Atac ucrainean cu zeci de drone în sudul regiunii ruse Volgograd
Veridica.md, 10 ianuarie 2026 12:20
Atacul a declanșat un puternic incendiu la un depozit petrolier din regiune.
Acum 30 minute
12:20
Acum 24 ore
16:10
ANRE confirmă cheltuieli ineficiente la Chișinău-Gaz, dar respinge acuzațiile de inacțiune # Veridica.md
Expertul în energetică Sergiu Tofilat susține că întreprinderea Chișinău-Gaz ar fi implicată într-o schemă cu cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei.
15:40
Ucraina cere convocarea CS ONU. Patru persoane au murit la Kiev în urma atacului rusesc # Veridica.md
În noaptea de 9 ianuarie, Rusia a lovit regiunea Lvov din vestul Ucrainei, cu o rachetă balistică de rază medie Oreșnik.
13:10
ANSA a efectuat 17 controale la ferme avicole, depozite de furaje și un abator. Sursa contaminării a fost hrana pentru animale.
Ieri
12:40
Cazul Universității din Cahul: Când toți vorbesc despre patriotism și nimeni despre corupție (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Controversa legată de absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei a trecut Prutul. Voci puternice din mediul academic din România au început să critice proiectul. Un lucru care rămâne însă ascuns de opinia publică sau cel puțin în umbră – presupusa gestiune frauduloasă a universității din sudul Republicii Moldova.
12:40
Serviciul fiscal poate blocate toate activele și mijloacele financiare deținute în R. Moldova de grupul Lukoil și alte companii petroliere din Rusia.
11:50
Cine nu-l știe pe Vasilică, o pierdut jumate de viață și nici azi, nici mâine nu se va dezmetici în hățișurile lumii de azi, care își au începutul în trecutul nostru neuitat, apoi se afundă în prezentul turbulent și se termină în viitorul monstruos al umanității post-globale, care eu întrezăresc cum o să arate, dar nu vă spun ca să nu vă bag în boale.
11:40
Chișinăul condamnă atacurile rusești împotriva Ucrainei: Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți # Veridica.md
Republica Moldova condamnă cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile sale asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
10:50
Basarabia profundă: „Bolșevici”, „fanatici” și „sectanți”. Cum a devenit Basarabia „citadelă a stiliștilor” # Veridica.md
„Ca supuşi şi devotaţi fii ai ţării, credincioşii Vechiului-Calendar din România aducem la cunoştinţa Majestăţii Voastre următoarele. Sunt aproape 12 ani de când noi mereu cerem să fim recunoscuţi ca un cult deosebit, aşa cum îngăduie legile şi Constituţia, care prin articolul 22 garantează libertatea conştiinţei. Nu cerem o favoare în dauna Patriei noastre, însă cerem să fim lăsaţi aşa ca înainte de anul 1924. Cerem ca în viaţa bisericească să păstrăm vechiul calendar „Iulian Stil Vechiu”, aşa după cum ne-au învăţat înaintaşii noştri. Aşa cum vechile cărţi şi aşa cum ne-au învăţat chiar şi preoţii şi arhiereii, și Patriarhii mai înainte de 1924” – acesta este începutul unui memoriu pe care un grup de țărani din satul Albinețul (astăzi Albinețul Vechi), județul Bălți, i l-au înmânat regelui Carol al II-lea în Gara Făleşti pe 2 iunie 1935
8 ianuarie 2026
20:30
Circulația camioanelor pe direcția de intrare în R. Moldova, restricționată în mai multe puncte de trecere a frontierei și pe unele trasee naționale # Veridica.md
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova se înregistrează ninsori, iar pe drumurile naționale se formează polei.
15:10
Patru firme din R. Moldova, implicate în gestiunea „flotei-fantome” a Rusiei, au iniţiat procedura de lichidare (RISE Moldova) # Veridica.md
RISE Moldova a identificat mai multe companii moldoveneşti care au ajuns să joace un rol important în transportul maritim de petrol rusesc. Acestea sunt controlate de persoane interpuse.
15:00
Departamentul de Stat american acuză oficialii somalezi de furtul a zeci de tone de alimente destinate populației vulnerabile.
14:30
Salvatorii au luptat cu focul mai mult de 24 de ore. În dimineața zilei de 8 ianuarie 2026, ora 11:14, a fost anunțată lichidarea completă a focarelor.
13:10
Organizația mondială vorbește, într-un raport, și despre „asfixierea” drepturilor palestinienilor
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
În timpul campaniei electorale, el a criticat dur proiectul și a cerut oprirea acestuia.
11:00
Aceștia și-au parcat tractoarele în apropierea Turnului Eiffel.
10:30
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE # Veridica.md
În discuțiile cu liderii europeni, șefa statului a subliniat că R. Moldova este pregătită pentru următoarele etape ale procesului de aderare la Uniunea Europeană.
08:50
Cei doi bărbați au fost arestați în temeiul legii stării de urgență decretate după atacul american.
7 ianuarie 2026
20:40
Nu s-au înregistrat răniți printre membrii echipajului, dar nava a suferit avarii în partea superioară.
15:20
Politicianul britanic speră să discute cu Vance despre eforturile de pace din Ucraina, dar și despre ameninţările tot mai dese ale lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.
13:10
În urma unei căderi de tensiune pe linia electrică 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, pe 6 ianuarie, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului centralizat de termoficare de la Telecentru.
11:40
În R. Moldova, zilele de 7 și 8 ianuarie sunt zile oficiale de sărbătoare.
11:10
Peste 70 de salvatori și pompieri cu 13 autospeciale au intervenit la stingerea focului.
11:00
Maia Sandu participă la evenimentul de preluare oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE # Veridica.md
La reuniune vor participa Președintele Consiliului European, António Costa, și Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
11:00
Micleușanu M. este un artist interdisciplinar, cu preocupări variate, de la poezie, literatură, pictură sau fotografie, la muzică experimentală și artă video. A realizat numeroase proiecte performative și muzicale, precum: Planeta Moldova, Febre39, Pneumaton, Ermetic, CPU99, Paleomira și altele.
10:30
Gustavo Petro a convocat o mare manifestație pentru suveranitate, astăzi, în Bogota.
09:50
Trump le cere republicanilor să câștige alegerile din noiembrie, pentru a nu fi pus sub acuzare # Veridica.md
În noiembrie, americanii vor vota pentru întreaga Cameră a Reprezentanților și o treime din locurile din Senat.
6 ianuarie 2026
22:20
„Coaliția Voluntarilor” anunță un plan privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # Veridica.md
Acesta prevede inclusiv desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina, după un eventual armistițiu.
17:20
Israelul este primul stat care a recunoscut independența autoproclamatei republici.
14:50
El susține că este gata să ofere informații detaliate despre rolul lui Plahotniuc și despre modul în care ar fi fost creată și coordonată schema de delapidare a banilor din sistemul bancar.
14:00
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat, anul trecut, un trafic de peste 6 milioane de pasageri, în creștere cu 46,8% față de 2024
12:30
După Putin, vine și Trump să șocheze lumea la început de an cu o operație militară specială, în Venezuela, operație ce s-a și încheiat în aceeași zi de 3 ianuarie cu răpirea și transportarea președintelui Nicolas Maduro într-o închisoare din New York, pentru a fi deferit justiției, acuzat de narcoterorism și trafic de droguri.
12:00
De Ziua Culturii Naționale acoperim cu Eminescu: tirajul mediu per titlu pe piața românească de carte de sub 1000 de exemplare; cea mai mică piață de carte raportată la numărul de locuitori: 60 mln euro la 20 mln de locuitori (Slovenia cu 2 mln de locuitori are o piață de 75 de mln euro; Republica Moldova cu o populație mai mare decât a Sloveniei are o piață de carte estimată la 6 mln euro); România are 200 de librării (Republica Moldova are cca 60 de librării, date estimative).
11:20
Poliția avertizează că există posibilitatea implicării tehnicii agricole, inclusiv a tractoarelor pe traseul Chișinău-Soroca.
10:30
În cadrul Adunării Generale vor fi prezentate rapoartele de activitate ale procurorului general și CSP, și prioritățile pentru 2026.
10:00
Aceasta a preluat atribuțiile de șef de stat pentru un mandat inițial de 90 de zile.
09:00
Ucraina a intrat în colaps economic total din cauza cursului ales de Zelenski, iar populația plătește nota prin datorii uriașe și scumpiri explozive, potrivit presei pro-Kremlin.
08:40
El a declarat că acuzațiile ce i se aduc sunt doar un paravan pentru acapararea rezervelor de petrol venezuelene.
5 ianuarie 2026
20:00
O femeie cu cetăţenie dublă, română şi a Republicii Moldova, căutată de autorităţile din Marea Britanie, a fost reținută la Rădăuţi-Prut # Veridica.md
Are de executat 14 ani de închisoare, pentru fraudă.
19:50
Ar fi provocate de întoarcerea în ţară a persoanelor care petrec sărbătorile de iarnă pe rit vechi, de cetăţeni ai Republicii Moldova care se deplasează către state ale Uniunii Europene, precum şi de revenirea studenţilor basarabeni în centrele universitare din România.
18:10
Regatul Unit a recunoscut oficial statul Palestina în septembrie anul trecut.
17:20
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vladimir Plahotniuc.
16:50
Impactul aderării R. Moldova la SEPA, estimat la peste un miliard de lei (Mold-street) # Veridica.md
Aderarea R. Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) ar putea avea un impact economic estimat la peste un miliard de lei, economii ce reprezintă aproximativ 0,3 p.p din PIB.
16:30
Fiul lui Maduro face apel la unitate națională și istorie.
14:40
Acestea au răspândit afirmații false conform cărora prima doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat.
13:00
Autoritățile olandeze se așteaptă ca vremea de iarnă să persiste în următoarele zile.
12:30
Trump amenință că „va lovi foarte tare” Iranul dacă vor mai muri protestatari.
11:20
Anul 2026 pentru Republica Moldova: între războiul din Ucraina și războiul hibrid al Rusiei # Veridica.md
După un an electoral complicat, 2025, încheiat cu o nouă victorie a forțelor pro-europene, în pofida presiunilor și a banilor aruncați de Moscova, 2026 se conturează a fi aparent un an mai liniștit pentru Republica Moldova. Este un an în care cei care au câștigat ultimele scrutine vor trebui să demonstreze că nu vin doar cu promisiuni frumoase despre un viitor european, ci și cu rezultate concrete. Totuși, această liniște este mai degrabă una de suprafață.
10:50
Șefa diplomației europene Kaja Kallas spune că aceasta este „singura modalitate de rezolvare a crizei”.
10:30
GEORGE BĂLAN: „Un proces de reintegrare rapid poate fi declanșat oricând și Chișinăul trebuie să fie pregătit pentru el” # Veridica.md
Pe parcursul a zeci de ani, soluționarea conflictului transnistrean nu a reprezentat un interes primordial pentru Chișinău, iar unii înalți demnitari s-ar fi ales cu venituri fabuloase din schemele oculte implementate de regimul separatist. Astăzi însă este momentul propice pentru reintegrarea țării, care poate avea loc în cel mult șapte ani, dacă autoritățile constituționale vor da în sfârșit dovadă de voință și maturitate politică. Declarațiile au fost făcute de ex-vicepremierul pentru Reintegrare, George Bălan, în cadrul unui interviu pentru Veridica.
