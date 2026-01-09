Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.01.2026
ProTV.md, 9 ianuarie 2026 13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.01.2026
13:10
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei. Cum răspunde Vadim Ceban
13:10
Se circulă cu dificultate în nordul țării. Mai mulți șoferi, blocați în zăpadă. Poliția a intervenit pentru a oferi ajutor - VIDEO
13:10
Trump a anunțat că SUA încep atacuri terestre în Mexic
13:00
Peste 100 de mii de păsări, nimicite și ouă retrase de pe piață. Ce au depistat cei de la ANSA în hrana pentru păsări
13:00
Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.01.2026
12:40
Imagini cu Iranul în flăcări: Instituții sub asediu, zeci de morți și izolare digitală după intervenția brutală a forțelor de ordine. Prințul exilat cheamă iranienii în stradă - VIDEO
12:20
Maia Sandu condamnă atacul Rusiei cu lansarea rachetei Oreșnik asupra Ucrainei: „Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți”
12:10
Protestele au ajuns la ușa lui Trump după ce un agent ICE a ucis o femeie în Minneapolis. Alți doi oameni au fost împușcați de un agent federal în Portland
11:50
Rusia anunță că a lovit din nou Ucraina cu o rachetă Oreșnik. Atac masiv cu drone și rachete în noaptea de joi
11:50
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova-Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei
11:40
Un bărbat din capitală, reținut de polițiști după ce și-a transformat locuința într-o speluncă de droguri. Ce obiecte au fost ridicate - VIDEO
11:30
Încătușat chiar în avion, înainte de decolare. Un cetățean străin, reținut pe aeroportul din Chișinău. Ce infracțiune ar fi comis - VIDEO
11:20
Trump spune că SUA ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea NATO. Avertismentul președintelui SUA
11:00
Riposta Moscovei pentru „atacul” asupra reședinței lui Putin. Rusia confirmă că a dezlănțuit racheta hipersonică Oreșnik într-un nou atac masiv asupra Ucrainei
10:50
Noapte albă pentru drumari: peste două mii de tone de sare tehnică, utilizate pe drumurile naționale
10:50
A încercat să treacă frontiera cu armă și cartușe. Un ucrainean - documentat la vama Palanca. Unde urma să ajungă - FOTO
10:50
Furtuna Goretti lovește Franța: 380.000 de case fără curent. Viscolul și zăpadă abundentă paralizează nordul Europei
10:10
Atenție, călători. Circulația transportului public în capitală, restabilită. Serviciile municipale monitorizează în continuare situația - FOTO
10:10
Guvernatorul unei regiuni din Rusia spune că peste 550.000 de oameni au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean
10:00
Situația în capitală: Serviciile municipale și preturile intervin pentru prevenirea ghețușului, iar locuitorii sunt îndemnați să circule cu atenție - FOTO
10:00
Tragic. Un moldovean a murit, după ce a căzut în timp ce făcea snowboard, în Italia
09:50
Vreme extremă în țară: Zboruri întârziate și anulate, mașini răsturnate, ambuteiaje infernale și localități fără energie electrică. Precizările MAI - FOTO
09:50
SUA se retrag din 66 de organizații internaționale, inclusiv agenții ONU, care „nu mai servesc intereselor americane”
09:30
Vremea rea a făcut ravagii pe drumurile naționale: Ambulanțe cu pacienți, autobuze și mai multe automobile - deblocate de salvatori. IGSU a intervenit în aproape 90 de cazuri - FOTO
09:30
Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia
09:20
Vremea rea a făcut ravagii pe drumurile naționale: Ambulanțe cu pacienți, autobuze și mai multe automobile - deblocate de salvatori. IGSU a intervenit în 88 de cazuri - FOTO
09:10
Iarna și-a intrat în drepturi. În capitală se așteaptă -4 grade, iar în nordul țării -7. În următoarele zile vremea se va răci
08:40
Accident grav în apropiere de Grătiești: Șoseaua Balcani - blocată pe ambele benzi, după ce un camion s-a răsturnat pe traseu. Poliția îndeamnă șoferii să evite zona - VIDEO
01:00
Străzile lunecoase au dat bătai de cap: IGSU au intervenit în 22 de misiuni pentru a ajuta șoferii blocați în condiții de ninsoare și ghețuș pe drumurile din Moldova
23:50
Imagini amuzante și mai puțin obișnuite vin din Bavaria, după ce 50 de oi au pătruns într-un supermarket - VIDEO
23:50
Manchester City a mai făcut un pas greșit în campionatul Angliei - VIDEO
23:40
Maia Sandu a anunțat că Moldova este gata să facă următorul pas spre aderarea la Uniunea Europeană în cadrul întâlnirilor cu Ursula von der Leyen și Antonio Costa la Nicosia - VIDEO
23:20
UEFA a decis - golul lui Răzvan Marin este cel mai frumos din faza principală a Conference League - VIDEO
23:20
Clubul italian Arezzo a anunțat, că l-a transferat pe mijlocașul moldovean Artur Ioniță de la Triestina Calcio - VIDEO
23:20
Lidera mondială Aryna Sabalenka va încerca să se răzbune pe Madison Keys, după ce americanca a câștigat un meci fabulos - VIDEO
23:10
Ninsorile abundente lovesc Republica Moldova: Circulația rutieră îngreunată pe principalele drumuri naționale, iar autoritățile mobilizează sute de utilaje pentru a curăța drumurile și a preveni accidentele - VIDEO
23:00
Crăciunul pe stil vechi la Orheiul Vechi: Pensiunile din zonă pline de vizitatori din toate colțurile lumii, care au gustat din deliciile tradiționale în mijlocul naturii - VIDEO
22:30
Peste 4200 de familii din 10 localități au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție se mobilizează pentru a remedia situația
22:10
Traficul lunecos a dat bătai de cap: IGSU au intervenit în 22 de misiuni pentru a ajuta șoferii blocați în condiții de ninsoare și ghețuș pe drumurile din Moldova
21:50
Echipele de deszăpezire au intervenit în capitală: Pe parcursul nopții, acestea vor curăța străzile și trotuarele de zăpadă pentru siguranța circulației rutiere și pietonale - VIDEO
21:40
Vremea extremă aduce schimbări în programul școlar: Vacanța de iarnă a elevilor din Republica Moldova ar putea fi prelungită până pe 12 ianuarie
21:20
Iarna extremă pune Republica Moldova pe jar: Ambuteiaje, accidente și haos pe drumuri din cauza ninsorilor abundente și ghețușului, cu intervenții urgente ale poliției - VIDEO
20:50
Alertă meteo în Republica Moldova: Restricții temporare pentru camioane la graniță și pe drumurile naționale din cauza ninsorilor și ghețușului
20:20
Vom avea un tarif mai mic la gaze naturale până la sfârșitul sezonului rece. Cum comentează șeful interimar Energocom - VIDEO
20:20
Furtuna Goretti amenință Regatul Unit: Avertizare roșie pentru vânt și portocalie pentru ninsoare, rafale de până la 160 km/h și zăpadă abundentă
20:20
MAE al Republicii Moldova avertizează cetățenii moldoveni să evite deplasările în Regatul Unit și să urmărească avertismentele meteorologice privind furtuna Goretti
20:10
Un tânăr din Republica Moldova, găsit inconștient la o înălțime de 1600 metri în Masivul Ceahlău, România. Operațiunea de salvare a durat 4 ore - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.01.2026
