Papa Leon a încheiat Anul Sfânt Catolic prin închiderea Ușilor Sfinte de la Vatican. Mii de credincioși la eveniment
Radio Moldova, 6 ianuarie 2026 22:00
Papa Leon a încheiat oficial Anul Sfânt Catolic prin închiderea Porții Sfinte de la Bazilica Sfântul Petru. Evenimentul a adunat mii de credincioși în Piața Sfântul Petru și a marcat finalul unuia dintre cele mai importante momente ale catolicilor din ultimii ani.
• • •
Acum 30 minute
22:10
La Paris are loc marți, 6 ianuarie, summitul „Coaliției de Voință”, care reunește țările ce susțin Ucraina. Liderii din circa 35 de state discută soluții pentru conflict, garanții de securitate și un posibil armistițiu, bazat pe unitatea dintre Statele Unite, Europa și Ucraina.
Acum o oră
22:00
21:50
Cazul fetei lăsate la spitalul din Căușeni | Părinții riscă să fie decăzuți din drepturile părintești # Radio Moldova
Părinții unei fete de 13 ani dintr-un sat din raionul Căușeni riscă să fie decăzuți din drepturile părintești după ce au lăsat-o pe copilă la spital în ajunul Anului Nou și au revenit după ea abia peste două zile, fiind aduși forțat de poliție și de asistența socială.
Acum 2 ore
21:40
21:40
Ajunul Crăciunului pe stil vechi aduce forfotă și miresme îmbietoare în gospodăriile din Republica Moldova. De la primele ore ale dimineții, cuptoarele sunt încinse, iar gospodinele coc crăciuneii pentru colindători. În sate, Ajunul este marcat de muncă, post, rugăciune și pregătirea bucatelor tradiționale, precum și de așteptarea colindătorilor care vestesc Nașterea Domnului.
21:30
21:30
21:30
Îndemnul salvatorilor de Crăciun: „Atenție la sursele de aprindere, la sobe și cazane” # Radio Moldova
Cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi. Pompierii și salvatorii sugerează prudență sporită atunci când sunt utilizate sursele de aprindere, în special sobele, cazanele sau alte instalații de încălzit locuințele.
21:10
Peste 160 de arbori, tăiați fără acte permisive la Criuleni. Ministrul Mediului: „Vom continua cu controale inopinate” # Radio Moldova
Un număr de 161 de arbori au fost depistați ca fiind tăiați fără acte permisive în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, al Întreprinderii Silvice Chișinău. Controlul a fost dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după recepționarea unei sesizări privind posibile încălcări în gestionarea fondului forestier.
20:50
Ninsori abundente în mai multe state din Europa. Școli și drumuri au fost închise, zboruri - anulate, iar mii de oameni au rămas fără energie electrică. Potrivit meteorologilor, ninsorile vor continua și în următoarele ore. Zăpada a perturbat transporturile în Serbia, Franța, Marea Britanie și Olanda, au fost afectate aeroporturi, trenuri și transportul rutier. Meteorologii avertizează că problemele ar putea continua și miercuri, 7 ianuarie.
Acum 4 ore
20:40
Numărul persoanelor cu traumatisme, în creștere. Medic: „Sunt solicitări cu entorse, fracturi, luxații” # Radio Moldova
Peste 570 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale într-o singură zi, după ce au căzut și au suferit fracturi. Lapovița a transformat carosabilul și trotuarele în adevărate capcane. Autoritățile îndeamnă populația să se deplaseze cu prudență și să evite zonele necurățate.
20:20
Bucate de post și colindători, așa este marcat Ajunul Crăciunului de locuitorii din Comrat # Radio Moldova
În autonomia găgăuză, oamenii se pregătesc de Kolada - sărbătoarea Crăciunului. În familia Mariei și a lui Ivan Arnaut din Comrat totul este pregătit cu mare grijă, de la vinul de casă, bucatele tradiționale până la dulciurile coapte special pentru colindători.
20:10
20:00
Chelsea Londra are un nou antrenor. Clubul englez de fotbal a anunțat că Liam Rosenior a semnat un contract valabil până în anul 2032. În ultimul an și jumătate, tehnicianul a pregătit gruparea franceză Racing Club Strasbourg. Membrii consorțiului ce deține ambele cluburi implicate în această tranzacție, s-au mișcat rapid după despărțirea de Enzo Maresca, aducându-l pe Rosenior de la clubul din Ligue 1, unde a avut rezultate remarcabile.
19:40
19:10
România, tot mai aproape de un Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. CE confirmă sprijinul # Radio Moldova
Comisia Europeană sprijină ideea creării unui Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, cu sediul în România. Anunțul a fost făcut, pe 6 ianuarie, de europarlamentarul român Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, după ce a primit un răspuns oficial de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la scrisoarea inițiată de mai mulți eurodeputați proeuropeni care susțin acest proiect strategic.
18:50
Cercetarea judecătorească în dosarul fostului primar de Boldurești, spre final. Mama băiatului: „Sper la o decizie corectă” # Radio Moldova
Dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit că ar fi accidentat mortal un băiat de 14 ani și ar fi părăsit locul faptei se apropie de final. Pe 6 ianuarie, a fost încheiată cercetarea judecătorească, iar la următoarea ședință vor începe dezbaterile judiciare. Mama băiatului speră ca instanța să facă dreptate.
Acum 6 ore
18:40
Cetățenii, îndemnați să manifeste vigilență sporită la starea tehnică a automobilelor și la circulația pe drumuri, în această perioadă # Radio Moldova
În condițiile de iarnă, când vremea instabilă aduce polei, ghețuș și ninsori, siguranța devine o prioritate atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Specialiștii avertizează că, în această perioadă, o atenție sporită trebuie acordată stării tehnice a autovehiculelor și circulației pe drumuri.
18:40
18:30
Postul vamal de tip debarcader Molovata și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru.
18:00
18:00
Martin O'Neill revine la Celtic Glasgow! Clubul de fotbal din Scoția a anunțat că antrenorul de 73 de ani se va afla la timona primei echipe până la sfârșitul acestui sezon. Interesant este faptul că O'Neill i-a mai pregătit pe „alb-verzi" în acest sezon competițional. După plecarea lui Brendan Rodgers în luna octombrie a anului trecut, tehnicianul nord-irlandez a câștigat 7 din cele 8 meciuri, după care banca tehnică a fost preluată de Wilfried Nancy.
17:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși, după o acțiune inițiată de companiile „Nestlé” și „Kaufland”. Măsura a fost dispusă în contextul identificării unei neconformități la un ingredient utilizat în procesul de producere.
17:10
Temperaturile înalte afectează afacerile destinate distracțiilor de iarnă: „Nu putem activa dacă nu sunt măcar -5 grade ziua” # Radio Moldova
Iarna ne bucură, în aceste zile, doar cu scurte episoade de ninsoare. Avem zăpadă, dar se topește rapid. Iernile blânde din ultimii doi ani, care nu mai seamănă cu cele de altădată, au schimbat radical situația pentru administratorii pârtiilor de săniuș și schi din R. Moldova.
16:50
Vârsta standard de pensionare pentru femeile din R. Moldova va crește cu șase luni în anul 2026 și va ajunge la 62 de ani. Pentru a beneficia de pensii pentru limită de vârstă, femeile vor trebui să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani.
Acum 8 ore
16:10
16:00
Sorana Cîrstea a început noul an cu evoluții bune. Tenismena din România s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA din orașul australian Brisbane. Sorana a învins-o cu 6:2, 7:6 pe letona Elena Ostapenko, iar partida a durat o oră și 46 de minute. În primul set, cele două jucătoare au mers cap la cap până la scorul de 2:2, după care românca a preluat inițiativa și și-a adjudecat 4 game-uri la rând.
15:50
Economisirea, un lux pentru multe familii din R. Moldova. Expert: „Se poate reuși prin disciplină financiară și planificare” # Radio Moldova
Doar unul din patru moldoveni reușește să economisească, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Veniturile insuficiente, scumpirile constante și lipsa educației financiare fac din economisire un lux pentru multe familii, a declarat expertul economic Marin Gospodarenco, la Radio Moldova.
15:50
Turism, IT sau transport: R. Moldova a exportat mai multe servicii decât bunuri în 2025 # Radio Moldova
Exporturile de servicii ale R. Moldova au marcat o premieră în anul 2025. Pentru prima dată, acestea au depășit exporturile de bunuri.
15:30
15:30
Securitatea arctică este „o prioritate” pentru Europa: Declarație a liderilor europeni în sprijinul Groenlandei # Radio Moldova
Guvernele Spaniei, Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Danemarcei au apărat, pe 6 ianuarie, suveranitatea Groenlandei împotriva pretențiilor SUA, într-o declarație comună în care afirmă că securitatea arctică este „o prioritate” pentru Europa și este critică pentru securitatea internațională și transatlantică, informează Reuters și EFE.
15:20
Acum 12 ore
14:40
VETTING | CSP acceptă rapoartele Comisiei Vetting în privința procurorilor Ghennadi Epure și Elena Cazacov # Radio Moldova
Elena Cazacov, adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău și șefă a Oficiului de reprezentare a învinuirii în instanță, precum și Ghennadi Epure, adjunct al directorului Institutului Național al Justiției, nu au probleme de integritate etică și financiară.
14:30
Bărbat din nordul R. Moldova, condamnat la 25 de ani de închisoare: a abuzat sexual un copil de trei ani # Radio Moldova
Un bărbat de 40 de ani din nordul R. Moldova a abuzat sexual fetița în vârstă de trei ani a concubinei sale. Mai mult, individul l-a obligat și pe fratele victimei, un băiat născut în 2015, să întrețină acte sexuale cu micuța.
14:30
„Crăciunul trebuie să fie în inima noastră, nu pe masă”: Moldovenii fac ultimele pregătiri pentru Nașterea Domnului pe stil vechi # Radio Moldova
Forfotă mare la Piața Centrală din capitală. Moldovenii se grăbesc să facă ultimele pregătiri pentru masa de Crăciun pe stil vechi. Unii cumpărători spun că în acest an și-au făcut listele mai chibzuit: aleg cantități mai mici, în funcție de buget și de tradițiile pe care le păstrează.
14:10
Meteorologii au prelungit marți, 6 ianuarie, Codul galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. Avertizarea este valabilă pentru toată R. Moldova, în următoarele două zile.
14:00
Cupa Africii pe Națiuni la fotbal: Egiptul a eliminat Beninul iar Nigeria a surclasat Mozambicul # Radio Moldova
Echipa națională a Egiptului s-a calificat în mod dramatic în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. Selecționata condusă de Hossam Hassan a învins cu 3:1 reprezentativa Beninului, dar câștigătoarea a fost decisă abia după cele 30 de minute timp suplimentar. Prima repriză a partidei din faza optimilor de finală disputată la Agadîr s-a încheiat fără goluri și fără faze notabile.
13:50
Creștinii ortodocși care se conduc de calendarul gregorian sărbătoresc, pe 6 ianuarie, Boboteaza, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale anului, care marchează Botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan și arătarea Sfintei Treimi. În această zi, în biserici se oficiază slujbe. Prin ritualul specific acestui eveniment religios, se sfințesc apele mari și se purifică mediul înconjurător de forțele malefice.
13:40
O femeie în vârstă de 37 de ani din raionul Sângerei a adus pe lume al nouălea copil în drum spre spital, în ambulanță. Cazul a avut loc pe 5 ianuarie, în jurul orei 14:00.
13:40
CSP sesizează Inspecția Procurorilor privind lezarea reputației procurorului anticorupție Vasile Plevan # Radio Moldova
Procurorul Vasile Plevan, responsabil de gestionarea cauzei Hotelului Național la nivelul Procuraturii Anticorupție, a solicitat intervenția Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) pentru a-și proteja reputația profesională, pe care o consideră afectată de declarațiile publice făcute de doi reprezentanți ai Partidului Schimbării, Ștefan Gligor și Sergiu Tofilat.
13:40
Ziua de Bobotează pe stil nou, însoțită de obiceiuri populare: Sunt sfințite apele și casele # Radio Moldova
Creștinii ortodocși care se conduc de calendarul gregorian sărbătoresc, pe 6 ianuarie, Boboteaza, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale anului, care marchează Botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan și arătarea Sfintei Treimi. În această zi, în biserici se oficiază slujbe. Prin ritualul specific acestui eveniment religios, se sfințesc apele mari și se purifică mediul înconjurător de forțele malefice.
13:30
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a anunțat o nouă schimbare la nivel înalt în administrația de la Groznîi, numindu-l pe fiul său cel mare, Ahmat Kadîrov, în funcția de viceprim-ministru al Ceceniei. La doar 20 de ani, acesta devine unul dintre cei mai tineri oficiali de rang înalt din cadrul guvernului regional, scrie kavkazr.com.
12:50
12:40
Focuri de artificii neautorizate în PMAN, de Revelion. Cetățean străin, declarat persoană indezirabilă # Radio Moldova
Un tânăr de 25 de ani, originar din Azerbaidjan, a fost declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de cinci ani și îndepărtat de pe teritoriul R. Moldova, după ce a pus în pericol viața și securitatea oamenilor veniți să sărbătorească Revelionul în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din centrul Chișinăului.
12:30
Demisiile judecătorilor din cauza vetting-ului tergiversează procesele: „Este complicat să spunem care sunt motivele plecărilor” # Radio Moldova
Lipsa judecătorilor din sistemul de justiție provoacă întârzieri în examinarea dosarelor și afectează dreptul cetățenilor la un proces echitabil în termeni rezonabili. Autorii legii privind evaluarea judecătorilor și procurorilor „trebuiau mai întâi să analizeze eventualele impacturi și riscuri” pentru sistem, a declarat avocata Angela Popil, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 5 ianuarie.
12:20
12:10
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 32 de persoane, printre care doi minori, evacuate # Radio Moldova
Treizeci și două de persoane, inclusiv doi minori, care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu, au fost evacuate de pompieri. Cazul a avut loc în noaptea de 6 ianuarie, aproape de ora 01.00, într-un bloc locativ cu 16 nivele din strada Unirii Principatelor din Chișinău.
12:00
Victor Stînă a înscris pentru echipa sa de club Bnei Yehuda Tel Aviv în partida cu Hapoel Kfar-Șelèm din cadrul etapei a 17-a a celei de-a doua divizii valorice a fotbalului din Israel. Fotbalistul moldovean a marcat în minutul 18 al partidei, dublând avantajul echipei sale, iar Bnei Yehuda Tel Aviv a obținut victoria cu scorul de 3-0.
11:50
„Scrisoare” de la Londra: Veaceslav Platon vrea să fie audiat ca martor în dosarul lui Plahotniuc # Radio Moldova
Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din R. Moldova, a expediat o cerere în instanță prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc, inculpat în cazul fraudei bancare.
11:50
„Desființarea” Universității din Cahul, contestată de Academia Română și societatea civilă # Radio Moldova
Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, critică intențiile autorităților din Republica Moldova de a „desființa” Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. „E un semn rău, înseamnă și ruperea unor legături între românii de pe cele două maluri ale Prutului, ceea ce este extrem de grav”, a declarat Ioan Aurel Pop, citat de Libertatea.
