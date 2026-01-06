Aeroportul Chișinău, an record în 2025: Șase milioane de pasageri, Istanbul – destinația preferată

17:10

Pentru 2026, se planifică cheltuieli de 720.000 de lei ca să fie păzită non-stop o clădire de pe str. Mitropolit Bănulescu Bodoni. Ministerul Culturii a anunțat licitație pentru a securiza edificiul din centrul Capitalei. Este vorba despre construcția de pe str. M. G. Bănulescu-Bodoni 35. Autoritățile intenționează să restaureze clădirea. Anterior, s-a anunțat că au […]