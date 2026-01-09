Frații Prevc vor evolua în premieră la Jocurile Olimpice de iarnă

12:50

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat că, pe 8 ianuarie, la Portland, un presupus membru al unei bande venezuelene ar fi încercat să lovească cu mașina agenți de patrulare. Ca reacție, un agent „a deschis focul în legitimă apărare”. Șoferul și pasagerul au părăsit locul incidentului. Poliția din Portland a precizat că, ulterior, la aproximativ trei kilometri de locul împușcăturilor, au fost descoperite două persoane rănite prin împușcare, care au fost transportate la spital. Autoritățile statului au îndemnat populația la calm, dar au declarat că nu pot confirma versiunea prezentată de guvernul federal cu privire la incident, transmite DW.