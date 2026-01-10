„Pregătește-te, te voi vâna”. Cine este polițistul care l-ar fi împușcat pe Sergiu Țârnă, în Italia: „La privit în ochi și a tras”
UNIMEDIA, 10 ianuarie 2026 13:30
Riccardo Salvagno, agent al poliției locale din Veneția, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat fiind suspectat de uciderea lui Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort în ajunul Anului Nou pe un câmp din Malcontenta di Mira, Italia. Cu cinci zile înainte de crimă, agentul i-ar fi trimis tânărului mai multe mesaje de amenințare, promițându-i o „răzbunare feroce”, iar anchetatorii analizează ipoteza unui video compromițător și legături cu traficul de droguri, scrie libertatea.ro
• • •
Acum 5 minute
14:10
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: Întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei # UNIMEDIA
În ajunul Crăciunului, cardinalul Pietro Parolin, al doilea în ierarhia papală și mediator diplomatic de lungă durată, l-a convocat de urgență pe Brian Burch, ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, pentru a obține detalii despre planurile Americii în Venezuela, potrivit documentelor guvernamentale obținute de The Washington Post, scrie digi24.ro.
Acum 30 minute
13:50
(video) „De la inimă la inimă”: Primăria Chișinău a organizat o sărbătoare de neuitat pentru sute de copii din familiile social-vulnerabile # UNIMEDIA
În perioada sărbătorilor de iarnă, Primăria Chișinău a adus bucurie copiilor din centrele de plasament, familii social-vulnerabile și copii cu necesități speciale, printr-o serie de activități dedicate acestora în cadrul campaniei „De la inimă la inimă”.
Acum o oră
13:30
13:20
(video) Imagini revoltătoare în capitală: Șoferul unui BMW, filmat în timp ce gonește pe o alee pietonală. Tânărul de 20 de ani a rămas fără permis # UNIMEDIA
Poliția Națională s-a autosesizat în baza imaginilor video apărute în mediul online, în care șoferul unui BMW încalcă grav normele de circulație rutieră și adoptă un comportament agresiv, folosind un limbaj obscen.
Acum 2 ore
13:10
Lovitură ucraineană cu drone în Rusia: Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc # UNIMEDIA
O lovitură ucraineană cu drone a provocat un incendiu la un depozit petrolier din districtul Oktiabrski, situat în sudul regiunii ruse Volgograd, au anunţat sâmbătă dimineaţă autorităţile regionale, scrie digi24.ro.
13:10
Dmitri Torner, liderul al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”, a constatat că, pe final de an, toţi fiind deja cu gândul la sărbători, a trecut practic pe neobservate o declaraţie făcută la cel mai înalt nivel şi anume că toate întreprinderile de stat vor fi reorganizate. „Recunosc – pe mine personal această temă mă preocupă demult şi am publicat mai multe materiale la subiectul respectiv. Şi iată că ceea la ce am atras atenţia de atâtea or, a ajuns în sfârşit să fie o preocupare a factorilor decizionali. Şi, într-adevăr, lucrurile nu mai pot rămânea neschimbate – în ceea ce ţine de întreprinderile de stat, se cer decizii radicale, care ar fi adoptate cât mai repede posibil”, a declarat el într-un comentariu pe Facebook.
12:50
Serviciul Vamal anunță că la această oră, în PVFI Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
12:20
Irina Rimes, out de la Vocea României: Motivul pentru care vedeta ar fi ales să părăsească celebra emisiune # UNIMEDIA
Cutremur în media. După ce Theo Rose a anunțat că renunță la Vocea României, acum și Irina Rimes o urmează. Artista lasă liber scaunul juratului și pleacă de la Pro TV. Se pare că vedeta își plănuia plecarea de ceva vreme, dar producătorii au convins-o să mai rămână. Însă, acum cântăreața a luat decizia definitivă, scrie cancan.ro.
Acum 4 ore
12:00
Apelul care a costat-o 550.000 de lei: O pensionară din capitală a rămas fără bani, după ce a căzut în plasa escrocilor # UNIMEDIA
O femeie de 73 de ani din sectorul Botanica a rămas fără 550.000 de lei după ce a căzut în plasa unei escrocherii. Potrivit informațiilor, pe caz a fost inițiată o anchetă, fiind întreprinse măsuri pentru identificarea și reținerea persoanelor implicate.
11:30
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în largul Africii de Sud # UNIMEDIA
Manevrele navale în largul Africii de Sud reunesc nave de război rusești, chineze și iraniene sub steagul BRICS+, într-un moment de tensiune crescândă cu Washingtonul și de extindere a cooperării blocului, scrie digi24.ro.
11:10
Asociația veteranilor de război și a pensionarilor BPDS „Fulger” anunță despre decesul lui Valeriu Moraru. „Eroii nu mor niciodată”, au scris colegii răposatului.
10:50
Atenție, călători! Activitatea postului vamal Giurgiulești–Galați, desfășurată parțial din motive tehnice # UNIMEDIA
Serviciul Vamal anunță că la această oră, în PVFI Giurgiulești–Galați, situat pe partea română, în cadrul controlului coordonat, se înregistrează defecțiuni tehnice ale rețelei de internet.
10:30
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii și utilizatorii serviciilor fiscale electronice că, la data de 10 ianuarie 2026, în intervalul 08:00–22:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță la nivelul sistemelor informatice ale SFS.
Acum 6 ore
10:10
Situație dramatică la Kiev după bombardamentul Rusiei asupra Ucrainei: Primarul cere evacuarea orașului # UNIMEDIA
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a îndemnat locuitorii capitalei să părăsească orașul, dacă este posibil, după ce vineri un atac al Rusiei a lăsat jumătate din blocurile din oraș fără încălzire, pe temperaturi de – 10 grade Celsius, relatează Kyiv Independent, citat de hotnews.ro.
09:40
09:20
Berbecii sunt plini de energie, iar Racii ar putea întâmpina dificultăți: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Toată munca grea a Peștilor în carieră și viața personală atinge un punct critic. Este probabil să se acumuleze un impuls care va duce la un succes major pentru ei. Eforturile și ingeniozitatea lor vor fi observate de superiorii lor și vor câștiga câțiva susținători fermi în acest proces. Dușmanii lor vor fi lăsați neputincioși astăzi.
09:20
Volodimir Zelenski, avertisment după atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei: „Aceeași provocare pentru Varșovia, București, Budapesta” # UNIMEDIA
După atacul cu racheta Oreșnik în apropierea frontierei cu UE, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „rușii exploatează valul de frig, încercând să lovească cât mai multe dintre instalațiile noastre energetice” și a atenționat că utilizarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune reprezintă „aceeași provocare pentru toți: Varșovia, București, Budapesta și multe alte capitale”, scrie digi24.ro.
09:10
Pagini de istorie: Tipărirea "Molitvelnicului" și renașterea culturală în Transilvania # UNIMEDIA
Pe 10 ianuarie, istoria a fost marcată de victoria lui Ștefan cel Mare la Podul Înalt și de intrarea în vigoare a Tratatului de la Versailles.
09:00
Astăzi, vremea în Moldova este caracterizată de cer predominant noros și temperaturi scăzute, fără precipitații semnificative, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
08:30
Acum 8 ore
07:20
Acum 24 ore
21:00
„A vrut să ia și fetița cu el, să vadă artificiile.” Detalii cutremurătoare despre moldoveanul decedat la Roma, de Revelion: Deflagrația a fost atât de puternică, încât i-a amputat mâna # UNIMEDIA
La câteva zile după tragedia de la Roma, unde un conațional de 63 de ani și-a pierdut viața, chiar în noaptea de Revelion, moldoveni din diaspora din Italia vin cu detalii despre incidentul cu final fatal. Oamenii relatează că bărbatul avea o fetiță de 11 ani, pe care a vrut să o ia cu el, să vadă și ea focurile de artifii, dar mama sa a oprit-o, în ultimul moment. Totodată, rudele cer ajutor pentru a-i repatria corpul neînsuflețit în țară.
20:30
„Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți”: Maia Sandu și Alexandru Munteanu condamnă atacul cu o rachetă balistică Oreșnik în Ucraina # UNIMEDIA
Președintele Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au condamnat atacurile aeriene rusești din noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei, în timpul cărora a fost lansată racheta balistică Oreșnik.
20:20
(video) Cum a fost „reparat” un BMW X5 într-un service, rămânând cu componente vechi şi uzate: Un mecanic din România face dezvăluirea # UNIMEDIA
Istoriile cu service-uri atât de tenebre, încât să fii minţit că ţi s-a făcut o lucrare la maşină, dar să nu se facă nimic la ea, sau chiar să ţi se scoată piesele bune de pe ea şi să ţi se pună altele uzate păreau să fi rămas pe undeva prin anii 90, maxim începutul anilor 2000. Dar se pare că asemenea lucruri încă se mai întâmplă uneori şi în prezent. Un mecanic din România a relatat cum a fost reparat un BMW X5 doar pe hârtie de un alt service, rămânând cu componente vechi şi uzate, scrie Piața Auto.
19:50
„Atât de nesimțită să fii?” O stilistă a folosit pentru reclamă poze „Monalisa”, decedată de un an, și a stârnit furie pe rețele. Cum a reacționat Roman Babuțchi # UNIMEDIA
O postare a unei stiliste din capitală, în care apar fotografiile regretatei Liubovi Babuțchi, femeia de afaceri care a murit în timpul unei operații estetice într-un salon din Chișinău, au provocat furia soțului tinerei, dar și a internauților. „V-am rugat personal de două ori să nu folosiți fotografiile soției mele pentru publicitatea dumneavoastră comercială după moartea ei. Acum, după un an, o faceți din nou...Aș vrea să puteți câștiga destui bani ca să vă potoliți foamea și să nu mai fiți nevoită să coborâți atât de jos...”, i-a scris Roman Babuțchi, pe rețele.
19:30
Ai de primit compensația la căldură, pensia sau alocația socială? Verifică-ți cardul. CNAS anunță că a făcut transferurile # UNIMEDIA
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat, astăzi, că a fost finanțată plata pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 130 milioane lei, precum și a compensațiilor la energie acordate sub formă de plată monetară în sumă de 464,1 milioane lei.
19:30
(video) Protestele s-au extins în tot Iranul: Milioane de oameni în stradă și peste 40 de manifestanți uciși. Ali Khamenei îi numește „vandali” și îl amenință pe Trump # UNIMEDIA
Iranul se confruntă cu cele mai grave proteste de la instaurarea regimului teocratic în urma Revoluției Islamice din 1979. Milioane de oameni au ieșit în stradă joi, în toate cele 31 de provincii ale țării, iar regimul condus de ayatollahul suprem Ali Khamenei a răspuns cu violență, omorând cel puțin 45 de manifestanți în 12 zile de proteste, scrie Libertatea.
19:10
(promo) „Muream de foame, iar pe scenă mă gândeam cum să fac mai mulți bani”. Află tot despre actorul Vlad Ropot, la „Tinerii care împing Moldova înainte” # UNIMEDIA
În următoarea ediție a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, aveți ocazia să îl cunoașteți pe Vlad Ropot, actor la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din capitală. Interviul abordează emoțiile debutului, dificultățile meseriei, inițiativa de a crea o trupă de pantomimă și planurile sale de viitor.
19:00
Scandal înainte de J.O. de Iarnă: Mai mulți sportivi sunt acuzați că și-au mărit penisul, pentru a avea un avantaj în timpul probei # UNIMEDIA
Scandal înainte de Jocurile Olimpice de Iarnă. Mai mulți sportivi sunt acuzați că și-au mărit penisul pentru a obține un avantaj în proba de sărituri cu schiurile, scrie fanatik.ro.
18:50
18:30
ANRE și Chișinău-Gaz, cu reacții după ce Sergiu Tofilat a acuzat furnizorul de fraude de 33 mil. de lei: O tentativă de manipulare a opiniei publice. Suma - exclusă din tarife # UNIMEDIA
Fostul consilier pe domeniul energetic al Maiei Sandu, Sergiu Tofilat, ex-membru al Consiliului de Administrare al „Moldovagaz” din partea Guvernului a vorbit, într-o conferință de presă despre „fraudele de la Chișinău-Gaz și cum unele instituții de stat încearcă să le ascundă”. În context, Tofilat a anunțat că a făcut o esizare la Parlament să facă audieri publice cu ANRE, și o altă sesizare la Președinție să-i audieze pe responsabilii de la SIS. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Chișinău-Gaz au venit cu replici în care dezmint acuzațiile și declară că, „respectivele cheltuieli au fost excluse integral din tarifele reglementate pentru consumatori”.
17:40
„Moldovencele sunt incredibil de frumoase, iar mâncărurile - fantastic de bune.” Un român spune de ce iubește RM: „Sunt frații noștri, doar că mai omenoși, mai faini.” Ce spune despre Chișinău și Maia Sandu # UNIMEDIA
Un turist român a relatat, într-o postare pe rețele, de ce iubește Moldova și moldovenii. „De fiecare dată când ajung în RM mi se umple inima de bucurie și cineva m-a întrebat de ce îmi place așa de mult aici, așa că am zis să răspund”, a scris bărbatul, care a distribuit și imagini din ultima sa vizită în țara noastră. Acesta a făcut referire și la Chișinău, dar și la președinta Maia Sandu.
17:00
(foto) Glamour la turație maximă: Ele sunt iubitele piloților de Formula 1 care dau tonul în fashion # UNIMEDIA
De obicei vorbim despre motoare, recorduri și podiumuri. Dar, în ultimii ani, Formula 1 a căpătat un ingredient neașteptat: stilul vestimentar. Între două tururi de pistă, paddock-ul s-a transformat într-un adevărat ‘front row’, iar fanele modei urmăresc la fel de atent ținutele, ca și clasamentul piloților. Potrivit Vanity Fair, la care face referire Can Can, noile „fete de afiș” ale Formulei 1 nu mai sunt simple apariții discrete lângă partenerii lor celebri, ci adevărate trendsettere care dau tonul eleganței în cele mai exclusiviste circuite din lume, de la Monaco, până la Miami și Abu Dhabi.
16:40
„Nu sunt o bancă”. Momentul în care regele Charles al III-lea i-a spus stop lui Harry, dezvăluit în noua carte „The Windsor Legacy” # UNIMEDIA
Conflictul dintre Charles al III-lea și fiul său, prințul Harry, ar fi fost mult mai dur și mai personal decât s-a știut până acum. O carte apărută recent susține că relația dintre cei doi a ajuns la un punct de ruptură înainte de plecarea lui Harry și a lui Meghan Markle din familia regală, în 2020, scrie publicația Onet, parte a Grupului Ringier, citată de Libertatea.
16:30
Comisia Vetting mai are întrebări la PG interimar: Alexandru Machidon va fi audiat din nou, dar în ședință închisă. Când va avea loc aceasta # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor anunță că va desfășura o a doua audiere, în ședință închisă, cu Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, după ce a avut loc prima audiere, pe 10 decembrie.
15:50
(video) Șoferi, blocați cu mașinile în nămeți, la Drochia și Dondușeni: Polițiștii au intervenit cu lopeți și cu o mână de ajutor # UNIMEDIA
Doi șoferi care s-au pomenit cu mașinile blocate în nămeți, din cauza vremii, au fost ajutați de polițiști, la Dondușeni și Drochia. În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență sporită.
15:30
„Războiul este din nou la modă. Forța a luat locul diplomației”: Papa Leon, discurs dur la Vatican # UNIMEDIA
Papa Leon a condamnat utilizarea forței militare ca mijloc de atingere a obiectivelor diplomatice, într-un discurs anual neobișnuit de dur privind politica externă, susținut vineri, în care a solicitat și protejarea drepturilor omului în Venezuela, informează HotNews.ro, citând Reuters.
15:20
Consorțiul Digital Innovation Hub of Moldova (DIH of Moldova) a fost selectat de Comisia Europeană pentru a deveni primul European Digital Innovation Hub (EDIH) din Republica Moldova.
15:10
„Așa funcționează natura”. Vladimir Bolea, după ce viscolul de aseară: Am fost „făcut” singurul responsabil pentru iarnă. Declarațiile de isterie nu ajută pe nimeni # UNIMEDIA
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a reacționat după viscolul puternic de aseară, care a creat dificultăți majore pe mai multe drumuri din țară, afirmând că intervențiile au avut loc continuu. „Un lucru mi-a fost clar în aceste zile, oamenii din teren fac aproape imposibilul, în condiții reale, cu resurse reale, pe care le-am moștenit de pe vremea când iernile erau și mai generoase. Iar declarațiile de senzație și isterie nu ne ajută pe nimeni, mai ales când sunt făcute de cei care stau ascunși acasă, în confort”, a scris Bolea.
15:00
(foto) „Bine ai venit, fetița noastră.” Mariana Drăguțan a devenit mămică. Ce nume a ales cuplul, pentru primul copil # UNIMEDIA
Luptătoarea moldoveancă Mariana Drăguțan, care a reprezentat țara și la Jocurile Olimpice din 202, a devenit mămică. Sportiva a făcut anunțul pe rețele.
14:50
14:40
14:20
(video) Momentul în care o deputată din Honduras este lovită de un explozibil, în direct, în timpul unui interviu # UNIMEDIA
Deputata de opoziție din Honduras, Gladys Aurora López, membră a Parlamentului Central American (Parlacen), a fost grav rănită joi în urma unui atac cu dispozitiv exploziv chiar la sediul Congresului Național, potrivit presei internaționale, citate de hotnews.ro.
Ieri
13:50
Un tânăr moldovean a murit, după ce a căzut de pe o stâncă la snowboard în Italia: Cum a avut loc nenorocirea # UNIMEDIA
Un moldovean în vârstă de 34 de ani a murit, după o cădere în afara pârtiei, în zona Cervinia, unde ieșise să practice snowboard, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa, scrie rotalianul.com.
13:30
(video) Încătușat înainte de decolare: Un bărbat, suspectat pentru jaf, dat jos din avion și reținut la Aeroport # UNIMEDIA
Un cetățean străin, în vârstă de 26 de ani, a fost reținut la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, fiind suspectat de comiterea unui jaf pe 4 ianuarie în capitală, anunță Poliția.
13:30
Petr Vlah: În 2026 poate fi făcut pasul spre normalizarea relaţiilor dintre Chişinău şi Comrat # UNIMEDIA
Ex-deputatul Petr Vlah, într-un nou comentariu pe pagina sa de Facebook, a spus cum ar trebui să fie anul 2026 pentru Autonomia Găgăuză, or, a remarcat el: „în timp ce pentru Republica Moldova, în general, anul 2026 se anunţă a fi unul destul de liniştit (cel puţin nu vor avea loc nici un fel de alegeri republicane), în Autonomia Găgăuză acesta ar putea fi destul de agitat din punct de vedere politic. Pe lângă alegerile în Adunarea Populară, nu sunt excluse nici alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei”.
13:20
Irina Vlah: 2026 va deveni pentru Moldova un an al plății pentru greșelile acestei guvernări # UNIMEDIA
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2026 abia a început, dar deja la această etapă este clar că acesta va fi unul dificil pentru Republica Moldova. În context, ea a venit o prognoză în care s-a referit la principalele provocări cu care s-ar putea confrunta ţara în noul an.
13:00
(video) Curentul nu se ieftinește. Buzatu: „Din lucrurile care derivă la moment, prețul este constant” # UNIMEDIA
Tarifele la energia electrică nu vor fi reduse în perioada apropiată. Declarația a fost făcută de directorul interimar al companiei de stat Energocom, Eugeniu Buzatu, la emisiunea „Rezoomat”.
12:40
Fostul director adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB din Belarus, rămâne în arest încă 30 de zile # UNIMEDIA
Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, a fost menținut în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis joi Înalta Curte de Casație și Justiție, scrie presa română.
12:20
Lamine Yamal, evaluare stelară: Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei. TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume # UNIMEDIA
CIES Football Observatory a efectuat o analiză a celor mai bine cotați fotbaliști ai momentului și a stabilit care este cota de piață a acestora. Lamine Yamal, de 18 ani, atacantul celor de la Barcelona, conduce detașat topul, suma fiind una de-a dreptul gigantică, scrie golazo.ro.
