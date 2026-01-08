„Frumusețea nu constă în păr, ci în ceea ce oferi lumii”. Alina-Mihaela, tânăra mai puternică decât alopecia
SuntParinte, 8 ianuarie 2026 19:20
Alina-Mihaela este o adolescentă cu visuri mari, care s-a născut în orașul Ploiești (România), dar locuiește la București. Peste câțiva ani se vede în domeniul turismului sau în filologie – două drumuri care îi permit să fie în contact cu oamenii, să cunoască lumi noi și să transmită mai departe experiențe și emoții.
• • •
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
18:50
(VIDEO) Autism fără limite: Maxim Bivol transformă desenele în plastilină și studiază cofetăria # SuntParinte
Autismul nu i-a pus limite. I-a dat o voce și talent. La început au fost diagnosticuri incerte, etichete și bullying. Apoi a apărut plastilina și lumea lui Maxim s-a schimbat. Maxim Bivol, din Chișinău, transformă bucăți simple de plastilină în creații care impresionează și emoționează. Diagnosticul de autism nu i-a umbrit niciodată talentul, iar astăzi…
18:00
Când este recomandată melatonina pentru copii, în ce doze și cum prevenim supradozajul # SuntParinte
Somnul este vital pentru a rămâne sănătoși la orice vârstă. În cazul copiilor, rolul somnului este de a stimula creșterea și dezvoltarea lor armonioasă. Somnul nocturn de calitate asigură copilului o memorie mai bună, concentrare în activitățile școlare, creativitate și bună dispoziție pe tot parcursul zilei. În schimba, lipsa somnului îi poate face pe copii…
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Nu aruncați brazii în tomberoane! Lăsați-i alături, pentru a fi colectați și reciclați # SuntParinte
Brazii naturali, folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă, pot deveni îngrășământ sau material lemnos doar dacă sunt depozitați corect. În acest context, Primăria Chișinău și Regia „Autosalubritate" îndeamnă locuitorii capitalei să nu arunce brazii în containerele pentru deșeuri menajere. Tot ce trebuie să faceți este să lăsați arborii lângă platformele de stocare a deșeurilor, adică…
30 decembrie 2025
17:30
Copilul răcește des? Șapte motive pentru care infecțiile respiratorii reapar și cum le tratăm corect # SuntParinte
Virozele pot transforma rapid rutina unei familii într-o perioadă solicitantă. Nasul înfundat, febra, iritabilitatea și starea de oboseală a copilului îi pot afecta pe toți cei din jurul lui. De aceea, este esențial ca părinții să cunoască măsurile de îngrijire corecte și actualizate, pentru a sprijini recuperarea copilului și a preveni complicațiile. În cadrul unui…
10:30
Peste 2 tone de rodii au fost reținute la frontieră. Conțineau o cantitate prea mare de pesticide # SuntParinte
Un lot de 2.080 kg de rodii, importat, a fost reținut la frontieră și nimicit sub supravegherea inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile a reziduului de pesticid „Pirimetanil", care poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au fost prelevate de către inspectorii ANSA, din cadrul Postului de…
29 decembrie 2025
13:30
În perioada sărbătorilor de iarnă, copiii așteaptă cu nerăbdare venirea Moșului, cu sacul plin de daruri și surprize colorate. La fel ca mulți alți copii din țara noastră, Sofia Maslii, o fetiță de 5 ani, din satul Cojușna, raionul Strășeni, adoră surprizele. De data aceasta însă, Sofia a trăit o bucurie diferită – cea de…
24 decembrie 2025
18:20
„Muncesc o zi întreagă, dar sunt plătită pentru 4 ore”. Protestul unei judecătoare, mamă a șapte copii # SuntParinte
Protest tăcut în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Judecătoarea Marina Rusu afirmă că, deși a revenit la serviciu cu program redus, pentru a-și putea alăpta cei doi copii, gestionează în continuare un număr mare de dosare, în timp ce este remunerată pentru doar patru ore de muncă pe zi. De cealaltă parte, CSM recunoaște…
22 decembrie 2025
13:40
Program redus pentru grădinițe: Cum vor activa instituțiile din Chișinău, în ajunul sărbătorilor de iarnă # SuntParinte
În zilele de 24 decembrie și 6 ianuarie, grădinițele din Chișinău vor activa de la 7:00 până la 16:00, iar pe data de 31 decembrie – de la 7:00 până la 17:00. În schimb, instituțiile preșcolare vor fi închise în zilele de 25 decembrie, 1 ianuarie, 7 și 8 ianuarie. Potrivit lui Andrei Pavaloi, șeful…
19 decembrie 2025
18:10
Cine e pedagogul care ți-a inspirat parcursul? Propune-l în topul „100 de profesori care schimbă Moldova” # SuntParinte
Dorești să-ți exprimi recunoștința față de un profesor care ți-a influențat parcursul sau pe cel al copilului tău? O poți face recomandându-l pentru topul „100 de profesori care schimbă Moldova". Inițiativa este lansată în premieră de redacția VIP Magazin, în parteneriat cu Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala din R. Moldova (AGIRoMd). Tot ce…
18 decembrie 2025
15:20
(VIDEO) Serviciul „Bibliopicii” din Chișinău: Activități gratuite pentru copiii mai mari de 1 an # SuntParinte
Copilăria înseamnă joacă, descoperire și dezvoltare armonioasă. Pentru copiii mai mari de 1 an, este esențial să aibă un spațiu unde să-și dezvolte abilitățile, să socializeze, să se miște liber și să se bucure de activități educative, într-un cadru similar celui de la grădiniță, dar alături de familie. În Chișinău, acest lucru este posibil într-un…
17 decembrie 2025
12:40
Începând cu 1 ianuarie, 2026, indemnizația unică la nașterea copilului va fi de 21 886 de lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 536 de lei, comparativ cu valoarea indemnizației din 2025. În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi modificări la Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Potrivit documentului,…
16 decembrie 2025
17:20
Moș Crăciun îi așteaptă pe copii la ateliere creative și ședințe foto gratuite, în fiecare zi # SuntParinte
Și în acest an, Moș Crăciun și Crăciunița s-au mutat din Laponia în centrul Chișinăului, la Târgul de Crăciun. În fiecare zi, copiii și părinții sunt așteptați în Căsuța Moșului, pentru a confecționa felicitări și a face fotografii. Participarea este gratuită. Căsuța lui Moș Crăciun este deschisă zilnic, în următorul interval: Până la ora 17:00,…
16:40
Performanță la matematică: 52% dintre elevi au promovat examenul de gimnaziu după lecțiile suplimentare gratuite # SuntParinte
Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3% la 52% în rândul elevilor care au beneficiat de lecțiile gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării, prin programul remedial. Astfel, 23% dintre elevii care obținuseră anterior nota „1" la pretestare și 35% dintre cei cu nota „2" au…
15 decembrie 2025
18:50
(VIDEO) Copiii în accidente rutiere: Adevăruri dure spuse de salvatori, polițiști și medici # SuntParinte
Un copil nu știe ce este viteza, dar plătește prețul. Uneori, prețul este propria lui viață. În 9 luni ale acestui an, 12 copii au murit și alți 109 au fost traumatizați grav, dintre cei 445 implicați în accidente rutiere. Specialiștii susțin că nu contează cât de bine conduci și câți ani de experiență ai…
13:50
Cadoul perfect te așteaptă la Librarius! Reduceri atractive și cel mai mare sortiment de cărți și jocuri # SuntParinte
În luna decembrie, cadourile capătă un sens aparte. Dacă vrei să dăruiești ceva cu adevărat deosebit pentru cineva drag, Librarius ți-a pregătit mai multe recomandări care te vor inspira și-ți vor face alegerea mai ușoară. În acest an, Librarius îți pune la dispoziție opțiuni potrivite pentru toate vârstele și preferințele. Cea mai mare rețea de…
9 decembrie 2025
13:20
Pomii de Crăciun de la Moldsilva, disponibili doar cu precomandă. Cât costă un pom natural # SuntParinte
Comercializarea pomilor de Crăciun din pepinierele întreprinderilor aflate în subordinea Agenției „Moldsilva" va fi realizată exclusiv pe bază de precomandă – și pentru agenții economici, și pentru persoanele fizice. Până la confirmarea comenzilor, pomii vor rămâne în pepiniere. De la 1 decembrie, întreprinderile teritoriale pun la dispoziție 37 789 de pomi de Crăciun. Dacă nu…
