Tot mai multe traumatisme din cauza timpului. Medic: „Sunt solicitări cu entorse, fracturi, luxații”
Moldova1, 6 ianuarie 2026 20:40
Peste 570 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale într-o singură zi, după ce au căzut și au suferit fracturi. Lapovița a transformat carosabilul și trotuarele în adevărate capcane. Autoritățile îndeamnă populația să se deplaseze cu prudență și să evite zonele necurățate.
• • •
Acum 15 minute
20:50
Ninsori abundente în mai multe state din Europa. Școli și drumuri au fost închise, zboruri - anulate, iar mii de oameni au rămas fără energie electrică. Potrivit meteorologilor, ninsorile vor continua și în următoarele ore. Zăpada a perturbat transporturile în Serbia, Franța, Marea Britanie și Olanda, au fost afectate aeroporturi, trenuri și transportul rutier. Meteorologii avertizează că problemele ar putea continua și miercuri, 7 ianuarie.
Acum 30 minute
20:40
Acum o oră
20:20
În autonomia găgăuză, oamenii se pregătesc de Kolada - sărbătoarea Crăciunului. În familia Mariei și a lui Ivan Arnaut din Comrat totul este pregătit cu mare grijă, de la vinul de casă, bucatele tradiționale până la dulciurile coapte special pentru colindători.
20:10
Acum 2 ore
20:00
Chelsea Londra are un nou antrenor. Clubul englez de fotbal a anunțat că Liam Rosenior a semnat un contract valabil până în anul 2032. În ultimul an și jumătate, tehnicianul a pregătit gruparea franceză Racing Club Strasbourg. Membrii consorțiului ce deține ambele cluburi implicate în această tranzacție, s-au mișcat rapid după despărțirea de Enzo Maresca, aducându-l pe Rosenior de la clubul din Ligue 1, unde a avut rezultate remarcabile.
19:40
Peste 160 de arbori, depistați tăiați ilegal la Criuleni. Ministrul Mediului: „Vom veni cu demisii după caz” # Moldova1
Un număr de 161 de arbori au fost depistați ca fiind tăiați fără acte permisive în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, al Întreprinderii Silvice Chișinău. Controlul a fost dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după recepționarea unei sesizări privind posibile încălcări în gestionarea fondului forestier.
19:10
Moldovenii, ultimele pregătiri pentru Crăciunul pe stil vechi: „Cheltuim, depinde câți oaspeți avem, două-trei mii de lei” # Moldova1
Forfotă mare la Piața Centrală din capitală. Moldovenii se grăbesc să facă ultimele pregătiri pentru masa de Crăciun pe stil vechi. Unii cumpărători spun că în acest an și-au făcut listele mai chibzuit: aleg cantități mai mici, în funcție de buget și de tradițiile pe care le păstrează.
19:10
Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră: România primește sprijinul Comisiei Europene pentru un proiect strategic # Moldova1
Comisia Europeană sprijină ideea creării unui Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, cu sediul în România. Anunțul a fost făcut, pe 6 ianuarie, de europarlamentarul român Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, după ce a primit un răspuns oficial de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la scrisoarea inițiată de mai mulți eurodeputați proeuropeni care susțin acest proiect strategic.
Acum 4 ore
18:40
Atenție la starea tehnică a autovehiculelor înainte de a porni la drum: sfaturile specialiștilor # Moldova1
În condițiile de iarnă, când vremea instabilă aduce polei, ghețuș și ninsori, siguranța devine o prioritate atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Specialiștii avertizează că, în această perioadă, o atenție sporită trebuie acordată stării tehnice a autovehiculelor și circulației pe drumuri.
18:40
Cercetarea judecătorească în dosarul Ciochină, aproape de final. Mama băiatului speră ca instanța să facă dreptate # Moldova1
Dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit că ar fi accidentat mortal un băiat de 14 ani și ar fi părăsit locul faptei se apropie de final. Pe 6 ianuarie a fost încheiată cercetarea judecătorească, iar la următoarea ședință vor începe dezbaterile judiciare. Mama băiatului speră ca instanța să facă dreptate.
18:00
Specialiștii atenționează: Atenție la starea tehnică a autovehiculelor și la circulația pe drumuri # Moldova1
În condițiile de iarnă, când vremea instabilă aduce polei, ghețuș și ninsori, siguranța devine o prioritate pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Specialiștii avertizează că în această perioadă o atenție sporită trebuie acordată stării tehnice a autovehiculelor și a circulației pe drumuri.
18:00
Martin O'Neill revine la Celtic Glasgow! Clubul de fotbal din Scoția a anunțat că antrenorul de 73 de ani se va afla la timona primei echipe până la sfârșitul acestui sezon. Interesant este faptul că O'Neill i-a mai pregătit pe „alb-verzi" în acest sezon competițional. După plecarea lui Brendan Rodgers în luna octombrie a anului trecut, tehnicianul nord-irlandez a câștigat 7 din cele 8 meciuri, după care banca tehnică a fost preluată de Wilfried Nancy.
17:30
Noi loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase din comerț: o toxină poate provoca toxiinfecții alimentare # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși, după o acțiune inițiată de companiile „Nestlé” și „Kaufland”. Măsura a fost dispusă în contextul identificării unei neconformități la un ingredient utilizat în procesul de producere.
17:10
Administratorii pârtiilor de săniuș și schi din R. Moldova, afectați de iarna blândă din acest an: „Nu putem activa” # Moldova1
Iarna ne bucură, în aceste zile, doar cu scurte episoade de ninsoare. Avem zăpadă, dar se topește rapid. Iernile blânde din ultimii doi ani, care nu mai seamănă cu cele de altădată, au schimbat radical situația pentru administratorii pârtiilor de săniuș și schi din R. Moldova.
Acum 6 ore
16:50
Vârsta standard de pensionare pentru femeile din R. Moldova va crește cu șase luni în anul 2026 și va ajunge la 62 de ani. Pentru a beneficia de pensii pentru limită de vârstă, femeile vor trebui să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani.
16:10
Ceața împiedică bacul să traverseze Nistrul: Postul „Molovata” și-a suspendat temporar activitatea # Moldova1
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru.
16:00
Sorana Cîrstea a început noul an cu evoluții bune. Tenismena din România s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA din orașul australian Brisbane. Sorana a învins-o cu 6:2, 7:6 pe letona Elena Ostapenko, iar partida a durat o oră și 46 de minute. În primul set, cele două jucătoare au mers cap la cap până la scorul de 2:2, după care românca a preluat inițiativa și și-a adjudecat 4 game-uri la rând.
15:50
„Când prețurile cresc cu 10–20% într-un an, economisirea devine un lux”: ce putem face pentru a pune bani deoparte # Moldova1
Doar unul din patru moldoveni reușește să economisească, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Veniturile insuficiente, scumpirile constante și lipsa educației financiare fac din economisire un lux pentru multe familii, a declarat expertul economic Marin Gospodarenco, la Radio Moldova.
15:50
Exporturile de servicii le-au depășit, în 2025, pe cele de bunuri și au ajuns la 16% din PIB # Moldova1
Exporturile de servicii ale R. Moldova au marcat o premieră în anul 2025. Pentru prima dată, acestea au depășit exporturile de bunuri.
15:30
În România, locuitorii din aproape o sută de localități au rămas fără energie electrică, din cauza viscolului. Aproximativ 23 de mii de consumatori sunt afectați, iar echipele operatorului de distribuție lucrează pentru a remedia defecțiunile. În plus, în zona montană a județului Mehedinți, mai multe mașini au rămas blocate, iar autoritățile locale au intervenit pentru a ajuta șoferii.
15:30
Declarație comună a liderilor europeni: Doar Groenlanda și Danemarca își pot decide viitorul # Moldova1
Guvernele Spaniei, Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Danemarcei au apărat, pe 6 ianuarie, suveranitatea Groenlandei împotriva pretențiilor SUA, într-o declarație comună în care afirmă că securitatea arctică este „o prioritate” pentru Europa și este critică pentru securitatea internațională și transatlantică, informează Reuters și EFE.
15:20
Consecințele viscolului din România | Peste 20 de mii de locuitori au rămas fără energie electrică # Moldova1
În România, locuitorii din aproape o sută de localități au rămas fără energie electrică, din cauza viscolului. Aproximativ 23 de mii de consumatori sunt afectați, iar echipele operatorului de distribuție lucrează pentru a remedia defecțiunile. În plus, în zona montană a județului Mehedinți, mai multe mașini au rămas blocate, iar autoritățile locale au intervenit pentru a ajuta șoferii.
Acum 8 ore
14:50
14:40
Procurorii Elena Cazacov și Ghennadi Epure, promovați de CSP: Comisia Vetting nu a depistat probleme de integritate # Moldova1
Elena Cazacov, adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău și șefă a Oficiului de reprezentare a învinuirii în instanță, precum și Ghennadi Epure, adjunct al directorului Institutului Național al Justiției, nu au probleme de integritate etică și financiară.
14:30
Moldovenii, ultimele pregătiri pentru Crăciunul pe stil vechi: „Cheltuim, depinde câți oaspeți avem, două - trei mii de lei” # Moldova1
14:10
Meteorologii au prelungit marți, 6 ianuarie, Codul galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. Avertizarea este valabilă pentru toată R. Moldova, în următoarele două zile.
14:00
Cupa Africii pe Națiuni la fotbal: Egiptul a eliminat Beninul iar Nigeria a surclasat Mozambicul # Moldova1
Echipa națională a Egiptului s-a calificat în mod dramatic în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. Selecționata condusă de Hossam Hassan a învins cu 3:1 reprezentativa Beninului, dar câștigătoarea a fost decisă abia după cele 30 de minute timp suplimentar. Prima repriză a partidei din faza optimilor de finală disputată la Agadîr s-a încheiat fără goluri și fără faze notabile.
13:50
Apele și casele, sfințite: Creștinii ortodocși din R. Moldova sărbătoresc Boboteaza pe stil nou # Moldova1
Creștinii ortodocși care se conduc de calendarul gregorian sărbătoresc, pe 6 ianuarie, Boboteaza, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale anului, care marchează Botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan și arătarea Sfintei Treimi. În această zi, în biserici se oficiază slujbe. Prin ritualul specific acestui eveniment religios, se sfințesc apele mari și se purifică mediul înconjurător de forțele malefice.
13:40
13:40
O femeie în vârstă de 37 de ani din raionul Sângerei a adus pe lume al nouălea copil în drum spre spital, în ambulanță. Cazul a avut loc pe 5 ianuarie, în jurul orei 14:00.
13:40
CSP sesizează Inspecția Procurorilor: procurorul Vasile Plevan acuză Partidul Schimbării că i-a lezat reputația # Moldova1
Procurorul Vasile Plevan, responsabil de gestionarea cauzei Hotelului Național la nivelul Procuraturii Anticorupție, a solicitat intervenția Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) pentru a-și proteja reputația profesională, pe care o consideră afectată de declarațiile publice făcute de doi reprezentanți ai Partidului Schimbării, Ștefan Gligor și Sergiu Tofilat.
13:40
13:30
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a anunțat o nouă schimbare la nivel înalt în administrația de la Groznîi, numindu-l pe fiul său cel mare, Ahmat Kadîrov, în funcția de viceprim-ministru al Ceceniei. La doar 20 de ani, acesta devine unul dintre cei mai tineri oficiali de rang înalt din cadrul guvernului regional, scrie kavkazr.com.
Acum 12 ore
12:50
Protest al agricultorilor pe drumul Negureni–Telenești: circulația ar putea fi îngreunată, avertizează Poliția # Moldova1
Circulația rutieră pe drumul Negureni–Telenești ar putea fi îngreunată pe parcursul zilei de 6 ianuarie, în contextul unui protest cu implicarea tehnicii agricole, anunțat de fermierii din raion. Atenționarea a fost transmisă de Poliție, care le recomandă șoferilor să evite, pe cât posibil, deplasarea în această zonă.
12:50
Un bărbat de 40 de ani din nordul R. Moldova a abuzat sexual fetița în vârstă de trei ani a concubinei sale. Mai mult, individul l-a obligat și pe fratele victimei, un băiat născut în 2015, să întrețină acte sexuale cu micuța.
12:40
Persona non grata: Un cetățean străin, pericol pentru cetățenii care sărbătoreau Revelionul în PMAN # Moldova1
Un tânăr de 25 de ani, originar din Azerbaidjan, a fost declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de cinci ani și îndepărtat de pe teritoriul R. Moldova, după ce a pus în pericol viața și securitatea oamenilor veniți să sărbătorească Revelionul în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din centrul Chișinăului.
12:30
Procese tergiversate în instanță: Autoritățile ar fi trebuit să analizeze eventuale riscuri înainte de inițierea reformei justiției, susțin experții # Moldova1
Lipsa judecătorilor din sistemul de justiție provoacă întârzieri în examinarea dosarelor și afectează dreptul cetățenilor la un proces echitabil în termeni rezonabili. Autorii legii privind evaluarea judecătorilor și procurorilor „trebuiau mai întâi să analizeze eventualele impacturi și riscuri” pentru sistem, a declarat avocata Angela Popil, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 5 ianuarie.
12:10
12:00
Victor Stînă a înscris pentru echipa sa de club Bnei Yehuda Tel Aviv în partida cu Hapoel Kfar-Șelèm din cadrul etapei a 17-a a celei de-a doua divizii valorice a fotbalului din Israel. Fotbalistul moldovean a marcat în minutul 18 al partidei, dublând avantajul echipei sale, iar Bnei Yehuda Tel Aviv a obținut victoria cu scorul de 3-0.
11:50
FRAUDA BANCARĂ | Veaceslav Platon vrea să fie martor în dosarul care îl vizează pe Plahotniuc # Moldova1
Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din R. Moldova, a expediat o cerere în instanță prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc, inculpat în cazul fraudei bancare.
11:50
Președintele Academiei Române contestă „desființarea” Universității din Cahul: „Un semn rău” # Moldova1
Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, critică intențiile autorităților din Republica Moldova de a „desființa” Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. „E un semn rău, înseamnă și ruperea unor legături între românii de pe cele două maluri ale Prutului, ceea ce este extrem de grav”, a declarat Ioan Aurel Pop, citat de Libertatea.
11:30
Ambulanțe și mașini cu pasageri, blocate pe drumuri: salvatorii au intervenit în peste 40 de cazuri # Moldova1
Lapovița și ninsoarea din ultima zi au afectat mai multe zone din țară și au complicat circulația rutieră. În ultimele 24 de ore, a fost necesară intervenția salvatorilor în peste 40 de situații. Cele mai multe intervenții au fost la efectuarea lucrărilor de tractare-deblocare a mijloacelor de transport rămase blocate din cauza ghețușului și ninsorii.
11:20
Procurorii Elena Cozacov și Ghennadi Epure, promovați de CSP: Comisia Vetting nu a depistat probleme de integritate # Moldova1
Elena Cazacov, adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău și șefă a Oficiului de reprezentare a învinuirii în instanță, precum și Ghennadi Epure, adjunct al directorului Institutului Național al Justiției, nu au probleme de integritate etică și financiară.
10:50
Localitățile din R. Moldova pot deveni „Capitala Sportului” în 2026: Condițiile concursului # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) caută o localitate pentru a o desemna „Capitala Sportului” în 2026. La concurs pot aplica toate localitățile din R. Moldova, inclusiv cele din Găgăuzia, cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți.
10:40
Protest al agricultorilor pe traseul Negureni–Telenești: circulația ar putea fi îngreunată, avertizează Poliția # Moldova1
Circulația rutieră pe traseul Negureni–Telenești ar putea fi îngreunată pe parcursul zilei de 6 ianuarie, în contextul unui protest cu implicarea tehnicii agricole, anunțat de fermierii din raion. Atenționarea a fost transmisă de Poliție, care le recomandă șoferilor să evite, pe cât posibil, deplasarea în această zonă.
10:30
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis convocarea Adunării Generale a Procurorilor - organul suprem de autoadministrare a procurorilor - pe 20 martie 2026, de la ora 10:00.
10:20
Psiholog: În clasele suprapopulate, scade motivația elevilor, dar cresc agresivitatea și conflictele # Moldova1
În timp ce unele școli din Republica Moldova se confruntă cu clase suprapopulate, cu peste 40 de elevi, altele abia de adună numărul optim de 20 - 25 de elevi, potrivit normelor legale, pentru a asigura o bună desfășurare a procesului didactic.
10:10
Mijlocașul Artur Ioniță a înscris pentru echipa sa, Triestina Calcio, în primul meci din 2026 jucat în compania formației Alcione Milano din cadrul etapei a 20-a a Seriei C, a treia divizie valorică a fotbalului italian.
10:00
Ceață și carosabil alunecos în Ajunul Crăciunului: șoferii, atenționați să circule cu prudență # Moldova1
Poliția îi atenționează pe șoferi să nu pornească la drum cu anvelope uzate sau de vară, întrucât acestea pot provoca derapaje și pot pune în pericol siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic. Condițiile meteo nefavorabile au complicat circulația rutieră în mai multe regiuni ale țării.
10:00
Mită între 500 și 20.000 de lei pentru un loc de veci la cimitirul „Sfântul Lazăr”: trei funcționari și un preot, pe banca acuzaților # Moldova1
Pretindeau mită, remunerații suplimentare sau majorau artificial tarifele legale pentru serviciile funerare oferite la cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală. Trei funcționari și un preot au fost documentați de oamenii legii pentru prejudicierea cu 200.000 de lei a 70 de persoane și riscă ani grei de închisoare.
