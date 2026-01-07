Vama a făcut viața mai ușoară pentru întreprinderi

11:00

Aproximativ 13.000 de clienți vor fi preluați de la RWS Bank, o bancă ucraineană, anterior deținută de grupul Swedbank. IuteBank va fi construită de la zero ca bancă digitală complet licențiată, operând sub supravegherea Băncii Naționale a Ucrainei. Iute va plafona investițiile totale în Ucraina la 15 milioane de euro, iar pierderea netă estimată a băncii în 2026 va fi limitată la 3 milioane de euro.