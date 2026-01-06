Chișinăul trăiește pe baza unui buget temporar

11:30

Din ianuarie 2026, accizele la produsele din tutun au crescut, în medie, cu 10%. Acest lucru este stipulat de modificările aduse Codului Fiscal, care stabilesc o creștere a accizelor la țigaretele care conțin tutun, cu și fără filtru, de la 1081,43 lei +13% la 1189,57 lei +13% (dar nu mai puțin de 1.595,53 lei la 1.000 de bucăți).