Fractură pe scena politică din Groenlanda: Liderul opoziției cere discuții directe cu SUA, fără Danemarca

ProTV.md, 8 ianuarie 2026 16:30

Fractură pe scena politică din Groenlanda: Liderul opoziției cere discuții directe cu SUA, fără Danemarca

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
16:40
Ambuteiaj infernal la ieșire din Peresecina. Zeci de mașini blocate pe drum în urma unui accident - FOTO/VIDEO ProTV.md
Ambuteiaj infernal la ieșire din Peresecina. Zeci de mașini blocate pe drum în urma unui accident - FOTO/VIDEO
Acum 30 minute
16:30
Fractură pe scena politică din Groenlanda: Liderul opoziției cere discuții directe cu SUA, fără Danemarca ProTV.md
Fractură pe scena politică din Groenlanda: Liderul opoziției cere discuții directe cu SUA, fără Danemarca
16:30
Tanc petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, lovit în plin de o dronă care a vizat sala motoarelor, în Marea Neagră ProTV.md
Tanc petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, lovit în plin de o dronă care a vizat sala motoarelor, în Marea Neagră
Acum o oră
16:10
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și „vor să împartă lumea” în sfere de influență ProTV.md
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și „vor să împartă lumea” în sfere de influență
16:10
Ambuteiaj infernal la ieșire din Peresecina. Zeci de mașini, blocate pe drum - FOTO/VIDEO ProTV.md
Ambuteiaj infernal la ieșire din Peresecina. Zeci de mașini, blocate pe drum - FOTO/VIDEO
16:00
Ninge abudent în mai multe regiuni ale țării: Pe șoseaua Chișinău-Bălți s-a format ghețuș, iar la Cahul traficul s-a îngreunat din cauza zăpezii - VIDEO ProTV.md
Ninge abudent în mai multe regiuni ale țării: Pe șoseaua Chișinău-Bălți s-a format ghețuș, iar la Cahul traficul s-a îngreunat din cauza zăpezii - VIDEO
15:50
Din cauza vântului puternic, pot avea loc rupturi de conductoare și întreruperi de curent. Recomandările Premier Energy ProTV.md
Din cauza vântului puternic, pot avea loc rupturi de conductoare și întreruperi de curent. Recomandările Premier Energy
15:50
Ninge abudent în mai multe regiuni ale țării: Pe șoseaua Chișinău-Bălți s-a format ghețuș, iar vizibilitatea este redusă. Șoferii, îndemnați să pornească la drum cu automobilele echipate - VIDEO ProTV.md
Ninge abudent în mai multe regiuni ale țării: Pe șoseaua Chișinău-Bălți s-a format ghețuș, iar vizibilitatea este redusă. Șoferii, îndemnați să pornească la drum cu automobilele echipate - VIDEO
Acum 2 ore
15:40
Vremea dă bătăi de cap șoferilor. Mai multe automobile s-au răsturnat, în nordul țării, după ce au derapat de pe drumuri - GALERIE FOTO ProTV.md
Vremea dă bătăi de cap șoferilor. Mai multe automobile s-au răsturnat, în nordul țării, după ce au derapat de pe drumuri - GALERIE FOTO
15:00
Transportul public circulă fără dificultate, în capitală. Primăria vine cu recomandări în contextul codului galben de ghețuș ProTV.md
Transportul public circulă fără dificultate, în capitală. Primăria vine cu recomandări în contextul codului galben de ghețuș
Acum 4 ore
14:30
Rusia amenință din nou că orice forță militară occidentală în Ucraina devine „țintă legitimă” ProTV.md
Rusia amenință din nou că orice forță militară occidentală în Ucraina devine „țintă legitimă”
14:30
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera ProTV.md
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
13:20
Motivul pentru care petrolierul rusesc a fost confiscat de americani: „Transporta drone de război” ProTV.md
Motivul pentru care petrolierul rusesc a fost confiscat de americani: „Transporta drone de război”
13:20
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 08.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 08.01.2026
13:10
Atenție, călători! Traficul intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni și Criva a fost fluidizat - FOTO ProTV.md
Atenție, călători! Traficul intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni și Criva a fost fluidizat - FOTO
13:10
Atenție, șoferi. Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza aglomerației și a vremii. Codul galben de polei, valabil până vineri. Recomandările poliției - VIDEO ProTV.md
Atenție, șoferi. Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza aglomerației și a vremii. Codul galben de polei, valabil până vineri. Recomandările poliției - VIDEO
Acum 6 ore
12:40
Deputații ruși cer scufundarea navelor militare americane și atacuri cu rachete în Europa: „Să distrugem logistica inamicului” ProTV.md
Deputații ruși cer scufundarea navelor militare americane și atacuri cu rachete în Europa: „Să distrugem logistica inamicului”
12:30
Incendiul devastator de la depozitul din capitală, lichidat de 90 de pompieri după 24 de ore de intervenție. IGSU vine cu detalii - FOTO ProTV.md
Incendiul devastator de la depozitul din capitală, lichidat de 90 de pompieri după 24 de ore de intervenție. IGSU vine cu detalii - FOTO
12:30
Un agent ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Reacție furioasă a primarului: „Plecați dracului din oraș”. JD Vance spune că victima „și-a făcut-o cu mâna ei” - VIDEO ProTV.md
Un agent ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Reacție furioasă a primarului: „Plecați dracului din oraș”. JD Vance spune că victima „și-a făcut-o cu mâna ei” - VIDEO
12:20
Vom avea un tarif mai mic la gaze naturale. Cum comentează șeful interimar Energocom ProTV.md
Vom avea un tarif mai mic la gaze naturale. Cum comentează șeful interimar Energocom
12:10
Atenție, șoferi. Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza aglomerației și a vremii. Codul galben de polei, valabil până vineri. Recomandările poliției ProTV.md
Atenție, șoferi. Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza aglomerației și a vremii. Codul galben de polei, valabil până vineri. Recomandările poliției
12:10
Un moldovean și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.000 de euro, dar a fost dat de gol de cheia autoturismului ProTV.md
Un moldovean și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.000 de euro, dar a fost dat de gol de cheia autoturismului
12:00
Gata vacanța. Când se întorc elevii la școală: pentru unii, pauza va fi mai lungă ProTV.md
Gata vacanța. Când se întorc elevii la școală: pentru unii, pauza va fi mai lungă
12:00
Atenție, șoferi. Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza aglomerației și a vremii. Codul galben de polei, valabil până mâine. Recomandările poliției ProTV.md
Atenție, șoferi. Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza aglomerației și a vremii. Codul galben de polei, valabil până mâine. Recomandările poliției
12:00
Vânt puternic în aproape toată țara: cod galben emis de meteorologi. Care este intervalul vizat - FOTO ProTV.md
Vânt puternic în aproape toată țara: cod galben emis de meteorologi. Care este intervalul vizat - FOTO
11:10
Un tânăr din Republica Moldova, găsit inconștient la o înălțime de 1600 metri în Masivul Ceahlău, România. Operațiunea de salvare a durat 4 ore - FOTO/ VIDEO ProTV.md
Un tânăr din Republica Moldova, găsit inconștient la o înălțime de 1600 metri în Masivul Ceahlău, România. Operațiunea de salvare a durat 4 ore - FOTO/ VIDEO
11:00
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE. Șefa statului a avut discuții cu liderii europeni, dar și cu Volodimir Zelenski - GALERIE FOTO ProTV.md
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE. Șefa statului a avut discuții cu liderii europeni, dar și cu Volodimir Zelenski - GALERIE FOTO
Acum 8 ore
10:30
Proteste în Franța: Zeci de fermieri au intrat cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel - VIDEO ProTV.md
Proteste în Franța: Zeci de fermieri au intrat cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel - VIDEO
10:20
Analiză. Statele Unite au încercat să preia Groenlanda şi în trecut, dar fără succes ProTV.md
Analiză. Statele Unite au încercat să preia Groenlanda şi în trecut, dar fără succes
10:10
UPDATE. Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni, Leușeni și Criva pe sensul de ieșire din țară - FOTO ProTV.md
UPDATE. Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni, Leușeni și Criva pe sensul de ieșire din țară - FOTO
10:00
Copiii din Gaza se întorc la școală după doi ani de război, în săli de clasă improvizate, unde se predau doar patru materii ProTV.md
Copiii din Gaza se întorc la școală după doi ani de război, în săli de clasă improvizate, unde se predau doar patru materii
10:00
Donald Trump face planuri pentru a prelua industria petrolieră a Venezuelei și a calculat la ce preț va ajunge astfel țițeiul ProTV.md
Donald Trump face planuri pentru a prelua industria petrolieră a Venezuelei și a calculat la ce preț va ajunge astfel țițeiul
09:40
„Amenințare majoră”: Ucraina investighează o școală „clandestină” pro-rusă care folosește manuale din era sovietică ProTV.md
„Amenințare majoră”: Ucraina investighează o școală „clandestină” pro-rusă care folosește manuale din era sovietică
09:30
Peste 490 de tone de sare tehnică - utilizate pe drumurile naționale. Drumarii continuă intervențiile în nordul și centrul țării ProTV.md
Peste 490 de tone de sare tehnică - utilizate pe drumurile naționale. Drumarii continuă intervențiile în nordul și centrul țării
09:30
Ninsorile provoacă haos în traficul aerian din Europa. Aeroportul din Amsterdam a anulat cel puţin 800 de zboruri ProTV.md
Ninsorile provoacă haos în traficul aerian din Europa. Aeroportul din Amsterdam a anulat cel puţin 800 de zboruri
09:10
Cer noros cu ploi și lapoviță, în capitală. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Cer noros cu ploi și lapoviță, în capitală. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
09:00
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Dronele rusești au provocat pene de curent în Dnipropetrovsk și Zaporijie ProTV.md
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Dronele rusești au provocat pene de curent în Dnipropetrovsk și Zaporijie
09:00
Autoritățile venezuelene au raportat 100 de morți în urma atacului american ProTV.md
Autoritățile venezuelene au raportat 100 de morți în urma atacului american
Acum 12 ore
08:40
Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni pe sensul de ieșire din țară - FOTO ProTV.md
Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni pe sensul de ieșire din țară - FOTO
08:40
Volodimir Zelenski vrea ca SUA să-l captureze și pe Ramzan Kadîrov. Replica liderului cecen ProTV.md
Volodimir Zelenski vrea ca SUA să-l captureze și pe Ramzan Kadîrov. Replica liderului cecen
08:40
Trump ordonă retragerea SUA din zeci de organizaţii internaţionale, inclusiv agenții ONU ProTV.md
Trump ordonă retragerea SUA din zeci de organizaţii internaţionale, inclusiv agenții ONU
08:30
Rusia a atacat două porturi ucrainene la Marea Neagră: un om a murit, iar alți opt au fost răniți ProTV.md
Rusia a atacat două porturi ucrainene la Marea Neagră: un om a murit, iar alți opt au fost răniți
Acum 24 ore
22:50
Crăciunul pe stil vechi în Moldova: Familia Trifan din Susleni păstrează tradițiile de sărbători cu masă plină și colindători: „Este o sărbătoare de suflet, care se petrece în familie” ProTV.md
Crăciunul pe stil vechi în Moldova: Familia Trifan din Susleni păstrează tradițiile de sărbători cu masă plină și colindători: „Este o sărbătoare de suflet, care se petrece în familie”
22:30
Echipa Statelor Unite se califică în semifinalele United Cup: Campionii en-titre fac pași importanți pentru a-și apăra trofeul în Australia - VIDEO ProTV.md
Echipa Statelor Unite se califică în semifinalele United Cup: Campionii en-titre fac pași importanți pentru a-și apăra trofeul în Australia - VIDEO
22:20
Juventus, AS Roma și Como se află într-o luptă strânsă pentru ultimul loc ce duce în Liga Campionilor - VIDEO ProTV.md
Juventus, AS Roma și Como se află într-o luptă strânsă pentru ultimul loc ce duce în Liga Campionilor - VIDEO
22:10
Premii record la Australian Open 2026: Chiar și jucătorii eliminați în primul tur încasează sume uriașe, confirmând valoarea celui mai mare Grand Slam al anului - VIDEO ProTV.md
Premii record la Australian Open 2026: Chiar și jucătorii eliminați în primul tur încasează sume uriașe, confirmând valoarea celui mai mare Grand Slam al anului - VIDEO
22:10
Cupa Africii pe Națiuni 2026: Algeria și Costa de Fildeș completează tabloul sferturilor de finală, alături de celelalte 6 echipe calificate - VIDEO ProTV.md
Cupa Africii pe Națiuni 2026: Algeria și Costa de Fildeș completează tabloul sferturilor de finală, alături de celelalte 6 echipe calificate - VIDEO
21:50
Tragedie în Ierusalim: Protestul evreilor ultraortodocși se transformă într-un incident fatal după ce un adolescent a fost strivit de un autobuz - VIDEO ProTV.md
Tragedie în Ierusalim: Protestul evreilor ultraortodocși se transformă într-un incident fatal după ce un adolescent a fost strivit de un autobuz - VIDEO
21:40
Noutate șoc de la Dakar. Sauditul Yazeed Al Rajhi, deținătorul titlului, a abandonat cursa - VIDEO ProTV.md
Noutate șoc de la Dakar. Sauditul Yazeed Al Rajhi, deținătorul titlului, a abandonat cursa - VIDEO
21:30
Președintele Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene ProTV.md
Președintele Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.