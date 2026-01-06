Summit internațional la Paris: „Coaliția celor Hotărâți” se reunește pentru Ucraina

15:20

În 2025, Parlamentul a fost vizitat de circa 13.500 de persoane. Peste 10.000 dintre ele au avut parte de tururi ghidate, iar celelalte au participat la evenimentele organizate în sediul instituției. Mai mult de jumătate dintre vizitatori au fost elevi și studenți. Printre musafirii Legislativului au fost și peste 450 de cetățeni străini, veniți din […]