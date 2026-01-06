Vamă: Cum să „rezolvăm problema” mașinilor pierdute cu numere de înmatriculare străine
Logos-Press, 6 ianuarie 2026 10:15
Proprietarii de mașini cu numere de înmatriculare străine, importate în Moldova și pierdute, adică de fapt inexistente – distruse sau vândute pentru piese de schimb – pot închide oficial problema cu vama prin plata a 40 de mii de lei, – informează Logos Press.
Acum 15 minute
10:15
Acum o oră
09:30
Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) în Moldova este interesată de proiectele finanțate anterior de USAID. Maxim Lebovici, directorul biroului AFD în Moldova, a declarat pentru Logos Press în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii moldoveni.
Acum 2 ore
09:15
Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite (UN Tourism, UNWTO până în vara anului trecut) a publicat lista celor 20 de destinații cu cea mai rapidă recuperare a traficului turistic intern în perioada ianuarie-septembrie 2025 (modificare față de 2019). Poziția a noua este ocupată de Republica Moldova, care a înregistrat o creștere de 63%, informează Logos Press.
08:45
Consiliul Federal (guvernul) al Elveției a înghețat toate activele fostului conducător venezuelean Nicolas Maduro și ale persoanelor înrudite cu acesta deținute în țară. Decizia a fost explicată prin garanția că activele „potențial dobândite ilegal” nu vor părăsi țara, a raportat Logos Press citând DW.
Acum 4 ore
08:15
În anul universitar curent, numărul studenților înmatriculați în universitățile moldovenești a depășit 23.000, dintre care 17.346 la nivel de licență (cu 11% mai mult decât în 2024) și 5.849 la nivel de masterat (cu 13% mai mult decât în anul precedent), informează Logos Press.
Acum 24 ore
18:45
Președintele Academiei Române critică intenția privind fuziunea Universității din Cahul cu UTM # Logos-Press
Președintele Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop, critică intenția autorităților din Republica Moldova de a desființa Universitatea de Stat din Cahul prin fuziunea acesteia cu Universitatea Tehnică a Moldovei, – transmite Logos Press.
18:00
„Real intenționează să intenteze un proces de mai multe milioane de dolari împotriva Barcelonei. # Logos-Press
Reprezentanții Real Madrid au anunțat că ar putea merge în instanță cu intenția de a cere o compensație de mai multe milioane de dolari pentru daunele cauzate de clubul din Barcelona în „cazul Negreira”, potrivit Logos Press.
16:45
Costul asigurărilor de sănătate pentru anul 2026 a rămas la același nivel ca în anii precedenți – 12.636 de lei, la fel și prestațiile pentru primele trei luni ale anului pentru unele categorii de persoane”, informează Logos Press.
16:45
În Ucraina, persoanele fizice-întreprinzători „trăiesc” pentru o perioadă scurtă de timp # Logos-Press
În medie, antreprenorii individuali din Ucraina se închid în 2,4 ani, în timp ce afacerile de curierat s-au dovedit a fi cele mai puțin supraviețuitoare, – informează Logos Press.
16:15
Igor Pikuschak este foarte probabil să părăsească postul de antrenor principal al „Milsami” în viitorul apropiat din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul de fotbal din Orhei, – informează Logos Press.
15:45
Cetățenii UE care lucrează în Moldova și membrii familiilor acestora vor putea solicita locuințe de serviciu în Moldova cu aceleași drepturi ca și cetățenii moldoveni”, relatează Logos Press.
15:15
Începând cu data de 5 ianuarie, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) va începe plata pensiilor și indemnizațiilor aferente lunii ianuarie, informează Logos Press.
14:45
În perioada 15 ianuarie – 24 februarie 2026, Ministerul Agriculturii și Alimentației acceptă cereri de finanțare pentru proiecte din cadrul celei de-a treia etape de dezvoltare locală a programului LEADER, informează Logos Press.
14:15
Serviciul Fiscal de Stat a informat contribuabilii despre intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2026 a modificărilor în procedura de completare a declarațiilor de TVA, – informează Logos Press.
13:30
Proiectele tuturor actelor de reglementare trebuie să includă în mod obligatoriu o notă justificativă și calcule financiare întocmite în conformitate cu metodologia de analiză a impactului reglementării, aprobată de guvern, pentru a asigura o înțelegere adecvată a impactului asupra componentelor bugetului de stat. În lipsa acestora, Ministerul Finanțelor va avea dreptul de a returna proiectul de act normativ fără aprobare, informează Logos Press.
13:00
Un stilou placat cu aur de la președintele francez Emmanuel Macron a fost cel mai scump cadou de la Maia Sandu, a relatat Logos Press.
12:30
În ajunul Anului Nou, la 31 decembrie 2025, au fost depuse primele oferte pentru echilibrarea energiei electrice, iar tranzacțiile au fost înregistrate de întreprinderea de stat Moldelectrica”, a informat Logos Press.
12:15
Statele Unite vor contribui cu 2 miliarde de dolari la programele de ajutor umanitar ale ONU, comparativ cu o contribuție a SUA de aproximativ 17 miliarde de dolari în 2022″, a raportat Logos Press.
11:30
Președintele columbian Gustavo Petro ajută la creșterea producției de cocaină în America Latină, ceea ce amenință interesele naționale ale SUA, a declarat șeful Casei Albe, Donald Trump, în timpul unei conferințe de presă, a relatat Logos Press.
11:15
În ultima zi a anului 2025, în Ucraina s-a raportat că un nou jucător a intrat pe piața financiară – grupul estonian IUTE a achiziționat falimentul RwS Bank și creează o nouă instituție „IUTE Bank” pe baza acesteia, – informează Logos Press.
10:45
Anul trecut nu a fost un an bun pentru una dintre cele mai mari companii de gaze din lume – acțiunile Gazprom au pierdut 4% din valoare și continuă să rămână sub presiunea unui număr de factori și riscuri nefavorabile, informează Logos Press.
Ieri
09:30
La sfârșitul lunii decembrie 2025, Turcia a anunțat finalizarea unui studiu de fezabilitate și a unui proiect pentru propriul său port spațial și a lansat prima fază a unui proiect ambițios de construire a propriei infrastructuri spațiale, a raportat Logos Press.
09:15
Opt țări exportatoare de petrol care sunt membre ale OPEC+ (Rusia, Arabia Saudită, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Kazahstan, Algeria și Oman) au convenit să mențină niveluri stabile de producție, a raportat Logos Press citând Reuters.
08:45
Compania aeriană HiSky din Moldova se apropie de pragul de șase milioane de pasageri transportați în 2025 de la începerea operațiunilor, a raportat Logos Press.
08:15
Clinicile private diferă de clinicile publice în ceea ce privește „condițiile hoteliere” # Logos-Press
Ospitalitatea și un minim de birocrație sunt principalele două diferențe dintre clinicile private și cele publice. Cu toate acestea, calitatea serviciilor în ambele sectoare este comparabilă, informează Logos Press.
4 ianuarie 2026
18:15
Președintele SUA a amenințat Iranul cu „consecințe grave” dacă va continua să lucreze la programul său nuclear. Trump a declarat că SUA sunt înarmate și pregătite să vină în ajutorul iranienilor care protestează din cauza prăbușirii monedei și a creșterii prețurilor.
17:00
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vladyslav Kulminski, a admis posibilitatea încetării războiului din Ucraina în următoarele șase luni. El a declarat acest lucru în cadrul unui interviu acordat platformei digitale americane MS NOW, transmite Logos Press.
16:00
Când vorbim despre Venezuela, totul se reduce la sloganul: „SUA au venit pentru petrol”. Acest lucru este convenabil, dar fundamental greșit. Venezuela nu este o „republică bananieră” pe care o poți purta sub braț. Da, are rezerve enorme (aproximativ 303 miliarde de barili), dar din cauza anilor de devastare, țara produce doar 1% din petrolul mondial.
14:30
Accizele la benzină și motorină în Moldova au crescut cu 7% de la 1 ianuarie 2026. În același timp, ratele pentru gazul lichefiat și păcura au rămas la nivelul anului precedent, informează Logos Press.
13:00
Modificările legislative care incriminează hărțuirea online sistematică, amenințările și alte forme de violență digitală, precum și femicidul, vor intra în vigoare în Moldova în februarie, informează Logos Press.
11:45
Deficitul bugetului de stat pentru primele 11 luni ale acestui an s-a ridicat la aproape 10 miliarde de lei # Logos-Press
Veniturile totale la bugetul de stat al Republicii Moldova pentru cele unsprezece luni ale anului 2025 s-au ridicat la puțin peste 68,8 miliarde de lei, în creștere cu 14,4% (aproximativ 8,65 miliarde de lei) față de aceeași perioadă a anului 2024, informează Logos Press.
10:30
Ieri, 3 ianuarie, SUA au lovit instalații guvernamentale și militare venezuelene. Președintele țării, Nicolas Maduro, a fost capturat și scos din țară. Logos Press relatează cum a reacționat comunitatea internațională, citând RBC.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:15
Conferința de presă a lui Trump: SUA vor conduce Venezuela până la tranziția de putere # Logos-Press
Președintele american Donald Trump a susținut o conferință de presă de urgență în care a declarat că Operațiunea Absolute Resolute din Venezuela a decurs perfect. Dar, cel mai important, Statele Unite vor conduce țara până când va exista o tranziție sigură.
3 ianuarie 2026
17:30
Capacitatea maximă a tronsoanelor interstatale pentru importul energiei electrice din Uniunea Europeană în blocul comun de reglementare Moldova-Ucraina a crescut la 2 450 megawați, a anunțat Logos Press.
16:45
Ministerul Finanțelor a introdus pe site-ul său o nouă secțiune dedicată integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, informează Logos Press.
15:15
Pragul pentru contractele de achiziție publică va fi de un milion de lei în cazul lucrărilor și serviciilor sociale și de 600 de mii de lei în cazul bunurilor și serviciilor, informează Logos Press.
14:00
La 1 ianuarie 2026, China va reîncepe să perceapă taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru vânzarea de prezervative și pilule contraceptive după 30 de ani, a anunțat Logos Press la 1 ianuarie 2026.
12:45
Bancnotele Băncii Naționale a Moldovei aflate în circulație sunt în deplină conformitate cu legislația în vigoare, iar autenticitatea lor nu poate fi pusă la îndoială, informează Logos Press.
12:15
Între 2 și 3 ianuarie 2026, în jurul orei 2 a.m., cel puțin șapte explozii au răsunat în capitala venezueleană Caracas și cel puțin 11 ținte au fost atacate de SUA, a raportat Logos Press.
11:30
Din ianuarie 2026, accizele la produsele din tutun au crescut, în medie, cu 10%. Acest lucru este stipulat de modificările aduse Codului Fiscal, care stabilesc o creștere a accizelor la țigaretele care conțin tutun, cu și fără filtru, de la 1081,43 lei +13% la 1189,57 lei +13% (dar nu mai puțin de 1.595,53 lei la 1.000 de bucăți).
10:45
Activitatea unei grupări criminale transnaționale, specializată în furtul unor sume mari de bani pe zboruri internaționale, a fost lichidată în Moldova, informează Logos Press.
09:15
Capacitățile tehnologice ale Europei nu asigură securitatea tuturor datelor doar în resursele cloud europene. Piața digitală este dominată de americani. Aceasta este opinia lui Miguel de Bruycker, șeful Centrului belgian de securitate cibernetică, relatează Logos Press cu referire la Financial Times.
2 ianuarie 2026
19:00
Cetățenii moldoveni care au locuit în străinătate și au decis să se întoarcă în țară pentru ședere permanentă pot beneficia de o scutire de taxe de import pentru bunurile personale și un autoturism, a raportat Logos Press.
18:00
Deficitul contului curent al balanței de plăți în T3 2025 a fost de 867 de milioane de dolari, comparativ cu 995 de milioane de dolari în T2 și 883 de milioane de dolari în T3 2024″, a raportat Logos Press.
17:30
În următorii trei ani, 59,5% din împrumuturile externe vor fi utilizate pentru susținerea bugetului de stat, în timp ce aproximativ 40,5% vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor de investiții, a raportat Logos Press.
16:45
Capitala turistică a Mediteranei, așa cum este numită Antalya în Turcia, a primit 17 122 548 de turiști în 2025, un alt record, a raportat Logos Press.
16:15
De la 1 ianuarie 2026, angajatorii din Republica Moldova au dreptul de a oferi angajaților vouchere de vacanță în mediul rural, informează Logos Press.
15:30
Între 2026 și 2028, Ucraina va trebui să plătească în medie peste 28 de miliarde de dolari (1,19 trilioane de grivne) anual pentru a-și rambursa datoriile externe, a raportat Logos Press.
15:15
Numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor din Republica Moldova (RSA) a crescut cu aproape 6.000 de persoane în ultimii patru ani, informează Logos Press.
14:45
Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), datoria externă brută a Moldovei a crescut cu 1,28 miliarde de dolari în ianuarie-septembrie 2025, echivalentul unei creșteri de 12,4%, a raportat Logos Press.
