Celtic Glasgow are un nou antrenor

Presa națională transmite că fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni ca martor al apărării în prima ședință din acest an în dosarul „Frauda bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Răsfoind presa mai aflăm că învățământul superior din R. Moldova a devenit mai atractiv atât pentru tinerii din țară, cât și pentru cei din străinătate. Instituțiile de presă transmit între timp avertismentul Poliției Naționale privind riscurile de pe șosele cauzate de ninsori.