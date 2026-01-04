Gabrielle Coco Chanel a locuit într-un hotel de lux în ultimii 30 de ani de viață. Cum arată apartamentul și cât costă

13:10

Exportul de gaze către Republica Moldova, prin gazoductul Iași – Ungheni, atinge astăzi 6 milioane metri cubi, maximul absolut de capacitate al conductei, scrie economedia.ro. Jurnaliștii români precizează că țara noastră are ca unică sursă de aprovizionare România, atât ca import de gaze de peste Prut, cât și ca oferirea de spațiu de depozitare subterană […] Articolul Gaz la limită pentru Moldova: conducta Iași–Ungheni funcționează la capacitate maximă apare prima dată în Bani.md.