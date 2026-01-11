Masacru în Iran sub: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran
Unika.md, 11 ianuarie 2026 08:50
Masacru în Iran sub: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 10 minute
08:50
Masacru în Iran sub: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran # Unika.md
Masacru în Iran sub: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran
Acum 12 ore
22:20
Serviciu de livrare cu drone anunțat în Japonia
Acum 24 ore
19:40
Ofițerul de investigații Gheorghe Vicol, de la IP Cimișlia, s-a stins din viață la doar 32 de ani. Condoleanțe din partea Poliției Naționale # Unika.md
Ofițerul de investigații Gheorghe Vicol, de la IP Cimișlia, s-a stins din viață la doar 32 de ani. Condoleanțe din partea Poliției Naționale
19:40
VIDEO//„Avionul Apocalipsei” al SUA a aterizat pentru prima dată în 51 de ani pe un aeroport civil # Unika.md
VIDEO//„Avionul Apocalipsei” al SUA a aterizat pentru prima dată în 51 de ani pe un aeroport civil
19:00
Maia Sandu, mesaj de sprijin pentru protestatarii din Iran: „Lupta lor pentru libertate răsună dincolo de granițe” # Unika.md
Maia Sandu, mesaj de sprijin pentru protestatarii din Iran: „Lupta lor pentru libertate răsună dincolo de granițe”
18:40
Moldova și recordurilor Guinness: vinuri, artă și inovație care impresionează lumea
17:50
ANI a inițiat controlul averii președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi # Unika.md
ANI a inițiat controlul averii președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi
17:40
Autocar cu aproape 50 de persoane, cuprins de flăcări pe o șosea din Mureș. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță # Unika.md
Autocar cu aproape 50 de persoane, cuprins de flăcări pe o șosea din Mureș. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță
17:10
Moldovenii cu cetățenie română pot câștiga peste 6.000 euro pentru 4 luni de pregătire militară în România. Condiții și beneficii pentru voluntari # Unika.md
Moldovenii cu cetățenie română pot câștiga peste 6.000 euro pentru 4 luni de pregătire militară în România. Condiții și beneficii pentru voluntari
12:00
Ce a răspuns Trump unui jurnalist care l-a întrebat dacă l-ar captura pe Putin ca și pe Maduro # Unika.md
Ce a răspuns Trump unui jurnalist care l-a întrebat dacă l-ar captura pe Putin ca și pe Maduro
11:40
Atenție la fraude: O pensionară din Botanica, deposedată de 550.000 lei printr-o schemă telefonică # Unika.md
Atenție la fraude: O pensionară din Botanica, deposedată de 550.000 lei printr-o schemă telefonică
11:00
Dosarul fostului primar de Boldurești: complice fără apărător, cereri respinse și noi detalii despre accidentul mortal # Unika.md
Dosarul fostului primar de Boldurești: complice fără apărător, cereri respinse și noi detalii despre accidentul mortal
11:00
Numirea lui Alexandru Machidon ca procuror general, amânată: urmează o a doua audiere în cadrul vettingului # Unika.md
Numirea lui Alexandru Machidon ca procuror general, amânată: urmează o a doua audiere în cadrul vettingului
11:00
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții non-stop pentru siguranța traficului # Unika.md
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții non-stop pentru siguranța traficului
11:00
Trafic intens, dar fără incidente majore la frontierele Republicii Moldova. Recomandări pentru evitarea aglomerației # Unika.md
Trafic intens, dar fără incidente majore la frontierele Republicii Moldova. Recomandări pentru evitarea aglomerației
10:40
Coreea de Nord acuză Seulul de încălcarea suveranității: o nouă dronă sud-coreeană doborâtă în spațiul aerian nord-coreean # Unika.md
Coreea de Nord acuză Seulul de încălcarea suveranității: o nouă dronă sud-coreeană doborâtă în spațiul aerian nord-coreean
10:40
Zelenski acuză Rusia că exploatează valul de frig pentru a ataca infrastructura energetică a Ucrainei: „Principala tactică este paralizarea orașelor” # Unika.md
Zelenski acuză Rusia că exploatează valul de frig pentru a ataca infrastructura energetică a Ucrainei: „Principala tactică este paralizarea orașelor”
10:40
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile masive asupra Kievului. Racheta Oreșnik, folosită din nou de Rusia # Unika.md
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile masive asupra Kievului. Racheta Oreșnik, folosită din nou de Rusia
10:30
„Nu vrem să fim americani”: Groenlanda respinge planurile SUA de achiziție. Liderii locali și europeni apără suveranitatea insulei # Unika.md
„Nu vrem să fim americani”: Groenlanda respinge planurile SUA de achiziție. Liderii locali și europeni apără suveranitatea insulei
10:30
Marea Britanie pregătește 200 de milioane de lire pentru posibila desfășurare de trupe în Ucraina, în contextul unui armistițiu cu Rusia # Unika.md
Marea Britanie pregătește 200 de milioane de lire pentru posibila desfășurare de trupe în Ucraina, în contextul unui armistițiu cu Rusia
10:20
Prognoza meteo 10–12 ianuarie: ger persistent, ninsori slabe și risc de ghețuș pe drumuri # Unika.md
Prognoza meteo 10–12 ianuarie: ger persistent, ninsori slabe și risc de ghețuș pe drumuri
10:10
Un bărbat belarus, căutat de Interpol după ce a evadat din închisoare, a fost prins la Vama Albița # Unika.md
Un bărbat belarus, căutat de Interpol după ce a evadat din închisoare, a fost prins la Vama Albița
10:10
O femeie, prinsă pe aeroportul din Chișinău cu aproape 50.000 de dolari nedeclarați
Ieri
03:00
Efecte secundare grave ale serurilor pentru creșterea genelor: avertisment ANSES. Ce riscuri ascund aceste produse cosmetice # Unika.md
Efecte secundare grave ale serurilor pentru creșterea genelor: avertisment ANSES. Ce riscuri ascund aceste produse cosmetice
02:50
Dependența de spray nazal: un pericol ascuns pentru sănătate. Ce recomandă medicii
02:30
O boală misterioasă a apărut la bordul Stației Spațiale Internaționale. NASA readuce de urgență echipajul înapoi pe Pământ # Unika.md
O boală misterioasă a apărut la bordul Stației Spațiale Internaționale. NASA readuce de urgență echipajul înapoi pe Pământ
02:30
Marile companii petroliere, prudente în fața planurilor de investiții în Venezuela. Trump vrea 100 de miliarde de dolari pentru revitalizarea industriei petroliere # Unika.md
Marile companii petroliere, prudente în fața planurilor de investiții în Venezuela. Trump vrea 100 de miliarde de dolari pentru revitalizarea industriei petroliere
00:50
Cer roz spectaculos la Birmingham, după ninsorile aduse de furtuna Goretti
00:30
Schimbări fără precedent în vaccinarea copiilor din SUA: ce vaccinuri nu mai sunt obligatorii # Unika.md
Schimbări fără precedent în vaccinarea copiilor din SUA: ce vaccinuri nu mai sunt obligatorii
00:20
Tranzit planetar spectaculos pentru aceste ZODII, începând din 10 ianuarie 2026
9 ianuarie 2026
23:50
Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!” # Unika.md
Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!”
23:40
Medvedev justifică atacul cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei: „O injecție cu haloperidol pentru psihopați periculoși”. Retorică dură și amenințări la adresa liderilor occidentali # Unika.md
Medvedev justifică atacul cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei: „O injecție cu haloperidol pentru psihopați periculoși”. Retorică dură și amenințări la adresa liderilor occidentali
23:30
Detalii despre tragedia de Revelion la Roma: un moldovean de 63 de ani a murit după explozia unei petarde # Unika.md
Detalii despre tragedia de Revelion la Roma: un moldovean de 63 de ani a murit după explozia unei petarde
23:30
Descoperire macabră în Pennsylvania: un bărbat acuzat după ce peste 100 de cranii umane și alte rămășițe au fost găsite în locuința sa # Unika.md
Descoperire macabră în Pennsylvania: un bărbat acuzat după ce peste 100 de cranii umane și alte rămășițe au fost găsite în locuința sa
21:50
Șofer agresiv de BMW, sancționat de Poliție după ce a încălcat grav regulile de circulație pe bulevardul Mircea cel Bătrân # Unika.md
Șofer agresiv de BMW, sancționat de Poliție după ce a încălcat grav regulile de circulație pe bulevardul Mircea cel Bătrân
21:30
Giorgia Meloni: „A venit momentul ca Europa să reia dialogul cu Rusia”. Premierul italian susține un canal diplomatic direct pentru pacea în Ucraina # Unika.md
Giorgia Meloni: „A venit momentul ca Europa să reia dialogul cu Rusia”. Premierul italian susține un canal diplomatic direct pentru pacea în Ucraina
21:20
Summitul G7 din 2026, amânat de Franța pentru a evita suprapunerea cu un eveniment sportiv major la Casa Albă, de ziua lui Donald Trump # Unika.md
Summitul G7 din 2026, amânat de Franța pentru a evita suprapunerea cu un eveniment sportiv major la Casa Albă, de ziua lui Donald Trump
21:00
Prinţesa Kate a împlinit 44 de ani. „Natura m-a ajutat să mă vindec”
20:30
Proprietarul barului din Crans-Montana unde au murit 40 de tineri a fost arestat
20:10
Drumuri naționale sub monitorizare: AND intervine pe sectoarele cu ghețuș și zăpadă. Recomandări pentru șoferi # Unika.md
Drumuri naționale sub monitorizare: AND intervine pe sectoarele cu ghețuș și zăpadă. Recomandări pentru șoferi
20:10
Noile reguli privind cetățenia Republicii Moldova a determinat creșterea cererilor din regiunea transnistreană # Unika.md
Noile reguli privind cetățenia Republicii Moldova a determinat creșterea cererilor din regiunea transnistreană
20:00
Opt luni de la incendiul devastator din Durlești: apartamente nelocuibile și reparații neterminate # Unika.md
Opt luni de la incendiul devastator din Durlești: apartamente nelocuibile și reparații neterminate
19:30
Carantină de 30 de zile la Sipoteni, Călărași, după confirmarea unui caz de rabie la bovine. Autoritățile impun măsuri stricte # Unika.md
Carantină de 30 de zile la Sipoteni, Călărași, după confirmarea unui caz de rabie la bovine. Autoritățile impun măsuri stricte
19:30
Salarii majorate pentru cadrele universitare și cercetători: sporuri de până la 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat # Unika.md
Salarii majorate pentru cadrele universitare și cercetători: sporuri de până la 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat
19:20
Impresiile unui român despre Chișinău: „O listă sinceră cu motivele pentru care revin peste Prut” # Unika.md
Impresiile unui român despre Chișinău: „O listă sinceră cu motivele pentru care revin peste Prut”
19:20
UE va semna Acordul de liber-schimb cu Mercosur, în pofida opoziției Franței și a protestelor agricultorilor # Unika.md
UE va semna Acordul de liber-schimb cu Mercosur, în pofida opoziției Franței și a protestelor agricultorilor
19:10
Republica Moldova confirmă: gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Lvov # Unika.md
Republica Moldova confirmă: gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Lvov
19:10
Peste 600.000 de gospodării din Moldova primesc compensații la energie pentru luna decembrie. Plățile, disponibile pe card și la poștă # Unika.md
Peste 600.000 de gospodării din Moldova primesc compensații la energie pentru luna decembrie. Plățile, disponibile pe card și la poștă
19:00
Tiktoker scoțian, condamnat la închisoare după ce a ucis o bătrână într-un accident rutier și a încercat să dea vina pe un român # Unika.md
Tiktoker scoțian, condamnat la închisoare după ce a ucis o bătrână într-un accident rutier și a încercat să dea vina pe un român
16:10
ANRE a stabilit noile prețuri la carburanți: benzina A95 se scumpește, motorina se ieftinește # Unika.md
ANRE a stabilit noile prețuri la carburanți: benzina A95 se scumpește, motorina se ieftinește
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.