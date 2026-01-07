China condamnă ferm acțiunile unilaterale și ilegale ale Statelor Unite în Venezuela

22:00

Înotul poate fi biletul spre un corp și un suflet sănătos, indiferent de vîrstă. Nu numai că antrenează tot corpul, dar îi ajută și pe cei care se confruntă cu depresia, eliberînd endorfine care declanșează sentimente pozitive.Dar acesta nu este singurul avantaj pe care îl poate aduce această activitate.Iată cîteva dintre cele mai impresionante moduri în care înotul îți poate afecta viața