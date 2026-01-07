Crăciunul, în perioada sovietică | Istoric: „Copiii colindau pe ascuns, erau pedepsiți”
Radio Moldova, 7 ianuarie 2026 21:50
Sărbătorile de iarnă aduc cu ele nu doar bucuria Nașterii Domnului, ci și un patrimoniu bogat de tradiții populare, transmise din generație în generație. Crăciunul rămâne o sărbătoare a credinței și a identității culturale. Cum au evoluat tradițiile de-a lungul anilor și cum putem să le păstrăm, ne-a spus istoricul Mariana Cocieru.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
21:50
Crăciunul, în perioada sovietică | Istoric: „Copiii colindau pe ascuns, erau pedepsiți” # Radio Moldova
Sărbătorile de iarnă aduc cu ele nu doar bucuria Nașterii Domnului, ci și un patrimoniu bogat de tradiții populare, transmise din generație în generație. Crăciunul rămâne o sărbătoare a credinței și a identității culturale. Cum au evoluat tradițiile de-a lungul anilor și cum putem să le păstrăm, ne-a spus istoricul Mariana Cocieru.
Acum o oră
21:30
De la „Învață în Moldova” la „Citește-mi 100 de povești”: Record de studenți străini în universitățile din Moldova, în 2025 # Radio Moldova
Învățământul superior din Republica Moldova câștigă teren și încredere, atât în rândul tinerilor din țară, cât și al celor din străinătate. În anul universitar 2025, peste 23.000 de studenți au ales să studieze în universitățile din Republica Moldova, iar 1.113 dintre ei sunt din alte state – cel mai mare număr de studenți internaționali înregistrat până acum.
21:20
Moldovenii, la pensiuni de Crăciun: „Este atmosferă de sărbătoare cu bucate tradiționale” # Radio Moldova
Unii moldoveni au ales să petreacă departe de zgomotul orașului, la pensiuni. Administratorii au pregătit și un program special. A fost atmosferă de sărbătoare și la pensiunea din comuna Tohatin, municipiul Chișinău. Oamenii au marcat Crăciunul departe de casă, cu un grătar. Bucatele tradiționale nu au lipsit. Gospodinele au pregătit și cozonaci, și piftie. O ceată de colindători a mers pe la fiecare cabană pentru a colinda. Așadar, Crăciunul are farmecul lui și la pensiuni.
Acum 2 ore
20:40
Ninsori și temperaturi scăzute în vestul Europei, iar în Kosovo sunt inundații puternice # Radio Moldova
Ninsori neobișnuit de abundente și temperaturi scăzute în vestul Europei. În Franța, sute de zboruri au fost anulate, autobuzele nu au mai plecat din gările auto, iar circulația trenurilor a devenit imposibilă în multe regiuni. În centrul țării, s-au format ambuteiaje care s-au întins pe sute de kilometri. La o altă extremă, regiunea Kosovo din sud-estul continentului se confruntă cu inundații puternice.
Acum 4 ore
19:50
Elevii din 834 de școli revin la ore pe 9 ianuarie, la peste 330 de instituții - pe 12 ianuarie # Radio Moldova
Elevii din peste 830 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor reveni la ore vineri, 9 ianuarie, iar la alte peste 330 de instituții vor fi reluate lecțiile în ziua de luni, 12 ianuarie.
19:20
Președinta Maia Sandu în Cipru | A avut întrevederi cu oficiali europeni și cu președintele ucrainean # Radio Moldova
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, care se află în Cipru, a avut mai multe întrevederi cu oficiali europeni, precum și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Printre subiectele discutate au fost agenda de reforme a țării noastre privind aderarea la Uniunea Europeană (UE), securitatea regională și eforturile internaționale pentru o pace durabilă în Europa.
19:10
Parlamentara ucraineană Maria Mezentseva-Fedorenko, a prezentat principalele decizii adoptate de APCE în 2025, în sprijinul Ucrainei. Șefa delegației permanente a Ucrainei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a subliniat într-un interviu că, în ultimii ani, această structură s-a transformat dintr-un organism consultativ într-un actor-cheie al arhitecturii juridice internaționale de răspuns la agresiunea Federației Ruse.
18:20
Începând din 7 ianuarie, accesul la Fontana di Trevi din Roma va fi condiționat de plata unei taxe de doi euro. Măsura face parte dintr-un plan amplu de protejare a monumentului de deteriorarea provocată de aglomerație, relatează Euronews.
Acum 6 ore
17:50
Cele 16 blocuri de locuințe din capitală rămase fără căldură și apă caldă, reconectate la agentul termic # Radio Moldova
Șaisprezece blocuri din cartierul Telecentru al municipiului Chișinău au fost deconectate de la căldură și apă caldă, în urma unei avarii la o linie electrică. Termoelectrica a anunțat că livrările de agent termic și apă caldă vor fi reluate după ora 18:00.
17:50
Neymar rămâne la FC Santos. Starul brazilian, care are 33 de ani, și-a prelungit contractul cu clubul copilăriei sale. Astfel, el va mai juca pentru FC Santos cel puțin până la sfârșitul acestui an.
17:30
De la „Învață în Moldova” la „Citește-mi 100 de povești”: ce a schimbat Ministerul Educației în 2025 # Radio Moldova
Anul 2025 a adus cele mai mari investiții din ultimii ani în educație, cercetare, tineret și sport, potrivit raportului prezentat de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Extinderea alimentației gratuite pentru elevi, creșterea salariilor în mediul universitar, atragerea tinerilor specialiști în școli, modernizarea infrastructurii și lansarea unor programe naționale noi se numără printre cele mai importante rezultate ale anului.
16:50
Statele Unite (SUA) au preluat controlul asupra navei Marinera, un petrolier sub pavilion rus, suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei, au anunțat autoritățile americane, scrie BBC. Ar fi o operațiune fără precedent, care ar intensifica presiunea dintre Washington și Moscova.
16:20
Escaladarea conflictului din Yemen amenință să reaprindă războiul civil și să creeze tensiuni mai ample în regiunea Golfului # Radio Moldova
Yemenul intră într-o nouă fază periculoasă a războiului său prelungit, marcată de fracturi adânci în tabăra anti-rebelă, bombardamente aeriene și temeri tot mai mari privind extinderea conflictului dincolo de granițele țării. Evoluțiile recente arată că lupta nu se mai poartă doar împotriva rebelilor houthi, ci și între foști aliați, susținuți de puteri regionale rivale, relatează AP News.
Acum 8 ore
16:10
Consiliul anti-Houthi din Yemen îl exclude pe liderul separatiștilor și îl acuză de trădare # Radio Moldova
Yemenul intră într-o nouă fază periculoasă a războiului său prelungit, marcată de fracturi adânci în tabăra anti-rebelă, bombardamente aeriene și temeri tot mai mari privind extinderea conflictului dincolo de granițele țării. Evoluțiile recente arată că lupta nu se mai poartă doar împotriva rebelilor houthi, ci și între foști aliați, susținuți de puteri regionale rivale, relatează AP News.
16:00
Creștini ortodocși care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, pe 7 ianuarie, au ales să își înceapă ziua la slujba specială dedicată Nașterii lui Iisus. Biserica „Sfântul Gheorghe” din cadrul Complexului monastic Căpriana a fost neîncăpătoare. Sute de enoriași au trecut pragul bisericii pentru a slăvi Nașterea lui Iisus.
15:50
Iga Swiatek a obținut punctul ce a decis calificarea echipei Poloniei în sferturile de finală ale turneului United Cup. Fosta număr 1 mondial al tenisului feminin a învins-o pe olandeza Suzan Lamens cu 6-3, 6-2, iar Polonia a câștigat meciul cu Țările de Jos, scor 3:0.
15:30
Sărbătorile de iarnă aduc cu ele nu doar bucuria Nașterii Domnului, ci și un patrimoniu bogat de tradiții populare, transmise din generație în generație. Crăciunul rămâne o sărbătoare a credinței și a identității culturale. Cum au evoluat tradițiile de-alungul anilor și cum putem să le păstrăm, ne-a spus istoricul Mariana Cocieru.
14:30
Cetele de colindători merg din casă în casă pentru a vesti Nașterea Domnului. Gospodarii îi așteaptă în prag cu dulciuri și colaci. Și în satul Volovița din raionul Soroca, acest obicei este păstrat cu sfințenie.
Acum 12 ore
14:10
Revista presei internaționale | Summitul de la Paris confirmă dificultățile persistente din relațiile transatlantice # Radio Moldova
Presa internațională comentează rezultatele summitului de la Paris, care a reunit ieri peste 30 de lideri occidentali care au discutat planul de pace pentru Ucraina, elaborat de liderii europeni împreună cu Statele Unite. Mai multe publicații analizează angajamentele de securitate asumate de Statele Unite și de aliații europeni, dar și zonele de incertitudine legate de aplicarea practică a unui eventual armistițiu. Presa occidentală atrage atenția și asupra tensiunilor persistente în relațiile transatlantice, provocate de ultimele acțiuni ale Washingtonului pe scena internațională.
14:00
Șaisprezece blocuri de locuințe din capitală au fost deconectate de la căldură și apă caldă # Radio Moldova
Șaisprezece blocuri din cartierul Telecentru al municipiului Chișinău au fost deconectate de la căldură și apă caldă, în urma unei avarii la o linie electrică. Termoelectrica a anunțat că livrările de agent termic și apă caldă vor fi reluate după ora 18:00.
13:50
Colinde în centrul capitalei. Cântece vechi cântate de artiști cunoscuți au încălzit inimi # Radio Moldova
În Ajun de Crăciun pe stil vechi, centrul capitalei a răsunat de colinde. Interpreți de muzică populară și artiști din ansambluri folclorice au vestit Nașterea Domnului. Cântecele de Crăciun i-au făcut pe mulți să-și amintească de copilărie și să fredoneze versurile cu florile dalbe și Leru-i Ler.
13:30
„Cea mai reușită lucrare încă n-am făcut-o” – povestea unui meșter care cioplește timpul # Radio Moldova
Într-o lume tot mai grăbită și mecanizată, unde tehnologia domină aproape fiecare gest, meșteșugul tradițional rămâne un spațiu al răbdării, al liniștii și al sensului. La emisiunea „Zi de Zi”, meșterul popular Grigore Postârnac a vorbit despre pasiunea care îi însoțește viața de peste patru decenii: prelucrarea artistică a lemnului, făcută exclusiv cu mâinile sale.
13:20
Ucraina, atacată cu o rachetă Iskander și aproape 100 de drone. Sunt civili răniți și clădiri avariate # Radio Moldova
Rusia a atacat, noaptea trecută, teritoriul ucrainean cu o rachetă balistică Iskander-M și aproape o sută de drone. Majoritatea proiectilelor au fost distruse de sistemele de apărare aeriană ucrainene, dar fragmente din ele au avariat clădiri rezidențiale. Mai mulți civili răniți și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
13:10
Unii creștini ortodocși care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, pe 7 ianuarie, au ales să își înceapă ziua la slujba specială dedicată Nașterii lui Iisus. Lăcașul Sfântului Gheorghe din cadrul Complexului monastic „Căpriana” a fost neîncăpător. Sute de enoriași au trecut pragul bisericii pentru a slăvi nașterea lui Iisus.
12:50
În anul 2026, contribuabilii din Republica Moldova vor putea beneficia de mai multe deduceri și scutiri fiscale, care le vor permite să-și diminueze venitul impozabil și, implicit, impozitul pe venit achitat statului. Anunțul a fost făcut de Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, care a explicat ce cheltuieli pot fi incluse în declarația fiscală.
12:40
Președintele american Donald Trump și echipa sa discută opțiuni despre cum să dobândească Groenlanda, iar utilizarea armatei americane în atingerea acestui obiectiv este întotdeauna o opțiune, a declarat Casa Albă, citată de Reuters.
12:10
Șaisprezece blocuri de locuit din capitală au fost deconectate de la căldură și apă caldă # Radio Moldova
Șaisprezece blocuri din cartierul Telecentru al municipiului Chișinău au fost deconectate de la căldură și apă caldă, în urma unei avarii la o linie electrică. Termoelectrica a anunțat că livrările de agent termic și apă caldă vor fi reluate după ora 18:00.
12:00
Turismul moldovenesc, din nou în prim-plan: ce aduce ediția 2026 a concursului „Destinația Anului” # Radio Moldova
Republica Moldova participă pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”, ediția 2026, un concurs de anvergură organizat în România, care, în ultimii ani, a inclus și destinații turistice de pe malul drept al Prutului. Nominalizările la etapa națională pot fi făcute până la 15 ianuarie, iar publicul este invitat să propună locurile care merită recunoaștere pentru poveștile, experiențele și eforturile comunităților locale.
11:20
Președintele american anunță că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol # Radio Moldova
Președintele Donald Trump a declarat, marți seară, 6 ianuarie, că Venezuela va ceda Statelor Unite (SUA) între 30 și 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduți la valoarea de piață, iar veniturile vor fi controlate de SUA, scrie CNN.
11:20
VIDEO | Incendiu la un depozit de produse alimentare din capitală. După cinci ore de luptă cu flăcările, pompierii au localizat focul # Radio Moldova
Un depozit cu produse alimentare din capitală s-a aprins în dimineața zilei de 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi. Un nor de fum negru a învăluit toată zona de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău, iar pompierii intervin conform nivelului sporit pentru lichidarea incendiului de proporții.
10:50
Un pas major pentru pacienții cu melanom: investigație de ultimă generație, realizată în premieră în Republica Moldova # Radio Moldova
Premieră medicală în domeniul oncologică pentru Republica Moldova. Medicii de la Institutul Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic (IMSP) pentru prima dată au efectuat investigații de limfoscintigrafie cu determinarea ganglionului limfatic santinelă, o tehnică esențială în tratamentul modern al melanomului malign.
10:30
VIDEO | Nivel sporit de intervenție în Chișinău: Incendiu de proporții la un depozit de produse alimentare # Radio Moldova
Un depozit cu produse alimentare din capitală s-a aprins în dimineața zilei de 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi. Un nor de fum negru a învăluit toată zona de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău, iar pompierii intervin conform nivelului sporit pentru lichidarea incendiului de proporții.
10:30
Echipa națională de fotbal a Coastei de Fildeș s-a calificat la pas în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. „Elefanții” au învins Burkina Faso cu 3-0, iar în următoarea fază a competiției vor înfrunta Egiptul.
10:30
Recomandări pentru masa de Crăciun | Nutriționist: „Să nu lipsească fructele și legumele” # Radio Moldova
De Crăciun, pe masa de sărbătoare se regăsesc bucate variate. În principiu, meniul festiv este format din mâncăruri tradiționale, cum ar fi preparate din carne de porc, vițel și pasăre. Totuși, nutriționiștii recomandă o masă cu puține feluri de mâncare.
09:50
Mesaje de felicitare de Crăciun de la conducerea țării: „Pace în suflet și oameni dragi aproape” # Radio Moldova
De Crăciunul pe stil vechi, care este sărbătorit pe 7 ianuarie, conducerea țării a transmis mesaje de felicitare pentru cetățenii R. Moldova.
09:30
Președinta R. Moldova participă la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene (UE).
09:20
Revista presei | Fugarul Veaceslav Platon insistă să fie audiat în dosarul „frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc # Radio Moldova
Din presă aflam noi detalii în dosarul „frauda bancară”, inclusiv despre intenția fugarului Veaceslav Platon de a depune mărturii în cazul în care este învinuit oligarhul Vlad Plahotniuc. Mass-media analizează ce risc pentru economie poate prezenta datoria externă a R. Moldova, care s-a apropiat de 60% din PIB. În atenția presei rămâne și noua Lege a freelancerilor, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie.
09:20
Consiliul European: SUA vor conduce mecanismul de monitorizare a încetării focului în Ucraina: când vor fi activate garanțiile de securitate # Radio Moldova
Statele Unite ale Americii (SUA) vor coordona mecanismele de monitorizare și verificare ale unui posibil armistițiu în Ucraina, potrivit Declarației de la Paris adoptate de Coaliția Voluntarilor, Ucraina și aliații săi occidentali. Reuniți pe 6 ianuarie la Palatul Élysée, liderii europeni, americani și partenerii internaționali au prezentat un set de măsuri concrete menite să asigure o pace durabilă, susținută de garanții clare de securitate și de un angajament pe termen lung pentru apărarea Ucrainei, potrivit Consiliului Uniunii Europene.
Acum 24 ore
09:10
Nivel sporit de intervenție în Chișinău: Incendiu de proporții la un depozit de produse alimentare # Radio Moldova
Un depozit cu produse alimentare din capitală s-a aprins în dimineața zilei de 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi. Un nor de fum negru a învăluit toată zona de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău, iar pompierii intervin conform nivelului sporit pentru lichidarea incendiului de proporții.
08:30
VIDEO | Justiția din R. Moldova a câștigat, în 2025, bătălia cu impunitatea: dosare de rezonanță, condamnări și extrădări # Radio Moldova
Anul 2025 a demonstrat că justiția din Republica Moldova a câștigat, în sfârșit, bătălia cu impunitatea. Vladimir Plahotniuc a fost reținut și extrădat, după șase ani în care s-a ascuns de oamenii legii, fiind cercetat în mai multe dosare de rezonanță. Între timp, alți politicieni au fost condamnați la închisoare pentru complicitate la finanțarea din surse ilegale a unui partid.
07:00
În Republica Moldova, creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie, conform calendarului iulian. Sărbătoarea reprezintă una dintre cele mai importante și iubite sărbători religioase și familiale.
Ieri
22:10
La Paris are loc marți, 6 ianuarie, summitul „Coaliției de Voință”, care reunește țările ce susțin Ucraina. Liderii din circa 35 de state discută soluții pentru conflict, garanții de securitate și un posibil armistițiu, bazat pe unitatea dintre Statele Unite, Europa și Ucraina.
22:00
Papa Leon a încheiat Anul Sfânt Catolic prin închiderea Ușilor Sfinte de la Vatican. Mii de credincioși la eveniment # Radio Moldova
Papa Leon a încheiat oficial Anul Sfânt Catolic prin închiderea Porții Sfinte de la Bazilica Sfântul Petru. Evenimentul a adunat mii de credincioși în Piața Sfântul Petru și a marcat finalul unuia dintre cele mai importante momente ale catolicilor din ultimii ani.
21:50
Cazul fetei lăsate la spitalul din Căușeni | Părinții riscă să fie decăzuți din drepturile părintești # Radio Moldova
Părinții unei fete de 13 ani dintr-un sat din raionul Căușeni riscă să fie decăzuți din drepturile părintești după ce au lăsat-o pe copilă la spital în ajunul Anului Nou și au revenit după ea abia peste două zile, fiind aduși forțat de poliție și de asistența socială.
21:40
La Paris are loc marți, 6 ianuarie, summitul „Coaliției de Voință”, care reunește țările ce susțin Ucraina. Liderii din circa 35 de state discută soluții pentru conflict, garanții de securitate și un posibil armistițiu, bazat pe unitatea dintre Statele Unite, Europa și Ucraina.
21:40
Ajunul Crăciunului pe stil vechi aduce forfotă și miresme îmbietoare în gospodăriile din Republica Moldova. De la primele ore ale dimineții, cuptoarele sunt încinse, iar gospodinele coc crăciuneii pentru colindători. În sate, Ajunul este marcat de muncă, post, rugăciune și pregătirea bucatelor tradiționale, precum și de așteptarea colindătorilor care vestesc Nașterea Domnului.
21:30
La Paris are loc marți, 6 ianuarie, summitul „Coaliției de Voință”, care reunește țările ce susțin Ucraina. Liderii din circa 35 de state discută soluții pentru conflict, garanții de securitate și un posibil armistițiu, bazat pe unitatea dintre Statele Unite, Europa și Ucraina.
21:30
Cazul fetei lăsată la spitalul din Căușeni | Părinții riscă să fie decăzuți din drepturile părintești # Radio Moldova
Părinții unei fete de 13 ani dintr-un sat din raionul Căușeni riscă să fie decăzuți din drepturile părintești după ce au lăsat-o pe copilă la spital în ajunul Anului Nou și au revenit după ea abia peste două zile, fiind aduși forțat de poliție și de asistența socială. În urma acestui incident, toți cei trei copii minori ai familiei au fost plasați temporar la spitalul din Căușeni și urmează să fie incluși în serviciul de asistență parentală din raion.
21:30
Îndemnul salvatorilor de Crăciun: „Atenție la sursele de aprindere, la sobe și cazane” # Radio Moldova
Cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi. Pompierii și salvatorii sugerează prudență sporită atunci când sunt utilizate sursele de aprindere, în special sobele, cazanele sau alte instalații de încălzit locuințele.
21:10
Peste 160 de arbori, tăiați fără acte permisive la Criuleni. Ministrul Mediului: „Vom continua cu controale inopinate” # Radio Moldova
Un număr de 161 de arbori au fost depistați ca fiind tăiați fără acte permisive în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, al Întreprinderii Silvice Chișinău. Controlul a fost dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după recepționarea unei sesizări privind posibile încălcări în gestionarea fondului forestier.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.