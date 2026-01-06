Aproximativ 20 milioane de lei, economisiți de către toți beneficiarii programului EcoVoucher, în 2025, prin achiziția de electrocasnice eficiente energetic

14:30

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat azi, 5 ianuarie, că Vasili Maliuk va renunța la funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), dar va rămâne în cadrul instituției pentru a se concentra pe operațiuni asimetrice împotriva Rusiei, scrie The Kyiv Independent. „(Maliuk) știe cel mai bine cum să facă acest lucru și...