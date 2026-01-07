Indemnizațiile la naștere și pentru creșterea copilului, disponibile spre plată
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a finanțat plata mai multor indemnizații sociale, în valoare totală de 322,30 milioane lei.Potrivit instituției, banii vizează indemnizațiile unice la naștere, indemnizațiile pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, indemnizațiile de maternitate, precum și indemnizațiile pentr
• • •
Pavel Durov a infirmat informațiile privind dependența Telegram-ului de capitalul rus după publicarea articolului din Financial Times despre problemele legate de accesibilitatea unei părți din obligațiunile mesagerului pe fondul sancțiunilor anti-ruse.„ În ciuda unor zvonuri nefondate, Telegram nu depinde de capitalul rus. Oferta noastră recentă de obligațiuni în valoare de 1,7 miliarde de dol
Inima este mai mult decît un simplu simbol al vieții, iar atunci cînd operează inima, chirurgii țin de fapt viața pacientului în mîinile lor și trebuie să ia decizii absolut corecte, cele mai potrivite pentru fiecare caz în parte, de aceea este extrem de important ca ei să aibă capacitatea de concentrare, un nivel foarte ridicat de cunoștințe și abilitatea de a-și controla emoțiile.Această opi
În urma unei căderi de tensiune pe linia electrică 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, produsă pe 6 ianuarie, au apărut perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului centralizat de termoficare din zona „Telecentru”, informează Noi.md.Termoelectrica S.A. precizează că, în contextul necesității reparației rețelei termice cu DN 500 mm de pe str. Hîncești, astăzi, 7 ianuarie, în inter
În Iran, pe fondul protestelor masive, în orașele din Azerbaidjanul de Sud — Tebriz, Ardabil și Zanjan — au fost mobilizate forțe suplimentare de securitate și unități militare.Mass-media iraniană de opoziție susține că angajații serviciilor de informații sună activiștii politici și sociali, îndemnîndu-i să nu participe la acțiuni, relatează Noi.md, citînd Haqqin.{{857464}}În același timp,
Dosarul fostului primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, pe final: urmează pledoariile finale # Noi.md
Cercetarea judecătorească în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, a ajuns la final. Vineri, părțile urmează să susțină pledoariile finale în fața instanței.La ședința din 6 ianuarie, Nicanor Ciochină a fost prezent după ce judecătorii au dispus aducerea sa silită. În fața magistraților, acesta și-a exprimat nemulțumirea față de ritmul examinării cauzei și a invocat
Aliev: Azerbaidjanul nu va trimite militari în Gaza și nu va face parte din forțe internaționale # Noi.md
Serviciul de informații israelian „Mossad” a difuzat pe rețelele sociale declarația lui Ilham Aliev potrivit căreia Azerbaidjanul nu va trimite trupe în afara țării, inclusiv în Fîșia Gaza.Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a declarat că Baku nu intenționează să trimită forțe armate în afara țării, inclusiv în sectorul Gaza, și nu intenționează să participe la niciun fel de formațiuni
Colindele (colindă), cuvîntul are rădăcini comune cu cuvîntul vechi slav kolenda. În antichitate latinii aveau de asemenea o sărbătoare a colindatului - festum kalendarum.Elinii au intrat în proverb cu expresia la kalendele greceşti, care desemna un obicei similar dispărut. Colindul este o specie foarte răspîndită a creaţiei populare orale. Legate la început de credinţa în puterea cuvîntului ş
Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău.După aproximativ 5 ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată la ora 09:53, fiind coborît nivelul sporit de intervenție.Astfel, pompierii au reușit să protejeze de flăcări o suprafață de circa 10 000 metri pătrați din suprafața total
Ieri, în ajunul Crăciunului, la Piața Centrală din capitală a fost forfotă mare: moldovenii s-au grăbit să facă ultimele pregătiri pentru masa de Crăciun pe stil vechi.Unii cumpărători spun că în acest an și-au făcut listele mai chibzuit și aleg cantități mai mici, în funcție de buget și de tradițiile pe care le păstrează, informează Noi.md cu referire la Radio Moldova.{{857710}}Legumele,
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Nașterii Domnului cetățenilor care sărbătoresc această sărbătoare pe 7 ianuarie.În postarea sa, șefa statului le-a urat cetățenilor „Crăciun fericit” și a îndemnat la pace sufletească și apropiere de cei dragi: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape.”
Sărbătorile de iarnă sînt păstrate în memorie prin detalii care par mărunte, dar care, peste ani, reușesc să ne întoarcă instantaneu în copilărie.În cadrul concursului „Amintiri din copilărie”, organizat de Noi.md împreună cu Radio Relax, cititoarea Deavoliuc Zinaida a împărtășit o amintire profund emoționantă despre magia sărbătorilor trăite în familie.Povestea sa, intitulată „Mirosul d
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat, în anul 2025, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de circa 17 miliarde 494 milioane de lei.Acumulările în fondurile AOAM în 2025 au fost în creştere cu 1,5 miliarde de lei în comparaţie cu cele înregistrate în 2024, notează Noi.md.{{857024}}Principala sursă de venituri a fost reprezentată
În dimineața zilei de 7 ianuarie 2026 pompierii au intervenit conform nivelului sporit la lichidarea unui incendiu de proporții izbucnit într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Potrivit primelor informații încăperile depozitului, situat pe strada Mi
În urma unei căderi de tensiune pe linia electrică 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, produsă pe 6 ianuarie, au apărut perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului centralizat de termoficare din zona „Telecentru”, informează Noi.md.Termoelectrica S.A. precizează că, în contextul necesității reparației rețelei termice cu DN 500 mm de pe str. Hîncești, astăzi, 7 ianuarie, în inter
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii în cadrul proiectului „Trecut - prezent”, care ne demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinăul de-a lungul timpului. Unul dintre cele mai elocvente exemple de transformare urbană este clădirea băncii situată la intersecția străzii Cosmonauților cu fostul bulevard al Tineretului (în prezent bulevardul Grigore Vieru).
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, transmite Noi.md.Evenimentul, găzduit de Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care Președintele Consiliului European, António Costa, și Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.{{857022
Amurgul albastru al zilei de 6 ianuarie coboară asupra lumii, o tăcere specială, aproape tangibilă, pătrunde în aerul geros, și noi stăm în loc în așteptarea unei minuni. Crăciunul ortodox nu este o simplă dată din calendarul bisericesc, sau un simplu omagiu adus strămoșilor noștri.{{856045}}Este clipa, în care timpul parcă se răsucește într-un sul, iar noi, oamenii erei digitale, ne regăsim
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 7 ianuarie sînt:07 ianuarie — a 7-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 358 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:25 7 Crăciunul – Nașterea DomnuluiCe se sărbătorește în lume:
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer noros pe întreg teritoriul țării.Izolat se vor semnala precipitații slabe sub formă de lapoviță. Pe arii întinse se va forma ceață; pe drumuri se va semnala polei și ghețuș.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +3...+5°C.În centru se așteaptă +2...+4°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -2... 0°C.
În ajunul Crăciunului, icoana Nașterii Domnului a ajuns în casele enoriașilor din satul Pelinia, raionul Drochia, aducînd lumină, credință și binecuvîntare în fiecare familie.„E o binecuvîntare de sus și ne gîndim că așa e bine, așa am primit din bătrîni, așa am păstrat și înainte și de acum păstrăm”. „Parcă ne umplem de lumină, de credință”, au spus locuitorii satului.{{857385}}În fiecare
În dimineața zilei de 7 ianuarie 2026 pompierii au intervenit conform nivelului sporit la lichidarea unui incendiu de proporții izbucnit într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Potrivit primelor informații încăperile depozitului, situat pe strada Mi
Oamenii de știință spun că probabilitatea ca Pămîntul să-și oprească brusc rotația este foarte mică, dar niciodată egală cu zero. Un astfel de scenariu, potrivit experților, ar avea consecințe dezastruoase pentru toate formele de viață de pe planetă.Mai întîi, cercetătorii ne îndeamnă să ne imaginăm că ne aflăm pe un carusel care se oprește brusc, dar oamenii din el continuă să se miște. Cel m
Zeci de schiori s-au aliniat în formă de inimă pe pîrtia stațiunii de schi Crans-Montana din Elveția, pentru a comemora victimele incendiului din bar.Incendiul a izbucnit în noaptea de 1 ianuarie în barul Le Constellation. În urma tragediei, 40 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 119 au fost rănite.{{857521}}Procuratura elvețiană a pornit o anchetă penală pentru a stabili circumstanț
Bali introduce reguli drastice pentru turiști - extrase bancare pe 3 luni și bilet de întoarcere. Insula indoneziană luptă împotriva turismului de masă care a transformat „paradisul” într-o destinație aglomerată și murdară.Bali primește anual aproximativ 300.000 de vizitatori din numeroase țări. Insula indoneziană din sud-estul Asiei atrage turiști din Australia, India și China.{{856145}}N
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat o declarație de intenție pentru desfășurarea unei forțe multinaționale # Noi.md
Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat marţi, la Paris, o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina după intrarea în vigoare a unei eventuate încetări a focului, transmite moldpres cu referire la news.ro.Semnarea acestei declaraţii de intenţie „deschide calea către un cad
Convoiul China Media Group (CMG) care va asigura transmisia 4K/8K Ultra HD la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 a ajuns, duminică, în portul Livorno din Italia, scrie romanian.cgtn.com.După ce a asigurat transmisia Jocurilor Olimpice vară de la Paris, CMG va fi responsabilă cu producția de semnale internaționale pentru transmisia Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina d'Ampezzo 2026, pentru
Într-un nou studiu, oamenii de știință au analizat scenariul încălzirii globale. Drept urmare, au reușit să înțeleagă care parte a calotei antarctice se va topi prima și care vor fi consecințele.{{854012}}Cînd vine vorba de încălzirea globală a Pămîntului, primul lucru care ne vine în minte este aerul: valuri devastatoare de căldură, pe care le vom simți fizic, nu vizual, transmite focus.ua.
Anul 2025 a intrat în istorie ca unul dintre cei mai extremi ani din punct de vedere al temperaturilor și al indicatorilor climatici, doborînd mai multe recorduri înregistrate de meteorologi în diferite regiuni ale lumii.Anul 2025 a fost cel mai cald din istoria observațiilor meteorologice, care se efectuează din 1961. Temperatura medie a aerului a fost de 11 grade Celsius.{{843106}}În per
Numărul călătoriilor înregistrate în Portul Zhuhai, punctul de trecere a frontierei al podului Hong Kong-Zhuhai-Macao, este de peste 100 de milioane, pînă în 6 ianuarie 2026, scrie romanian.cgtn.com.Podul Hong Kong-Zhuhai-Macao are o lungime de 55 de kilometri, fiind cel mai lung pod peste mare din lume. Acesta a fost dat în exploatare în octombrie 2018. Timpul de călătorie de la Hong Kong la
Serviciul Vamal a publicat o serie de ghiduri informative destinate persoanelor care importă, exportă sau interacționează cu autoritatea vamală.Scopul acestora este de a facilita înțelegerea și aplicarea procedurilor vamale.{{857667}}Potrivit instituției, ghidurile (a se vedea aici) explică, pas cu pas, aspecte ce țin de deciziile vamale, regimurile speciale, datoriile și garanțiile vamale
Premierul şi ministrul Agriculturii din Franţa au anunţat duminică despre stoparea importurilor de produse alimentare din America de Sud care conţin substanţe interzise în Europa.„Un decret va fi emis în următoarele zile, la iniţiativa ministrului Agriculturii, Annie Genevard, pentru a opri importul de produse care conţin reziduuri ale unor substanţe interzise în Europa: mancozeb, glufosinat,
Calitatea apei în centura economică a Fluviului Albastru s-a îmbunătățit de la 67 la 96,5% în ultimul deceniu, iar Produsul Intern Brut (PIB) s-a dublat, reprezentînd 47,3% din PIB-ul național, față de nivelul de 42,2%, a anunțat, Biroul de presă de pe lîngă Consiliul de Stat al Chinei, scrie romanian.cri.cn.Inovațiile tehnologice și industriale se integrează în mod accelerat aici.Lungimea
Carabinierii au reținut, în zona Pieței Centrale din municipiul Chișinău, un bărbat în vîrstă de 43 de ani, aflat în căutare, notează Noi.md.În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta era căutat de Inspectoratul de Poliție Centru, fiind condamnat la 4 ani de închisoare.Infracțiunea săvîrșită de acesta este prevăzută de art. 217¹ alin. (3) din Codul Penal al Republicii Moldova.Persoa
Venus și Marte se vor uni pe cer în ajunul Crăciunului, practic într-un singur punct cu Soarele.Despre acest lucru a anunțat Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe.{{857385}}„În ajunul Crăciunului (6 ianuarie), Soarele, Venus și Marte se vor alinia pe cer, formînd o stea de Betleem”, se menționează în comunicatul departamentului,
Braconaj cu lațuri găsit în fondul forestier și pe terenuri agricole din localitatea Bogzești, raionul Telenești.Inspectorii de mediu din Telenești, în urma informațiilor deținute, s-au deplasat în fondul forestier din vecinătatea localității Bogzești, partea de nord-est a satului, unde au găsit trei lațuri, dintre care într-unul era capturat un fazan.{{857038}}Pe acest caz, inspectorii s-
Angajații Luvrului au hotărît să reia greva după pauza de Crăciun.„Aproximativ 350 de angajați - reprezentanți ai diferitelor profesii, printre care administratori, specialiști în protecția patrimoniului cultural și angajați ai serviciilor auxiliare, au votat în unanimitate pentru reluarea grevei”, a declarat reprezentantul principalului sindicat francez, Valery Bod.{{853322}}Sindicatele a
Peng Liyuan și Kim Hea Kyung, dialog la ceai despre apropierea dintre popoarele Chinei și Coreei de Sud # Noi.md
Peng Liyuan, soția președintelui chinez Xi Jinping, a avut, la Beijing, o discuție la o ceașcă de ceai cu Kim Hea Kyung, soția președintelui Republicii Coreea (ROK), Lee Jae Myung, scrie romanian.cgtn.com.Peng i-a urat bun venit lui Kim Hea Kyung, care îl însoțește pe președintele Lee în prima sa vizită de stat în China, desfășurată la începutul noului an. Ea a subliniat că temelia relațiilor
Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite a publicat lista celor 20 de destinații cu cea mai rapidă recuperare a traficului turistic intern în perioada ianuarie-septembrie 2025 (modificare față de 2019).Poziția a noua este ocupată de Republica Moldova, care a înregistrat o creștere de 63%, transmite logos-press.md.{{856711}}Top 20 a inclus, de asemenea: Bhutan (+203%), Qatar (+1
S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță că, de Crăciun pe stil vechi, echipele de intervenție vor activa în regim obișnuit.Astfel, miercuri, 7 ianuarie, Dispeceratul și echipele responsabile de alimentarea cu apă și preluarea apelor uzate vor lucra non-stop, iar apelurile vor fi preluate la numerele 022-256-666 și 022-857-777.{{857517}}Pentru intervenții operative, operatorul va menține același n
Aproximativ o treime dintre tinerii olandezi de 15 ani riscă să termine școala cu un nivel scăzut de alfabetizare (analfabetism funcțional). Acest lucru se arată în cel mai recent studiu PISA.Pe fundalul declinului la citire și matematică, guvernul olandez a introdus subvenții pentru ca elevii să recupereze decalajele, mai ales în învățămîntul pre-vocațional (vmbo), unde mulți rămîneau sub niv
Astăzi, a avut loc ședința Comisiei raionale Drochia pentru securitatea circulației rutiere, convocată în contextul condițiilor climaterice nefavorabile din această perioadă, care perturbă siguranța circulației pe drumurile publice din raion.La ședință, au participat primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul I din raion, pe teritoriul cărora au fost identificate sectoare de drum
Locuitorii satului Gornoe din raionul Strășeni vor beneficia de condiții moderne de acordare a serviciilor medicale, după ce oficiul de sănătate din localitate a fost renovat capital cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Lucrările de reparații interioare și de schimbare a rețelelor sanitare au fost realizate în cadrul unui proiect cu o valoare totală de 275 de mii de
Î.M. Regia „Autosalubritate” va lucra fără întrerupere în perioada sărbătorilor de iarnă dedicate Crăciunului pe stil vechi, pentru a asigura evacuarea promptă a deșeurilor din Chișinău.Potrivit anunțului Primăriуш municipiului Chișinău, în ziua de miercuri, 7 ianuarie, colectarea deșeurilor va fi realizată de aproximativ 120 de angajați și 44 de autospeciale, care vor deservi toate sectoarele
Comisarul de poliție al statului australian New South Wales, Mal Lanyon, a declarat că a luat decizia de a prelungi restricțiile temporare privind organizarea de evenimente de masă în trei zone ale aglomerării urbane Sydney cu încă două săptămîni, în legătură cu atacul de pe plaja Bondi.„Am decis că organizarea de adunări în masă în următoarele 14 zile poate provoca teamă și crea probleme pent
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului de termoficare.În urma acestor fluctuații de tensiune, la Stațiile de Pompare nr. 5, 18, 19, precum și la Centrala Termică Sud, au fost înregistrate goluri de tensiune, fapt ce a
Mii de gospodării din zona capitalei cehe Praga au rămas fără căldură de azi dimineață din cauza unei avarii la magistrala de căldură.Potrivit informațiilor primăriei, avaria la magistrala de căldură s-a produs la intersecția străzilor Psarska și Ochradna din cartierul Michle, iar consecințele accidentului se resimt „în mare parte din cartierul Praga 4”.{{846207}}Mai multe zone ale orașulu
În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, au fost înregistrate 2314 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) la nivel național, majoritatea la copii.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), numărul total de IACRS este în scădere cu 1% față de săptămîna precedentă. În același interval, au fost confirmate 363 cazuri de gripă sezonieră, cu 40%
Barul din orașul elvețian Crans-Montana, unde 40 de persoane și-au pierdut viața în incendiul din noaptea de Anul Nou, nu a efectuat verificări de siguranță împotriva incendiilor din 2019.Primarul orașului Crans-Montana, Nicolas Ferro, a declarat într-o conferință de presă că între 2020 și 2025 nu s-au efectuat verificări periodice în local.{{857210}}„Ne pare foarte rău. Nu am avut niciun
Departamentul de Primiri Urgențe al IMSP Institutul de Medicină Urgentă a înregistrat 1 288 de adresări în perioada 1–6 ianuarie 2026, pe fondul unui aflux sporit de pacienți specific începutului de an.Potrivit instituției, cele mai multe cazuri au vizat traumatologia (153 de spitalizări), specialitatea chirurgicală (122) și neurologia (50).{{857411}}În același interval, medicii au efectua
