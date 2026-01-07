Sărbători creştine. Crăciunul – Nașterea Domnului. Tradiții și obiceiuri pentru noroc și pace

Libertatea Cuvântului, 7 ianuarie 2026 09:20

Crăciunul, sărbătorit  pe stil nou – 25 decembrie, sau pe stil vechi – 7 ianuarie, este o sărbătoare a liniștii și bucuriei, motiv

Acum 30 minute
09:20
Trei profesori din Noua Suliță au primit premii pentru realizări profesionale Libertatea Cuvântului
Cadrele didactice au fost premiate în cadrul unui eveniment educațional la Cernăuți. Printre cei evidențiați se numără: Roman Crigan (profesor de engleză, Liceul
09:20
Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului.  Tradiții și superstiții Libertatea Cuvântului
La 7 ianuarie,  este prăznuit (pe stil nou) Soborul Sfântului Ioan Botezătorul sau Sfântul Ion. Este ziua în care îl cinstim pe cel
09:20
Sărbători creştine. Crăciunul – Nașterea Domnului. Tradiții și obiceiuri pentru noroc și pace Libertatea Cuvântului
Crăciunul, sărbătorit  pe stil nou – 25 decembrie, sau pe stil vechi – 7 ianuarie, este o sărbătoare a liniștii și bucuriei, motiv
Acum o oră
09:10
Guvernul a aprobat candidatul pentru funcția de șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți Libertatea Cuvântului
Cabinetul de Miniștri a aprobat candidatul pentru funcția de șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți. Conform informațiilor preliminare, noul șef va fi Ruslan
09:00
Unde a dispărut Putin: de ce tace Kremlinul despre dictator Libertatea Cuvântului
Putin a dispărut din spațiul public la sfârșitul anului. Pe 6 ianuarie, mass-media de stat din Rusia a difuzat un videoclip cu Putin
09:00
Bărbat găsit în Carpați după ce a rătăcit 5 zile încercând să treacă ilegal frontiera Libertatea Cuvântului
În Carpați, grănicerii din cadrul Detașamentului Cernăuți au găsit un bărbat care a încercat să treacă ilegal granița cu România și s-a rătăcit.
08:50
Întâlnirea „Coaliției celor disponibili”: Starmer a evaluat disponibilitatea lui Putin pentru pace Libertatea Cuvântului
Premierul britanic a declarat că lumea este mai aproape ca niciodată de sfârșitul războiului din Ucraina, dar etapa cea mai dificilă abia urmează,
Acum 12 ore
21:40
O femeie din Cernăuți a devenit unul dintre purtătorii torței Olimpice 2026 în Italia Libertatea Cuvântului
Oleksandra Kaspruk, originară din Cernăuți, a participat la ștafeta torței „Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026”, care are loc în Italia înaintea viitoarelor competiții.
21:40
Peste 200 de participanți au colindat pentru Forțele Armate ale Ucrainei la un festival în Hotin Libertatea Cuvântului
Festivalul „Colindele răsună în Hotin” a reunit grupuri artistice din întreaga regiune Cernăuți și a desfășurat o colectă caritabilă pentru apărătorii ucraineni. Despre
21:20
Întâlnirea „coaliției celor dornici” s-a încheiat la Paris: primele detalii Libertatea Cuvântului
Pe 6 ianuarie, la Paris (Franța), a avut loc întâlnirea „coaliției celor disponibili” cu participarea mai multor șefi de state și de guverne.
21:10
Aderarea la UE și nu numai: Ursula  von der Leyen a numit elementele cheie ale garanțiilor de securitate pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Marți, 6 ianuarie, la Paris are loc întâlnirea liderilor țărilor din „coaliția celor disponibili”. Scopul principal al acestei adunări este de a oferi
Acum 24 ore
20:20
The Independent: Negocierile de pace privind Ucraina sunt „în suspensie” din cauza situației din Venezuela Libertatea Cuvântului
Rezultatele negocierilor privind Ucraina de la Paris rămân incerte din cauza schimbării centrului de atenție. Progresul discuțiilor de la Paris rămâne neclar deoarece
20:10
Icoană pe sticlă și sfeșnic în formă de cruce: la Cernăuți s-a deschis o expoziție dedicată Bobotezei Libertatea Cuvântului
La Muzeul de Artă din Cernăuți a fost prezentată o expoziție dedicată Bobotezei, comunică pe contul său de Facebook  Consiliul Regional Cernăuți. La
20:10
O nouă pierdere dureroasă: a murit apărătorul din Bucovina, Ruslan Dușceak Libertatea Cuvântului
Bucovina este lovită de o altă pierdere grea. A murit apărătorul din orășelul Berhomet, raionul Vijnița, Ruslan Dușceak. Anunțul a fost făcut pe
20:10
Agenția de Stat pentru Reconstrucție modernizează infrastructura de frontieră a regiunii Cernăuți Libertatea Cuvântului
Asigurarea unei conexiuni stabile cu țările europene nu este doar o chestiune de logistică, ci și una de reziliență economică și integrare europeană
11:10
PĂSĂRI FIDELE ÎN RECEA APĂ DE DOR Libertatea Cuvântului
Lebede iernează și în Bucovina mea. Crăiasa nordului le acceptă tăcut, Răzbunându-se uneori cu fulgi de nea. Sau e un miracol lacul de
Ieri
09:40
O nouă casă pentru o familie de plasament în Bucovina Libertatea Cuvântului
Familia Meșkov, refugiată din regiunea Sumy, are acum o locuință nouă în comunitatea Vașcăuți, raionul Vijnița. Părinții educatori, Nadia și Viaceslav, au adoptat
09:30
Pierderi pe front: a căzut în luptă soldatul Oleksandr Mendryșora din Bucovina Libertatea Cuvântului
A fost confirmat decesul apărătorului Oleksandr Mendryșora din orășelul Berhomat, raionul Vijnița. Soldatul a murit pe 21 iunie 2024, în timpul unei misiuni
09:20
Friedrich Merz: „Ucraina se confruntă cu o criză energetică umanitară” Libertatea Cuvântului
Potrivit șefului guvernului german, Friedrich Merz,  situația este aproape critică din cauza crimelor de război ale conducerii ruse. Ucraina se află „la marginea
09:10
Războiul din Ucraina trece pe 11 ianuarie o graniță teribilă: un expert a explicat ce urmează Libertatea Cuvântului
Un analist militar a evidențiat perspectivele și amenințările majore pentru Ucraina. Războiul din Ucraina, în faza sa de invazie pe scară largă, în
5 ianuarie 2026
21:00
Acolo ar fi putut fi bazate arme nucleare rusești: care sunt consecințele operațiunii din Venezuela pentru Kremlin Libertatea Cuvântului
SUA au desfășurat o operațiune militară de succes în Venezuela, în cadrul căreia l-au reținut pe președintele țării, Maduro. Acesta avea legături strânse
20:50
„Sărbătorile de iarnă cu Vasyl Kurylyk”: cernăuțenii sunt invitați la o expoziție de pictură Libertatea Cuvântului
La Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți este deschisă expoziția itinerantă „Sărbătorile de iarnă cu Vasyl Kurylyk”, care îi familiarizează pe vizitatori în motivele
20:30
S-a stins din viață apărătorul Oleg Lomanciuk. Pe timp de pace al a fost constructor… Libertatea Cuvântului
A trecut în neființă participantul la acțiuni de luptă, apărătorul Ucrainei din satul Vasylivka, Oleg Lomanciuk. Despre aceasta informează Consiliul Orășenesc Secureni. Oleg
19:00
Elena Tovarnițchi – De la educatoare în Bucovina la expert în integrare și egalitate de șanse în București Libertatea Cuvântului
În satul Prisăcăreni de pe valea Siretului, regiunea Cernăuți, s-a născut o fetiță care avea să devină un pod între comunități și culturi.
18:50
În Cernăuți se demontează bradul de Crăciun din Piața Integrității Libertatea Cuvântului
Decizia a fost luată în cadrul ședinței comitetului organizatoric, creat la ordinul primarului orașului Cernăuți. Astăzi, 5 ianuarie, a început demontarea bradului de
18:50
Trecerea la „economia de război” sau pregătirea pentru pace: Un politolog a explicat planul rotațiilor de cadre Libertatea Cuvântului
În Ucraina au loc schimbări majore de personal, cu semnificație strategică în contextul războiului și al presiunilor internaționale. Politologul Igor Cialenko a declarat
18:40
Studenți cu  vârsta de peste 22 de ani Libertatea Cuvântului
În anul 2025, la Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți s-au înscris 263 de bărbați cu vârsta de peste 22 de ani. În
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Moment astrologic. 5 ianuarie 2026. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă în fiecare zodie Libertatea Cuvântului
Horoscopul zilei de 5 ianuarie 2026 te invită să încetinești puțin ritmul și să privești lucrurile în profunzime. Nu este vorba despre grabă
08:10
Trump nu crede că Ucraina a atacat reședința lui Putin Libertatea Cuvântului
Donald Trump a declarat că nu crede în veridicitatea informațiilor privind un atac ucrainean asupra reședinței lui Vladimir Putin. El a menționat că
08:10
Zelenski despre cele două căi pentru Ucraina: Diplomația și apărarea activă Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a conturat în mesajul său video de duminică seară, 4 ianuarie, două scenarii cheie pentru evoluția evenimentelor: diplomația și
4 ianuarie 2026
18:30
The Times: Ucraina nu va ceda Donbasul Rusiei. Putin în fața unei alegeri riscante Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin se află în fața unei dileme dificile: să continue războiul, riscând epuizarea economică și nemulțumirea internă înainte de alegerile
18:20
În 2025, în regiunea Cernăuți au fost eliberate aproape 58 de mii de pașapoarte externe Libertatea Cuvântului
Numărul este cu zece mii mai mic față de anul 2024. Această tendință de scădere este observată în ultimii ani și este pusă
18:10
Copii din regiunea Herson au sosit în Bucovina să-și petreacă vacanța Libertatea Cuvântului
Vizita are loc în cadrul proiectului național „Cot la Cot: comunități unite”, menit să sprijine copiii din comunitățile aflate în prima linie și
18:00
Un pieton a murit în raionul Cernăuți în urma unui accident rutier Libertatea Cuvântului
Accidentul a avut loc la 3 decembrie, în localitatea Crasna. În urma impactului cu un vehicul, pietonul a suferit leziuni incompatibile cu viața.
13:10
Nutriţie.  Condimente care înlocuiesc sarea: alternative sănătoase şi delicioase Libertatea Cuvântului
Sarea reprezintă unul dintre cele mai utilizate ingrediente în bucătăriile din lumea întreagă. Stimulează papilele gustative și activează gusturile ce cresc apetitul, dar
13:00
NONAGENARUL DIN HRUȘĂUȚI, ION SEMENIUC, ȘI-A TRANSFORMAT CASA ÎN MUZEU Libertatea Cuvântului
La 4 ianuarie longevivul din Hrușăuți, CT Voloca, Ion SEMENIUC, împlinește 92 de ani. Felicitându-l cu prilejul zilei de naștere, care cade în
12:20
Timp de mai bine de o lună a fost considerat dispărut  fără veste… Libertatea Cuvântului
În ajun locuitorii CT Hliboca, cu adâncă durere, l-au condus pe ultimul drum  pe  copământeanul lor, apărătorul Ucrainei, Glib Pek. El s-a întors
12:00
Echipele de experți din regiunea Cernăuți au stabilit dizabilitatea a circa 11 mii de persoane într-un an Libertatea Cuvântului
Au fost digitalizate aproape 40 de mii de dosare de la fostele comisii de Expertiză Medico-Socială. Informația a fost comunicată de Administrația Militară
10:50
The New York Times: Ucraina este aproape de pace, dar o problemă rămâne deschisă Libertatea Cuvântului
Tema garanțiilor de securitate rămâne cea mai dificilă în negocieri și, totodată, cea care le determină rezultatul. Procesul de negociere al Ucrainei cu
10:30
Nu în NATO, dar cu garanții: Volker a dezvăluit un nou scenariu de pace pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
SUA și Ucraina discută un model de securitate care prevede un răspuns militar colectiv în cazul unui nou atac al Rusiei, deși problema
3 ianuarie 2026
19:30
Operațiunile SUA în Venezuela: Declarația Ucrainei Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiga, a reamintit nelegitimitatea lui Nicolás Maduro, subliniind că regimul acestuia a încălcat toate principiile democratice prin
19:20
Boboteaza 2026: Au fost stabilite locuri oficiale pentru scăldat în Cernăuți Libertatea Cuvântului
În 2026, sărbătoarea Bobotezei (Botezul Domnului) va fi celebrată de Biserica Ortodoxă din Ucrainei (conform calendarului iulian revizuit) marți, 6 ianuarie. Reprezentanții Primăriei
19:00
Zelenski a anunțat înlocuirea șefilor a cinci administrații regionale Libertatea Cuvântului
Noii conducători ai regiunilor ar trebui să își înceapă activitatea de săptămâna viitoare. Sâmbătă, 3 ianuarie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a anunțat înlocuirea
13:40
Festival regional la Hotin: „Colindă pentru Apărător” Libertatea Cuvântului
Primăria Orașului  Hotin invită publicul pe 4 ianuarie la Festivalul regional de colinde dedicat eroilor ucraineni. La eveniment vor participa circa 30 de
13:10
Peisaje de iarnă în cadru: Parcul Național Natural „Ceremuș” Libertatea Cuvântului
Pădurile înzăpezite și versanții montani creează o atmosferă maiestuoasă în iarna carpatică. Parcul Natural Național  „Ceremuș”, situat în fostul raion Putila din regiunea
12:50
La Harkiv, sub dărâmăturile unui bloc distrus de atacul Rusiei, sunt căutate încă 5 trupuri Libertatea Cuvântului
În urma atacurilor trupelor ruse asupra regiunii Harkiv din ultima zi, au murit cel puțin doi civili, iar aproximativ 30 de persoane au
11:10
Recomandă nutriţioniştii. Beneficiile consumului de apă caldă dimineaţa: un obicei simplu pentru o sănătate mai bună Libertatea Cuvântului
Consumul de apă caldă dimineața este un obicei popular în multe culturi, fiind asociat cu numeroase beneficii pentru sănătate. Acest obicei simplu, adorat
10:10
O elevă eminentă din Cernăuți a învățat doar jumătate de poezie, dar a primit nota maximă Libertatea Cuvântului
O profesoară de literatură universală din Cernăuți, Alina Meț, a impresionat mediul online cu povestea unei eleve care a învățat doar jumătate din
10:00
Prognoza Politico pentru 2026: Iluziile lui Trump și amenințarea unei breșe pe front Libertatea Cuvântului
Politico analizează dacă anul 2026 va reprezenta finalul „marelui joc” dintre Trump și Putin privind soarta Ucrainei. Deși unele prognoze anterioare s-au adeverit
09:50
În Sloviansk au rămas aproape 5.000 de copii Libertatea Cuvântului
În orașul de pe linia frontului, Sloviansk (regiunea Donețk), locuiesc în prezent aproximativ 50.000 de civili, dintre care aproape 4.800 sunt copii. Informația
