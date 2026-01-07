A fost creat oul de găină pentru oamenii cu alergie la albuș

01:00

Oamenii de știință spun că probabilitatea ca Pămîntul să-și oprească brusc rotația este foarte mică, dar niciodată egală cu zero. Un astfel de scenariu, potrivit experților, ar avea consecințe dezastruoase pentru toate formele de viață de pe planetă.Mai întîi, cercetătorii ne îndeamnă să ne imaginăm că ne aflăm pe un carusel care se oprește brusc, dar oamenii din el continuă să se miște. Cel m