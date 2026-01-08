„Frumusețea nu constă în păr, ci în ceea ce oferi lumii”. Alina-Mihaela, tânăra mai puternică decât alopecia

Alina-Mihaela este o adolescentă cu visuri mari, care s-a născut în orașul Ploiești (România), dar locuiește la București. Peste câțiva ani se vede în domeniul turismului sau în filologie – două drumuri care îi permit să fie în contact cu oamenii, să cunoască lumi noi și să transmită mai departe experiențe și emoții. Până a… Articolul „Frumusețea nu constă în păr, ci în ceea ce oferi lumii”. Alina-Mihaela, tânăra mai puternică decât alopecia apare prima dată în Suntparinte.md.

