Vreme extremă în țară: Zboruri întârziate și anulate, mașini răsturnate, ambuteiaje infernale și localități fără energie electrică. Precizările MAI - FOTO

ProTV.md, 9 ianuarie 2026 09:50

Acum 5 minute
10:10
Atenție, călători. Circulația transportului public în capitală, restabilită. Serviciile municipale monitorizează în continuare situația - FOTO ProTV.md
10:10
Guvernatorul unei regiuni din Rusia spune că peste 550.000 de oameni au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean ProTV.md
Acum 15 minute
10:00
Situația în capitală: Serviciile municipale și preturile intervin pentru prevenirea ghețușului, iar locuitorii sunt îndemnați să circule cu atenție - FOTO ProTV.md
10:00
Tragic. Un moldovean a murit, după ce a căzut în timp ce făcea snowboard, în Italia ProTV.md
Acum 30 minute
09:50
Vreme extremă în țară: Zboruri întârziate și anulate, mașini răsturnate, ambuteiaje infernale și localități fără energie electrică. Precizările MAI - FOTO ProTV.md
09:50
SUA se retrag din 66 de organizații internaționale, inclusiv agenții ONU, care „nu mai servesc intereselor americane” ProTV.md
Acum o oră
09:30
Vremea rea a făcut ravagii pe drumurile naționale: Ambulanțe cu pacienți, autobuze și mai multe automobile - deblocate de salvatori. IGSU a intervenit în aproape 90 de cazuri - FOTO ProTV.md
09:30
Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia ProTV.md
09:20
Vremea rea a făcut ravagii pe drumurile naționale: Ambulanțe cu pacienți, autobuze și mai multe automobile - deblocate de salvatori. IGSU a intervenit în 88 de cazuri - FOTO ProTV.md
Acum 2 ore
09:10
Iarna și-a intrat în drepturi. În capitală se așteaptă -4 grade, iar în nordul țării -7. În următoarele zile vremea se va răci ProTV.md
08:40
Accident grav în apropiere de Grătiești: Șoseaua Balcani - blocată pe ambele benzi, după ce un camion s-a răsturnat pe traseu. Poliția îndeamnă șoferii să evite zona - VIDEO ProTV.md
Acum 12 ore
01:00
Străzile lunecoase au dat bătai de cap: IGSU au intervenit în 22 de misiuni pentru a ajuta șoferii blocați în condiții de ninsoare și ghețuș pe drumurile din Moldova ProTV.md
8 ianuarie 2026
23:50
Imagini amuzante și mai puțin obișnuite vin din Bavaria, după ce 50 de oi au pătruns într-un supermarket - VIDEO ProTV.md
23:50
Manchester City a mai făcut un pas greșit în campionatul Angliei - VIDEO ProTV.md
23:40
Maia Sandu a anunțat că Moldova este gata să facă următorul pas spre aderarea la Uniunea Europeană în cadrul întâlnirilor cu Ursula von der Leyen și Antonio Costa la Nicosia - VIDEO ProTV.md
23:20
UEFA a decis - golul lui Răzvan Marin este cel mai frumos din faza principală a Conference League - VIDEO ProTV.md
23:20
Clubul italian Arezzo a anunțat, că l-a transferat pe mijlocașul moldovean Artur Ioniță de la Triestina Calcio - VIDEO ProTV.md
23:20
Lidera mondială Aryna Sabalenka va încerca să se răzbune pe Madison Keys, după ce americanca a câștigat un meci fabulos - VIDEO ProTV.md
23:10
Ninsorile abundente lovesc Republica Moldova: Circulația rutieră îngreunată pe principalele drumuri naționale, iar autoritățile mobilizează sute de utilaje pentru a curăța drumurile și a preveni accidentele - VIDEO ProTV.md
23:10
23:00
Crăciunul pe stil vechi la Orheiul Vechi: Pensiunile din zonă pline de vizitatori din toate colțurile lumii, care au gustat din deliciile tradiționale în mijlocul naturii - VIDEO ProTV.md
22:30
Peste 4200 de familii din 10 localități au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție se mobilizează pentru a remedia situația ProTV.md
22:10
Traficul lunecos a dat bătai de cap: IGSU au intervenit în 22 de misiuni pentru a ajuta șoferii blocați în condiții de ninsoare și ghețuș pe drumurile din Moldova ProTV.md
21:50
Echipele de deszăpezire au intervenit în capitală: Pe parcursul nopții, acestea vor curăța străzile și trotuarele de zăpadă pentru siguranța circulației rutiere și pietonale - VIDEO ProTV.md
21:40
Vremea extremă aduce schimbări în programul școlar: Vacanța de iarnă a elevilor din Republica Moldova ar putea fi prelungită până pe 12 ianuarie ProTV.md
21:20
Iarna extremă pune Republica Moldova pe jar: Ambuteiaje, accidente și haos pe drumuri din cauza ninsorilor abundente și ghețușului, cu intervenții urgente ale poliției - VIDEO ProTV.md
Acum 24 ore
20:50
Alertă meteo în Republica Moldova: Restricții temporare pentru camioane la graniță și pe drumurile naționale din cauza ninsorilor și ghețușului ProTV.md
20:20
Vom avea un tarif mai mic la gaze naturale până la sfârșitul sezonului rece. Cum comentează șeful interimar Energocom - VIDEO ProTV.md
20:20
Furtuna Goretti amenință Regatul Unit: Avertizare roșie pentru vânt și portocalie pentru ninsoare, rafale de până la 160 km/h și zăpadă abundentă ProTV.md
20:20
MAE al Republicii Moldova avertizează cetățenii moldoveni să evite deplasările în Regatul Unit și să urmărească avertismentele meteorologice privind furtuna Goretti ProTV.md
20:10
Un tânăr din Republica Moldova, găsit inconștient la o înălțime de 1600 metri în Masivul Ceahlău, România. Operațiunea de salvare a durat 4 ore - VIDEO ProTV.md
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.01.2026 ProTV.md
20:10
Țările vecine, la fel au fost lovite de un val de frig și ninsoare: Drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și cursuri suspendate - VIDEO ProTV.md
20:00
Carabinierii în acțiune: Au pus mâna pe lopată și au sărit în ajutorul șoferilor blocați din cauza ghețușului - VIDEO ProTV.md
20:00
Inter Milano defilează în Seria A. Echipa antrenată de românul Cristian Chivu a obținut a șasea victorie la rând în campionatul Italiei - VIDEO ProTV.md
20:00
Gerul pune stăpânire pe Republica Moldova. În următoarele zile temperaturile vor coborî până la minus 18 grade Celsius - VIDEO ProTV.md
19:50
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 08.01.2026 ProTV.md
19:50
Presupusul ucigaș al moldoveanului de 25 de ani, reținut de carabinieri din Italia după o fugă de câteva zile: Detalii tulburătoare din ancheta care scoate la iveală legături cu traficul de droguri - VIDEO ProTV.md
19:50
Angajații IGC în acțiune: Au pus mâna pe lopată și au sărit în ajutorul șoferilor blocați din cauza ghețușului - VIDEO ProTV.md
19:50
Invazie de roboți la târgul de tehnologie din Las Vegas: Spectaculoși, dar încă stângaci și dependenți de oameni - VIDEO ProTV.md
19:40
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Dronele rusești au provocat pene de curent în Dnipropetrovsk și Zaporijie - VIDEO ProTV.md
19:40
Accident în lanț pe strada Codrilor: Cinci mașini avariate după ce ghețușul a provocat alunecări în serie, iar șoferii nu au reușit să evite coliziunile - VIDEO ProTV.md
19:40
Încă un oligarh rus a murit, după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit într-o stațiune de schi din Rusia - VIDEO ProTV.md
19:30
Din ce motiv SUA au confiscat cele două petroliere rusești. Secretarul american pentru securitate internă: „A fost o operațiune meticulos coordonată” - VIDEO ProTV.md
19:30
Accident spectaculos în lanț pe strada Codrilor: Cinci mașini avariate după ce ghețușul a provocat alunecări în serie, iar șoferii nu au reușit să evite coliziunile - VIDEO ProTV.md
19:10
Petrolierul „Marinera” capturat de SUA ar avea legături cu fugarul Ilan Șor ProTV.md
18:50
Protestele violente nu slăbesc în Iran. Două spitale - luate cu asalt de forțele de securitate, iar mai multe moschei - atacate de protestatari - VIDEO ProTV.md
18:40
O misiune de salvare reușită: Polițiștii INSP au ajutat o ambulanță blocată în trafic să ajungă la un băiețel care trebuia transportat de urgență la spital - VIDEO ProTV.md
18:30
Trafic intens la intrările în capitală din cauza zăpezii: Chișinăuienii revin de la țară. Autoritățile recomandă prudență maximă - VIDEO ProTV.md
18:30
Se circulă cu dificultate în Chișinău: Mai multe troleibuze au rămas blocate din cauza zăpezii, iar călătorii sunt nevoiți să meargă pe jos. Poliția a intervenit pentru a oferi ajutor - VIDEO ProTV.md
