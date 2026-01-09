Ce este racheta „Oreshnik” și de ce folosirea ei de către Rusia este considerată un semnal strategic major
Radio Moldova, 9 ianuarie 2026 16:10
Rusia a lansat pentru a doua oară racheta hipersonică „Oreshnik” într-un atac asupra Ucrainei, în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, la scurt timp după ce Kremlinul a anunțat o ofensivă masivă cu rachete și drone asupra țintei ucrainene. Oficialii ruși au descris lovitura ca un răspuns la un presupus atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, acuzație negată de Kiev și de aliații occidentali ca fiind neîntemeiată.
• • •
Apicultorii din Republica Moldova s-au confruntat în 2025 cu unul dintre cei mai dificili ani din ultimele decenii, reconfirmând fragilitatea sectorului în fața factorilor climatici și a evoluției prețurilor externe. Deși exporturile și stocurile din anii precedenți au amortizat parțial șocul, fără politici de sprijin nu se poate vorbi despre reziliența apiculturii, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice.
Ce este racheta „Oreshnik" și de ce folosirea ei de către Rusia este considerată un semnal strategic major
Rusia a lansat pentru a doua oară racheta hipersonică „Oreshnik” într-un atac asupra Ucrainei, în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, la scurt timp după ce Kremlinul a anunțat o ofensivă masivă cu rachete și drone asupra țintei ucrainene. Oficialii ruși au descris lovitura ca un răspuns la un presupus atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, acuzație negată de Kiev și de aliații occidentali ca fiind neîntemeiată.
NASA a anunțat joi că cei patru membri ai unui echipaj de pe Stația Spațială Internațională (ISS) vor fi evacuați în zilele următoare din cauza unei probleme de sănătate care afectează unul dintre astronauți, un demers în premieră în istoria laboratorului orbital, informează Agerpres, cu referire la AFP.
Deși a trecut mai bine de jumătate de an de la incendiul izbucnit la mansarda unui bloc din Durlești, situația de la fața locului a rămas aproape neschimbată. Apartamentele afectate sunt și astăzi într-o stare deplorabilă, ultimul etaj fiind în beznă. În plus, locatarii de la etajele inferioare spun că problemele nu s-au oprit aici: odată cu începutul sezonului rece, aceștia s-au confruntat cu lipsa căldurii și au fost nevoiți să îndure frigul.
Este oficial! Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va disputa un meci amical cu Cipru în primăvară. Partida se va juca pe 30 martie, în Cipru. Locul și ora exactă a meciului vor fi stabilite ulterior.
Fostul director adjunct al SIS, acuzat că spiona pentru KGB din Belarus, rămâne încă 30 de zile în arest
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în România, în dosarul în care este acuzat de trădare și de transmiterea unor informații secrete către KGB al Republicii Belarus. Decizia a fost pronunțată joi, 8 ianuarie, de Înalta Curte de Casație și Justiție, transmite Agerpres.
Fraudă cu criptomonede: amendă de 50.000 de lei pentru un tânăr escroc printr-o schemă pe Telegram
Un tânăr de 26 de ani, condamnat pentru trei episoade de escrocherie cu criptomonede, a fost amendat cu 50.000 de lei și a restituit victimelor sumele obținute fraudulos.
Casa Albă dorește să obțină din partea Kremlinului un răspuns clar la planul de pace agreat cu Kievul, scrie Axios. Reprezentanții lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit miercuri la Paris cu emisarul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, și au discutat cu acesta propuneri asupra cărora s-a ajuns la un acord cu Ucraina în aproape toate aspectele, a declarat pentru publicație o sursă familiarizată cu discuțiile, relatează The Moscow Times.
Revista presei internaționale | Rusia răspunde la capturarea petrolierului său de către SUA cu atacuri aeriene masive asupra Ucrainei
Presa internațională este dominată de relatările despre atacurile aeriene masive lansate de Rusia asupra Ucrainei noaptea trecută. În paralel, publicațiile străine analizează blocajul tot mai evident al eforturilor diplomatice de pace, pe fondul respingerii de către Moscova a garanțiilor de securitate și al tensiunilor dintre Europa și administrația de la Washington. Alte teme majore urmărite de presa internațională vizează disputa legată de Groenlanda și evoluția protestelor din Iran, unde regimul a recurs la oprirea internetului pentru a împiedica mobilizarea populației.
Un moldovean în vârstă de 34 de ani a murit după o cădere în afara pârtiei, în zona Cervinia, unde ieșise să practice snowboard, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa. Potrivit primelor reconstituiri, relatate de publicația Aosta Sera, miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei 13.30, bărbatul a urcat cu instalațiile de transport pe cablu și, după prima urcare, a ales o direcție în afara traseului amenajat, scrie revista Rotalianul.
Clubul englez de fotbal Manchester City a anunțat numele noului jucător transferat. Ghanezul Antoine Semenyo a semnat un contract valabil până în 2031. Potrivit presei din Albion, suma de transfer este estimată la 75 de milioane de euro. Acesta va îmbrăca tricoul cu numărul 42 purtat anterior de ivorianul Yaya Toure.
Audieri solicitate pentru cheltuieli nejustificate la achiziția contoarelor de gaz: Precizările „Moldovagaz" și ANRE
Analistul în domeniul energetic Sergiu Tofilat, fost membru al Consiliului de Observatori al societății „Moldovagaz”, a sesizat Comisia Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului să desfășoare o ședință publică în cazul constatării unor cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la procurarea contoarelor de gaz.
Importurile de furaje din Ucraina, suspendate după depistarea unei substanțe interzise
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importului furajelor combinate din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova, după ce în cadrul controalelor oficiale au fost depistate reziduuri ale substanței interzise metronidazol în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din exploatații avicole.
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei după victoria în fața concitadinei Atletico, scor 2-1. Federico Valverde și Rodrygo au marcat golurile formației pregătite de Xabi Alonso. Urmează meciul pentru trofeu, cu rivala FC Barcelona.
Bilete limitate pentru Finala Națională Eurovision 2026: „O seară de muzică live, emoții și energie"
Finala Națională Eurovision 2026, care marchează cea de-a 20-a participare a Republicii Moldova la acest concurs internațional de muzică, va avea loc pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău. Biletele sunt deja puse în vânzare, iar numărul acestora este limitat, spun organizatorii. Până pe 11 ianuarie, acestea pot fi procurate la preț promoțional.
Un agent al patrulei de frontieră a SUA a rănit două persoane în statul Oregon, la o zi după incidentul mortal din Minneapolis
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat că, pe 8 ianuarie, la Portland, un presupus membru al unei bande venezuelene ar fi încercat să lovească cu mașina agenți de patrulare. Ca reacție, un agent „a deschis focul în legitimă apărare”. Șoferul și pasagerul au părăsit locul incidentului. Poliția din Portland a precizat că, ulterior, la aproximativ trei kilometri de locul împușcăturilor, au fost descoperite două persoane rănite prin împușcare, care au fost transportate la spital. Autoritățile statului au îndemnat populația la calm, dar au declarat că nu pot confirma versiunea prezentată de guvernul federal cu privire la incident, transmite DW.
Un nou punct de frontieră moldo-român este inclus în Sistemul de Intrare/Ieșire al UE
Începând cu 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunea Europeană va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei (PTF) „Lipcani–Rădăuți Prut”. Sistemul se aplică exclusiv cetățenilor statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
Serie A: Internaționalul român Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului AC Milan - Genoa 1893
Surpriză în prima divizie italiană de fotbal. AC Milan a remizat pe terenul propriu în compania echipei Genoa 1893. Partida etapei a 19-a s-a încheiat cu scorul de 1:1. oaspeții ar fi putut chiar câștiga, însă internaționalul român Nicolae Stanciu a ratat o lovitură de pedeapsă în minutul 90+9. AC Milan a început meciul în atac și a avut prima ocazie în minutul 7.
Val de proteste în Iran: zeci de morți, mii de arestări și internet blocat la nivel național
Iranul traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, confruntându-se simultan cu o criză economică profundă, tensiuni sociale extinse și presiuni externe fără precedent. Protestele izbucnite la finalul anului trecut au evoluat rapid din manifestații economice într-o contestare directă a sistemului politic al Republicii Islamice.
La Washington, la cel mai înalt nivel, este discutată ideea unor plăți unice consistente pentru locuitorii Groenlandei, prin care SUA ar încerca să-i convingă să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite, relatează DW, cu referire la Reuters.
Controale în 17 unități zootehnice după depistarea metronidazolului: 110 mii de păsări nimicite
Cel puțin 110 mii de păsări au fost nimicite în urma a 17 controale efectuate în depozite de hrană, ferme și abatoare din mai multe regiuni ale țării, după ce analizele de laborator au confirmat prezența metronidazolului, un medicament interzis pentru animalele destinate consumului uman.
Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Franței la fotbal. Echipa condusă de spaniolul Luis Enrique a învins-o pe rivala Olympique Marsilia, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare. Partida dispută în Kuweit a fost plină de dramatism. Paris Saint-Germain a deschis scorul în minutul 13 prin Ousmane Dembélé. Câștigătorul Balonului de Aur din sezonul 2024/2025 a săltat elegant mingea peste goalkeeperul argentinian Gerónimo Rulli.
Vacanța de iarnă, prelungită în sute de școli: decizie luată din cauza vremii nefavorabile
Vacanța de iarnă a fost prelungită pentru elevii din încă 271 de școli din Republica Moldova, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, astfel în aceste instituții de învățământ va fi reluat procesul educațional de luni, 12 ianuarie, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
Chișinăul condamnă utilizarea rachetei Oreshnik de către Rusia: „R. Moldova este solidară cu Ucraina"
Autoritățile Republicii Moldova condamnă utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile din noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei. În mesaje publicate pe rețeaua X, președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru o pace justă.
Ninsorile abundente din 8 ianuarie au provocat 134 de accidente rutiere pe drumurile din Republica Moldova, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Poliției Republicii Moldova, în total au fost înregistrate 160 de accidente, soldate cu șapte persoane traumatizate.
A transformat dorul de „acasă” într-o afacere de succes la Iași. Este povestea Nicoletei Hrițcu, originară din Soroca, care conduce astăzi, în dreapta Prutului, o rețea de nouă cofetării. Deserturile sale sunt inspirate din rețete tradiționale moldovenești, adaptate gusturilor actuale și apreciate de publicul larg.
Rețineri la frontieră într-un dosar de migrație ilegală: 10.000 de dolari pentru traversare
O rețea specializată în migrație ilegală a fost documentată de polițiștii de frontieră, iar acțiunea s-a soldat cu reținerea unui cetățean moldovean și identificarea unui migrant care ar fi plătit 10.000 de dolari pentru traversarea ilegală a frontierei moldo-ucrainene.
Autoritățile anunță soluționarea problemelor legate de alimentarea cu energie: toți consumatorii afectați au fost reconectați
Toate localitățile rămase fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice dificile au fost reconectate în dimineața zilei de 9 ianuarie. Lumina a revenit în peste 1.000 de gospodării. Totodată, autoritățile informează că circulația a fost deblocată pe mai multe sectoare de drum.
Zăpada și gerul aduc restricții și soluții ingenioase în grădinile zoologice din Germania
Grădinile zoologice din Germania au luat măsuri speciale din cauza gerului și a ninsorilor. Într-o grădină zoologică mică din orașul saxon Zittau, unde se așteaptă temperaturi de până la -17°C, măgărița Bella a fost îmbrăcată într-o haină specială. Țarcul cămilelor a fost tratat pentru a preveni alunecările și eventualele accidentări, iar în spațiul destinat oilor a fost instalat un încălzitor cu infraroșu, relatează DW.
ACTUALIZARE | După mai multe ore de blocaj, circulația pe șoseaua Balcani a fost reluată
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, a fost reluată în jurul orei 09:30, după ce camionul implicat într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 9 ianuarie a fost ridicat de pe carosabil.
Străzile și trotuarele din Chișinău au continuat să fie curățate pe parcursul nopții, precum și în dimineața zilei de 9 ianuarie. Serviciile municipale monitorizează situația și vor interveni ori de câte ori va fi necesar.
Mai puțină risipă, mai mult confort: cum ajută programele de stat familiile să-și încălzească mai eficient locuințele
Mai puține cheltuieli pentru încălzire - acesta este principalul avantaj de care beneficiază Andrei Gadîrca, din satul Grigorăuca, raionul Sângerei, după ce și-a eficientizat energetic locuința. El spune că investiția îl va ajuta să reducă semnificativ costurile la energie în sezonul rece și să mențină un confort termic mai bun în casă.
Sute de muncitori și utilaje, mobilizați pentru combaterea poleiului pe drumurile naționale
Ninsorile și vântul puternic din ultimele ore au creat condiții dificile de circulație pe drumurile naționale din Republica Moldova, iar echipele de drumari au fost mobilizate pe parcursul nopții pentru a menține traficul funcțional și pentru a reduce riscurile rutiere. În acest context, Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că intervențiile au avut loc pe întreaga rețea de drumuri naționale, în regim continuu, în zonele cele mai afectate de viscol, înzăpezire și formarea poleiului.
La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo vor debuta și mulți tineri talentați, iar unul dintre cei care și-au făcut deja nume în sport este Ilia Malinin. Americanul este un adevărat fenomen al patinajului artistic, fiind primul care a reușit un cvadruplu Axel într-un program scurt.
Ministerul rus al Apărării a confirmat oficial că forțele armate ale Federației Ruse au lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, inclusiv cu utilizarea rachetei balistice de rază medie „Oreshnik”, susținând că loviturile au fost efectuate „în răspuns” la un presupus atac ucrainean asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin.
Rusia s-a clasat detașat pe primul loc în clasamentul global al cenzurii și întreruperilor de internet, întocmit anual de experții Top10VPN. Potrivit calculelor acestora, în 2025, întreruperile de internet din Federația Rusă au însumat, cumulat, 37.166 de ore și au afectat aproape întreaga populație a țării – circa 146 de milioane de persoane, scrie publicația The Moscow Times.
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 9 ianuarie, anunță Poliția Republicii Moldova.
Ambulanțe și autobuze, blocate pe drumuri alunecoase: salvatorii au intervenit în 88 de cazuri
Condițiile meteo dificile din ultimele 24 de ore au pus la încercare circulația rutieră în mai multe regiuni ale țării, iar salvatorii și pompierii au fost mobilizați pentru a interveni în situații de risc și pentru a acorda sprijin persoanelor aflate în dificultate. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), angajații instituției au realizat 88 de misiuni, cele mai multe vizând deblocarea și tractarea mijloacelor de transport afectate de ghețuș și carosabilul alunecos.
Revista Presei | Tancul petrolier reținut de SUA duce la Ilan Șor, oligarhul moldovean fugar, ajuns sfetnic la Kremlin
Mii de oameni în beznă din cauza condițiilor meteo și prelungirea vacanței elevilor au devenit subiectele principale ale presei din țară. La fel, publicațiile scriu despre legătura dintre tancul petrolier reținut de SUA și fugarul Ilan Șor, dar și despre posibila ieftinire a prețului la gazele naturale. Mai multe detalii, aflați din Revista presei.
Ghețuș pe străzi și trotuare, după ploi, lapoviță și ninsori. Autoritățile cer prudență
Circulația pe străzile și trotuarele din Chișinău se desfășoară în condiții dificile, după ce ploile din cursul zilei de ieri, 8 ianuarie, urmate de lapoviță, au dus la formarea ghețușului sub stratul de zăpadă.
Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând mai multe orașe și regiuni. Atacul a avut loc în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, iar cele mai grave consecințe au fost înregistrate la Kiev, unde patru persoane au murit, iar peste zece au fost rănite, potrivit [Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.](Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei)
Corespondență Dan Alexe | Zi decisivă pentru acordul UE-Mercosur… cu țările din „emisfera lui Trump"
Europa nu importă carne din SUA, deoarece este tratată cu hormoni de creștere, interziși în UE, în vreme ce puii crescuți industrial sunt spălați cu clor în SUA, procedeu de asemenea interzis pe vechiul continent. Cei 27 se pregătesc însă să semneze un acord comercial cu țările Americii de Sud (fără Venezuela) care, cum o tot strigă agricultorii care protestează, ar putea duce tocmai la importarea unor asemenea produse de calitate îndoielnică.
Ministerul Energiei: Echipele de intervenție sunt mobilizate după avariile provocate de ninsori și vânt
Ministerul Energiei anunță că 4.210 consumatori din zece localități ale Republicii Moldova au rămas fără energie electrică, în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi, fiind afectate mai multe segmente ale rețelelor de distribuție.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, direcțiile de învățământ din Republica Moldova pot decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, pentru a asigura siguranța elevilor și a personalului din instituțiile de învățământ.
8 ianuarie 2026
„A fost o execuție" – procurorii confirmă arestarea presupusului ucigaș al lui Sergiu Țărnă
Un agent al Poliției Locale din Veneția, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat de carabinieri pentru uciderea cetățeanului moldovean Sergiu Țărnă, tânărul de 25 de ani găsit mort în noaptea de 31 decembrie pe un teren agricol din Malcontenta di Mira. Anunțul a fost făcut de autoritățile italiene, care au prezentat primele concluzii ale anchetei coordonate de Parchetul din Veneția, relatează IlGazzettino.
Fostul internațional moldovean Artur Ioniță și-a găsit un nou club. El a părăsit-o pe Unione Sportiva Triestina și a devenit jucătorul grupării Societa Sportiva Arezzo. Ioniță a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027.
Proteste ale agricultorilor în mai multe state UE, înaintea posibilei aprobări a Acordului Mercosur
Fermierii din mai multe țări europene au ieșit din nou în stradă pentru a protesta împotriva Acordului Mercosur, un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și state din America de Sud. În Franța, agricultorii au blocat Parisul, iar în Belgia și Grecia au fost blocate autostrăzi și puncte de frontieră. Protestele au loc în ajunul unei posibile aprobări a acordului de către Comisia Europeană. Fermierii spun că se tem de concurența neloială a produselor agricole sud-americane și cer respingerea documentului.
Incendiu devastator la un depozit alimentar din capitală: pierderi uriașe și multe semne de întrebare
Pierderi uriașe și multe semne de întrebare în urma incendiului devastator izbucnit miercuri la depozitul unei rețele de magazine din țară. S-a muncit peste 24 de ore contra cronometru pentru a stinge flăcările, anunță pompierii. După ce au fost lichidate toate focarele, urmează lichidarea consecințele provocate de flăcările uriașe. Angajații depozitului au refuzat să ne ofere comentarii, iar administrația pavilionului distrus nu a fost de găsit.
