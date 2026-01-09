Un agent al patrulei de frontieră a SUA a rănit două persoane în statul Oregon, la o zi după incidentul mortal din Minneapolis
Radio Moldova, 9 ianuarie 2026 12:50
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat că, pe 8 ianuarie, la Portland, un presupus membru al unei bande venezuelene ar fi încercat să lovească cu mașina agenți de patrulare. Ca reacție, un agent „a deschis focul în legitimă apărare”. Șoferul și pasagerul au părăsit locul incidentului. Poliția din Portland a precizat că, ulterior, la aproximativ trei kilometri de locul împușcăturilor, au fost descoperite două persoane rănite prin împușcare, care au fost transportate la spital. Autoritățile statului au îndemnat populația la calm, dar au declarat că nu pot confirma versiunea prezentată de guvernul federal cu privire la incident, transmite DW.
Finala Națională Eurovision 2026, care marchează cea de-a 20-a participare a Republicii Moldova la acest concurs internațional de muzică, va avea loc pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău. Biletele sunt deja puse în vânzare, iar numărul acestora este limitat, spun organizatorii. Până pe 11 ianuarie, acestea pot fi procurate la preț promoțional.
Un nou punct de frontieră moldo-român este inclus în Sistemul de Intrare/Ieșire al UE # Radio Moldova
Începând cu 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunea Europeană va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei (PTF) „Lipcani–Rădăuți Prut”. Sistemul se aplică exclusiv cetățenilor statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
Serie A: Internaționalul român Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului AC Milan - Genoa 1893 # Radio Moldova
Surpriză în prima divizie italiană de fotbal. AC Milan a remizat pe terenul propriu în compania echipei Genoa 1893. Partida etapei a 19-a s-a încheiat cu scorul de 1:1. oaspeții ar fi putut chiar câștiga, însă internaționalul român Nicolae Stanciu a ratat o lovitură de pedeapsă în minutul 90+9. AC Milan a început meciul în atac și a avut prima ocazie în minutul 7.
Val de proteste în Iran: zeci de morți, mii de arestări și internet blocat la nivel național # Radio Moldova
Iranul traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, confruntându-se simultan cu o criză economică profundă, tensiuni sociale extinse și presiuni externe fără precedent. Protestele izbucnite la finalul anului trecut au evoluat rapid din manifestații economice într-o contestare directă a sistemului politic al Republicii Islamice.
La Washington, la cel mai înalt nivel, este discutată ideea unor plăți unice consistente pentru locuitorii Groenlandei, prin care SUA ar încerca să-i convingă să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite, relatează DW, cu referire la Reuters.
Controale în 17 unități zootehnice după depistarea metronidazolului: 110 mii de păsări nimicite # Radio Moldova
Cel puțin 110 mii de păsări au fost nimicite în urma a 17 controale efectuate în depozite de hrană, ferme și abatoare din mai multe regiuni ale țării, după ce analizele de laborator au confirmat prezența metronidazolului, un medicament interzis pentru animalele destinate consumului uman.
Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Franței la fotbal. Echipa condusă de spaniolul Luis Enrique a învins-o pe rivala Olympique Marsilia, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare. Partida dispută în Kuweit a fost plină de dramatism. Paris Saint-Germain a deschis scorul în minutul 13 prin Ousmane Dembélé. Câștigătorul Balonului de Aur din sezonul 2024/2025 a săltat elegant mingea peste goalkeeperul argentinian Gerónimo Rulli.
Vacanța de iarnă, prelungită în sute de școli: decizie luată din cauza vremii nefavorabile # Radio Moldova
Vacanța de iarnă a fost prelungită pentru elevii din încă 271 de școli din Republica Moldova, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, astfel în aceste instituții de învățământ va fi reluat procesul educațional de luni, 12 ianuarie, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
Chișinăul condamnă utilizarea rachetei Oreshnik de către Rusia: „R. Moldova este solidară cu Ucraina” # Radio Moldova
Autoritățile Republicii Moldova condamnă utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile din noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei. În mesaje publicate pe rețeaua X, președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru o pace justă.
Ninsorile abundente din 8 ianuarie au provocat 134 de accidente rutiere pe drumurile din Republica Moldova, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Poliției Republicii Moldova, în total au fost înregistrate 160 de accidente, soldate cu șapte persoane traumatizate.
A transformat dorul de „acasă” într-o afacere de succes la Iași. Este povestea Nicoletei Hrițcu, originară din Soroca, care conduce astăzi, în dreapta Prutului, o rețea de nouă cofetării. Deserturile sale sunt inspirate din rețete tradiționale moldovenești, adaptate gusturilor actuale și apreciate de publicul larg.
Rețineri la frontieră într-un dosar de migrație ilegală: 10.000 de dolari pentru traversare # Radio Moldova
O rețea specializată în migrație ilegală a fost documentată de polițiștii de frontieră, iar acțiunea s-a soldat cu reținerea unui cetățean moldovean și identificarea unui migrant care ar fi plătit 10.000 de dolari pentru traversarea ilegală a frontierei moldo-ucrainene.
Autoritățile anunță soluționarea problemelor legate de alimentarea cu energie: toți consumatorii afectați au fost reconectați # Radio Moldova
Toate localitățile rămase fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice dificile au fost reconectate în dimineața zilei de 9 ianuarie. Lumina a revenit în peste 1.000 de gospodării. Totodată, autoritățile informează că circulația a fost deblocată pe mai multe sectoare de drum.
Zăpada și gerul aduc restricții și soluții ingenioase în grădinile zoologice din Germania # Radio Moldova
Grădinile zoologice din Germania au luat măsuri speciale din cauza gerului și a ninsorilor. Într-o grădină zoologică mică din orașul saxon Zittau, unde se așteaptă temperaturi de până la -17°C, măgărița Bella a fost îmbrăcată într-o haină specială. Țarcul cămilelor a fost tratat pentru a preveni alunecările și eventualele accidentări, iar în spațiul destinat oilor a fost instalat un încălzitor cu infraroșu, relatează DW.
ACTUALIZARE | După mai multe ore de blocaj, circulația pe șoseaua Balcani a fost reluată # Radio Moldova
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, a fost reluată în jurul orei 09:30, după ce camionul implicat într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 9 ianuarie a fost ridicat de pe carosabil.
Străzile și trotuarele din Chișinău au continuat să fie curățate pe parcursul nopții, precum și în dimineața zilei de 9 ianuarie. Serviciile municipale monitorizează situația și vor interveni ori de câte ori va fi necesar.
Mai puțină risipă, mai mult confort: cum ajută programele de stat familiile să-și încălzească mai eficient locuințele # Radio Moldova
Mai puține cheltuieli pentru încălzire - acesta este principalul avantaj de care beneficiază Andrei Gadîrca, din satul Grigorăuca, raionul Sângerei, după ce și-a eficientizat energetic locuința. El spune că investiția îl va ajuta să reducă semnificativ costurile la energie în sezonul rece și să mențină un confort termic mai bun în casă.
Sute de muncitori și utilaje, mobilizați pentru combaterea poleiului pe drumurile naționale # Radio Moldova
Ninsorile și vântul puternic din ultimele ore au creat condiții dificile de circulație pe drumurile naționale din Republica Moldova, iar echipele de drumari au fost mobilizate pe parcursul nopții pentru a menține traficul funcțional și pentru a reduce riscurile rutiere. În acest context, Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că intervențiile au avut loc pe întreaga rețea de drumuri naționale, în regim continuu, în zonele cele mai afectate de viscol, înzăpezire și formarea poleiului.
La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo vor debuta și mulți tineri talentați, iar unul dintre cei care și-au făcut deja nume în sport este Ilia Malinin. Americanul este un adevărat fenomen al patinajului artistic, fiind primul care a reușit un cvadruplu Axel într-un program scurt.
Ministerul rus al Apărării a confirmat oficial că forțele armate ale Federației Ruse au lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, inclusiv cu utilizarea rachetei balistice de rază medie „Oreshnik”, susținând că loviturile au fost efectuate „în răspuns” la un presupus atac ucrainean asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin.
Rusia s-a clasat detașat pe primul loc în clasamentul global al cenzurii și întreruperilor de internet, întocmit anual de experții Top10VPN. Potrivit calculelor acestora, în 2025, întreruperile de internet din Federația Rusă au însumat, cumulat, 37.166 de ore și au afectat aproape întreaga populație a țării – circa 146 de milioane de persoane, scrie publicația The Moscow Times.
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 9 ianuarie, anunță Poliția Republicii Moldova.
Ambulanțe și autobuze, blocate pe drumuri alunecoase: salvatorii au intervenit în 88 de cazuri # Radio Moldova
Condițiile meteo dificile din ultimele 24 de ore au pus la încercare circulația rutieră în mai multe regiuni ale țării, iar salvatorii și pompierii au fost mobilizați pentru a interveni în situații de risc și pentru a acorda sprijin persoanelor aflate în dificultate. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), angajații instituției au realizat 88 de misiuni, cele mai multe vizând deblocarea și tractarea mijloacelor de transport afectate de ghețuș și carosabilul alunecos.
Revista Presei | Tancul petrolier reținut de SUA duce la Ilan Șor, oligarhul moldovean fugar, ajuns sfetnic la Kremlin # Radio Moldova
Mii de oameni în beznă din cauza condițiilor meteo și prelungirea vacanței elevilor au devenit subiectele principale ale presei din țară. La fel, publicațiile scriu despre legătura dintre tancul petrolier reținut de SUA și fugarul Ilan Șor, dar și despre posibila ieftinire a prețului la gazele naturale. Mai multe detalii, aflați din Revista presei.
Ghețuș pe străzi și trotuare, după ploi, lapoviță și ninsori. Autoritățile cer prudență # Radio Moldova
Circulația pe străzile și trotuarele din Chișinău se desfășoară în condiții dificile, după ce ploile din cursul zilei de ieri, 8 ianuarie, urmate de lapoviță, au dus la formarea ghețușului sub stratul de zăpadă.
Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând mai multe orașe și regiuni. Atacul a avut loc în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, iar cele mai grave consecințe au fost înregistrate la Kiev, unde patru persoane au murit, iar peste zece au fost rănite, potrivit [Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.](Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei)
Corespondență Dan Alexe | Zi decisivă pentru acordul UE-Mercosur… cu țările din „emisfera lui Trump” # Radio Moldova
Europa nu importă carne din SUA, deoarece este tratată cu hormoni de creștere, interziși în UE, în vreme ce puii crescuți industrial sunt spălați cu clor în SUA, procedeu de asemenea interzis pe vechiul continent. Cei 27 se pregătesc însă să semneze un acord comercial cu țările Americii de Sud (fără Venezuela) care, cum o tot strigă agricultorii care protestează, ar putea duce tocmai la importarea unor asemenea produse de calitate îndoielnică.
Ministerul Energiei: Echipele de intervenție sunt mobilizate după avariile provocate de ninsori și vânt # Radio Moldova
Ministerul Energiei anunță că 4.210 consumatori din zece localități ale Republicii Moldova au rămas fără energie electrică, în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi, fiind afectate mai multe segmente ale rețelelor de distribuție.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, direcțiile de învățământ din Republica Moldova pot decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, pentru a asigura siguranța elevilor și a personalului din instituțiile de învățământ.
„A fost o execuție” – procurorii confirmă arestarea presupusului ucigaș al lui Sergiu Țărnă # Radio Moldova
Un agent al Poliției Locale din Veneția, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat de carabinieri pentru uciderea cetățeanului moldovean Sergiu Țărnă, tânărul de 25 de ani găsit mort în noaptea de 31 decembrie pe un teren agricol din Malcontenta di Mira. Anunțul a fost făcut de autoritățile italiene, care au prezentat primele concluzii ale anchetei coordonate de Parchetul din Veneția, relatează IlGazzettino.
Fostul internațional moldovean Artur Ioniță și-a găsit un nou club. El a părăsit-o pe Unione Sportiva Triestina și a devenit jucătorul grupării Societa Sportiva Arezzo. Ioniță a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027.
Proteste ale agricultorilor în mai multe state UE, înaintea posibilei aprobări a Acordului Mercosur # Radio Moldova
Fermierii din mai multe țări europene au ieșit din nou în stradă pentru a protesta împotriva Acordului Mercosur, un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și state din America de Sud. În Franța, agricultorii au blocat Parisul, iar în Belgia și Grecia au fost blocate autostrăzi și puncte de frontieră. Protestele au loc în ajunul unei posibile aprobări a acordului de către Comisia Europeană. Fermierii spun că se tem de concurența neloială a produselor agricole sud-americane și cer respingerea documentului.
Incendiu devastator la un depozit alimentar din capitală: pierderi uriașe și multe semne de întrebare # Radio Moldova
Pierderi uriașe și multe semne de întrebare în urma incendiului devastator izbucnit miercuri la depozitul unei rețele de magazine din țară. S-a muncit peste 24 de ore contra cronometru pentru a stinge flăcările, anunță pompierii. După ce au fost lichidate toate focarele, urmează lichidarea consecințele provocate de flăcările uriașe. Angajații depozitului au refuzat să ne ofere comentarii, iar administrația pavilionului distrus nu a fost de găsit.
În discursul său de seară, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre rezultatele negocierilor purtate de delegația ucraineană la Paris cu trimișii speciali ai președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, relatează BBC News.
Cod galben de vânt: risc de avarii și întreruperi de electricitate, anunță Premier Energy # Radio Moldova
În contextul Codului galben de intensificări ale vântului, valabil astăzi, 8 ianuarie, de la ora 16:00, până mâine, 9 ianuarie, ora 12:00, compania Premier Energy Distribution avertizează asupra riscului de avarii în rețelele electrice și întreruperi temporare de furnizare a energiei electrice.
MAE avertizează moldovenii din Regatul Unit: furtuna Goretti aduce fenomene meteo severe # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord asupra riscurilor generate de furtuna Goretti, pentru care autoritățile britanice au emis avertismente meteorologice severe, ce vizează mai multe regiuni ale țării.
Polițiștii, în prima linie pe ninsoare: trafic deblocat și un copil salvat în Chișinău # Radio Moldova
Condițiile meteo nefavorabile au provocat dificultăți în trafic în municipiul Chișinău, unde poliția a intervenit în mai multe situații generate de ninsoare și polei. Un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a tractat un troleibuz rămas blocat pe carosabilul alunecos, deblocând circulația într-o zonă unde traficul se desfășura cu dificultate.
Petrolierul reținut de SUA: conexiuni cu Ilan Șor și cercuri apropiate puterii de la Kremlin # Radio Moldova
Pe 7 ianuarie, Garda de Coastă a SUA a reținut în Atlanticul de Nord petrolierul Marinera (fostul Bella 1). Urmărirea navei a durat două săptămâni și jumătate, timp în care aceasta și-a schimbat pavilionul din Guyana în cel rusesc și a obținut sprijinul Moscovei – potrivit relatărilor din presă, ar fi fost chiar escortată de un submarin rusesc. Un asemenea nivel de implicare a Moscovei în problemele unui tanc petrolier aflat la celălalt capăt al lumii nu este întâmplător. Așa cum au aflat „Sistemа” și Radio Svoboda, petrolierul este legat de vechi aliați ai Kremlinului – fostul deputat ucrainean Viktor Baranski și oligarhul moldovean fugar Ilan Șor.
Indexare modestă a pensiilor în Italia în 2026 și schimbări anunțate din 2027. Ce trebuie să știe pensionarii? # Radio Moldova
În 2026, pensiile din Italia vor fi majorate ușor, prin mecanismul de indexare la inflație. Creșterea medie anunțată este de 1.4%, însă nu se aplică uniform tuturor categoriilor de pensionari, diferențele fiind stabilite în funcție de tipul și nivelul pensiei, rapoartează Rotalianul.com
ACTUALIZARE | Drumuri alunecoase și trafic intens: Circulația pe traseul M-3, localitatea Slobozia Mare, a fost deblocată # Radio Moldova
ACTUALIZARE | Circulația pe traseul M-3, raionul Cahul, localitatea Slobozia Mare, a fost deblocată. Transportul de mare tonaj își poate continua deplasarea, DAR în condiții de prudență sporită.
Calea Ferată din Moldova scoate la licitație 54 de locomotive și 41 de vagoane de călători # Radio Moldova
La final de ianuarie, Calea Ferată din Moldova își deschide larg porțile pentru o serie de licitații publice care scot la lumină o parte importantă din patrimoniul nefolosit sau scos din exploatare al întreprinderii. De la locomotive și vagoane, până la containere, aluminiu, piese de schimb și spații imobiliare din Chișinău, toate vor fi puse pe masă, în zeci de loturi, pe parcursul a trei zile consecutive.
Țările din Europa de Est și din Balcani sunt legate printr-o tradiție special. În timpul sărbătorilor de iarnă, urători mascați merg din casă în casă pentru a alunga spritele rele. Un cuplu de refugiați din Ucraina au decis să reînvie această tradiție și, după ce s-au stabilit în Chișinău, au început să confecționeze măști populare.
ACTUALIZARE | Drumuri alunecoase și trafic intens: ȘASE mijlcoale de transport de mare tonaj stopate pe M-3, raionul Chaul # Radio Moldova
ATENȚIE!Pe traseul M-3, raionul Cahul, localitatea Slobozia Mare, din cauza ghețușului format pe carosabil, 6 mijloace de transport de mare tonaj nu își pot continua deplasarea. Circulația este îngreunată. Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență și, pe cât posibil, să evite zona.
Internaționalul moldovean Dumitru Celeadnic a schimbat un club de fotbal din Kazahstan pe altul. Portarul a semnat un contract pe un an cu Kîzîl-jar Petropavlovsk. Celeadnic a jucat tot anul trecut la formația Ordabasî Șîmkent, la care antrenor i-a fost un alt moldovean, Andrei Martin.
ACTUALIZARE | Drumuri alunecoase și trafic intens: autoritățile în alertă, șoferii îndemnați la prudență # Radio Moldova
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții dificile, pe fondul Codului galben de ghețuș și polei, emis de meteorologi. Precipitațiile sub formă de ploaie se transformă treptat în lapoviță și ninsoare, iar carosabilul este, în mare parte, umed, cu porțiuni înzăpezite și zone cu polei.
Petrolierul Marinera, capturat de Comandamentul European al Forțelor Armate ale SUA, care anterior purta numele Bella 1, aparține companiei rusești „Burevestmarin”. Informația este relatată de Novaia Gazeta Europa, cu trimitere la datele Sistemului Global Integrat de Informații Maritime al Organizației Maritime Internaționale (IMO), precum și la datele din Registrul Unic de Stat al Persoanelor Juridice din Rusia, scrie Astra.
Buget record pentru apărare: Trump cere 1,5 trilioane de dolari și anunță ieșirea SUA din 66 de organizații internaționale # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat necesitatea majorării bugetului militar al SUA până la 1,5 trilioane de dolari. Potrivit unei declarații publicate de Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, fondurile suplimentare ar urma să permită crearea așa-numitei „armate de vis” și să asigure protecția Statelor Unite împotriva oricăror amenințări, relatează DW.
Liderul clasamentului mondial feminin, Arina Sabalenka, a fost o „nucă prea tare” pentru Sorana Cîrstea. Tenismena româncă a pierdut partida cu 3-6, 3-6 și a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Brisbane, în Australia.
