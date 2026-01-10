Coreea de Nord acuză Seulul de încălcarea suveranității: o nouă dronă sud-coreeană doborâtă în spațiul aerian nord-coreean

Unika.md, 10 ianuarie 2026 10:40

Acum 5 minute
11:00
Dosarul fostului primar de Boldurești: complice fără apărător, cereri respinse și noi detalii despre accidentul mortal Unika.md
11:00
Numirea lui Alexandru Machidon ca procuror general, amânată: urmează o a doua audiere în cadrul vettingului Unika.md
11:00
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții non-stop pentru siguranța traficului Unika.md
11:00
Trafic intens, dar fără incidente majore la frontierele Republicii Moldova. Recomandări pentru evitarea aglomerației Unika.md
Acum 30 minute
10:40
Coreea de Nord acuză Seulul de încălcarea suveranității: o nouă dronă sud-coreeană doborâtă în spațiul aerian nord-coreean Unika.md
10:40
Zelenski acuză Rusia că exploatează valul de frig pentru a ataca infrastructura energetică a Ucrainei: „Principala tactică este paralizarea orașelor” Unika.md
10:40
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile masive asupra Kievului. Racheta Oreșnik, folosită din nou de Rusia Unika.md
Acum o oră
10:30
„Nu vrem să fim americani”: Groenlanda respinge planurile SUA de achiziție. Liderii locali și europeni apără suveranitatea insulei Unika.md
10:30
Marea Britanie pregătește 200 de milioane de lire pentru posibila desfășurare de trupe în Ucraina, în contextul unui armistițiu cu Rusia Unika.md
10:20
Prognoza meteo 10–12 ianuarie: ger persistent, ninsori slabe și risc de ghețuș pe drumuri Unika.md
10:10
Un bărbat belarus, căutat de Interpol după ce a evadat din închisoare, a fost prins la Vama Albița Unika.md
10:10
O femeie, prinsă pe aeroportul din Chișinău cu aproape 50.000 de dolari nedeclarați Unika.md
Acum 12 ore
03:00
Efecte secundare grave ale serurilor pentru creșterea genelor: avertisment ANSES. Ce riscuri ascund aceste produse cosmetice Unika.md
02:50
Dependența de spray nazal: un pericol ascuns pentru sănătate. Ce recomandă medicii Unika.md
02:30
O boală misterioasă a apărut la bordul Stației Spațiale Internaționale. NASA readuce de urgență echipajul înapoi pe Pământ Unika.md
02:30
Marile companii petroliere, prudente în fața planurilor de investiții în Venezuela. Trump vrea 100 de miliarde de dolari pentru revitalizarea industriei petroliere Unika.md
00:50
Cer roz spectaculos la Birmingham, după ninsorile aduse de furtuna Goretti Unika.md
00:30
Schimbări fără precedent în vaccinarea copiilor din SUA: ce vaccinuri nu mai sunt obligatorii Unika.md
00:20
Tranzit planetar spectaculos pentru aceste ZODII, începând din 10 ianuarie 2026 Unika.md
9 ianuarie 2026
23:50
Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!” Unika.md
23:40
Medvedev justifică atacul cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei: „O injecție cu haloperidol pentru psihopați periculoși”. Retorică dură și amenințări la adresa liderilor occidentali Unika.md
23:30
Detalii despre tragedia de Revelion la Roma: un moldovean de 63 de ani a murit după explozia unei petarde Unika.md
23:30
Descoperire macabră în Pennsylvania: un bărbat acuzat după ce peste 100 de cranii umane și alte rămășițe au fost găsite în locuința sa Unika.md
Acum 24 ore
21:50
Șofer agresiv de BMW, sancționat de Poliție după ce a încălcat grav regulile de circulație pe bulevardul Mircea cel Bătrân Unika.md
21:30
Giorgia Meloni: „A venit momentul ca Europa să reia dialogul cu Rusia”. Premierul italian susține un canal diplomatic direct pentru pacea în Ucraina Unika.md
21:20
Summitul G7 din 2026, amânat de Franța pentru a evita suprapunerea cu un eveniment sportiv major la Casa Albă, de ziua lui Donald Trump Unika.md
21:00
Prinţesa Kate a împlinit 44 de ani. „Natura m-a ajutat să mă vindec” Unika.md
20:30
Proprietarul barului din Crans-Montana unde au murit 40 de tineri a fost arestat Unika.md
20:10
Drumuri naționale sub monitorizare: AND intervine pe sectoarele cu ghețuș și zăpadă. Recomandări pentru șoferi Unika.md
20:10
Noile reguli privind cetățenia Republicii Moldova a determinat creșterea cererilor din regiunea transnistreană Unika.md
20:00
Opt luni de la incendiul devastator din Durlești: apartamente nelocuibile și reparații neterminate Unika.md
19:30
Carantină de 30 de zile la Sipoteni, Călărași, după confirmarea unui caz de rabie la bovine. Autoritățile impun măsuri stricte Unika.md
19:30
Salarii majorate pentru cadrele universitare și cercetători: sporuri de până la 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat Unika.md
19:20
Impresiile unui român despre Chișinău: „O listă sinceră cu motivele pentru care revin peste Prut” Unika.md
19:20
UE va semna Acordul de liber-schimb cu Mercosur, în pofida opoziției Franței și a protestelor agricultorilor Unika.md
19:10
Republica Moldova confirmă: gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Lvov Unika.md
19:10
Peste 600.000 de gospodării din Moldova primesc compensații la energie pentru luna decembrie. Plățile, disponibile pe card și la poștă Unika.md
19:00
Tiktoker scoțian, condamnat la închisoare după ce a ucis o bătrână într-un accident rutier și a încercat să dea vina pe un român Unika.md
16:10
ANRE a stabilit noile prețuri la carburanți: benzina A95 se scumpește, motorina se ieftinește Unika.md
16:10
Tragedie la Rădoaia, raionul Sângerei: un bărbat, ucis cu sânge rece Unika.md
16:00
Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna” Unika.md
15:50
Zece accidente rutiere în raionul Căușeni din cauza ghețușului și poleiului. Poliția recomandă prudență maximă la volan Unika.md
15:50
Moldova se alătură sancțiunilor internaționale împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft Unika.md
15:20
La vama Palanca au fost descoperite: matrice pentru monede euro și sute de monede comemorative, confiscate Unika.md
15:20
Alegeri tensionate la Uniunea Avocaților: candidații mizează pe integrare europeană, digitalizare și consolidarea profesiei Unika.md
15:10
Condamnat pentru escrocherie cu criptomonede: tânăr de 26 de ani, amendat cu 50.000 de lei și obligat să restituie prejudiciul Unika.md
15:10
Kiev sub asediu: atacurile masive ale Rusiei lasă capitala Ucrainei fără căldură și electricitate. Primarul Kliciko îndeamnă la evacuare temporară Unika.md
13:50
Alimentarea cu energie electrică, restabilită complet după avariile produse de vremea rea. Echipele de intervenție au acționat non-stop Unika.md
13:10
Ucraina cere reuniune de urgență la ONU după atacul cu rachetă balistică Oreșnik asupra Lvovului. Moldova condamnă ferm acțiunile Rusiei Unika.md
13:10
Un cetățean străin, bănuit de jaf în Chișinău, reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” înainte de a fugi din țară Unika.md
