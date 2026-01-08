Cazul moldoveanului ucis în Italia ia o turnură neașteptată: suspectul arestat este agent al Poliției Locale

14:10

Presa internațională comentează rezultatele summitului de la Paris, care a reunit ieri peste 30 de lideri occidentali care au discutat planul de pace pentru Ucraina, elaborat de liderii europeni împreună cu Statele Unite. Mai multe publicații analizează angajamentele de securitate asumate de Statele Unite și de aliații europeni, dar și zonele de incertitudine legate de aplicarea practică a unui eventual armistițiu. Presa occidentală atrage atenția și asupra tensiunilor persistente în relațiile transatlantice, provocate de ultimele acțiuni ale Washingtonului pe scena internațională.