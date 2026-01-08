Un oraș care dispare în februarie: Capitala gheții din Asia
Noi.md, 8 ianuarie 2026 02:30
În fiecare ianuarie, în orașul Harbin din nord-estul Chinei un eveniment spectaculos atrage mulțimi din întreaga lume. În „orașul de gheață”, deschis pe 17 decembrie în capitala provinciei Heilongjiang, are loc Festivalul anual al Gheții și Omătului.Sculptori în gheață din toate părțile lumii se adună în orașul aflat nu departe de granița Chinei cu Rusia și concurează pentru cea mai bună sculp
• • •
Potrivit specialistului în microbiologie de la Universitatea din New York, Philip Tierno, citat de Business Insider, organismele microscopice din lenjeria de pat ne pot îmbolnăvi.Pentru a evita acest lucru, expertul recomandă spălarea lenjeriei de pat o dată pe săptămână, scrie Rfi.Oamenii produc în mod natural 83 de litri de transpiraţie în pat în fiecare an. Când afară este căldură şi um
Lionel Messi ar prefera să devină proprietar de club decît antrenor cînd se va retrage din activitatea de jucător, scrie AP.„Nu mă văd antrenor”, a declarat Messi, în vîrstă de 38 de ani, pentru canalul de streaming Luzu TV, într-un interviu înregistrat în decembrie și difuzat marți, informează Noi.md cu referire la Mediafax. {{857722}}„Îmi place managementul, dar dacă ar trebui să aleg un
Uită de răceala comună din fiecare iarnă cu aceste șase remedii naturale. Citește în continuare pentru a afla cum să te menții sănătoasă.Deși răceala nu este la fel de severă ca gripa, aceasta poate face ca activitățile zilnice de bază să devină mai dificile. Strănutul, nasul înfundat și durerile de gît nu sînt niciodată plăcute.Deci, ce puteți face pentru a ușura o parte din durere? Iată
China Media Group (CMG) a lansat un videoclip de promovare a Galei Sărbătorii Primăverii 2026, eveniment care va fi transmis în întreaga lume, în seara zilei de 16 februarie, scrie romanian.cgtn.comFestivalul de Primăvară, sau Anul Nou chinezesc, este cea mai importantă sărbătoare tradițională pentru chinezi, vizionarea galei la televizor fiind o parte importată a sărbătorii pentru sute de mil
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați fără acte permisive, în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău.În urma controlului, inspectorii de mediu au constatat că o parte dintre lucrări au fost prezentate drept lucrări de curățare, însă verificările au arătat că, de fapt, au fost efectuate tăieri integrale de arbori
Cercetătorii au inventat un ou de găină, care ar putea fi sigur pentru persoanele cu alergii la albușul de ou, care sînt unele dintre cele mai frecvente. Specialiștii au folosit tehnologia de editare a genomului.Alergiile la albușul de ou pot să provoace o varietate de simptome, inclusiv vărsături, crampe stomacale, probleme de respirație, urticarie și umflături.{{849388}}Deși majoritatea
China este profund șocată de acțiunile unilaterale, ilegale și de intimidare ale Statelor Unite și le condamnă cu fermitate, a declarat luni Sun Lei, însărcinat cu afaceri ad-interim al Chinei la Organizația Națiunilor Unite, în cadrul ședinței urgente a Consiliului de Securitate privind situația din Venezuela, scrie romanian.cgtn.comSun Lei a subliniat că, în calitate de stat membru permanent
Poziţia Chinei în criza din Ucraina este foarte clară, iar cele patru aspecte care trebuie îndeplinite propuse de preşedintele Xi Jinping sînt principii de bază respectate de partea chineză: suveranitatea şi integritatea teritorială ale tuturor ţărilor trebuie respectate, obiectivul şi principiile Cartei ONU trebuie respectate, preocupările raţionale ale tuturor ţărilor în domeniul securităţii tre
Marco Rubio, Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, a declarat că planul Statelor Unite privind Venezuela este de a stabiliza țara, de a sprijini revenirea economică, urmînd la final să fie realizată o tranziție politică, relatează Reuters. Rubio a explicat că primul pas al planului este să oprească „căderea Venezuelei în haos” și să exercite control asupra autorităților interimare
Oamenii de știință au descoperit că o proteină ce se regăsește în cancerul de prostată are strînse legături cu formele agresive ale bolii. Această proteină, numită BCL-2, ar putea reprezenta elementul-cheie pentru elaborarea tratamentului împotriva cancerului de prostată, potrivit icr.ac.uk.Conform unui studiu publicat în Journal of Clinical Investigation, o echipă de la Institutul de cercetar
SUA au capturat petrolierul rusesc 'Marinera' în Atlantic. Un alt petrolier, capturat în Caraibe # Noi.md
Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce naviga în zona Atlanticului de Nord și pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela, relatează agențiile AFP și Reuters.Tot miercuri a fost capturat de SUA încă un petrolier, în urma unei operațiuni separate în Marea
Înotul poate fi biletul spre un corp și un suflet sănătos, indiferent de vîrstă. Nu numai că antrenează tot corpul, dar îi ajută și pe cei care se confruntă cu depresia, eliberînd endorfine care declanșează sentimente pozitive.Dar acesta nu este singurul avantaj pe care îl poate aduce această activitate.Iată cîteva dintre cele mai impresionante moduri în care înotul îți poate afecta viața
Medicina se bazează pe cunoștințe, experiență și rigurozitate științifică, dar chirurgii credincioși sînt ajutați de Dumnezeu în munca lor complicată, iar cazurile de vindecare a persoanelor aflate pe masa de operație în stare critică, cu șanse minime de supraviețuire, pot fi numite doar minuni.Această opinie a fost exprimată de renumitul în Moldova și în străinătate chirurg cardiovascular, do
Lipsă de calciu? Lipsă de îngrijire? De unde vin micile pete albe de sub unghiile noastre? Aceste pete au de fapt cauze diverse, iar identificarea lor nu este întotdeauna ușoară.Petele albe de sub unghii poartă numele de leuconichie.Petele albe relativ întinse, care sînt însoțite și de o îngroșare a unghiei, pot fi indicii pentru anumite boli. Cele mai răspîndite sînt micozele, cauzate de
Organizatorii Eurovision Moldova au anunțat startul vînzării iletelor pentru Finala Națională Eurovision 2026, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului.Potrivit organizatorilor, competiția din acest an marchează cea de-a 20-a participare a Republicii Moldova la concursul internațional Eurovision și promite un spectacol realizat la standarde europene, transmite Noi.md cu re
De ce obiceiuri depinde metabolismul nostru? De ce unii oameni pot mînca mult și nu se îngrașă? Ce produse alimentare vor ajuta organismul să ardă caloriile mai repede? Ne spune expertul în nutriție Edie Horstman.Unii oameni pot mînca ciocolată, chifle, chipsuri chiar și în fiecare zi, dar oricum rămân subțiri și cumpără blugi de cea mai mică mărime. Dar unii oameni trebuie să numere fiecare c
Președintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunțat că intenționează să susţină o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, în următoarele săptămîni.”În momentul de faţă se lucrează la reluarea acestui contact, care va fi organizat în următoarele săptămîni”, a declarat el marți într-un interviu acordat postului de televiziune France 2, informează Noi.md cu referire la Rador. P
Oamenii de știință au descoperit că blocarea unui anumit receptor în țesuturile adipoase modifică procesul metabolic, iar grăsimea stocată începe să fie utilizată pentru producerea de energie și în termoreglare.Autorii speră că descoperirea lor va duce la crearea de noi metode de tratare a obezității. Rezultatele studiului sînt publicate în revista Nature Communications, transmite ria.ru{{
Mod de preparare:Măruntaiele se scot, lăbuţele se taie pînă la prima încheietură. Slănina se taie felii subţiri, se sărează şi se piperează. Pulpele şi spinarea iepurelui se împănează cu ajutorul unui cuţit îngust cu slănină. Iepurele se presară cu sare şi piper, se stropeşte cu vin şi se lasă pe 1-2 ore. Pieptul iepurelui se umple cu morcov, ceapă şi rădăcină de pătrunjel tăiate bucăţi, apoi
Vîrsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova va crește cu șase luni în anul 2026 și va ajunge la 62 de ani, informează Noi.md.Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) precizează că noua vîrstă standard va fi aplicată începînd cu 1 iulie 2026.{{853940}}Pentru a beneficia de pensie pentru limită de vîrstă, femeile vor trebui să întrunească și condiția unui stagiu comp
Trimisul special al președintelului SUA, Steve Witkoff, a declarat că lucrările privind garanțiile de securitate au fost în mare parte finalizate, în urma unei reuniuni a „Coaliției de Voință” să acționeze, care a avut loc la Paris, potrivit Ukrainska Pravda.Witkoff a declarat că speră la „progrese suplimentare” ca urmare a reuniunii, informează Noi.md cu referire la Stirile PRO TV.{{85782
În ajunul Crăciunului pe stil vechi, Pretura sectorului Botanica a organizat o acțiune de sprijin dedicată veteranilor și persoanelor cu deficiențe din mai multe categorii.În cadrul inițiativei, beneficiarilor le-au fost oferite vouchere, ca semn de susținere și solidaritate, în spiritul sărbătorilor de iarnă.Reprezentanții instituției menționează că demersul face parte din seria activităț
„Aș vrea ca profesorii să fie mai buni”. Cu ce dificultăți se confruntă copiii cu nevoi speciale # Noi.md
Deși multe instituții de învățămînt din Republica Moldova au devenit mai incluzive, copiii cu cerințe educaționale speciale continuă să se confrunte cu bariere în educație.Principalele cauze sînt un mediu educațional nepregătit, lipsa programelor individualizate, a materialelor didactice adaptate și a specialiștilor care să poată lucra cu elevii cu cerințe educaționale speciale, arată un studi
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că, din 5 ianuarie 2025, a fost lansat un serviciu nou, în format online, care permite luarea în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor ce doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent.Serviciul este destinat persoanelor fizice rezidente care intenționează să desfășoare activitate economică independentă în
Exporturile de servicii ale Republicii Moldova au înregistrat o creștere robustă în perioada ianuarie–septembrie 2025, devansând exporturile de bunuri.În termeni reali, exporturile de servicii au avansat cu 9,7%, contribuind cu 1,4 puncte procentuale la creșterea PIB de 2% consemnată în aceeași perioadă, informează Noi.md cu referire la Moldpres.{{853890}}Astfel, exporturile de servicii re
Părinții unei copile, abandonate la spital de Revelion, riscă să fie decăzuți din drepturile părintești # Noi.md
Părinții unei fete de 13 ani dintr-o localitate rurală din raionul Căușeni riscă să fie decăzuți din drepturile părintești, după ce și-ar fi lăsat copila la spital în ajunul Anului Nou și au revenit după ea abia peste două zile.În urma acestui caz, cei trei copii minori ai familiei au fost preluați temporar și plasați la spitalul raional din Căușeni, urmînd să fie incluși într-un serviciu de a
Peste 570 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale într-o singură zi, după ce au căzut pe carosabil sau trotuare și au suferit traumatisme, în condițiile în care lapovița a transformat mai multe zone în adevărate capcane.Autoritățile îndeamnă populația să se deplaseze cu prudență și să evite porțiunile necurățate, informează Noi.md cu referire la Moldova 1.{{857732}}Potrivit datelo
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a finanțat plata mai multor indemnizații sociale, în valoare totală de 322,30 milioane lei.Potrivit instituției, banii vizează indemnizațiile unice la naștere, indemnizațiile pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, indemnizațiile de maternitate, precum și indemnizațiile pentr
Pavel Durov a infirmat informațiile privind dependența Telegram-ului de capitalul rus după publicarea articolului din Financial Times despre problemele legate de accesibilitatea unei părți din obligațiunile mesagerului pe fondul sancțiunilor anti-ruse.„ În ciuda unor zvonuri nefondate, Telegram nu depinde de capitalul rus. Oferta noastră recentă de obligațiuni în valoare de 1,7 miliarde de dol
Inima este mai mult decît un simplu simbol al vieții, iar atunci cînd operează inima, chirurgii țin de fapt viața pacientului în mîinile lor și trebuie să ia decizii absolut corecte, cele mai potrivite pentru fiecare caz în parte, de aceea este extrem de important ca ei să aibă capacitatea de concentrare, un nivel foarte ridicat de cunoștințe și abilitatea de a-și controla emoțiile.Această opi
În urma unei căderi de tensiune pe linia electrică 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, produsă pe 6 ianuarie, au apărut perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului centralizat de termoficare din zona „Telecentru”, informează Noi.md.Termoelectrica S.A. precizează că, în contextul necesității reparației rețelei termice cu DN 500 mm de pe str. Hîncești, astăzi, 7 ianuarie, în inter
În Iran, pe fondul protestelor masive, în orașele din Azerbaidjanul de Sud — Tebriz, Ardabil și Zanjan — au fost mobilizate forțe suplimentare de securitate și unități militare.Mass-media iraniană de opoziție susține că angajații serviciilor de informații sună activiștii politici și sociali, îndemnîndu-i să nu participe la acțiuni, relatează Noi.md, citînd Haqqin.{{857464}}În același timp,
Dosarul fostului primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, pe final: urmează pledoariile finale # Noi.md
Cercetarea judecătorească în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, a ajuns la final. Vineri, părțile urmează să susțină pledoariile finale în fața instanței.La ședința din 6 ianuarie, Nicanor Ciochină a fost prezent după ce judecătorii au dispus aducerea sa silită. În fața magistraților, acesta și-a exprimat nemulțumirea față de ritmul examinării cauzei și a invocat
Aliev: Azerbaidjanul nu va trimite militari în Gaza și nu va face parte din forțe internaționale # Noi.md
Serviciul de informații israelian „Mossad” a difuzat pe rețelele sociale declarația lui Ilham Aliev potrivit căreia Azerbaidjanul nu va trimite trupe în afara țării, inclusiv în Fîșia Gaza.Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a declarat că Baku nu intenționează să trimită forțe armate în afara țării, inclusiv în sectorul Gaza, și nu intenționează să participe la niciun fel de formațiuni
Colindele (colindă), cuvîntul are rădăcini comune cu cuvîntul vechi slav kolenda. În antichitate latinii aveau de asemenea o sărbătoare a colindatului - festum kalendarum.Elinii au intrat în proverb cu expresia la kalendele greceşti, care desemna un obicei similar dispărut. Colindul este o specie foarte răspîndită a creaţiei populare orale. Legate la început de credinţa în puterea cuvîntului ş
Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău.După aproximativ 5 ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată la ora 09:53, fiind coborît nivelul sporit de intervenție.Astfel, pompierii au reușit să protejeze de flăcări o suprafață de circa 10 000 metri pătrați din suprafața total
Ieri, în ajunul Crăciunului, la Piața Centrală din capitală a fost forfotă mare: moldovenii s-au grăbit să facă ultimele pregătiri pentru masa de Crăciun pe stil vechi.Unii cumpărători spun că în acest an și-au făcut listele mai chibzuit și aleg cantități mai mici, în funcție de buget și de tradițiile pe care le păstrează, informează Noi.md cu referire la Radio Moldova.{{857710}}Legumele,
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Nașterii Domnului cetățenilor care sărbătoresc această sărbătoare pe 7 ianuarie.În postarea sa, șefa statului le-a urat cetățenilor „Crăciun fericit” și a îndemnat la pace sufletească și apropiere de cei dragi: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape.”
Sărbătorile de iarnă sînt păstrate în memorie prin detalii care par mărunte, dar care, peste ani, reușesc să ne întoarcă instantaneu în copilărie.În cadrul concursului „Amintiri din copilărie”, organizat de Noi.md împreună cu Radio Relax, cititoarea Deavoliuc Zinaida a împărtășit o amintire profund emoționantă despre magia sărbătorilor trăite în familie.Povestea sa, intitulată „Mirosul d
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat, în anul 2025, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de circa 17 miliarde 494 milioane de lei.Acumulările în fondurile AOAM în 2025 au fost în creştere cu 1,5 miliarde de lei în comparaţie cu cele înregistrate în 2024, notează Noi.md.{{857024}}Principala sursă de venituri a fost reprezentată
În dimineața zilei de 7 ianuarie 2026 pompierii au intervenit conform nivelului sporit la lichidarea unui incendiu de proporții izbucnit într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Potrivit primelor informații încăperile depozitului, situat pe strada Mi
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii în cadrul proiectului „Trecut - prezent”, care ne demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinăul de-a lungul timpului. Unul dintre cele mai elocvente exemple de transformare urbană este clădirea băncii situată la intersecția străzii Cosmonauților cu fostul bulevard al Tineretului (în prezent bulevardul Grigore Vieru).
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, transmite Noi.md.Evenimentul, găzduit de Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care Președintele Consiliului European, António Costa, și Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.{{857022
Amurgul albastru al zilei de 6 ianuarie coboară asupra lumii, o tăcere specială, aproape tangibilă, pătrunde în aerul geros, și noi stăm în loc în așteptarea unei minuni. Crăciunul ortodox nu este o simplă dată din calendarul bisericesc, sau un simplu omagiu adus strămoșilor noștri.{{856045}}Este clipa, în care timpul parcă se răsucește într-un sul, iar noi, oamenii erei digitale, ne regăsim
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 7 ianuarie sînt:07 ianuarie — a 7-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 358 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:25 7 Crăciunul – Nașterea DomnuluiCe se sărbătorește în lume:
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer noros pe întreg teritoriul țării.Izolat se vor semnala precipitații slabe sub formă de lapoviță. Pe arii întinse se va forma ceață; pe drumuri se va semnala polei și ghețuș.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +3...+5°C.În centru se așteaptă +2...+4°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -2... 0°C.
În ajunul Crăciunului, icoana Nașterii Domnului a ajuns în casele enoriașilor din satul Pelinia, raionul Drochia, aducînd lumină, credință și binecuvîntare în fiecare familie.„E o binecuvîntare de sus și ne gîndim că așa e bine, așa am primit din bătrîni, așa am păstrat și înainte și de acum păstrăm”. „Parcă ne umplem de lumină, de credință”, au spus locuitorii satului.{{857385}}În fiecare
