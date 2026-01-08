După ploaie și lapoviță, a început ninsoarea: atenție sporită pe drumuri în Chișinău

21:00

Lipsă de calciu? Lipsă de îngrijire? De unde vin micile pete albe de sub unghiile noastre? Aceste pete au de fapt cauze diverse, iar identificarea lor nu este întotdeauna ușoară.Petele albe de sub unghii poartă numele de leuconichie.Petele albe relativ întinse, care sînt însoțite și de o îngroșare a unghiei, pot fi indicii pentru anumite boli. Cele mai răspîndite sînt micozele, cauzate de