Trafic intens la ieșirea din Republica Moldova: aglomerație majoră la posturile vamale Costești și Leușeni. Autoritățile recomandă rute alternative - FOTO
ProTV.md, 9 ianuarie 2026 17:20
Trafic intens la ieșirea din Republica Moldova: aglomerație majoră la posturile vamale Costești și Leușeni. Autoritățile recomandă rute alternative - FOTO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
17:30
Situație dramatică la Kiev, după ce Rusia a lansat un nou bombardament asupra Ucrainei cu o rachetă Oreșnik. Primarul cere evacuarea orașului # ProTV.md
Situație dramatică la Kiev, după ce Rusia a lansat un nou bombardament asupra Ucrainei cu o rachetă Oreșnik. Primarul cere evacuarea orașului
Acum o oră
17:20
Fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy rămâne în închisoare. Donald Trump a respins cererea de grațiere # ProTV.md
Fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy rămâne în închisoare. Donald Trump a respins cererea de grațiere
17:20
Trafic intens la ieșirea din Republica Moldova: aglomerație majoră la posturile vamale Costești și Leușeni. Autoritățile recomandă rute alternative - FOTO # ProTV.md
Trafic intens la ieșirea din Republica Moldova: aglomerație majoră la posturile vamale Costești și Leușeni. Autoritățile recomandă rute alternative - FOTO
17:10
Premierul Italiei vrea reluarea dialogului între UE și Vladimir Putin
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.01.2026
Acum 2 ore
16:40
Numirea lui Alexandru Machidon în funcția de Procuror General amânată: Comisia de Evaluare cere noi clarificări # ProTV.md
Numirea lui Alexandru Machidon în funcția de Procuror General amânată: Comisia de Evaluare cere noi clarificări
16:40
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului # ProTV.md
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului
16:30
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv alături de fiul şi nepotul său
16:30
Alexandru Machidon, procurorul general interimar, va fi audiat din nou de Comisia de Evaluare. Care este motivul # ProTV.md
Alexandru Machidon, procurorul general interimar, va fi audiat din nou de Comisia de Evaluare. Care este motivul
16:20
„Până la sfârșitul lunii ianuarie, SUA vor interveni, Republica Islamică va cădea”. Voci ale unor tineri din Iran despre noul val de proteste și sfârșitul regimului # ProTV.md
„Până la sfârșitul lunii ianuarie, SUA vor interveni, Republica Islamică va cădea”. Voci ale unor tineri din Iran despre noul val de proteste și sfârșitul regimului
16:00
Au încercat să intre în țară cu peste 400 de monede comemorative și matrice metalice pentru confecționarea monedelor de 2 euro. Doi pasageri - documentați la vama Palanca - FOTO # ProTV.md
Au încercat să intre în țară cu peste 400 de monede comemorative și matrice metalice pentru confecționarea monedelor de 2 euro. Doi pasageri - documentați la vama Palanca - FOTO
Acum 4 ore
15:40
Escrocherii cu criptomonede: Un tânăr - amendat, după ce a cauzat un prejudiciu de peste 700 de mii de lei # ProTV.md
Escrocherii cu criptomonede: Un tânăr - amendat, după ce a cauzat un prejudiciu de peste 700 de mii de lei
15:20
Ar fi achitat 10 mii de dolari pentru a trece ilegal frontiera în Moldova. Un ucrainean, reținut, iar un moldovean, plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Ar fi achitat 10 mii de dolari pentru a trece ilegal frontiera în Moldova. Un ucrainean, reținut, iar un moldovean, plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
15:20
Primarul Kievului îndeamnă la evacuarea orașului, pentru prima dată de la declanşarea invaziei ruse # ProTV.md
Primarul Kievului îndeamnă la evacuarea orașului, pentru prima dată de la declanşarea invaziei ruse
14:40
O deputată a opoziției din Honduras, rănită după ce un explozibil s-a detonat la „câțiva centimetri” de ea # ProTV.md
O deputată a opoziției din Honduras, rănită după ce un explozibil s-a detonat la „câțiva centimetri” de ea
14:30
ANRE a venit cu o reacție, după ce Sergiu Tofilat a spus că a depistat cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova-Gaz # ProTV.md
ANRE a venit cu o reacție, după ce Sergiu Tofilat a spus că a depistat cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova-Gaz
14:20
Medvev îi cere lui Trump să pună egal între capturarea lui Maduro și războiul Rusiei în Ucraina # ProTV.md
Medvev îi cere lui Trump să pună egal între capturarea lui Maduro și războiul Rusiei în Ucraina
14:10
Pentru prima dată în istorie. Echipajul de pe Stația Spațială Internațională va fi evacuat de urgență # ProTV.md
Pentru prima dată în istorie. Echipajul de pe Stația Spațială Internațională va fi evacuat de urgență
14:00
Vacanța de iarnă - prelungită pentru majoritatea școlilor din țară din cauza vremii
Acum 6 ore
13:50
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare flagrantă a dreptului internațional” # ProTV.md
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”
13:50
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători” # ProTV.md
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”
13:10
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei. Cum răspunde Vadim Ceban # ProTV.md
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei. Cum răspunde Vadim Ceban
13:10
Se circulă cu dificultate în nordul țării. Mai mulți șoferi, blocați în zăpadă. Poliția a intervenit pentru a oferi ajutor - VIDEO # ProTV.md
Se circulă cu dificultate în nordul țării. Mai mulți șoferi, blocați în zăpadă. Poliția a intervenit pentru a oferi ajutor - VIDEO
13:10
Trump a anunțat că SUA încep atacuri terestre în Mexic
13:00
Peste 100 de mii de păsări, nimicite și ouă retrase de pe piață. Ce au depistat cei de la ANSA în hrana pentru păsări # ProTV.md
Peste 100 de mii de păsări, nimicite și ouă retrase de pe piață. Ce au depistat cei de la ANSA în hrana pentru păsări
13:00
Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna” # ProTV.md
Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.01.2026
12:40
Imagini cu Iranul în flăcări: Instituții sub asediu, zeci de morți și izolare digitală după intervenția brutală a forțelor de ordine. Prințul exilat cheamă iranienii în stradă - VIDEO # ProTV.md
Imagini cu Iranul în flăcări: Instituții sub asediu, zeci de morți și izolare digitală după intervenția brutală a forțelor de ordine. Prințul exilat cheamă iranienii în stradă - VIDEO
12:20
Maia Sandu condamnă atacul Rusiei cu lansarea rachetei Oreșnik asupra Ucrainei: „Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți” # ProTV.md
Maia Sandu condamnă atacul Rusiei cu lansarea rachetei Oreșnik asupra Ucrainei: „Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți”
12:10
Protestele au ajuns la ușa lui Trump după ce un agent ICE a ucis o femeie în Minneapolis. Alți doi oameni au fost împușcați de un agent federal în Portland # ProTV.md
Protestele au ajuns la ușa lui Trump după ce un agent ICE a ucis o femeie în Minneapolis. Alți doi oameni au fost împușcați de un agent federal în Portland
Acum 8 ore
11:50
Rusia anunță că a lovit din nou Ucraina cu o rachetă Oreșnik. Atac masiv cu drone și rachete în noaptea de joi # ProTV.md
Rusia anunță că a lovit din nou Ucraina cu o rachetă Oreșnik. Atac masiv cu drone și rachete în noaptea de joi
11:50
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova-Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei # ProTV.md
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova-Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei
11:40
Un bărbat din capitală, reținut de polițiști după ce și-a transformat locuința într-o speluncă de droguri. Ce obiecte au fost ridicate - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat din capitală, reținut de polițiști după ce și-a transformat locuința într-o speluncă de droguri. Ce obiecte au fost ridicate - VIDEO
11:30
Încătușat chiar în avion, înainte de decolare. Un cetățean străin, reținut pe aeroportul din Chișinău. Ce infracțiune ar fi comis - VIDEO # ProTV.md
Încătușat chiar în avion, înainte de decolare. Un cetățean străin, reținut pe aeroportul din Chișinău. Ce infracțiune ar fi comis - VIDEO
11:20
Trump spune că SUA ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea NATO. Avertismentul președintelui SUA # ProTV.md
Trump spune că SUA ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea NATO. Avertismentul președintelui SUA
11:00
Riposta Moscovei pentru „atacul” asupra reședinței lui Putin. Rusia confirmă că a dezlănțuit racheta hipersonică Oreșnik într-un nou atac masiv asupra Ucrainei # ProTV.md
Riposta Moscovei pentru „atacul” asupra reședinței lui Putin. Rusia confirmă că a dezlănțuit racheta hipersonică Oreșnik într-un nou atac masiv asupra Ucrainei
10:50
Noapte albă pentru drumari: peste două mii de tone de sare tehnică, utilizate pe drumurile naționale # ProTV.md
Noapte albă pentru drumari: peste două mii de tone de sare tehnică, utilizate pe drumurile naționale
10:50
A încercat să treacă frontiera cu armă și cartușe. Un ucrainean - documentat la vama Palanca. Unde urma să ajungă - FOTO # ProTV.md
A încercat să treacă frontiera cu armă și cartușe. Un ucrainean - documentat la vama Palanca. Unde urma să ajungă - FOTO
10:50
Furtuna Goretti lovește Franța: 380.000 de case fără curent. Viscolul și zăpadă abundentă paralizează nordul Europei # ProTV.md
Furtuna Goretti lovește Franța: 380.000 de case fără curent. Viscolul și zăpadă abundentă paralizează nordul Europei
10:10
Atenție, călători. Circulația transportului public în capitală, restabilită. Serviciile municipale monitorizează în continuare situația - FOTO # ProTV.md
Atenție, călători. Circulația transportului public în capitală, restabilită. Serviciile municipale monitorizează în continuare situația - FOTO
10:10
Guvernatorul unei regiuni din Rusia spune că peste 550.000 de oameni au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean # ProTV.md
Guvernatorul unei regiuni din Rusia spune că peste 550.000 de oameni au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean
10:00
Situația în capitală: Serviciile municipale și preturile intervin pentru prevenirea ghețușului, iar locuitorii sunt îndemnați să circule cu atenție - FOTO # ProTV.md
Situația în capitală: Serviciile municipale și preturile intervin pentru prevenirea ghețușului, iar locuitorii sunt îndemnați să circule cu atenție - FOTO
10:00
Tragic. Un moldovean a murit, după ce a căzut în timp ce făcea snowboard, în Italia
Acum 12 ore
09:50
Vreme extremă în țară: Zboruri întârziate și anulate, mașini răsturnate, ambuteiaje infernale și localități fără energie electrică. Precizările MAI - FOTO # ProTV.md
Vreme extremă în țară: Zboruri întârziate și anulate, mașini răsturnate, ambuteiaje infernale și localități fără energie electrică. Precizările MAI - FOTO
09:50
SUA se retrag din 66 de organizații internaționale, inclusiv agenții ONU, care „nu mai servesc intereselor americane” # ProTV.md
SUA se retrag din 66 de organizații internaționale, inclusiv agenții ONU, care „nu mai servesc intereselor americane”
09:30
Vremea rea a făcut ravagii pe drumurile naționale: Ambulanțe cu pacienți, autobuze și mai multe automobile - deblocate de salvatori. IGSU a intervenit în aproape 90 de cazuri - FOTO # ProTV.md
Vremea rea a făcut ravagii pe drumurile naționale: Ambulanțe cu pacienți, autobuze și mai multe automobile - deblocate de salvatori. IGSU a intervenit în aproape 90 de cazuri - FOTO
09:30
Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia # ProTV.md
Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia
09:20
Vremea rea a făcut ravagii pe drumurile naționale: Ambulanțe cu pacienți, autobuze și mai multe automobile - deblocate de salvatori. IGSU a intervenit în 88 de cazuri - FOTO # ProTV.md
Vremea rea a făcut ravagii pe drumurile naționale: Ambulanțe cu pacienți, autobuze și mai multe automobile - deblocate de salvatori. IGSU a intervenit în 88 de cazuri - FOTO
09:10
Iarna și-a intrat în drepturi. În capitală se așteaptă -4 grade, iar în nordul țării -7. În următoarele zile vremea se va răci # ProTV.md
Iarna și-a intrat în drepturi. În capitală se așteaptă -4 grade, iar în nordul țării -7. În următoarele zile vremea se va răci
08:40
Accident grav în apropiere de Grătiești: Șoseaua Balcani - blocată pe ambele benzi, după ce un camion s-a răsturnat pe traseu. Poliția îndeamnă șoferii să evite zona - VIDEO # ProTV.md
Accident grav în apropiere de Grătiești: Șoseaua Balcani - blocată pe ambele benzi, după ce un camion s-a răsturnat pe traseu. Poliția îndeamnă șoferii să evite zona - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.