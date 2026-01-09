Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna”

ProTV.md, 9 ianuarie 2026 13:00

Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
13:10
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei. Cum răspunde Vadim Ceban ProTV.md
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei. Cum răspunde Vadim Ceban
13:10
Se circulă cu dificultate în nordul țării. Mai mulți șoferi, blocați în zăpadă. Poliția a intervenit pentru a oferi ajutor - VIDEO ProTV.md
Se circulă cu dificultate în nordul țării. Mai mulți șoferi, blocați în zăpadă. Poliția a intervenit pentru a oferi ajutor - VIDEO
13:10
Trump a anunțat că SUA încep atacuri terestre în Mexic ProTV.md
Trump a anunțat că SUA încep atacuri terestre în Mexic
Acum 30 minute
13:00
Peste 100 de mii de păsări, nimicite și ouă retrase de pe piață. Ce au depistat cei de la ANSA în hrana pentru păsări ProTV.md
Peste 100 de mii de păsări, nimicite și ouă retrase de pe piață. Ce au depistat cei de la ANSA în hrana pentru păsări
13:00
Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna” ProTV.md
Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.01.2026
Acum o oră
12:40
Imagini cu Iranul în flăcări: Instituții sub asediu, zeci de morți și izolare digitală după intervenția brutală a forțelor de ordine. Prințul exilat cheamă iranienii în stradă - VIDEO ProTV.md
Imagini cu Iranul în flăcări: Instituții sub asediu, zeci de morți și izolare digitală după intervenția brutală a forțelor de ordine. Prințul exilat cheamă iranienii în stradă - VIDEO
Acum 2 ore
12:20
Maia Sandu condamnă atacul Rusiei cu lansarea rachetei Oreșnik asupra Ucrainei: „Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți” ProTV.md
Maia Sandu condamnă atacul Rusiei cu lansarea rachetei Oreșnik asupra Ucrainei: „Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți”
12:10
Protestele au ajuns la ușa lui Trump după ce un agent ICE a ucis o femeie în Minneapolis. Alți doi oameni au fost împușcați de un agent federal în Portland ProTV.md
Protestele au ajuns la ușa lui Trump după ce un agent ICE a ucis o femeie în Minneapolis. Alți doi oameni au fost împușcați de un agent federal în Portland
11:50
Rusia anunță că a lovit din nou Ucraina cu o rachetă Oreșnik. Atac masiv cu drone și rachete în noaptea de joi ProTV.md
Rusia anunță că a lovit din nou Ucraina cu o rachetă Oreșnik. Atac masiv cu drone și rachete în noaptea de joi
11:50
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova-Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei ProTV.md
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova-Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei
11:40
Un bărbat din capitală, reținut de polițiști după ce și-a transformat locuința într-o speluncă de droguri. Ce obiecte au fost ridicate - VIDEO ProTV.md
Un bărbat din capitală, reținut de polițiști după ce și-a transformat locuința într-o speluncă de droguri. Ce obiecte au fost ridicate - VIDEO
11:30
Încătușat chiar în avion, înainte de decolare. Un cetățean străin, reținut pe aeroportul din Chișinău. Ce infracțiune ar fi comis - VIDEO ProTV.md
Încătușat chiar în avion, înainte de decolare. Un cetățean străin, reținut pe aeroportul din Chișinău. Ce infracțiune ar fi comis - VIDEO
Acum 4 ore
11:20
Trump spune că SUA ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea NATO. Avertismentul președintelui SUA ProTV.md
Trump spune că SUA ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea NATO. Avertismentul președintelui SUA
11:00
Riposta Moscovei pentru „atacul” asupra reședinței lui Putin. Rusia confirmă că a dezlănțuit racheta hipersonică Oreșnik într-un nou atac masiv asupra Ucrainei ProTV.md
Riposta Moscovei pentru „atacul” asupra reședinței lui Putin. Rusia confirmă că a dezlănțuit racheta hipersonică Oreșnik într-un nou atac masiv asupra Ucrainei
10:50
Noapte albă pentru drumari: peste două mii de tone de sare tehnică, utilizate pe drumurile naționale ProTV.md
Noapte albă pentru drumari: peste două mii de tone de sare tehnică, utilizate pe drumurile naționale
10:50
A încercat să treacă frontiera cu armă și cartușe. Un ucrainean - documentat la vama Palanca. Unde urma să ajungă - FOTO ProTV.md
A încercat să treacă frontiera cu armă și cartușe. Un ucrainean - documentat la vama Palanca. Unde urma să ajungă - FOTO
10:50
Furtuna Goretti lovește Franța: 380.000 de case fără curent. Viscolul și zăpadă abundentă paralizează nordul Europei ProTV.md
Furtuna Goretti lovește Franța: 380.000 de case fără curent. Viscolul și zăpadă abundentă paralizează nordul Europei
10:10
Atenție, călători. Circulația transportului public în capitală, restabilită. Serviciile municipale monitorizează în continuare situația - FOTO ProTV.md
Atenție, călători. Circulația transportului public în capitală, restabilită. Serviciile municipale monitorizează în continuare situația - FOTO
10:10
Guvernatorul unei regiuni din Rusia spune că peste 550.000 de oameni au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean ProTV.md
Guvernatorul unei regiuni din Rusia spune că peste 550.000 de oameni au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean
10:00
Situația în capitală: Serviciile municipale și preturile intervin pentru prevenirea ghețușului, iar locuitorii sunt îndemnați să circule cu atenție - FOTO ProTV.md
Situația în capitală: Serviciile municipale și preturile intervin pentru prevenirea ghețușului, iar locuitorii sunt îndemnați să circule cu atenție - FOTO
10:00
Tragic. Un moldovean a murit, după ce a căzut în timp ce făcea snowboard, în Italia ProTV.md
Tragic. Un moldovean a murit, după ce a căzut în timp ce făcea snowboard, în Italia
09:50
Vreme extremă în țară: Zboruri întârziate și anulate, mașini răsturnate, ambuteiaje infernale și localități fără energie electrică. Precizările MAI - FOTO ProTV.md
Vreme extremă în țară: Zboruri întârziate și anulate, mașini răsturnate, ambuteiaje infernale și localități fără energie electrică. Precizările MAI - FOTO
09:50
SUA se retrag din 66 de organizații internaționale, inclusiv agenții ONU, care „nu mai servesc intereselor americane” ProTV.md
SUA se retrag din 66 de organizații internaționale, inclusiv agenții ONU, care „nu mai servesc intereselor americane”
09:30
Vremea rea a făcut ravagii pe drumurile naționale: Ambulanțe cu pacienți, autobuze și mai multe automobile - deblocate de salvatori. IGSU a intervenit în aproape 90 de cazuri - FOTO ProTV.md
Vremea rea a făcut ravagii pe drumurile naționale: Ambulanțe cu pacienți, autobuze și mai multe automobile - deblocate de salvatori. IGSU a intervenit în aproape 90 de cazuri - FOTO
09:30
Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia ProTV.md
Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia
Acum 6 ore
09:20
Vremea rea a făcut ravagii pe drumurile naționale: Ambulanțe cu pacienți, autobuze și mai multe automobile - deblocate de salvatori. IGSU a intervenit în 88 de cazuri - FOTO ProTV.md
Vremea rea a făcut ravagii pe drumurile naționale: Ambulanțe cu pacienți, autobuze și mai multe automobile - deblocate de salvatori. IGSU a intervenit în 88 de cazuri - FOTO
09:10
Iarna și-a intrat în drepturi. În capitală se așteaptă -4 grade, iar în nordul țării -7. În următoarele zile vremea se va răci ProTV.md
Iarna și-a intrat în drepturi. În capitală se așteaptă -4 grade, iar în nordul țării -7. În următoarele zile vremea se va răci
08:40
Accident grav în apropiere de Grătiești: Șoseaua Balcani - blocată pe ambele benzi, după ce un camion s-a răsturnat pe traseu. Poliția îndeamnă șoferii să evite zona - VIDEO ProTV.md
Accident grav în apropiere de Grătiești: Șoseaua Balcani - blocată pe ambele benzi, după ce un camion s-a răsturnat pe traseu. Poliția îndeamnă șoferii să evite zona - VIDEO
Acum 12 ore
01:00
Străzile lunecoase au dat bătai de cap: IGSU au intervenit în 22 de misiuni pentru a ajuta șoferii blocați în condiții de ninsoare și ghețuș pe drumurile din Moldova ProTV.md
Străzile lunecoase au dat bătai de cap: IGSU au intervenit în 22 de misiuni pentru a ajuta șoferii blocați în condiții de ninsoare și ghețuș pe drumurile din Moldova
Acum 24 ore
23:50
Imagini amuzante și mai puțin obișnuite vin din Bavaria, după ce 50 de oi au pătruns într-un supermarket - VIDEO ProTV.md
Imagini amuzante și mai puțin obișnuite vin din Bavaria, după ce 50 de oi au pătruns într-un supermarket - VIDEO
23:50
Manchester City a mai făcut un pas greșit în campionatul Angliei - VIDEO ProTV.md
Manchester City a mai făcut un pas greșit în campionatul Angliei - VIDEO
23:40
Maia Sandu a anunțat că Moldova este gata să facă următorul pas spre aderarea la Uniunea Europeană în cadrul întâlnirilor cu Ursula von der Leyen și Antonio Costa la Nicosia - VIDEO ProTV.md
Maia Sandu a anunțat că Moldova este gata să facă următorul pas spre aderarea la Uniunea Europeană în cadrul întâlnirilor cu Ursula von der Leyen și Antonio Costa la Nicosia - VIDEO
23:20
UEFA a decis - golul lui Răzvan Marin este cel mai frumos din faza principală a Conference League - VIDEO ProTV.md
UEFA a decis - golul lui Răzvan Marin este cel mai frumos din faza principală a Conference League - VIDEO
23:20
Clubul italian Arezzo a anunțat, că l-a transferat pe mijlocașul moldovean Artur Ioniță de la Triestina Calcio - VIDEO ProTV.md
Clubul italian Arezzo a anunțat, că l-a transferat pe mijlocașul moldovean Artur Ioniță de la Triestina Calcio - VIDEO
23:20
Lidera mondială Aryna Sabalenka va încerca să se răzbune pe Madison Keys, după ce americanca a câștigat un meci fabulos - VIDEO ProTV.md
Lidera mondială Aryna Sabalenka va încerca să se răzbune pe Madison Keys, după ce americanca a câștigat un meci fabulos - VIDEO
23:10
Ninsorile abundente lovesc Republica Moldova: Circulația rutieră îngreunată pe principalele drumuri naționale, iar autoritățile mobilizează sute de utilaje pentru a curăța drumurile și a preveni accidentele - VIDEO ProTV.md
Ninsorile abundente lovesc Republica Moldova: Circulația rutieră îngreunată pe principalele drumuri naționale, iar autoritățile mobilizează sute de utilaje pentru a curăța drumurile și a preveni accidentele - VIDEO
23:10
null ProTV.md
null
23:00
Crăciunul pe stil vechi la Orheiul Vechi: Pensiunile din zonă pline de vizitatori din toate colțurile lumii, care au gustat din deliciile tradiționale în mijlocul naturii - VIDEO ProTV.md
Crăciunul pe stil vechi la Orheiul Vechi: Pensiunile din zonă pline de vizitatori din toate colțurile lumii, care au gustat din deliciile tradiționale în mijlocul naturii - VIDEO
22:30
Peste 4200 de familii din 10 localități au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție se mobilizează pentru a remedia situația ProTV.md
Peste 4200 de familii din 10 localități au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție se mobilizează pentru a remedia situația
22:10
Traficul lunecos a dat bătai de cap: IGSU au intervenit în 22 de misiuni pentru a ajuta șoferii blocați în condiții de ninsoare și ghețuș pe drumurile din Moldova ProTV.md
Traficul lunecos a dat bătai de cap: IGSU au intervenit în 22 de misiuni pentru a ajuta șoferii blocați în condiții de ninsoare și ghețuș pe drumurile din Moldova
21:50
Echipele de deszăpezire au intervenit în capitală: Pe parcursul nopții, acestea vor curăța străzile și trotuarele de zăpadă pentru siguranța circulației rutiere și pietonale - VIDEO ProTV.md
Echipele de deszăpezire au intervenit în capitală: Pe parcursul nopții, acestea vor curăța străzile și trotuarele de zăpadă pentru siguranța circulației rutiere și pietonale - VIDEO
21:40
Vremea extremă aduce schimbări în programul școlar: Vacanța de iarnă a elevilor din Republica Moldova ar putea fi prelungită până pe 12 ianuarie ProTV.md
Vremea extremă aduce schimbări în programul școlar: Vacanța de iarnă a elevilor din Republica Moldova ar putea fi prelungită până pe 12 ianuarie
21:20
Iarna extremă pune Republica Moldova pe jar: Ambuteiaje, accidente și haos pe drumuri din cauza ninsorilor abundente și ghețușului, cu intervenții urgente ale poliției - VIDEO ProTV.md
Iarna extremă pune Republica Moldova pe jar: Ambuteiaje, accidente și haos pe drumuri din cauza ninsorilor abundente și ghețușului, cu intervenții urgente ale poliției - VIDEO
20:50
Alertă meteo în Republica Moldova: Restricții temporare pentru camioane la graniță și pe drumurile naționale din cauza ninsorilor și ghețușului ProTV.md
Alertă meteo în Republica Moldova: Restricții temporare pentru camioane la graniță și pe drumurile naționale din cauza ninsorilor și ghețușului
20:20
Vom avea un tarif mai mic la gaze naturale până la sfârșitul sezonului rece. Cum comentează șeful interimar Energocom - VIDEO ProTV.md
Vom avea un tarif mai mic la gaze naturale până la sfârșitul sezonului rece. Cum comentează șeful interimar Energocom - VIDEO
20:20
Furtuna Goretti amenință Regatul Unit: Avertizare roșie pentru vânt și portocalie pentru ninsoare, rafale de până la 160 km/h și zăpadă abundentă ProTV.md
Furtuna Goretti amenință Regatul Unit: Avertizare roșie pentru vânt și portocalie pentru ninsoare, rafale de până la 160 km/h și zăpadă abundentă
20:20
MAE al Republicii Moldova avertizează cetățenii moldoveni să evite deplasările în Regatul Unit și să urmărească avertismentele meteorologice privind furtuna Goretti ProTV.md
MAE al Republicii Moldova avertizează cetățenii moldoveni să evite deplasările în Regatul Unit și să urmărească avertismentele meteorologice privind furtuna Goretti
20:10
Un tânăr din Republica Moldova, găsit inconștient la o înălțime de 1600 metri în Masivul Ceahlău, România. Operațiunea de salvare a durat 4 ore - VIDEO ProTV.md
Un tânăr din Republica Moldova, găsit inconștient la o înălțime de 1600 metri în Masivul Ceahlău, România. Operațiunea de salvare a durat 4 ore - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.01.2026
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.