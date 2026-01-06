Artur Ioniță a ajuns la cinci goluri marcate în actuala stagiune din liga secundă a Italiei
TVR Moldova, 6 ianuarie 2026 16:10
Fotbalistul din Republica Moldova a înscris pentru Triestina Calcio, dar nu s-a bucurat și de o victorie la finalul meciului cu Alcione Milano.
• • •
Acum 30 minute
16:10
16:00
Conform avertizării de Cod Galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pe 7 - 8 ianuarie 2025 în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie pe arii extinse se va semnala polei, iar pe drumuri ghețuș. Pe 8 ianuarie vor cădea precipitații sub formă de ploaie cu transformări în lapoviță și ninsoare, în jumătatea de nord însemnate cantitativ (7 -15 l/m pătrat).
Acum o oră
15:40
O femeie de 37 de ani din raionul Sângerei a trăit un moment cu totul special, aducând pe lume al nouălea copil chiar în ambulanță, în drum spre spital.
Acum 2 ore
15:10
Drumuri alunecoase, vizibilitate redusă și intervenții contra- cronometru ale serviciilor de urgenţă. Condițiile meteo nefavorabile au pus la grea încercare șoferii din întreaga țară. În ultimele 24 de ore, salvatorii și polițiștii au intervenit în mai multe rânduri după ce vehicule au derapat din cauza zăpezii de pe carosabil. Din fericire, nu au fost victime. Pe parcursul nopții trecute, drumarii au împrăștiat peste 1.600 de tone de sare tehnică și 195 de tone de material antiderapant. Iar aproape 200 de persoane s-au ales cu fracturi, după ce au căzut pe gheaţă.
14:40
Dis-de-dimineață, tarabele cu produse alimentare au fost luate cu asalt de cumpărători. Carnea de porc s-a scumpit în ajunul Crăciunului pe stil vechi.
14:30
Afaceristul controversat, Veaceslav Platon, investigat pentru mai multe presupuse infracțiuni și ascuns la Londra, a depus o cerere la Judecătoria Chișinău, oficiul Buiucani, pentru a fi audiat, ca „martor al acuzării”, potrivit surselor TVR Moldova, în dezbaterile judiciare legate de dosarul de condamnare a lui Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de completul de magistrați de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la ședința din 6 ianuarie.
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță Cod Galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ pe tot teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteorologilor este valabilă în perioada 7 ianuarie – 9 ianuarie.
Acum 4 ore
13:50
Afaceristul controversat, Veaceslav Platon, care este investigat pentru mai multe presupuse infracțiuni și se ascunde la Londra, a depus o cerere la Judecătoria Chișinău, oficiul Buiucani, pentru a fi audiat în dezbaterile judiciare din dosarul de condamnare a lui Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de completul de magistrați de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la ședința din 6 ianuarie.
12:50
Liderii a circa 35 de țări, reuniți la Paris pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei # TVR Moldova
Liderii a aproximativ 35 de țări se întâlnesc marți la Paris pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, Kievul fiind nerăbdător să obțină angajamente concrete în cazul în care Rusia va ataca din nou, scrie Euronews.
12:40
Procuratura anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 40 de ani de la nordul Republicii Moldova, acuzat de viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite.
12:30
Olga Bondarciuc, cunoscută ca notară a lui Vladimir Plahotniuc, este audiată în ședința de astăzi, 6 ianuarie, în calitate de martor al apărării în dosarul de învinuire a oligarhului. Olga Bondarciuc, potrivit procurorilor, activa în calitate de notar și acționa în interesele organizației criminale, create și conduse de către Plahotniuc Vladimir. În ședința de astăzi, judecătorii o audiază și pe Alina Deleanu, fostă recepționistă la compania Prime Management, firmă controlată de Plahotniuc. Aceasta a mai fost audiată anterior în același dosar, însă în calitate de martor al acuzării.
Acum 6 ore
12:10
32 de persoane, inclusiv doi minori, au fost evacuate în noaptea de 6 ianuarie 2025 dintr-un bloc locativ din municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu care a generat un pericol major de intoxicare cu fum. Incidentul s-a produs într-un bloc cu 16 nivele de pe strada Unirii Principatelor 1.
11:50
Poliția informează despre un protest la Negureni, Telenești, cu o posibilă folosire a tehnicii agricole. Segmentul de drum Negureni are o importanță majoră pe unde circulă persoanele care se deplasează spre localitățile rurale, pentru a-și vizita rudele și familiile cu ocazia Crăciunului pe stil vechi.
11:40
Un cetățean străin, în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Azerbaidjan, a fost declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de cinci ani și îndepărtat, la data de 5 ianuarie 2026, de pe teritoriul Republicii Moldova, informează ofițerii Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM).
11:20
Poliția informează cetățenii că, astăzi, este planificată desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, cu posibila implicare a tehnicii agricole, inclusiv tractoare.
11:10
Orice comparație cu Venezuela este respinsă de premierul Groenlandei, care a denunțat o retorică inacceptabilă, după ce Donald Trump a reiterat nevoia de securizare a Statelor Unite în această zonă.
10:40
Procuratura municipiului Chișinău anunță că a trimis în judecată o cauză penală în care sunt învinuiți patru bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani. Printre aceștia se numără trei persoane publice și un cleric acuzați de corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență.
10:40
Procuratura Anticorupție așteaptă rezultatele unei expertize tehnice în ce privește construcția drumului Leova-Bumbăta și, în funcție de rezultatele acesteia, vor fi și acțiunile procurorilor. Cel puțin acest lucru l-a afirmat în cadrul unui interviu pentru Moldova 1, șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan.
10:30
Acum 8 ore
10:20
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care sunt învinuiți patru bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani. Printre aceștia se numără trei persoane publice și un cleric, acuzați de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență.
09:40
Fostul președinte al Venezuelei a fost adus de la Centrul metropolitan de detenție din Brooklyn la Tribunalul federal din Manhattan, unde un judecător federal a părimit dosarul cuplului dictatorial și a decis că o primă decizie va fi luată pe 16 martie.
08:40
Șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, a declarat într-o emisiune de la Moldova1 că procurorii anticorupție se așteaptă ca în acest an să fie pronunțată o sentință de condamnare în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc.
Acum 24 ore
20:10
2025 a fost un an de referință pentru parcursul european al Republicii Moldova. De la aprobarea unui sprijin financiar istoric la finalizarea screening-ului bilateral. S-au deschis discuțiile tehnice pe primele clustere de negociere, iar relația Chișinău-Bruxelles a intrat într-o etapă nouă. Dar parcursul nu a fost linear. Pe lângă investiții și declarații ferme de susținere, Bruxelles-ul a cerut același lucru, constant: justiție, anticorupție, administrație, fără scurtături. Urmăriţi o retrospectivă a principalelor momente care au marcat parcursul de integrare europeană a Republicii Moldova în 2025.
19:40
Trei piloni din în fața Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă" se află într-o stare avansată de degradare și riscă să se prăbușească. Trecătorii sunt in pericol și solicită intervenția urgentă a autorităților pentru a preveni producerea unui accident. Reprezentanții Regiei Transport Electric dau asigurări că situația este monitorizată, iar stâlpii sunt incluși în planul de intervenții, urmând să fie înlocuiți.
19:10
Cei mai bucuroşi de ninsoare sunt copiii, care și-au scos, în sfârşit, săniuțele la plimbare. Ei au improvizat pârtii și s-au bătut cu bulgări de zăpadă.
18:40
Zile de iarnă autentică în Republica Moldova, care aduc după ele probleme în trafic, atât în localităţi cât şi pe drumurile naţionale. Autospecialele drumarilor au patrulat, noaptea trecută, pe cele mai importante şosele şi au aruncat materiale antiderapante. Iar un Cod Galben de polei rămâne valabil şi în această noapte. La asta se adaugă ninsoarea, dar şi o avertizare de ceaţă densă, pe întreg teritoriul ţării, în perioada 6-7 ianuarie, care vor încurca şi mai mult traficul rutier, dar şi pe cel aerian.
18:40
Miroase deja îmbietor de prin cuptoarele gospodinelor din satele basarabene în ajunul Crăciunului pe stil vechi. Se păstrează cu grijă tradițiile, iar femeile coc Crăciunei și Hulubași, pe care îi vor da colindătorilor ca semn de belșug și mulțumire. Mâine urmează și prepararea altor bucate.
17:50
România a inițiat procedura de licitație pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8 – Târgu Neamț–Iași–Ungheni, un proiect de importanță strategică majoră, care va asigura în premieră construcția primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
17:10
În noul an, FC Clic Media continuă să bată tot ce îi stă în cale în Super Liga de Futsal a Republicii Moldova. Actuala deținătoare a titlului a marcat 14 goluri în partida cu Sporting Nisporeni și are o serie de șase victorii în campionat.
17:00
Iurie Leancă consideră că a oferit „un exemplu” prin faptul că a venit luni, 5 ianuarie, în instanță să fie audiat în calitate de martor al apărării oligarhului Vladimir Plahotniuc în dosarul acestuia cu privire la Frauda Bancară.
16:40
Un bărbat din raionul Anenii Noi a fost condamnat pentru coruperea alegătorilor, după ce instanța a stabilit că a acționat în interesul partidelor „Victorie” și „Șansa” în timpul campaniei electorale din 2024. Acesta ar fi oferit și promis bani mai multor persoane pentru a le influența votul la alegerile prezidențiale și la referendumul constituțional.
16:30
Deputatul Nicolas Maduro Guerra, fiul liderului venezuelean Nicolas Maduro, a chemat la unitate maximă în cadrul regimului după ce tatăl său a fost capturat de Statele Unite în timpul unei operaţiuni militare, afirmând că „istoria va spune cine au fost trădătorii”, scrie TVR Info.
16:30
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni ca martor al apărării în prima ședință din acest an în dosarul „Frauda bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc.
Ieri
16:20
Statele Unite preiau controlul petrolului venezuelean după capturarea lui Nicolás Maduro. Dar, deși Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, costurile și realitățile pieței globale arată că această mișcare are un impact mult mai mic decât și-ar fi imaginat Trump și îl așteaptă pe termen lung provocări uriașe.
16:10
Pe parcursul a aproape opt ani, în perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale competente au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de diplome de model neutru, deținute de tineri din regiunea transnistreană, informează Biroul Politici de Reintegrare.
15:40
15:30
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova sare în apărarea Venezuelei, „alături de partidelor comuniste frățești”, potrivit unei declarații a formațiunii politice publicată pe 5 ianuarie. Partidul fostului președinte pro-rus, Vladimir Voronin, lansează, cu acest prilej, acuzații neîntemeiate la adresa României, căreia îi atribuie, în mod fals, „planuri agresive” față de Republica Moldova.
15:10
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecţiei sale, dacă va fi nevoie, informează Reuters.
15:00
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să nu inițieze controlul averii și intereselor personale în cazul lui Andrian Grigorițchi, șef-adjunct al Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Consiliului Municipal Chișinău, deși familia acestuia a făcut achiziții semnificative în ultimii ani.
14:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, soțul supraviețuitor are statutul de moștenitor de clasa I, beneficiind de drepturi egale cu copiii și părinții defunctului. Codul civil modificat îi permite, pe lângă cota succesorală, să primească mobilierul și obiectele de uz casnic din locuința comună, necesare pentru menținerea gospodăriei.
14:40
Meteorologii au emis o avertizare de cod galben valabilă pentru 5 ianuarie ora 14:00 - 6 ianuarie ora 10:00.
14:10
În anul 2025, peste 23.000 de studenți au ales să studieze în universitățile din Republica Moldova, dintre care 1.113 provin din alte țări, un număr record. Comparativ cu anul precedent, admiterea la programele de licență a crescut cu 11%, iar la cele de masterat cu 13%, informează Ministerul Educației și Cercetării.
13:40
În decembrie 2025, Energocom a achiziționat un volum total de 458,150 mii MWh de energie electrică, care a provenit atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 EUR/MWh.
13:10
Cea mai tristă perioadă a anului nu e neapărat o dată din calendar, ci un amestec de factori care, împreună, apasă pe butoanele noastre sensibile. Pentru unii e finalul de toamnă și iarna (când se scurtează zilele), pentru alții e „după sărbători” (când se termină agitația și rămâne liniștea), iar pentru mulți e fix intervalul în care realitatea se compară dureros cu așteptările: ce am vrut să simt vs. ce simt de fapt, explică psihologul Radu Leca, potrivit tvrinfo.ro.
13:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face presiuni pentru extinderea zonei de roaming a UE ca parte a agendei de extindere a blocului comunitar, însă planul se confruntă cu un scepticism tot mai mare din partea operatorilor de telecomunicații și a țărilor candidate, inclusiv Ucraina și Moldova, potrivit euractiv.com.
12:40
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru escrocherie.
12:40
Procesul penal intentat în Statele Unite împotriva fostului lider venezuelean Nicolás Maduro va fi prezidat de judecătorul federal Alvin K. Hellerstein, unul dintre cei mai vârstnici magistrați activi din sistemul judiciar american. Născut în 1933, Hellerstein are 92 de ani și continuă să judece dosare de mare importanță la Tribunalul Districtual pentru Districtul Sudic al New Yorkului, din Manhattan.
12:30
„Gata, ajunge!”, a reacţionat duminică seară târziu premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, la ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump cum că „se va ocupa” de insula arctică pentru a o anexa, scrie TVR Info.
12:10
O fată în vârstă de 17 ani a suferit o intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării necorespunzătoare a sobei de încălzit, în raionul Căușeni, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
11:40
Statul va majora, începând cu promoția anului 2027, indemnizația acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural până la 250.000 de lei. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-un interviu pentru Moldpres.
