Doliu în cinematografia europeană. A murit renumitul regizor maghiar Bela Tarr, la vârsta de 70 ani
Realitatea.md, 6 ianuarie 2026 16:30
Renumitul regizor ungar Bela Tarr a încetat din viață marți 6 ianuarie, la vârsta de 70 de ani. Informația a fost confirmată de regizorul Bence Fliegauf, care a vorbit în numele familiei cineastului. Bela Tarr este considerat una dintre cele mai influente figuri ale cinematografiei europene de autor, cu o carieră care s-a întins pe […] Articolul Doliu în cinematografia europeană. A murit renumitul regizor maghiar Bela Tarr, la vârsta de 70 ani apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
16:40
Cercetarea judecătorească în dosarul lui Ciochină, la final. Vineri urmează pledoariile părților # Realitatea.md
Cercetarea judecătorească în dosarul ex-primarului comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a ajuns la final, transmite IPN. Vineri, 9 ianuarie, părțile în dosar urmează să susțină pledoariile. La ședința de astăzi, 6 ianuarie, Ciochină a participat după ce instanța a dispus aducerea sa silită. În fața magistraților, acesta și-a exprimat […] Articolul Cercetarea judecătorească în dosarul lui Ciochină, la final. Vineri urmează pledoariile părților apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
16:30
Doliu în cinematografia europeană. A murit renumitul regizor maghiar Bela Tarr, la vârsta de 70 ani # Realitatea.md
Renumitul regizor ungar Bela Tarr a încetat din viață marți 6 ianuarie, la vârsta de 70 de ani. Informația a fost confirmată de regizorul Bence Fliegauf, care a vorbit în numele familiei cineastului. Bela Tarr este considerat una dintre cele mai influente figuri ale cinematografiei europene de autor, cu o carieră care s-a întins pe […] Articolul Doliu în cinematografia europeană. A murit renumitul regizor maghiar Bela Tarr, la vârsta de 70 ani apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
16:10
Când ai totul, primești doi porci. Cadoul neașteptat primit de Emilian Crețu la 39 de ani # Realitatea.md
Ce să-i dăruiești unui om care aparent are totul? Această întrebare i-a chinuit pe invitații lui Emilian Crețu care a fost ieri omagiat. La 39 de ani el a dat o petrecere grandioasă în cel mai fițos club din capitală și s-a ales cu daruri pe potrivă, transmite cancan.md. Elisoa Cynthia i-a dăruit un covor […] Articolul Când ai totul, primești doi porci. Cadoul neașteptat primit de Emilian Crețu la 39 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Atenție, călători! Postul vamal de tip debarcader „Molovata”, închis temporar din cauza ceții dense # Realitatea.md
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru. În acest context, călătorii sunt sfătuiți să utilizeze postul vamal intern de control „Criuleni 18”, aflat la aproximativ 32 km distanță. „Activitatea va fi reluată imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest […] Articolul Atenție, călători! Postul vamal de tip debarcader „Molovata”, închis temporar din cauza ceții dense apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
O femeie din Sîngerei a născut al nouălea copil în drum spre spital. Nașterea a decurs fără complicații # Realitatea.md
O femeie aflată în săptămâna 38-39 de sarcină a născut un băiețel în drum spre spital. Totul s-a întâmplat luni, 5 ianuarie, într-o localitate din raionul Sîngerei. „În doar 12 minute, ambulanța a ajuns la domiciliu, unde personalul medical a evaluat pacienta, constatând că gravida în vârstă de 37 ani, la sarcina IX, termenul de […] Articolul O femeie din Sîngerei a născut al nouălea copil în drum spre spital. Nașterea a decurs fără complicații apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
15:40
O femeie din Sîngerei a născut al IX-lea copil în drum spre spital. Nașterea a decurs fără complicații # Realitatea.md
O femeie aflată în săptămâna 38-39 de sarcină a născut un băiețel în drum spre spital. Totul s-a întâmplat luni, 5 ianuarie, într-o localitate din raionul Sîngerei. „În doar 12 minute, ambulanța a ajuns la domiciliu, unde personalul medical a evaluat pacienta, constatând că gravida în vârstă de 37 ani, la sarcina IX, termenul de […] Articolul O femeie din Sîngerei a născut al IX-lea copil în drum spre spital. Nașterea a decurs fără complicații apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Inspectorii de mediu au depistat mai multe capcane instalate ilegal în fondul forestier și pe terenuri agricole din localitatea Bogzești, raionul Telenești. Într-unul dintre lațuri a fost prins un fazan, transmite IPN. Potrivit constatărilor, lațurile erau amplasate în zone diferite din apropierea satului. Într-un caz, făptașul a fost identificat, iar pe numele său i-a fost […] Articolul Capcane ilegale depistate în raionul Telenești. Un fazan, prins într-un laț apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Europa reafirmă suveranitatea insulei după declarațiile lui Trump: „Groenlanda aparține poporului său” # Realitatea.md
Liderii europeni au emis marți, 6 ianuarie, o declarație comună privind viitorul Groenlandei, subliniind importanța securității regiunii arctice pentru stabilitatea internațională și transatlantică. Declarația vine după recentele comentarii ale fostului președinte american Donald Trump, care a ridicat posibilitatea anexării Groenlandei. „Securitatea arctică rămâne o prioritate cheie pentru Europa și este esențială pentru securitatea internațională și […] Articolul Europa reafirmă suveranitatea insulei după declarațiile lui Trump: „Groenlanda aparține poporului său” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
FOTO O Tesla și un Volvo s-au lovit violent în Capitală. Polițiștii, la fața locului # Realitatea.md
Două mașini au fost avariate după ce s-au lovit astăzi, 6 ianuarie, pe strada Bogdan Voievod, intersecție cu strada Florior din Capitală. Potrivit poliției, un automobil de model Tesla a tamponat un Volvo, în circumstanțe care urmează a fi stabilite de oamenii legii. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane rănite. Alte circumstanțe sunt în […] Articolul FOTO O Tesla și un Volvo s-au lovit violent în Capitală. Polițiștii, la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Două persoane, tată și fiu, au murit după ce s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad # Realitatea.md
Două persoane și-au pierdut viața marți, 6 ianuarie, la Arad, România, după ce au căzut de pe un bloc cu zece etaje, situat în centrul orașului. Victimele sunt doi bărbați, de 27 și 57 de ani, care poartă același nume și, potrivit informațiilor preliminare, ar fi tată și fiu, transmite Antena3 CNN. Criminaliștii s-au deplasat […] Articolul Două persoane, tată și fiu, au murit după ce s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:40
Primarul localității din Crans-Montana, unde a avut loc tragedia chiar în noaptea de Revelion, soldată cu 40 de morți și peste o sută de răniți, a declarat că nu s-au efectuat verificări ale siguranței la incendiu la barul „Le Constellation” timp de cinci ani. „Nu au existat inspecții între 2020 și 2025”, a precizat Nicolas […] Articolul Tragedie de Revelion: barul din Crans-Montana nu fusese verificat timp de 5 ani apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Aeroportul Chișinău, an record în 2025: Șase milioane de pasageri, Istanbul – destinația preferată # Realitatea.md
Traficul total de pasageri pe Aeroportul Internațional Chișinău, în perioada de 12 luni a anului 2025, a constituit 6,08 milioane de pasageri, față de 4,1 milioane în anul 2024, scrie BANI.MD. Planul anual a fost realizat în proporție de 106,8%, ceea ce reprezintă o creștere de 46,8% față de anul precedent, respectiv +1.938.018 pasageri. Fluxul de […] Articolul Aeroportul Chișinău, an record în 2025: Șase milioane de pasageri, Istanbul – destinația preferată apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Un autovehicul a fost distrus parțial după ce a fost cuprins, în această dimineață, 6 ianuarie, de un incendiu. Incidentul a avut loc în satul Troița Nouă, raionul Anenii Noi. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, flăcările au distrus 80% din automobilul de model Ford Transit. Din […] Articolul VIDEO Flăcări puternice pe un traseu din țară. Un microbuz a fost cuprins de foc apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Un autoturism a derapat și a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului, în timpul unei depășiri, pe un carosabil acoperit cu zăpadă și polei, într-o zonă din Moldova. Mai mult de atât, la bordul mașinii se afla și un copil Din primele informații, șoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza condițiilor meteo nefavorabile. […] Articolul MOMENTUL în care un șofer pierde controlul volanului în timpul unei depășiri apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
De Crăciun pe stil vechi și în ziua următoare, circulația unor rute de autobuz din Chișinău va fi modificată. Potrivit Primăriei Chișinău, mai multe rute vor fi suspendate temporar în această perioadă. Astfel, pe 7 ianuarie nu vor circula autobuzele de pe rutele nr. 12, 18b, 50 și 52, iar pe 8 ianuarie vor fi […] Articolul Autobuzele din Chișinău vor circula după un program special pe 7 și 8 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Pacient cu sentință penală de la Spitalul de Psihiatrie Timiș a evadat cu autoturismul unui angajat # Realitatea.md
Un deținut în vârstă de 48 de ani, internat la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, județul Timiș, România, a evadat luni seara, în jurul orei 21:30, folosind mașina unui angajat al spitalului, potrivit autorităților, citate de presa română. Polițiștii au fost alertați de medicul de gardă al unității din spital și […] Articolul Pacient cu sentință penală de la Spitalul de Psihiatrie Timiș a evadat cu autoturismul unui angajat apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Ghețuș, polei și ploi pe întreg teritoriul Moldovei. Codul galben, valabil până vineri # Realitatea.md
Meteorologii au emis cod galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ pe întreg teritoriul Moldovei. Avertizarea meteo este valabilă de miercuri, 7 ianuarie, ora 01:00, până vineri, 9 ianuarie, ora 14:00. „Pe 7–8 ianuarie, în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie pe arii extinse, se va semnala polei, iar pe drumuri […] Articolul Ghețuș, polei și ploi pe întreg teritoriul Moldovei. Codul galben, valabil până vineri apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Viktor Orban critică dur Ucraina și UE, numindu-l pe Zelenski „pitic care cerșește mâncare” # Realitatea.md
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a lansat marți, 6 ianuarie, noi critici dure la adresa Ucrainei, a președintelui Volodimir Zelenski și a Uniunii Europene, printr-o postare pe Facebook. El a descris planul de înarmare a Europei și sprijinul financiar pentru Ucraina drept „o sumă scandaloasă de bani”, transmite stirileprotv.ro. Orban a comentat proiectul ReArm, privind bugetul […] Articolul Viktor Orban critică dur Ucraina și UE, numindu-l pe Zelenski „pitic care cerșește mâncare” apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Nestlé a anunțat retragerea de pe piață a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari, din mărcile SMA, BEBA și NAN, comercializate în mai multe țări europene. Măsura este una preventivă și a fost luată din cauza posibilei prezențe a unei toxine care poate provoca greață, vărsături și crampe abdominale. Compania precizează că până […] Articolul Nestlé avertizează părinții și retrage lapte praf pentru bebeluși apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Cazurile de gripă sezonieră, în continuă creștere. Peste 360 de îmbolnăviri într-o săptămână # Realitatea.md
În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, ANSP a înregistrat 363 de cazuri de gripă sezonieră, cu 40% mai multe față de săptămâna precedentă. Cele mai mai multe cazuri au fost raportate în municipiul Chișinău – 281, urmate 15 cazuri în Bălți, 10 în Glodeni, 7 în Florești și Comrat, 6 în Ialoveni, […] Articolul Cazurile de gripă sezonieră, în continuă creștere. Peste 360 de îmbolnăviri într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Opoziționara venezueleană Maria Corina Machado a declarat că este dispusă să împartă Premiul Nobel pentru Pace cu președintele Donald Trump, pe care l-a lăudat în emisiunea Fox News. Ea a numit gestul „un pas istoric pentru tranziția democratică din Venezuela”. Trump a negat însă că decizia sa privind Venezuela ar fi fost influențată de premiu […] Articolul VIDEO Machado, gata să-i ofere lui Trump Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Veaceslav Platon a depus o cerere la instanță prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul de fraudă bancară în care este judecat fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc. Potrivit cererii înaintate la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Platon cere ca audierea să aibă loc prin videoconferință. Numele acestuia a fost menționat în […] Articolul Platon vrea să fie audiat în dosarul fraudei bancare. Reacția lui Rogac apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:40
VIDEO Haos pe aeroporturi și drumuri în Europa: zăpada blochează Franța, Olanda și UK # Realitatea.md
Zăpada căzută abundent luni, 5 ianuarie, a perturbat transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda, afectând aeroporturi, trenuri și drumuri, iar meteorologii avertizează că problemele ar putea continua şi marţi, 6 ianuarie, relatează AFP şi Reuters, citate de Digi24. În Franţa, principalele aeroporturi pariziene, Charles-de-Gaulle şi Orly, au fost afectate de stratul de zăpadă, companiile […] Articolul VIDEO Haos pe aeroporturi și drumuri în Europa: zăpada blochează Franța, Olanda și UK apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Un bărbat din nordul țării, condamnat la 25 de ani de închisoare. A abuzat sexual doi minori # Realitatea.md
Un bărbat de 40 de ani din nordul țării a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Faptele au fost comise în perioada 2021-2023. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în intervalul menționat, persoana era într-o relație de concubinaj cu o femeie și a abuzat sexual fiica acesteia, […] Articolul Un bărbat din nordul țării, condamnat la 25 de ani de închisoare. A abuzat sexual doi minori apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
În perioada Crăciunului pe stil vechi, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să dea dovadă de prudență sporită în utilizarea surselor de foc, în special a sobelor, cazanelor și altor sisteme de încălzire a locuințelor. Specialiștii recomandă aerisirea constantă a încăperilor și menținerea liberă a canalelor de evacuare a fumului. De asemenea, […] Articolul Prudență sporită de Nașterea Domnului: IGSU vine cu recomandări către cetățeni apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Dosarul Plahotniuc, într-o fază avansată: procurorii speră la finalizarea cauzei în acest an # Realitatea.md
Dosarul privind frauda bancară în care este învinuit fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, se află într-o fază avansată de examinare în instanță, iar din perspectiva acuzării, probele indică spre o soluție de condamnare. O spune procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, care a precizat că procurorii își doresc ca dosarul să aibă o finalitate […] Articolul VIDEO Dosarul Plahotniuc, într-o fază avansată: procurorii speră la finalizarea cauzei în acest an apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor în cazul Elenei Cazacov, acuzator în dosarul de învinuire a fostului deputat Constantin Țuțu. De asemenea, a fost aprobat și raportul de evaluare al lui Ghenadi Epure, procuror care a instrumentat dosarele în care au fost condamnate fosta deputată Marina Tauber și bașcana […] Articolul Procurorii Elena Cazacov și Ghennadi Epure trec evaluarea CSP apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, efectuează astăzi, 6 ianuarie, o vizită oficială la Paris, unde va participa la reuniunea „Coaliției celor Hotărâți” și se va întâlni cu omologul său francez, Emmanuel Macron, transmite presa ucraineană. La Palatul Elysee, președintele Macron îi va găzdui pe Zelenski și pe reprezentanții speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, […] Articolul Summit internațional la Paris: „Coaliția celor Hotărâți” se reunește pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie. Decizia a fost luată marți de Consiliul Superior al Procurorilor, care a stabilit că adunarea se va desfășura online, iar votul va fi organizat electronic, transmite IPN. Președintele CSP, Dumitru Obadă, a precizat că formatul online a fost ales pentru a evita întreruperea activității curente […] Articolul Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului”: Plahotniuc, absent. Urmăriți pe Rlive.md # Realitatea.md
O nouă ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului”, în care este vizat Vladimir Plahotniuc, are loc marți, 6 ianuarie. În cadrul ședinței urmează să fie audiați trei martori. La această oră este audiată notara Olga Bondarciuc, după ce anterior a fost audiată Alina Deleanu. Ședința de astăzi are loc în lipsa inculpatului Vlad Plahotniuc, […] Articolul Ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului”: Plahotniuc, absent. Urmăriți pe Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Consiliul Municipal Chișinău se va întruni în ședință la data de 20 ianuarie, la inițiativa consilierilor Fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativa Națională și a executivului Primăriei Chișinău. Convocarea are loc în baza unui demers oficial înaintat autorităților municipale. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse mai multe subiecte prioritare, printre care implementarea proiectului de eficiență […] Articolul Consiliul Municipal Chișinău, convocat în ședință pe 20 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Un incendiu izbucnit într-un bloc locativ din capitală a impus evacuarea a 32 de persoane, care riscau să se intoxice cu fum, potrivit informațiilor furnizate de autorități. Cazul a avut loc în noaptea de 6 ianuarie 2025, într-un bloc de locuințe cu 16 nivele situat pe strada Unirii Principatelor 1, din municipiul Chișinău. Conform autorităților, […] Articolul Incendiu într-un bloc din Chișinău: 32 de persoane evacuate din cauza fumului apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Tăcerea Chișinăului în dosarul venezuelean: necesitate strategică sau aliniere diplomatică. Declarații la Realitatea TV # Realitatea.md
Republica Moldova a ales discreția în contextul intervenției Statelor Unite în Venezuela. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV consideră această decizie drept una calculată care poate fi, în acest moment, o strategie de securitate și de aliniere geopolitică. Jurnalistul Ion Terguță susține că tăcerea Chișinăului este o formă de autoprotecție, în situația în […] Articolul Tăcerea Chișinăului în dosarul venezuelean: necesitate strategică sau aliniere diplomatică. Declarații la Realitatea TV apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Ambulanțe și mașini, blocate pe drumuri din cauza ghețușului. Zeci de intervenții ale salvatorilor # Realitatea.md
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 45 de cazuri în întreaga țară, din cauza ghețușului, ninsorii și drumurilor alunecoase. Cele mai multe misiuni au vizat deblocarea și tractarea mașinilor rămase blocate, inclusiv a unor ambulanțe aflate în misiune. Intervenții au avut loc în mai multe localități, printre care Chișcăreni (Sângerei), […] Articolul Ambulanțe și mașini, blocate pe drumuri din cauza ghețușului. Zeci de intervenții ale salvatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Focuri de armă lângă palatul prezidențial din Caracas, după ce Delcy Rodriguez a depus jurământul # Realitatea.md
Mai multe focuri de armă au fost raportate în apropierea palatului prezidențial Miraflores din Caracas, în această noapte, la doar câteva zile după capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele SUA. Videoclipuri distribuite pe rețele au arătat vehicule blindate ale forțelor de securitate deplasându-se pe străzile din jurul palatului, în timp ce în fundal se […] Articolul VIDEO Focuri de armă lângă palatul prezidențial din Caracas, după ce Delcy Rodriguez a depus jurământul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:40
Fermierii ies la protest în zona satului Negureni. Drumul spre Telenești ar putea fi blocat # Realitatea.md
Poliția anunță că agricultorii vor ieși astăzi, 6 ianuarie la protest începând cu ora 11:00, pe traseul Chișinău–Soroca, în zona satului Negureni, cu posibila implicare a tractoarelor. Acțiunea ar putea afecta circulația rutieră pe traseul Negureni–Telenești. Protestul are drept scop atragerea atenției asupra dificultăților economice cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii invocă nivelul ridicat […] Articolul Fermierii ies la protest în zona satului Negureni. Drumul spre Telenești ar putea fi blocat apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Dosarul mitei pentru locuri în cimitir: Patru bărbați, inclusiv un preot, riscă închisoare # Realitatea.md
Locurile de înhumare din cimitirul „Sfântul Lazăr” au fost folosite într-o schemă de corupție, iar patru bărbați, printre care trei persoane publice și un preot, au fost trimiși în judecată pentru că ar fi cerut bani ilegal de la rudele persoanelor decedate. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, unul dintre inculpați, angajat al administrației cimitirului, ar fi […] Articolul Dosarul mitei pentru locuri în cimitir: Patru bărbați, inclusiv un preot, riscă închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Un serviciu online pentru antreprenorii independenți a fost lansat de Agenția Servicii Publice, pentru a simplifica înregistrarea antreprenorilor independenți. Serviciul este destinat celor care vor să lucreze pe cont propriu, în special în domeniul prestării de servicii, în activitățile permise de lege. Cererea se depune exclusiv online, pe Portalul Serviciilor Publice, iar pentru acces este […] Articolul Tot mai ușor să fii antreprenor independent. ASP a lansat un serviciu online apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
În ultimele 24 de ore, polițiștii au fost pe drumurile din întreaga țară zi și noapte, ajutând șoferii în situațiile create de condițiile meteo dificile. Aceștia au dirijat traficul, au oferit sprijin șoferilor și au intervenit acolo unde a fost nevoie. Marți dimineața, în mai multe zone ale țării persistă ceața, iar conducătorii auto […] Articolul Polițiștii au muncit zi și noapte în ultimele 24 de ore, pentru siguranța șoferilor apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Iute câștigă licitația de stat din Ucraina pentru crearea unei bănci digitale Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, va înființa o entitate juridică în Ucraina și se pregătește să intre pe piață prin lansarea unei bănci digitale, procesul fiind condiționat de obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare. • Aproximativ 13.000 de clienți vor […] Articolul Iute câștigă licitația de stat din Ucraina pentru crearea unei bănci digitale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
08:20
O mașină a derapat și s-a oprit într-un gard, după ce nu a reușit să urce un deal din cauza gheții formate pe carosabil. Incidentul s-a produs ieri seara și este valabil și astăzi pe strada Sadoveanu din orașul Durlești, municipiul Chișinău, unde drumul a devenit extrem de alunecos. Potrivit martorilor, gheața este foarte pronunțată […] Articolul Din cauza gheții, o mașină a alunecat înapoi și s-a oprit într-un gard, la Durlești apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Pana de curent din Berlin, catalogată act terorist de primar. Mii de familii rămâm fără electricitate și căldură # Realitatea.md
Zeci de mii de familii din Berlin sunt în continuare fără electricitate, după ce persoane încă neidentificate au incendiat mai multe cabluri, săptămâna trecută, informează știrileprotv.ro. Primarul a catalogat incidentul drept un act de terorism și a declarat că infrastructura a fost atacată de un grup extremist de stânga. De anchetă se ocupă poliția berlineză, […] Articolul Pana de curent din Berlin, catalogată act terorist de primar. Mii de familii rămâm fără electricitate și căldură apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Liderii europeni, divizați în fața noii ordini globale după intervenția din Venezuela # Realitatea.md
Liderii europeni au părut divizați și ezitanți în reacțiile lor la înlăturarea președintelui autoritar al Venezuelei, Nicolás Maduro, încercând să salute sfârșitul regimului său, dar și să apere principiile dreptului internațional, care nu par să permită Statelor Unite să-l captureze pe Maduro, să preia conducerea țării și să anunțe controlul asupra industriei sale petroliere, informează […] Articolul Liderii europeni, divizați în fața noii ordini globale după intervenția din Venezuela apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
IGSU: Intervenții pentru cinci derapaje auto, inclusiv o ambulanță, din cauza vremii # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că pe parcursul zilei de 5 ianuarie au fost înregistrate cinci cazuri de blocare și derapare a mijloacelor de transport pe carosabil, inclusiv o ambulanță, din cauza condițiilor meteo dificile. De asemenea, poliția informează că depistează, în continuare, în trafic, șoferi care nu și-au echipat automobilele […] Articolul IGSU: Intervenții pentru cinci derapaje auto, inclusiv o ambulanță, din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
UE – principala destinație pentru absolvenții transnistreni cu diplome de model neutru # Realitatea.md
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru continuarea studiilor superioare peste hotare în cazul tinerilor din regiunea transnistreană care solicită diplome de model neutru. Timp de aproape opt ani, în perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de astfel de documente, transmite IPN. Potrivit datelor Biroului […] Articolul UE – principala destinație pentru absolvenții transnistreni cu diplome de model neutru apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Maduro a pledat nevinovat la New York, iar Rusia cere eliberarea sa „de urgență” și acuză SUA de neocolonialism # Realitatea.md
Nicolas Maduro, a pledat „nevinovat”, luni, 5 ianuarie curent, la acuzaţiile de narcoterorism, la trei zile după ce a fost capturat de americani și adus forțat la New York pentru a fi judecat, informează antena3.ro. Fostul dictator a pledat „nevinovat” în faţa tribunalului federal din New York la patru capete de acuzare, care includ narco-terorism, […] Articolul Maduro a pledat nevinovat la New York, iar Rusia cere eliberarea sa „de urgență” și acuză SUA de neocolonialism apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Sistemul eRețeta, modernizat: 14 funcționalități noi pentru acces mai ușor la medicamente compensate # Realitatea.md
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost actualizat cu 14 funcționalități noi, menite să eficientizeze procesul de prescriere și eliberare a tratamentelor compensate. Modernizarea contribuie la reducerea erorilor de completare și permite aplicarea automată a plafoanelor și regulilor de compensare, îmbunătățind astfel accesul pacienților la medicamente. Potrivit Ministerului Sănătății, noile funcționalități […] Articolul Sistemul eRețeta, modernizat: 14 funcționalități noi pentru acces mai ușor la medicamente compensate apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
„Haideți să fim uniți”. Ion Ceban îndeamnă la solidaritate în contextul vremii dificile # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, spune că, în perioadele cu condiții meteo dificile, este importantă colaborarea dintre autorități, poliție, cetățeni și mass-media, pentru siguranța oamenilor și prevenirea situațiilor de risc. „În fiecare an, în perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă, atât la nivel central și local, a poliției, cât […] Articolul „Haideți să fim uniți”. Ion Ceban îndeamnă la solidaritate în contextul vremii dificile apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Circa 2300 de copii refugiați din Ucraina învață în școlile și grădinițele din Chișinău # Realitatea.md
În prezent, 2.272 de copii refugiați din Ucraina sunt integrați în instituțiile educaționale din municipiul Chișinău, potrivit datelor Direcției generale educație, tineret și sport. Dintre aceștia, 1.777 de elevi frecventează școlile și liceele din capitală, iar 485 de copii sunt înscriși în grădinițe și instituții preșcolare. Potrivit autorităților municipale, acești elevi și preșcolari beneficiază de […] Articolul Circa 2300 de copii refugiați din Ucraina învață în școlile și grădinițele din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
„Haideți să fim uniți”. Ivan Ceban îndeamnă la solidaritate în contextul vremii dificile # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ivan Ceban, spune că, în perioadele cu condiții meteo dificile, este importantă colaborarea dintre autorități, poliție, cetățeni și mass-media, pentru siguranța oamenilor și prevenirea situațiilor de risc. „În fiecare an, în perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă, atât la nivel central și local, a poliției, cât […] Articolul „Haideți să fim uniți”. Ivan Ceban îndeamnă la solidaritate în contextul vremii dificile apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.