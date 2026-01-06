Regimul special pentru taximetriști va fi anulat în șase luni

16:00

Când vorbim despre Venezuela, totul se reduce la sloganul: „SUA au venit pentru petrol”. Acest lucru este convenabil, dar fundamental greșit. Venezuela nu este o „republică bananieră” pe care o poți purta sub braț. Da, are rezerve enorme (aproximativ 303 miliarde de barili), dar din cauza anilor de devastare, țara produce doar 1% din petrolul mondial.