Bătrân
21:30
Giorgia Meloni: „A venit momentul ca Europa să reia dialogul cu Rusia”. Premierul italian susține un canal diplomatic direct pentru pacea în Ucraina Unika.md
Giorgia Meloni: „A venit momentul ca Europa să reia dialogul cu Rusia”. Premierul italian susține un canal diplomatic direct pentru pacea în Ucraina
21:20
Summitul G7 din 2026, amânat de Franța pentru a evita suprapunerea cu un eveniment sportiv major la Casa Albă, de ziua lui Donald Trump Unika.md
Summitul G7 din 2026, amânat de Franța pentru a evita suprapunerea cu un eveniment sportiv major la Casa Albă, de ziua lui Donald Trump
21:00
Prinţesa Kate a împlinit 44 de ani. „Natura m-a ajutat să mă vindec” Unika.md
Prinţesa Kate a împlinit 44 de ani. „Natura m-a ajutat să mă vindec”
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.