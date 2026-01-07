„Cea mai reușită lucrare încă n-am făcut-o” – povestea unui meșter care cioplește timpul
Radio Moldova, 7 ianuarie 2026 13:30
Într-o lume tot mai grăbită și mecanizată, unde tehnologia domină aproape fiecare gest, meșteșugul tradițional rămâne un spațiu al răbdării, al liniștii și al sensului. La emisiunea „Zi de Zi”, meșterul popular Grigore Postârnac a vorbit despre pasiunea care îi însoțește viața de peste patru decenii: prelucrarea artistică a lemnului, făcută exclusiv cu mâinile sale.
• • •
Revista presei internaționale | Summitul de la Paris confirmă dificultățile persistente din relațiile transatlantice # Radio Moldova
Presa internațională comentează rezultatele summitului de la Paris, care a reunit ieri peste 30 de lideri occidentali care au discutat planul de pace pentru Ucraina, elaborat de liderii europeni împreună cu Statele Unite. Mai multe publicații analizează angajamentele de securitate asumate de Statele Unite și de aliații europeni, dar și zonele de incertitudine legate de aplicarea practică a unui eventual armistițiu. Presa occidentală atrage atenția și asupra tensiunilor persistente în relațiile transatlantice, provocate de ultimele acțiuni ale Washingtonului pe scena internațională.
13:50
Colinde în centrul capitalei. Cântece vechi cântate de artiști cunoscuți au încălzit inimi # Radio Moldova
În Ajun de Crăciun pe stil vechi, centrul capitalei a răsunat de colinde. Interpreți de muzică populară și artiști din ansambluri folclorice au vestit Nașterea Domnului. Cântecele de Crăciun i-au făcut pe mulți să-și amintească de copilărie și să fredoneze versurile cu florile dalbe și Leru-i Ler.
Ucraina, atacată cu o rachetă Iskander și aproape 100 de drone. Sunt civili răniți și clădiri avariate # Radio Moldova
Rusia a atacat, noaptea trecută, teritoriul ucrainean cu o rachetă balistică Iskander-M și aproape o sută de drone. Majoritatea proiectilelor au fost distruse de sistemele de apărare aeriană ucrainene, dar fragmente din ele au avariat clădiri rezidențiale. Mai mulți civili răniți și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
Unii creștini ortodocși care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, pe 7 ianuarie, au ales să își înceapă ziua la slujba specială dedicată Nașterii lui Iisus. Lăcașul Sfântului Gheorghe din cadrul Complexului monastic „Căpriana” a fost neîncăpător. Sute de enoriași au trecut pragul bisericii pentru a slăvi nașterea lui Iisus.
În anul 2026, contribuabilii din Republica Moldova vor putea beneficia de mai multe deduceri și scutiri fiscale, care le vor permite să-și diminueze venitul impozabil și, implicit, impozitul pe venit achitat statului. Anunțul a fost făcut de Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, care a explicat ce cheltuieli pot fi incluse în declarația fiscală.
Președintele american Donald Trump și echipa sa discută opțiuni despre cum să dobândească Groenlanda, iar utilizarea armatei americane în atingerea acestui obiectiv este întotdeauna o opțiune, a declarat Casa Albă, citată de Reuters.
Turismul moldovenesc, din nou în prim-plan: ce aduce ediția 2026 a concursului „Destinația Anului” # Radio Moldova
Republica Moldova participă pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”, ediția 2026, un concurs de anvergură organizat în România, care, în ultimii ani, a inclus și destinații turistice de pe malul drept al Prutului. Nominalizările la etapa națională pot fi făcute până la 15 ianuarie, iar publicul este invitat să propună locurile care merită recunoaștere pentru poveștile, experiențele și eforturile comunităților locale.
Președintele american anunță că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol # Radio Moldova
Președintele Donald Trump a declarat, marți seară, 6 ianuarie, că Venezuela va ceda Statelor Unite (SUA) între 30 și 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduți la valoarea de piață, iar veniturile vor fi controlate de SUA, scrie CNN.
VIDEO | Incendiu la un depozit de produse alimentare din capitală. După cinci ore de luptă cu flăcările, pompierii au localizat focul # Radio Moldova
Un depozit cu produse alimentare din capitală s-a aprins în dimineața zilei de 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi. Un nor de fum negru a învăluit toată zona de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău, iar pompierii intervin conform nivelului sporit pentru lichidarea incendiului de proporții.
Un pas major pentru pacienții cu melanom: investigație de ultimă generație, realizată în premieră în Republica Moldova # Radio Moldova
Premieră medicală în domeniul oncologică pentru Republica Moldova. Medicii de la Institutul Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic (IMSP) pentru prima dată au efectuat investigații de limfoscintigrafie cu determinarea ganglionului limfatic santinelă, o tehnică esențială în tratamentul modern al melanomului malign.
Echipa națională de fotbal a Coastei de Fildeș s-a calificat la pas în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. „Elefanții” au învins Burkina Faso cu 3-0, iar în următoarea fază a competiției vor înfrunta Egiptul.
Recomandări pentru masa de Crăciun | Nutriționist: „Să nu lipsească fructele și legumele” # Radio Moldova
De Crăciun, pe masa de sărbătoare se regăsesc bucate variate. În principiu, meniul festiv este format din mâncăruri tradiționale, cum ar fi preparate din carne de porc, vițel și pasăre. Totuși, nutriționiștii recomandă o masă cu puține feluri de mâncare.
Mesaje de felicitare de Crăciun de la conducerea țării: „Pace în suflet și oameni dragi aproape” # Radio Moldova
De Crăciunul pe stil vechi, care este sărbătorit pe 7 ianuarie, conducerea țării a transmis mesaje de felicitare pentru cetățenii R. Moldova.
Președinta R. Moldova participă la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene (UE).
Revista presei | Fugarul Veaceslav Platon insistă să fie audiat în dosarul „frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc # Radio Moldova
Din presă aflam noi detalii în dosarul „frauda bancară”, inclusiv despre intenția fugarului Veaceslav Platon de a depune mărturii în cazul în care este învinuit oligarhul Vlad Plahotniuc. Mass-media analizează ce risc pentru economie poate prezenta datoria externă a R. Moldova, care s-a apropiat de 60% din PIB. În atenția presei rămâne și noua Lege a freelancerilor, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie.
Consiliul European: SUA vor conduce mecanismul de monitorizare a încetării focului în Ucraina: când vor fi activate garanțiile de securitate # Radio Moldova
Statele Unite ale Americii (SUA) vor coordona mecanismele de monitorizare și verificare ale unui posibil armistițiu în Ucraina, potrivit Declarației de la Paris adoptate de Coaliția Voluntarilor, Ucraina și aliații săi occidentali. Reuniți pe 6 ianuarie la Palatul Élysée, liderii europeni, americani și partenerii internaționali au prezentat un set de măsuri concrete menite să asigure o pace durabilă, susținută de garanții clare de securitate și de un angajament pe termen lung pentru apărarea Ucrainei, potrivit Consiliului Uniunii Europene.
VIDEO | Justiția din R. Moldova a câștigat, în 2025, bătălia cu impunitatea: dosare de rezonanță, condamnări și extrădări # Radio Moldova
Anul 2025 a demonstrat că justiția din Republica Moldova a câștigat, în sfârșit, bătălia cu impunitatea. Vladimir Plahotniuc a fost reținut și extrădat, după șase ani în care s-a ascuns de oamenii legii, fiind cercetat în mai multe dosare de rezonanță. Între timp, alți politicieni au fost condamnați la închisoare pentru complicitate la finanțarea din surse ilegale a unui partid.
În Republica Moldova, creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie, conform calendarului iulian. Sărbătoarea reprezintă una dintre cele mai importante și iubite sărbători religioase și familiale.
Papa Leon a încheiat Anul Sfânt Catolic prin închiderea Ușilor Sfinte de la Vatican. Mii de credincioși la eveniment # Radio Moldova
Papa Leon a încheiat oficial Anul Sfânt Catolic prin închiderea Porții Sfinte de la Bazilica Sfântul Petru. Evenimentul a adunat mii de credincioși în Piața Sfântul Petru și a marcat finalul unuia dintre cele mai importante momente ale catolicilor din ultimii ani.
Ajunul Crăciunului pe stil vechi aduce forfotă și miresme îmbietoare în gospodăriile din Republica Moldova. De la primele ore ale dimineții, cuptoarele sunt încinse, iar gospodinele coc crăciuneii pentru colindători. În sate, Ajunul este marcat de muncă, post, rugăciune și pregătirea bucatelor tradiționale, precum și de așteptarea colindătorilor care vestesc Nașterea Domnului.
Îndemnul salvatorilor de Crăciun: „Atenție la sursele de aprindere, la sobe și cazane” # Radio Moldova
Cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi. Pompierii și salvatorii sugerează prudență sporită atunci când sunt utilizate sursele de aprindere, în special sobele, cazanele sau alte instalații de încălzit locuințele.
Ninsori abundente în mai multe state din Europa. Școli și drumuri au fost închise, zboruri - anulate, iar mii de oameni au rămas fără energie electrică. Potrivit meteorologilor, ninsorile vor continua și în următoarele ore. Zăpada a perturbat transporturile în Serbia, Franța, Marea Britanie și Olanda, au fost afectate aeroporturi, trenuri și transportul rutier. Meteorologii avertizează că problemele ar putea continua și miercuri, 7 ianuarie.
Bucate de post și colindători, așa este marcat Ajunul Crăciunului de locuitorii din Comrat # Radio Moldova
În autonomia găgăuză, oamenii se pregătesc de Kolada - sărbătoarea Crăciunului. În familia Mariei și a lui Ivan Arnaut din Comrat totul este pregătit cu mare grijă, de la vinul de casă, bucatele tradiționale până la dulciurile coapte special pentru colindători.
Chelsea Londra are un nou antrenor. Clubul englez de fotbal a anunțat că Liam Rosenior a semnat un contract valabil până în anul 2032. În ultimul an și jumătate, tehnicianul a pregătit gruparea franceză Racing Club Strasbourg. Membrii consorțiului ce deține ambele cluburi implicate în această tranzacție, s-au mișcat rapid după despărțirea de Enzo Maresca, aducându-l pe Rosenior de la clubul din Ligue 1, unde a avut rezultate remarcabile.
România, tot mai aproape de un Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. CE confirmă sprijinul # Radio Moldova
Comisia Europeană sprijină ideea creării unui Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, cu sediul în România. Anunțul a fost făcut, pe 6 ianuarie, de europarlamentarul român Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, după ce a primit un răspuns oficial de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la scrisoarea inițiată de mai mulți eurodeputați proeuropeni care susțin acest proiect strategic.
Cetățenii, îndemnați să manifeste vigilență sporită la starea tehnică a automobilelor și la circulația pe drumuri, în această perioadă # Radio Moldova
În condițiile de iarnă, când vremea instabilă aduce polei, ghețuș și ninsori, siguranța devine o prioritate atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Specialiștii avertizează că, în această perioadă, o atenție sporită trebuie acordată stării tehnice a autovehiculelor și circulației pe drumuri.
Postul vamal de tip debarcader Molovata și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru.
Atenție la starea tehnică a automobilelor și la circulația pe drumuri, reiterează specialiștii # Radio Moldova
În condițiile de iarnă, când vremea instabilă aduce polei, ghețuș și ninsori, siguranța devine o prioritate pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Specialiștii avertizează că în această perioadă o atenție sporită trebuie acordată stării tehnice a autovehiculelor și a circulației pe drumuri.
Martin O'Neill revine la Celtic Glasgow! Clubul de fotbal din Scoția a anunțat că antrenorul de 73 de ani se va afla la timona primei echipe până la sfârșitul acestui sezon. Interesant este faptul că O'Neill i-a mai pregătit pe „alb-verzi" în acest sezon competițional. După plecarea lui Brendan Rodgers în luna octombrie a anului trecut, tehnicianul nord-irlandez a câștigat 7 din cele 8 meciuri, după care banca tehnică a fost preluată de Wilfried Nancy.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși, după o acțiune inițiată de companiile „Nestlé” și „Kaufland”. Măsura a fost dispusă în contextul identificării unei neconformități la un ingredient utilizat în procesul de producere.
Temperaturile înalte afectează afacerile destinate distracțiilor de iarnă: „Nu putem activa dacă nu sunt măcar -5 grade ziua” # Radio Moldova
Iarna ne bucură, în aceste zile, doar cu scurte episoade de ninsoare. Avem zăpadă, dar se topește rapid. Iernile blânde din ultimii doi ani, care nu mai seamănă cu cele de altădată, au schimbat radical situația pentru administratorii pârtiilor de săniuș și schi din R. Moldova.
Vârsta standard de pensionare pentru femeile din R. Moldova va crește cu șase luni în anul 2026 și va ajunge la 62 de ani. Pentru a beneficia de pensii pentru limită de vârstă, femeile vor trebui să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani.
Alertă meteo: vizibilitatea redusă pe Nistru oprește activitatea postului „Molovata” # Radio Moldova
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru.
Sorana Cîrstea a început noul an cu evoluții bune. Tenismena din România s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA din orașul australian Brisbane. Sorana a învins-o cu 6:2, 7:6 pe letona Elena Ostapenko, iar partida a durat o oră și 46 de minute. În primul set, cele două jucătoare au mers cap la cap până la scorul de 2:2, după care românca a preluat inițiativa și și-a adjudecat 4 game-uri la rând.
