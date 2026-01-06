Când ai totul, primești doi porci. Cadoul neașteptat primit de Emilian Crețu la 39 de ani

15:00

Două persoane și-au pierdut viața marți, 6 ianuarie, la Arad, România, după ce au căzut de pe un bloc cu zece etaje, situat în centrul orașului. Victimele sunt doi bărbați, de 27 și 57 de ani, care poartă același nume și, potrivit informațiilor preliminare, ar fi tată și fiu, transmite Antena3 CNN. Criminaliștii s-au deplasat […] Articolul Două persoane, tată și fiu, au murit după ce s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad apare prima dată în Realitatea.md.