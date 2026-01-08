Rafale de vânt puternice anunțate de meteorologi: Cod Galben pe aproape întreg teritoriul R. Moldova
Radio Chisinau, 8 ianuarie 2026 12:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de intensificări ale vântului, valabil pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova.
Acum o oră
11:40
FOTO, VIDEO | Un tânăr din Republica Moldova, salvat din Masivul Ceahlău, după o intervenție de patru ore # Radio Chisinau
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri, 7 ianuarie, de echipele Salvamont Neamț, după ce a fost găsit inconștient în zona înaltă a Masivului Ceahlău, în apropierea Cusmei Dorobanțului, la o altitudine de aproximativ 1.600 de metri.
11:25
Garanții sociale pentru familiile cu copii. Părinții pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații, majoritatea fiind stabilite în mod automat # Radio Chisinau
Familiile cu copii pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații: de maternitate, unică la naștere, de îngrijire a copilului, de creștere a copilului și indemnizația paternală. Majoritatea plăților se stabilesc în mod automat, fără depunerea cererilor, în baza datelor transmise electronic către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), informează MOLDPRES.
Acum 2 ore
11:10
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Dronele rusești au provocat pene de curent în Dnipropetrovsk și Zaporojie # Radio Chisinau
În regiunile ucrainene Dnipropetrovsk și Zaporijie (centru-est) au avut loc întreruperi de curent după atacuri masive ale dronelor rusești asupra infrastructurilor, a anunțat furnizorul de energie ucrainean în cursul nopții de miercuri spre joi.
10:55
10:35
Există premise pentru o reducere a tarifului la gazele naturale, susține șeful Energocom # Radio Chisinau
Directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu, susține că există premise pentru o reducere a tarifului la gazele naturale, întrucât prețul de achiziție este mai mic comparativ cu perioada precedentă. Potrivit lui, tarifele finale vor fi stabilite de ANRE la sfârșitul lunii ianuarie și vor fi aplicate, inclusiv, în următorul sezon rece, transmite IPN.
Acum 4 ore
10:15
Carosabil umed și porțiuni cu polei pe drumurile naționale. Recomandările pentru conducătorii auto # Radio Chisinau
Participanții la trafic sunt atenționați că, potrivit Codului Galben de ghețuș și polei emis de meteorologi, pentru ziua de astăzi sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare.
09:55
FOTO | Escortată de avioane de vânătoare F-18, aeronava Spartan l-a adus pe Nicușor Dan înapoi în România după ce rămăsese blocată la Paris: „Un gest de apreciere” # Radio Chisinau
Președintele României Nicușor Dan, care s-a întors în țară de la Paris cu o întârziere de 24 de ore, a anunțat că aeronava Spartan cu care se îndrepta spre București a fost escortată de două avioane F-18, câtă vreme s-a aflat în spațiul aerian al Elveției, șeful statului spunând că a fost un gest de apreciere al autorităților elvețiene pentru ajutorul oferit după tragedia de la Crans Montana.
09:25
Poliția de Frontieră informează că la această oră, în PTF Sculeni și Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
09:10
„R. Moldova și-a demonstrat rezistența”. Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt și cu Volodimir Zelenski, în Cipru (FOTO) # Radio Chisinau
Maia Sandu a participat, ieri, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul găzduit de Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a reunit mai mulți oficiali, inclusiv, Președintele Consiliului European, António Costa,Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski.
08:40
Decizie majoră a lui Trump. Președintele SUA a aprobat aplicarea celor mai stricte sancțiuni împotriva exportului de petrol al Rusiei # Radio Chisinau
Donald Trump și-a dat acordul pentru ca republicanii să promoveze în Congres un proiect de lege care pedepsește țările care cumpără petrol rusesc.
Acum 24 ore
17:55
VIDEO | Armata SUA a capturat petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela. Reacție furioasă a Moscovei # Radio Chisinau
Paza de Coastă a Statelor Unite a interceptat miercuri un petrolier sub pavilion rusesc, după o urmărire de aproximativ două săptămâni, au anunțat oficialii americani.
17:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea finanțării a constituit 2093,0 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
17:05
De la 1 ianuarie 2026, lista medicamentelor compensate a fost completată cu medicamente noi și perioadele de valabilitate ale rețetelor pentru medicamentele compensate au fost prelungite.
16:45
Comisia Europeană oferă tinerilor peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE # Radio Chisinau
Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, informează un comunicat de presă al Executivului comunitate.
16:15
De Crăciun pe stil vechi, echipajele de poliție vor intensifica patrularea în zonele aglomerate și pe drumurile publice # Radio Chisinau
De Crăciun pe stil vechi, polițiștii din întreaga țară vor acționa în regim sporit pentru menținerea ordinii publice, prevenirea incidentelor și protejarea siguranței cetățenilor.
15:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a încheiat anul 2025 cu rezultate record și o creștere accelerată a traficului aerian # Radio Chisinau
Anul 2025 s-a încheiat cu performanțe remarcabile pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, care își reconfirmă poziția de principal nod aerian al Republicii Moldova și un hub regional aflat într-o continuă dezvoltare. Indicatorii de trafic arată un trend solid de creștere, susținut de extinderea rețelei de destinații și de intensificarea colaborării cu operatorii aerieni internaționali.
15:30
Revenirea în țară a președintelui României, Nicușor Dan, a fost amânată din nou, după ce aeronava cu care urma să se întoarcă nu a putut decola din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Franța se confruntă cu ninsori abundente, iar mai multe zboruri au fost afectate.
14:45
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume poate fi făcută în Italia și costă doar 15 euro. Traseul feroviar trece prin cinci sate de pe malul mării și oferă peisaje superbe călătorilor. Zona este declarată Parc Național.
14:20
Un număr de 363 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).
13:55
Alpinistul Adrian Ahrițculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits” în care și-a propus să urce pe cei mai înalți șapte munți din lume, a anunțat miercuri managerul sportivului, Adrian Ștefan Jurca.
13:50
Istoria unui interpet român de succes
13:20
Administrația președintelui american Donald Trump a informat-o pe președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că țara sa trebuie să rupă legăturile cu China, Rusia, Iranul și Cuba, ca parte a unei serii de cerințe înainte de a extrage și vinde petrolul venezuelean, potrivit declarațiilor făcute marți de oficiali americani, citați de ABC News, transmite EFE.
13:00
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile manifestate în ultimele zile, numărul apelurilor la Serviciul 112 a crescut considerabil.
12:40
Granturi în valoare de 75,5 milioane de lei au fost solicitate de producători în cadrul apelului de finanțare prin Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, încheiat pe 31 decembrie 2025. Cea mai mare parte a sumei solicitate revine inițiativelor de creștere a bovinelor.
Ieri
12:15
Maia Sandu, mesaj de Crăciun pe stil vechi: Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Crăciunului pe stil vechi, adresat cetățenilor care sărbătoresc Nașterea Domnului.
11:40
„Coaliția de Voință”, la Paris | Garanții de securitate solide pentru Ucraina; Franța și Marea Britanie s-au angajat să trimită trupe, cu ce va contribui România # Radio Chisinau
Reuniunea liderilor „Coaliției celor care vor” s-a încheiat marți seară, la Paris, cu anunțuri importante pentru viitorul Ucrainei. Pe lângă declarația comună referitoare la „garanții solide pentru o pace solidă și de durată”, a fost semnată și o declarație tripartită de intenție care ar urma să va deschidă calea pentru desfășurarea trupelor franceze și britanice pe teritoriul ucrainean, după încetarea focului.
11:30
METEO | Vremea se răcește în Republica Moldova. La nord se așteaptă temperaturi de până la -18°C # Radio Chisinau
După Crăciun, Republica Moldova va fi lovită de un val de frig accentuat. Meteorologii anunță precipitații slabe, ceață, polei și o scădere bruscă a temperaturilor, iar din 9 ianuarie nopțile vor deveni tot mai geroase, cu minime de până la -18 grade Celsius în nordul țării.
11:10
Alertă de călătorie pentru Franța, emisă de MAE de la București. Zboruri anulate pe aeroporturile din Paris # Radio Chisinau
Autoritățile franceze avertizează asupra unor perturbări majore ale transportului rutier, feroviar și aerian miercuri, 7 ianuarie
10:45
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 7 ianuarie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 7 ianuarie 2026.
10:20
09:55
Incendiu de proporții într-un depozit alimentar din Capitală: Zeci de pompieri mobilizați # Radio Chisinau
Un dimineața zilei de 7 ianuarie, angajații IGSU au intervenit conform nivelului sporit la lichidarea unui incendiu de proporții izbucnit într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr.15 A.
09:30
Maia Sandu va participa la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.
09:10
Creștinii ortodocși care respectă calendarul bisericesc pe stil vechi sărbătoresc astăzi Crăciunul. În această zi, creștinii care au postit se pot împărtăși și este dezlegare la orice fel de mâncăruri.
6 ianuarie 2026
21:20
Cum se face, pas cu pas, înregistrarea online a antreprenorilor independenți (freelanceri) # Radio Chisinau
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat, din data de 5 ianuarie, un serviciu nou, în format online, de luare în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor care doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent.
21:00
ODA va relansa apelurile de granturi pentru antreprenori după aprobarea bugetului instituției # Radio Chisinau
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a anunțat astăzi ca relansarea apelurilor de granturi, acordate prin programele gestionate de instituție, este planificată după aprobarea bugetului pentru anul 2026, care ar urma să aibă loc la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie 2026, transmite MOLDPRES.
20:35
Lapte praf pentru bebeluși, rechemat din magazine din cauza unor neconformități (FOTO) # Radio Chisinau
O cantitate limitată de lapte praf pentru bebeluși produs de compania Nestle este retrasă voluntar din magazine, după identificarea unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, utilizat în procesul de fabricație.
20:15
Guvernul lansează apel de implicare activă pentru cel de-al doilea raport privind Agenda 2030 # Radio Chisinau
Guvernul lansează un apel de implicare activă în procesul de elaborare a celui de-al doilea Raport Național Voluntar privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Raportul urmează să fie prezentat în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt al Organizațiilor Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc în iulie 2026, transmite IPN.
19:55
Noul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului a fost prezentat echipei (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a prezentat astăzi echipei Inspectoratului pentru Protecția Mediului noul șef al instituției, Dorin Poverjuc. În cadrul întâlnirii, au fost stabilite clar prioritățile și așteptările pentru perioada următoare, cu un mesaj ferm transmis tuturor: toleranță zero față de ilegalități.
19:35
Majoritatea elevilor se întorc la ore după vacanța de iarnă pe 9 ianuarie. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerului Educației și Cercetării, a precizat că din cele 1 165 de instituții de învățământ general, 834 au decis să înceapă vineri cel de-al doilea semestru al anului școlar, iar ceilalți – de luni, 12 ianuarie.
19:15
Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție: Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Completul nu a identificat probleme privind conformitatea acestora cu criteriile de integritate etică și financiară, transmite MOLDPRES.
18:45
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat, în anul trecut, un trafic de aproape 6 milioane de pasageri, în creștere cu 46,8% față de 2024, transmite IPN.
18:25
Avarie pe linia electrică Chișinău–Malina Mică: perturbări temporare în sistemul de termoficare din zona Telecentru # Radio Chisinau
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului de termoficare.”
18:05
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris. Ce spune proiectul de declarație scurs în presă # Radio Chisinau
Reuniunea din capitala Franței are drept scop finalizarea, pe cât posibil, a contribuțiilor la viitoarele garanții de securitate pentru a oferi asigurări Kievului, în cazul unui armistițiu cu Rusia, scrie Reuters.
17:45
Primăria Chișinău anunță că, în perioada 7–8 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în circulația mai multor rute de autobuz. Acestea vor circula conform unor orare ajustate, iar în zilele de 7 și 8 ianuarie 2026, circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 și 52 va fi suspendată.
17:20
Programul EcoVoucher continuă în 2026 cu un buget de aproximativ 40 milioane de lei # Radio Chisinau
Programul guvernamental EcoVoucher, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), va continua și în 2026 cu un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, similar cu cel al anilor anteriori. În doi ani de la lansare, programul a sprijinit peste 40.000 de familii și a generat economii de aproape 30 de milioane de lei în facturile pentru energia electrică, echivalentul a circa 8 milioane de kilowați-oră anual, afirmă datele CNED.
17:00
Consiliul municipal Chișinău urmează să se întrunească în ședință pe data de 20 ianuarie. Convocarea a fost solicitată de fracțiunea Partidului Mișcarea Alternativa Națională, condus de primarul general, Ion Ceban, transmite IPN.
16:40
Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează că postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru.
16:15
Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a adus alinare copiilor internați în spital # Radio Chisinau
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Episcopul de Bălți, PS Antonie, însoțit de PC Protoiereu Dorian Revenco, protopopul de Bălți, și PC Protoiereu Andrian Agapi, preot misionar în cadrul Episcopiei de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a vizitat Departamentul Pediatrie al IMSP Spitalul Municipal Bălți, unde a oferit cadouri celor 96 de copii internați.
15:55
Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă a exporturilor de servicii în 2025, depășind exporturile de bunuri # Radio Chisinau
În perioada ianuarie–septembrie 2025, Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă a exporturilor de servicii, confirmând rolul esențial al acestui sector în susținerea creșterii economice și diversificarea economiei naționale. Exporturile de servicii au avansat cu 9,7% în termeni reali, contribuind cu 1,4 puncte procentuale la creșterea PIB-ului de 2% în aceeași perioadă.
