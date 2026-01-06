The Independent: Negocierile de pace privind Ucraina sunt „în suspensie” din cauza situației din Venezuela
Libertatea Cuvântului, 6 ianuarie 2026 20:20
Rezultatele negocierilor privind Ucraina de la Paris rămân incerte din cauza schimbării centrului de atenție. Progresul discuțiilor de la Paris rămâne neclar deoarece
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum o oră
20:20
The Independent: Negocierile de pace privind Ucraina sunt „în suspensie” din cauza situației din Venezuela # Libertatea Cuvântului
Rezultatele negocierilor privind Ucraina de la Paris rămân incerte din cauza schimbării centrului de atenție. Progresul discuțiilor de la Paris rămâne neclar deoarece
20:10
Icoană pe sticlă și sfeșnic în formă de cruce: la Cernăuți s-a deschis o expoziție dedicată Bobotezei # Libertatea Cuvântului
La Muzeul de Artă din Cernăuți a fost prezentată o expoziție dedicată Bobotezei, comunică pe contul său de Facebook Consiliul Regional Cernăuți. La
20:10
Bucovina este lovită de o altă pierdere grea. A murit apărătorul din orășelul Berhomet, raionul Vijnița, Ruslan Dușceak. Anunțul a fost făcut pe
20:10
Agenția de Stat pentru Reconstrucție modernizează infrastructura de frontieră a regiunii Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Asigurarea unei conexiuni stabile cu țările europene nu este doar o chestiune de logistică, ci și una de reziliență economică și integrare europeană
Acum 12 ore
11:10
Lebede iernează și în Bucovina mea. Crăiasa nordului le acceptă tăcut, Răzbunându-se uneori cu fulgi de nea. Sau e un miracol lacul de
09:40
Familia Meșkov, refugiată din regiunea Sumy, are acum o locuință nouă în comunitatea Vașcăuți, raionul Vijnița. Părinții educatori, Nadia și Viaceslav, au adoptat
09:30
Pierderi pe front: a căzut în luptă soldatul Oleksandr Mendryșora din Bucovina # Libertatea Cuvântului
A fost confirmat decesul apărătorului Oleksandr Mendryșora din orășelul Berhomat, raionul Vijnița. Soldatul a murit pe 21 iunie 2024, în timpul unei misiuni
09:20
Potrivit șefului guvernului german, Friedrich Merz, situația este aproape critică din cauza crimelor de război ale conducerii ruse. Ucraina se află „la marginea
09:10
Războiul din Ucraina trece pe 11 ianuarie o graniță teribilă: un expert a explicat ce urmează # Libertatea Cuvântului
Un analist militar a evidențiat perspectivele și amenințările majore pentru Ucraina. Războiul din Ucraina, în faza sa de invazie pe scară largă, în
Ieri
21:00
Acolo ar fi putut fi bazate arme nucleare rusești: care sunt consecințele operațiunii din Venezuela pentru Kremlin # Libertatea Cuvântului
SUA au desfășurat o operațiune militară de succes în Venezuela, în cadrul căreia l-au reținut pe președintele țării, Maduro. Acesta avea legături strânse
20:50
„Sărbătorile de iarnă cu Vasyl Kurylyk”: cernăuțenii sunt invitați la o expoziție de pictură # Libertatea Cuvântului
La Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți este deschisă expoziția itinerantă „Sărbătorile de iarnă cu Vasyl Kurylyk”, care îi familiarizează pe vizitatori în motivele
20:30
S-a stins din viață apărătorul Oleg Lomanciuk. Pe timp de pace al a fost constructor… # Libertatea Cuvântului
A trecut în neființă participantul la acțiuni de luptă, apărătorul Ucrainei din satul Vasylivka, Oleg Lomanciuk. Despre aceasta informează Consiliul Orășenesc Secureni. Oleg
19:00
Elena Tovarnițchi – De la educatoare în Bucovina la expert în integrare și egalitate de șanse în București # Libertatea Cuvântului
În satul Prisăcăreni de pe valea Siretului, regiunea Cernăuți, s-a născut o fetiță care avea să devină un pod între comunități și culturi.
18:50
Decizia a fost luată în cadrul ședinței comitetului organizatoric, creat la ordinul primarului orașului Cernăuți. Astăzi, 5 ianuarie, a început demontarea bradului de
18:50
Trecerea la „economia de război” sau pregătirea pentru pace: Un politolog a explicat planul rotațiilor de cadre # Libertatea Cuvântului
În Ucraina au loc schimbări majore de personal, cu semnificație strategică în contextul războiului și al presiunilor internaționale. Politologul Igor Cialenko a declarat
18:40
În anul 2025, la Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți s-au înscris 263 de bărbați cu vârsta de peste 22 de ani. În
08:20
Moment astrologic. 5 ianuarie 2026. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă în fiecare zodie # Libertatea Cuvântului
Horoscopul zilei de 5 ianuarie 2026 te invită să încetinești puțin ritmul și să privești lucrurile în profunzime. Nu este vorba despre grabă
08:10
Donald Trump a declarat că nu crede în veridicitatea informațiilor privind un atac ucrainean asupra reședinței lui Vladimir Putin. El a menționat că
08:10
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a conturat în mesajul său video de duminică seară, 4 ianuarie, două scenarii cheie pentru evoluția evenimentelor: diplomația și
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
The Times: Ucraina nu va ceda Donbasul Rusiei. Putin în fața unei alegeri riscante # Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin se află în fața unei dileme dificile: să continue războiul, riscând epuizarea economică și nemulțumirea internă înainte de alegerile
18:20
În 2025, în regiunea Cernăuți au fost eliberate aproape 58 de mii de pașapoarte externe # Libertatea Cuvântului
Numărul este cu zece mii mai mic față de anul 2024. Această tendință de scădere este observată în ultimii ani și este pusă
18:10
Vizita are loc în cadrul proiectului național „Cot la Cot: comunități unite”, menit să sprijine copiii din comunitățile aflate în prima linie și
18:00
Accidentul a avut loc la 3 decembrie, în localitatea Crasna. În urma impactului cu un vehicul, pietonul a suferit leziuni incompatibile cu viața.
13:10
Nutriţie. Condimente care înlocuiesc sarea: alternative sănătoase şi delicioase # Libertatea Cuvântului
Sarea reprezintă unul dintre cele mai utilizate ingrediente în bucătăriile din lumea întreagă. Stimulează papilele gustative și activează gusturile ce cresc apetitul, dar
13:00
La 4 ianuarie longevivul din Hrușăuți, CT Voloca, Ion SEMENIUC, împlinește 92 de ani. Felicitându-l cu prilejul zilei de naștere, care cade în
12:20
În ajun locuitorii CT Hliboca, cu adâncă durere, l-au condus pe ultimul drum pe copământeanul lor, apărătorul Ucrainei, Glib Pek. El s-a întors
12:00
Echipele de experți din regiunea Cernăuți au stabilit dizabilitatea a circa 11 mii de persoane într-un an # Libertatea Cuvântului
Au fost digitalizate aproape 40 de mii de dosare de la fostele comisii de Expertiză Medico-Socială. Informația a fost comunicată de Administrația Militară
10:50
The New York Times: Ucraina este aproape de pace, dar o problemă rămâne deschisă # Libertatea Cuvântului
Tema garanțiilor de securitate rămâne cea mai dificilă în negocieri și, totodată, cea care le determină rezultatul. Procesul de negociere al Ucrainei cu
10:30
Nu în NATO, dar cu garanții: Volker a dezvăluit un nou scenariu de pace pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
SUA și Ucraina discută un model de securitate care prevede un răspuns militar colectiv în cazul unui nou atac al Rusiei, deși problema
3 ianuarie 2026
19:30
Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiga, a reamintit nelegitimitatea lui Nicolás Maduro, subliniind că regimul acestuia a încălcat toate principiile democratice prin
19:20
Boboteaza 2026: Au fost stabilite locuri oficiale pentru scăldat în Cernăuți # Libertatea Cuvântului
În 2026, sărbătoarea Bobotezei (Botezul Domnului) va fi celebrată de Biserica Ortodoxă din Ucrainei (conform calendarului iulian revizuit) marți, 6 ianuarie. Reprezentanții Primăriei
19:00
Noii conducători ai regiunilor ar trebui să își înceapă activitatea de săptămâna viitoare. Sâmbătă, 3 ianuarie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a anunțat înlocuirea
13:40
Primăria Orașului Hotin invită publicul pe 4 ianuarie la Festivalul regional de colinde dedicat eroilor ucraineni. La eveniment vor participa circa 30 de
13:10
Pădurile înzăpezite și versanții montani creează o atmosferă maiestuoasă în iarna carpatică. Parcul Natural Național „Ceremuș”, situat în fostul raion Putila din regiunea
12:50
La Harkiv, sub dărâmăturile unui bloc distrus de atacul Rusiei, sunt căutate încă 5 trupuri # Libertatea Cuvântului
În urma atacurilor trupelor ruse asupra regiunii Harkiv din ultima zi, au murit cel puțin doi civili, iar aproximativ 30 de persoane au
11:10
Recomandă nutriţioniştii. Beneficiile consumului de apă caldă dimineaţa: un obicei simplu pentru o sănătate mai bună # Libertatea Cuvântului
Consumul de apă caldă dimineața este un obicei popular în multe culturi, fiind asociat cu numeroase beneficii pentru sănătate. Acest obicei simplu, adorat
10:10
O elevă eminentă din Cernăuți a învățat doar jumătate de poezie, dar a primit nota maximă # Libertatea Cuvântului
O profesoară de literatură universală din Cernăuți, Alina Meț, a impresionat mediul online cu povestea unei eleve care a învățat doar jumătate din
10:00
Prognoza Politico pentru 2026: Iluziile lui Trump și amenințarea unei breșe pe front # Libertatea Cuvântului
Politico analizează dacă anul 2026 va reprezenta finalul „marelui joc” dintre Trump și Putin privind soarta Ucrainei. Deși unele prognoze anterioare s-au adeverit
09:50
În orașul de pe linia frontului, Sloviansk (regiunea Donețk), locuiesc în prezent aproximativ 50.000 de civili, dintre care aproape 4.800 sunt copii. Informația
2 ianuarie 2026
20:50
The Times: Putin nu a reușit să repete „victoria” URSS și s-a împotmolit în războiul împotriva Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Deocamdată nu există semne că pierderile uriașe ale armatei ruse l-ar forța pe Putin să oprească războiul. Dictatorul rus Vladimir Putin se află
20:30
Voluntarul bucovinean Valerii Manarha a fost decorat cu Ordinul „Pentru Merit” clasa a III-a # Libertatea Cuvântului
Decretul corespunzător, nr. 1/2026, a fost semnat de Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski. Înalta distincție i-a fost acordată pentru merite în consolidarea statalității ucrainene
20:20
Au fost numite comunitățile din regiunea Cernăuți care au alocat cele mai multe fonduri pentru nevoile apărătorilor ucraineni # Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți a direcționat, în primele 11 luni ale anului 2025, suma de 310 milioane de grivne pentru nevoile apărătorilor și apărătoarelor Ucrainei.
20:00
Budanov a acceptat propunerea lui Zelenski de a conduce Oficiul Președintelui # Libertatea Cuvântului
Șeful serviciilor de informații, Kirilo Budanov, a acceptat propunerea lui Volodymyr Zelenski de a deveni șeful Oficiului Președintelui. Despre aceasta, Kirilo Budanov a
19:50
CT Mămăliga a achiziționat și a predat un microbuz pentru necesitățile Forțelor Armate ale Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Înainte de a trimite mașina pe linia frontului, Eugen Tanas, locuitor al satului Coșuleni și militar, a diagnosticat-o și a reparat-o. Vehiculul îi
12:10
Astăzi scriitorul cernăuțean Dumitru Covalciuc ar fi împlinit 79 de ani. Dumitru Covalciuc şi-a făcut apariţia în această frumoasă şi plină de durere
11:10
Anul 2026 va marca un moment astral unic, fiind guvernat de energia Calului de Foc, o combinație rară care apare o dată la
10:50
Colective artistice din CT Vancicăuți, participante la Festivalul „Colinda de la Darabani” # Libertatea Cuvântului
Ansamblul folcloric al Casei de cultură din Vancicăuți „Ghiocel”, „Căiuții” CT Văncicauți, conducător de Vladimir Rața, și grupul vocal „Fetele din Costiceni” din
10:30
Pe 1 ianuarie, la Cernăuți s-a sărbătorit Malanca — tinerii dorind astfel să continue tradiția bucovineană. O ceată de mascați, în ziua de
10:30
O locuitoare din Cernăuți, Liubov Svyrydenko, a publicat fotografii cu un trandafir care a înflorit chiar înainte de Anul Nou, văzând în acesta
10:20
Pe 1 ianuarie, a avut loc un incendiu de proporții în satul Hrușăuți, CT Voloca. Dimineața a fost primit un apel despre un
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.