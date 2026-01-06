Moldovenii, ultimele pregătiri pentru Crăciunul pe stil vechi: „Cheltuim, depinde câți oaspeți avem, două-trei mii de lei”

09:40

Țările care susțin Kievul se reunesc pe 6 ianuarie la Paris în încercarea de a avansa către o soluționare a războiului din Ucraina, care va intra în curând în al cincilea an. Summitul „Coaliției de Voință” va reuni 35 de țări care sprijină Ucraina și are ca scop afișarea „convergenței” dintre Washington, europeni și Kiev cu privire la „modalitățile operaționale” ale garanțiilor de securitate pentru Ucraina, a anunțat Palatul Élysée, relatează AFP.