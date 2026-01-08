Ministerul Energiei: Echipele de intervenție sunt mobilizate după avariile provocate de ninsori și vânt
Radio Moldova, 9 ianuarie 2026 00:20
Ministerul Energiei anunță că 4.210 consumatori din zece localități ale Republicii Moldova au rămas fără energie electrică, în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi, fiind afectate mai multe segmente ale rețelelor de distribuție.
• • •
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
00:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, direcțiile de învățământ din Republica Moldova pot decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, pentru a asigura siguranța elevilor și a personalului din instituțiile de învățământ.
Acum 2 ore
22:50
„A fost o execuție” – procurorii confirmă arestarea presupusului ucigaș al lui Sergiu Țărnă # Radio Moldova
Un agent al Poliției Locale din Veneția, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat de carabinieri pentru uciderea cetățeanului moldovean Sergiu Țărnă, tânărul de 25 de ani găsit mort în noaptea de 31 decembrie pe un teren agricol din Malcontenta di Mira. Anunțul a fost făcut de autoritățile italiene, care au prezentat primele concluzii ale anchetei coordonate de Parchetul din Veneția, relatează IlGazzettino.
Acum 4 ore
22:00
Fostul internațional moldovean Artur Ioniță și-a găsit un nou club. El a părăsit-o pe Unione Sportiva Triestina și a devenit jucătorul grupării Societa Sportiva Arezzo. Ioniță a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027.
21:40
Proteste ale agricultorilor în mai multe state UE, înaintea posibilei aprobări a Acordului Mercosur # Radio Moldova
Fermierii din mai multe țări europene au ieșit din nou în stradă pentru a protesta împotriva Acordului Mercosur, un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și state din America de Sud. În Franța, agricultorii au blocat Parisul, iar în Belgia și Grecia au fost blocate autostrăzi și puncte de frontieră. Protestele au loc în ajunul unei posibile aprobări a acordului de către Comisia Europeană. Fermierii spun că se tem de concurența neloială a produselor agricole sud-americane și cer respingerea documentului.
21:10
Incendiu devastator la un depozit alimentar din capitală: pierderi uriașe și multe semne de întrebare # Radio Moldova
Pierderi uriașe și multe semne de întrebare în urma incendiului devastator izbucnit miercuri la depozitul unei rețele de magazine din țară. S-a muncit peste 24 de ore contra cronometru pentru a stinge flăcările, anunță pompierii. După ce au fost lichidate toate focarele, urmează lichidarea consecințele provocate de flăcările uriașe. Angajații depozitului au refuzat să ne ofere comentarii, iar administrația pavilionului distrus nu a fost de găsit.
Acum 6 ore
20:30
În discursul său de seară, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre rezultatele negocierilor purtate de delegația ucraineană la Paris cu trimișii speciali ai președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, relatează BBC News.
20:20
Cod galben de vânt: risc de avarii și întreruperi de electricitate, anunță Premier Energy # Radio Moldova
În contextul Codului galben de intensificări ale vântului, valabil astăzi, 8 ianuarie, de la ora 16:00, până mâine, 9 ianuarie, ora 12:00, compania Premier Energy Distribution avertizează asupra riscului de avarii în rețelele electrice și întreruperi temporare de furnizare a energiei electrice.
20:10
MAE avertizează moldovenii din Regatul Unit: furtuna Goretti aduce fenomene meteo severe # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord asupra riscurilor generate de furtuna Goretti, pentru care autoritățile britanice au emis avertismente meteorologice severe, ce vizează mai multe regiuni ale țării.
19:10
Polițiștii, în prima linie pe ninsoare: trafic deblocat și un copil salvat în Chișinău # Radio Moldova
Condițiile meteo nefavorabile au provocat dificultăți în trafic în municipiul Chișinău, unde poliția a intervenit în mai multe situații generate de ninsoare și polei. Un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a tractat un troleibuz rămas blocat pe carosabilul alunecos, deblocând circulația într-o zonă unde traficul se desfășura cu dificultate.
Acum 8 ore
18:10
Petrolierul reținut de SUA: conexiuni cu Ilan Șor și cercuri apropiate puterii de la Kremlin # Radio Moldova
Pe 7 ianuarie, Garda de Coastă a SUA a reținut în Atlanticul de Nord petrolierul Marinera (fostul Bella 1). Urmărirea navei a durat două săptămâni și jumătate, timp în care aceasta și-a schimbat pavilionul din Guyana în cel rusesc și a obținut sprijinul Moscovei – potrivit relatărilor din presă, ar fi fost chiar escortată de un submarin rusesc. Un asemenea nivel de implicare a Moscovei în problemele unui tanc petrolier aflat la celălalt capăt al lumii nu este întâmplător. Așa cum au aflat „Sistemа” și Radio Svoboda, petrolierul este legat de vechi aliați ai Kremlinului – fostul deputat ucrainean Viktor Baranski și oligarhul moldovean fugar Ilan Șor.
18:10
Indexare modestă a pensiilor în Italia în 2026 și schimbări anunțate din 2027. Ce trebuie să știe pensionarii? # Radio Moldova
În 2026, pensiile din Italia vor fi majorate ușor, prin mecanismul de indexare la inflație. Creșterea medie anunțată este de 1.4%, însă nu se aplică uniform tuturor categoriilor de pensionari, diferențele fiind stabilite în funcție de tipul și nivelul pensiei, rapoartează Rotalianul.com
17:40
ACTUALIZARE | Drumuri alunecoase și trafic intens: Circulația pe traseul M-3, localitatea Slobozia Mare, a fost deblocată # Radio Moldova
ACTUALIZARE | Circulația pe traseul M-3, raionul Cahul, localitatea Slobozia Mare, a fost deblocată. Transportul de mare tonaj își poate continua deplasarea, DAR în condiții de prudență sporită.
17:30
Calea Ferată din Moldova scoate la licitație 54 de locomotive și 41 de vagoane de călători # Radio Moldova
La final de ianuarie, Calea Ferată din Moldova își deschide larg porțile pentru o serie de licitații publice care scot la lumină o parte importantă din patrimoniul nefolosit sau scos din exploatare al întreprinderii. De la locomotive și vagoane, până la containere, aluminiu, piese de schimb și spații imobiliare din Chișinău, toate vor fi puse pe masă, în zeci de loturi, pe parcursul a trei zile consecutive.
17:20
Țările din Europa de Est și din Balcani sunt legate printr-o tradiție special. În timpul sărbătorilor de iarnă, urători mascați merg din casă în casă pentru a alunga spritele rele. Un cuplu de refugiați din Ucraina au decis să reînvie această tradiție și, după ce s-au stabilit în Chișinău, au început să confecționeze măști populare.
16:50
ACTUALIZARE | Drumuri alunecoase și trafic intens: ȘASE mijlcoale de transport de mare tonaj stopate pe M-3, raionul Chaul # Radio Moldova
ATENȚIE!Pe traseul M-3, raionul Cahul, localitatea Slobozia Mare, din cauza ghețușului format pe carosabil, 6 mijloace de transport de mare tonaj nu își pot continua deplasarea. Circulația este îngreunată. Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență și, pe cât posibil, să evite zona.
Acum 12 ore
16:30
Internaționalul moldovean Dumitru Celeadnic a schimbat un club de fotbal din Kazahstan pe altul. Portarul a semnat un contract pe un an cu Kîzîl-jar Petropavlovsk. Celeadnic a jucat tot anul trecut la formația Ordabasî Șîmkent, la care antrenor i-a fost un alt moldovean, Andrei Martin.
16:10
ACTUALIZARE | Drumuri alunecoase și trafic intens: autoritățile în alertă, șoferii îndemnați la prudență # Radio Moldova
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții dificile, pe fondul Codului galben de ghețuș și polei, emis de meteorologi. Precipitațiile sub formă de ploaie se transformă treptat în lapoviță și ninsoare, iar carosabilul este, în mare parte, umed, cu porțiuni înzăpezite și zone cu polei.
16:00
Petrolierul Marinera, capturat de Comandamentul European al Forțelor Armate ale SUA, care anterior purta numele Bella 1, aparține companiei rusești „Burevestmarin”. Informația este relatată de Novaia Gazeta Europa, cu trimitere la datele Sistemului Global Integrat de Informații Maritime al Organizației Maritime Internaționale (IMO), precum și la datele din Registrul Unic de Stat al Persoanelor Juridice din Rusia, scrie Astra.
15:40
Buget record pentru apărare: Trump cere 1,5 trilioane de dolari și anunță ieșirea SUA din 66 de organizații internaționale # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat necesitatea majorării bugetului militar al SUA până la 1,5 trilioane de dolari. Potrivit unei declarații publicate de Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, fondurile suplimentare ar urma să permită crearea așa-numitei „armate de vis” și să asigure protecția Statelor Unite împotriva oricăror amenințări, relatează DW.
15:20
Liderul clasamentului mondial feminin, Arina Sabalenka, a fost o „nucă prea tare” pentru Sorana Cîrstea. Tenismena româncă a pierdut partida cu 3-6, 3-6 și a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Brisbane, în Australia.
15:10
Cipru va accelera extinderea UE: Reformele în țările candidate și negocierile de pace, esențiale pentru 2026 # Radio Moldova
Următoarea extindere a Uniunii Europene, prin adererea Ucrainei, Republicii Moldova și Balcanilor de Vest, este esențială pentru consolidarea blocului comunitar ca actor geopolitic. Declarații în acest sens au fost făcute de oficiali europeni, pe 7 ianuarie, la ceremonia de preluare a Consiliului Uniunii Europene de către Republica Cipru. Pentru ca extinderea să devină realitate, e nevoie de acțiuni pe două fronturi - negocieri privind pacea în Ucraina și continuarea reformelor în țările candidate.
14:40
Cazul moldoveanului ucis în Italia ia o turnură neașteptată: suspectul arestat este agent al Poliției Locale # Radio Moldova
Carabinierii din provincia Veneția au efectuat o arestare-cheie în ancheta privind uciderea cetățeanului moldovean Sergiu Țârnă, în vârstă de 25 de ani, găsit mort pe 31 decembrie pe un teren agricol din zona Malcontenta di Mira, la marginea lagunei venețiene. Tânărul a fost împușcat în tâmplă, iar moartea sa a șocat atât comunitatea locală, cât și diaspora moldovenească din nordul Italiei, scrie Rotalianul.com cu trimite la Corriere della Sera.
14:20
Revista presei internaționale | Statele Unite testează curajul Moscovei prin capturarea unui petrolier rusesc # Radio Moldova
Presa internațională comentează capturarea de către SUA a unui petrolier rusesc în Atlanticul de Nord, o acțiune care ar putea adânci tensiunile dintre Washington și Moscova. Evenimentul este analizat împreună cu evoluțiile recente din Venezuela și impactul ridicării embargoului asupra petrolului. Evoluția protestelor din Iran se numără printre alte teme importante abordate de presa străină.
14:20
La Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, Nașterea Domnului nu este doar o sărbătoare din calendar, ci un moment așteptat cu emoție pe parcursul întregului an. Miercuri, de Crăciun gospodăriile s-au umplut de lumină, colinde și miros de bucate tradiționale, iar oamenii și-au deschis larg porțile pentru oaspeți și colindători.
13:40
Internazionale Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a obținut a 6-a victorie la rând în campionatul de fotbal al Italiei. „Nerazzurrii” au câștigat cu 2-0 meciul de pe terenul formației Parma Calcio din etapa a 19-a din Serie A.
13:40
SUA: Moartea unei mame împușcate de un agent ICE declanșează proteste și cereri de anchetă federală # Radio Moldova
Locuitori din mai multe orașe ale Statelor Unite au ieșit în stradă pentru a protesta după ce, la Minneapolis, un angajat al Serviciului american de Imigrație și Vamă (ICE) a împușcat mortal o femeie de 37 de ani, Renee Nicole McClean Good, mamă a trei copii. Femeia se mutase recent în Minnesota și era cetățeană a SUA, născută în statul Colorado. Potrivit familiei, ea nu a avut probleme cu legea, cu excepția unei amenzi obișnuite pentru încălcarea regulilor de circulație, scrie DW.
13:30
Atac rusesc asupra infrastructurii energetice: Dnipro prelungește vacanța școlară și mobilizează puncte de ajutor # Radio Moldova
În orașul Dnipro au fost prelungită vacanța școlară și se pregătește înlocuirea transportului electric cu autobuze, din cauza unui blackout provocat de un atac rusesc, scrie publicația Astra.
13:20
Drumuri alunecoase și trafic intens: autoritățile în alertă, șoferii îndemnați la prudență # Radio Moldova
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții dificile, pe fondul Codului Galben de ghețuș și polei emis de meteorologi. Precipitațiile sub formă de ploaie se transformă treptat în lapoviță și ninsoare, iar carosabilul este, în mare parte, umed, cu porțiuni înzăpezite și zone cu polei.
13:20
13:00
Aglomerație la frontiera de vest și nord: Leușeni, Sculeni și Criva, cele mai solicitate # Radio Moldova
Ieșirile din Republica Moldova sunt aglomerate, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile vamale și Poliția de Frontieră. Cele mai mari fluxuri de călători și mijloace de transport se înregistrează la punctele de trecere a frontierei Leușeni, Sculeni și Criva, pe sensul de ieșire din țară.
13:00
Oprit la frontieră și expulzat: cetățean moldovean prins cu document fals pe aeroport # Radio Moldova
Un bărbat de 45 de ani din Republica Moldova a fost oprit la frontieră după ce a încercat să intre în Germania folosind o carte de identitate românească falsificată, prezentată la controlul de la un aeroport internațional, scrie publicația Jurnal de Emigrant, cu referire la News Stadt.
12:40
„Citadinii” au încheiat la egalitate meciul cu Brighton and Hove Albion, scor 1-1. Este a 3-a remiză consecutivă pentru trupa lui Josep Guardiola, care rămâne la 5 puncte de liderul clasamentului, Arsenal Londra.
12:30
Donald Trump se așteaptă ca Statele Unite să administreze Venezuela și să exploateze vastele sale rezerve de petrol timp de câțiva ani. Declarația a fost făcută de fostul președinte american într-un interviu acordat publicației New York Times, relatează BBC News.
12:20
Un nou episod de vreme instabilă este așteptat în Republica Moldova începând din această după-amiază. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de intensificări ale vântului, valabil în intervalul 8 ianuarie, ora 16:00 – 9 ianuarie, ora 12:00.
11:50
Aeroportul ,,Eugen Doga", trafic de peste șase milioane de pasageri în 2025, în creștere cu 46.8% # Radio Moldova
Anul 2025 s-a încheiat cu rezultate remarcabile pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Anul trecut a înregistrat un trafic de 6.080.431 de pasageri, în creștere cu 46.8% comparativ cu 2024.
11:50
ISTROS - Un nou proiect european pentru protejarea biodiversității în Bazinul Mării Negre unește România, Moldova și Ucraina # Radio Moldova
Un nou proiect regional de amploare, ISTROS – Consolidarea protecției biodiversității la nivel transfrontalier, a fost lansat în regiunea Bazinului Mării Negre, cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021–2027. Inițiativa vizează întărirea cooperării dintre instituțiile din România, Republica Moldova și Ucraina pentru combaterea braconajului și a pescuitului ilegal, fenomene care pun presiune tot mai mare asupra ecosistemelor din regiune.
11:40
Acum 24 ore
11:30
Când durerea de spate devine semnal de alarmă: ce este hernia de disc și cum poate fi tratată, explică un neurochirurg # Radio Moldova
Hernia de disc este una dintre cele mai răspândite afecțiuni ale coloanei vertebrale și o cauză frecventă a durerilor de gât, spate și picioare, mai ales în rândul populației adulte. Subiectul a fost abordat în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova, într-o discuție cu medicul neurochirurg Grigore Zapuhlîh, care explică atât amploarea fenomenului, cât și opțiunile moderne de tratament.
11:00
Doi artiști de talie internațională vor evolua la Chișinău, de Ziua Națională a Culturii # Radio Moldova
La Chișinău, cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, va avea loc un recital de muzică „Violoncel și acordeon – călătorie între folclorul românesc și muzica universală”. Concertul de excepție, dedicat promovării valorilor culturale românești și universale, va avea loc pe 17 ianuarie, la Sala cu Orgă.
10:50
FC Barcelona s-a calificat „en fanfare” în finala Supercupei Spaniei. Formația catalană a învins pe Athletic Bilbao cu 5-0 în meciul disputat la Djedda, în Arabia Saudită. În ultimul act, Barça va înfrunta pe Atletico Madrid sau Real Madrid.
09:30
Salonul de Arte de la Biblioteca Națională a debutat în acest an cu o expoziție plină de culoare. Autoarele lucrărilor sunt artistele Natalia Badan și Ana Babiuc, ambele profesoare la Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din capitală.
09:20
Președintele SUA, Donald Trump, va permite promovarea în Congres a unui proiect de lege bipartid privind aplicarea sancțiunilor împotriva țărilor care fac afaceri cu Rusia. Votul asupra documentului ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, a anunțat pe rețeaua socială X senatorul republican Lindsey Graham, citat de BBC News.
09:00
Ucraina: Atacurile rusești lasă fără electricitate regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie # Radio Moldova
În urma atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii energetice lansate în noaptea de miercuri spre joi, regiunile ucrainene Dnipropetrovsk și Zaporojie, inclusiv centrele regionale, au rămas fără alimentare cu energie electrică. Ministerul Energiei de la Kiev a anunțat că infrastructura critică din aceste regiuni funcționează în prezent cu ajutorul surselor de energie de rezervă, transmite DW.
08:50
Ministrul Finanțelor anunță un mecanism de taxare pentru comenzile online din afara țării: „Reguli egale pentru toți” # Radio Moldova
În Republica Moldova, achizițiile online făcute de moldoveni cresc de la un an la altul. Pe parcursul anului 2025, moldovenii au primit în jur de zece milioane de colete, expediate de platformele chinezești Temu, Joom sau AliExpres. Comerțul neimpozabil câștigă tot mai mult teren și constituie un motiv de îngrijorare pentru autorități, care își propun să impoziteze totuși bunurile cumpărate de cetățeni pe platformele internaționale online. În prezent, se lucrează la o astfel de măsură, care ar putea intra în vigoare la mijlocul acestui an.
08:00
Aeroportul Chișinău a avut aproape șase milioane de pasageri în 2025, în creștere cu 46.8% # Radio Moldova
Anul 2025 s-a încheiat cu rezultate remarcabile pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Anul trecut a înregistrat un trafic de aproape șase milioane de pasageri, în creștere cu 46.8% comparativ cu 2024. Potrivit instituției, această cifră depășește cu 6.8 la sută prognoza stabilită la începutul anului.
Ieri
22:20
Unul dintre sportivii francezi cu șanse la medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo este biatlonistul Quentin Fillon Maillet. Dublu campion olimpic la Beijing în 2022, acesta afirmă că ambiția sa este la fel de mare și la ediția din acest an.
21:50
Crăciunul, în perioada sovietică | Istoric: „Copiii colindau pe ascuns, erau pedepsiți” # Radio Moldova
Sărbătorile de iarnă aduc cu ele nu doar bucuria Nașterii Domnului, ci și un patrimoniu bogat de tradiții populare, transmise din generație în generație. Crăciunul rămâne o sărbătoare a credinței și a identității culturale. Cum au evoluat tradițiile de-a lungul anilor și cum putem să le păstrăm, ne-a spus istoricul Mariana Cocieru.
21:30
De la „Învață în Moldova” la „Citește-mi 100 de povești”: Record de studenți străini în universitățile din Moldova, în 2025 # Radio Moldova
Învățământul superior din Republica Moldova câștigă teren și încredere, atât în rândul tinerilor din țară, cât și al celor din străinătate. În anul universitar 2025, peste 23.000 de studenți au ales să studieze în universitățile din Republica Moldova, iar 1.113 dintre ei sunt din alte state – cel mai mare număr de studenți internaționali înregistrat până acum.
21:20
Moldovenii, la pensiuni de Crăciun: „Este atmosferă de sărbătoare cu bucate tradiționale” # Radio Moldova
Unii moldoveni au ales să petreacă departe de zgomotul orașului, la pensiuni. Administratorii au pregătit și un program special. A fost atmosferă de sărbătoare și la pensiunea din comuna Tohatin, municipiul Chișinău. Oamenii au marcat Crăciunul departe de casă, cu un grătar. Bucatele tradiționale nu au lipsit. Gospodinele au pregătit și cozonaci, și piftie. O ceată de colindători a mers pe la fiecare cabană pentru a colinda. Așadar, Crăciunul are farmecul lui și la pensiuni.
