Bucate de post și colindători, așa este marcat Ajunul Crăciunului de locuitorii din Comrat

Martin O'Neill revine la Celtic Glasgow! Clubul de fotbal din Scoția a anunțat că antrenorul de 73 de ani se va afla la timona primei echipe până la sfârșitul acestui sezon. Interesant este faptul că O'Neill i-a mai pregătit pe „alb-verzi" în acest sezon competițional. După plecarea lui Brendan Rodgers în luna octombrie a anului trecut, tehnicianul nord-irlandez a câștigat 7 din cele 8 meciuri, după care banca tehnică a fost preluată de Wilfried Nancy.