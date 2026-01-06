Kaufland și Nestlé retrag produse din motive de siguranță alimentară: Riscuri de toxiinfecție

15:10

Drumuri alunecoase, vizibilitate redusă și intervenții contra- cronometru ale serviciilor de urgenţă. Condițiile meteo nefavorabile au pus la grea încercare șoferii din întreaga țară. În ultimele 24 de ore, salvatorii și polițiștii au intervenit în mai multe rânduri după ce vehicule au derapat din cauza zăpezii de pe carosabil. Din fericire, nu au fost victime. Pe parcursul nopții trecute, drumarii au împrăștiat peste 1.600 de tone de sare tehnică și 195 de tone de material antiderapant. Iar aproape 200 de persoane s-au ales cu fracturi, după ce au căzut pe gheaţă.