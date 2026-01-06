Ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului”: Plahotniuc, absent. Urmăriți pe Rlive.md
Realitatea.md, 6 ianuarie 2026 11:30
O nouă ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului”, în care este vizat Vladimir Plahotniuc, are loc marți, 6 ianuarie. În cadrul ședinței urmează să fie audiați trei martori. La această oră este audiată notara Olga Bondarciuc, după ce anterior a fost audiată Alina Deleanu. Ședința de astăzi are loc în lipsa inculpatului Vlad Plahotniuc, […] Articolul Ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului”: Plahotniuc, absent. Urmăriți pe Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 10 minute
11:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, efectuează astăzi, 6 ianuarie, o vizită oficială la Paris, unde va participa la reuniunea „Coaliției celor Hotărâți” și se va întâlni cu omologul său francez, Emmanuel Macron, transmite presa ucraineană. La Palatul Elysee, președintele Macron îi va găzdui pe Zelenski și pe reprezentanții speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, […] Articolul Summit internațional la Paris: „Coaliția celor Hotărâți” se reunește pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:30
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie. Decizia a fost luată marți de Consiliul Superior al Procurorilor, care a stabilit că adunarea se va desfășura online, iar votul va fi organizat electronic, transmite IPN. Președintele CSP, Dumitru Obadă, a precizat că formatul online a fost ales pentru a evita întreruperea activității curente […] Articolul Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului”: Plahotniuc, absent. Urmăriți pe Rlive.md # Realitatea.md
11:20
Consiliul Municipal Chișinău se va întruni în ședință la data de 20 ianuarie, la inițiativa consilierilor Fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativa Națională și a executivului Primăriei Chișinău. Convocarea are loc în baza unui demers oficial înaintat autorităților municipale. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse mai multe subiecte prioritare, printre care implementarea proiectului de eficiență […] Articolul Consiliul Municipal Chișinău, convocat în ședință pe 20 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Un incendiu izbucnit într-un bloc locativ din capitală a impus evacuarea a 32 de persoane, care riscau să se intoxice cu fum, potrivit informațiilor furnizate de autorități. Cazul a avut loc în noaptea de 6 ianuarie 2025, într-un bloc de locuințe cu 16 nivele situat pe strada Unirii Principatelor 1, din municipiul Chișinău. Conform autorităților, […] Articolul Incendiu într-un bloc din Chișinău: 32 de persoane evacuate din cauza fumului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:10
Tăcerea Chișinăului în dosarul venezuelean: necesitate strategică sau aliniere diplomatică. Declarații la Realitatea TV # Realitatea.md
Republica Moldova a ales discreția în contextul intervenției Statelor Unite în Venezuela. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV consideră această decizie drept una calculată care poate fi, în acest moment, o strategie de securitate și de aliniere geopolitică. Jurnalistul Ion Terguță susține că tăcerea Chișinăului este o formă de autoprotecție, în situația în […] Articolul Tăcerea Chișinăului în dosarul venezuelean: necesitate strategică sau aliniere diplomatică. Declarații la Realitatea TV apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Ambulanțe și mașini, blocate pe drumuri din cauza ghețușului. Zeci de intervenții ale salvatorilor # Realitatea.md
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 45 de cazuri în întreaga țară, din cauza ghețușului, ninsorii și drumurilor alunecoase. Cele mai multe misiuni au vizat deblocarea și tractarea mașinilor rămase blocate, inclusiv a unor ambulanțe aflate în misiune. Intervenții au avut loc în mai multe localități, printre care Chișcăreni (Sângerei), […] Articolul Ambulanțe și mașini, blocate pe drumuri din cauza ghețușului. Zeci de intervenții ale salvatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Focuri de armă lângă palatul prezidențial din Caracas, după ce Delcy Rodriguez a depus jurământul # Realitatea.md
Mai multe focuri de armă au fost raportate în apropierea palatului prezidențial Miraflores din Caracas, în această noapte, la doar câteva zile după capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele SUA. Videoclipuri distribuite pe rețele au arătat vehicule blindate ale forțelor de securitate deplasându-se pe străzile din jurul palatului, în timp ce în fundal se […] Articolul VIDEO Focuri de armă lângă palatul prezidențial din Caracas, după ce Delcy Rodriguez a depus jurământul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:40
Fermierii ies la protest în zona satului Negureni. Drumul spre Telenești ar putea fi blocat # Realitatea.md
Poliția anunță că agricultorii vor ieși astăzi, 6 ianuarie la protest începând cu ora 11:00, pe traseul Chișinău–Soroca, în zona satului Negureni, cu posibila implicare a tractoarelor. Acțiunea ar putea afecta circulația rutieră pe traseul Negureni–Telenești. Protestul are drept scop atragerea atenției asupra dificultăților economice cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii invocă nivelul ridicat […] Articolul Fermierii ies la protest în zona satului Negureni. Drumul spre Telenești ar putea fi blocat apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Dosarul mitei pentru locuri în cimitir: Patru bărbați, inclusiv un preot, riscă închisoare # Realitatea.md
Locurile de înhumare din cimitirul „Sfântul Lazăr” au fost folosite într-o schemă de corupție, iar patru bărbați, printre care trei persoane publice și un preot, au fost trimiși în judecată pentru că ar fi cerut bani ilegal de la rudele persoanelor decedate. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, unul dintre inculpați, angajat al administrației cimitirului, ar fi […] Articolul Dosarul mitei pentru locuri în cimitir: Patru bărbați, inclusiv un preot, riscă închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Un serviciu online pentru antreprenorii independenți a fost lansat de Agenția Servicii Publice, pentru a simplifica înregistrarea antreprenorilor independenți. Serviciul este destinat celor care vor să lucreze pe cont propriu, în special în domeniul prestării de servicii, în activitățile permise de lege. Cererea se depune exclusiv online, pe Portalul Serviciilor Publice, iar pentru acces este […] Articolul Tot mai ușor să fii antreprenor independent. ASP a lansat un serviciu online apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:40
În ultimele 24 de ore, polițiștii au fost pe drumurile din întreaga țară zi și noapte, ajutând șoferii în situațiile create de condițiile meteo dificile. Aceștia au dirijat traficul, au oferit sprijin șoferilor și au intervenit acolo unde a fost nevoie. Marți dimineața, în mai multe zone ale țării persistă ceața, iar conducătorii auto […] Articolul Polițiștii au muncit zi și noapte în ultimele 24 de ore, pentru siguranța șoferilor apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Iute câștigă licitația de stat din Ucraina pentru crearea unei bănci digitale Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, va înființa o entitate juridică în Ucraina și se pregătește să intre pe piață prin lansarea unei bănci digitale, procesul fiind condiționat de obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare. • Aproximativ 13.000 de clienți vor […] Articolul Iute câștigă licitația de stat din Ucraina pentru crearea unei bănci digitale apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
O mașină a derapat și s-a oprit într-un gard, după ce nu a reușit să urce un deal din cauza gheții formate pe carosabil. Incidentul s-a produs ieri seara și este valabil și astăzi pe strada Sadoveanu din orașul Durlești, municipiul Chișinău, unde drumul a devenit extrem de alunecos. Potrivit martorilor, gheața este foarte pronunțată […] Articolul Din cauza gheții, o mașină a alunecat înapoi și s-a oprit într-un gard, la Durlești apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Pana de curent din Berlin, catalogată act terorist de primar. Mii de familii rămâm fără electricitate și căldură # Realitatea.md
Zeci de mii de familii din Berlin sunt în continuare fără electricitate, după ce persoane încă neidentificate au incendiat mai multe cabluri, săptămâna trecută, informează știrileprotv.ro. Primarul a catalogat incidentul drept un act de terorism și a declarat că infrastructura a fost atacată de un grup extremist de stânga. De anchetă se ocupă poliția berlineză, […] Articolul Pana de curent din Berlin, catalogată act terorist de primar. Mii de familii rămâm fără electricitate și căldură apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Liderii europeni, divizați în fața noii ordini globale după intervenția din Venezuela # Realitatea.md
Liderii europeni au părut divizați și ezitanți în reacțiile lor la înlăturarea președintelui autoritar al Venezuelei, Nicolás Maduro, încercând să salute sfârșitul regimului său, dar și să apere principiile dreptului internațional, care nu par să permită Statelor Unite să-l captureze pe Maduro, să preia conducerea țării și să anunțe controlul asupra industriei sale petroliere, informează […] Articolul Liderii europeni, divizați în fața noii ordini globale după intervenția din Venezuela apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:30
IGSU: Intervenții pentru cinci derapaje auto, inclusiv o ambulanță, din cauza vremii # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că pe parcursul zilei de 5 ianuarie au fost înregistrate cinci cazuri de blocare și derapare a mijloacelor de transport pe carosabil, inclusiv o ambulanță, din cauza condițiilor meteo dificile. De asemenea, poliția informează că depistează, în continuare, în trafic, șoferi care nu și-au echipat automobilele […] Articolul IGSU: Intervenții pentru cinci derapaje auto, inclusiv o ambulanță, din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
UE – principala destinație pentru absolvenții transnistreni cu diplome de model neutru # Realitatea.md
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru continuarea studiilor superioare peste hotare în cazul tinerilor din regiunea transnistreană care solicită diplome de model neutru. Timp de aproape opt ani, în perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de astfel de documente, transmite IPN. Potrivit datelor Biroului […] Articolul UE – principala destinație pentru absolvenții transnistreni cu diplome de model neutru apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Maduro a pledat nevinovat la New York, iar Rusia cere eliberarea sa „de urgență” și acuză SUA de neocolonialism # Realitatea.md
Nicolas Maduro, a pledat „nevinovat”, luni, 5 ianuarie curent, la acuzaţiile de narcoterorism, la trei zile după ce a fost capturat de americani și adus forțat la New York pentru a fi judecat, informează antena3.ro. Fostul dictator a pledat „nevinovat” în faţa tribunalului federal din New York la patru capete de acuzare, care includ narco-terorism, […] Articolul Maduro a pledat nevinovat la New York, iar Rusia cere eliberarea sa „de urgență” și acuză SUA de neocolonialism apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Sistemul eRețeta, modernizat: 14 funcționalități noi pentru acces mai ușor la medicamente compensate # Realitatea.md
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost actualizat cu 14 funcționalități noi, menite să eficientizeze procesul de prescriere și eliberare a tratamentelor compensate. Modernizarea contribuie la reducerea erorilor de completare și permite aplicarea automată a plafoanelor și regulilor de compensare, îmbunătățind astfel accesul pacienților la medicamente. Potrivit Ministerului Sănătății, noile funcționalități […] Articolul Sistemul eRețeta, modernizat: 14 funcționalități noi pentru acces mai ușor la medicamente compensate apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
„Haideți să fim uniți”. Ion Ceban îndeamnă la solidaritate în contextul vremii dificile # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, spune că, în perioadele cu condiții meteo dificile, este importantă colaborarea dintre autorități, poliție, cetățeni și mass-media, pentru siguranța oamenilor și prevenirea situațiilor de risc. „În fiecare an, în perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă, atât la nivel central și local, a poliției, cât […] Articolul „Haideți să fim uniți”. Ion Ceban îndeamnă la solidaritate în contextul vremii dificile apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Circa 2300 de copii refugiați din Ucraina învață în școlile și grădinițele din Chișinău # Realitatea.md
În prezent, 2.272 de copii refugiați din Ucraina sunt integrați în instituțiile educaționale din municipiul Chișinău, potrivit datelor Direcției generale educație, tineret și sport. Dintre aceștia, 1.777 de elevi frecventează școlile și liceele din capitală, iar 485 de copii sunt înscriși în grădinițe și instituții preșcolare. Potrivit autorităților municipale, acești elevi și preșcolari beneficiază de […] Articolul Circa 2300 de copii refugiați din Ucraina învață în școlile și grădinițele din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
20:00
Carburanții se scumpesc în Republica Moldova chiar în ajunul Crăciunului pe stil vechi, potrivit noilor prețuri maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, pentru 6 ianuarie 2026, prețul maxim de comercializare a fost stabilit la: 22,02 lei/litru pentru benzina A95, în creștere cu 10 bani; 18,75 lei/litru pentru motorină, mai scumpă cu […] Articolul Carburanții se scumpesc în ajun de Crăciun pe stil vechi apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Părinții fetei de 13 ani, lăsată în spital de Revelion, riscă să fie decăzuți din drepturi părintești # Realitatea.md
Părinții fetei de 13 ani, care a fost lăsată în ajunul Revelionului la Spitalul Raional Căușeni, riscă să fie decăzuți din drepturile părintești. Aceștia au primit o perioadă de probă de 45 de zile, iar cei trei minori aflați în grija lor au fost luați din familie și plasați temporar la Spitalul Raional Căușeni. Ulterior, […] Articolul Părinții fetei de 13 ani, lăsată în spital de Revelion, riscă să fie decăzuți din drepturi părintești apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Primăria Chișinău anunță că serviciile municipale de profil și preturile continuă să intervină pe străzile Capitalei, pe trotuare, în stațiile de transport public și în zonele de acces. Autoritățile precizează că vremea rămâne instabilă, iar echipele municipale monitorizează permanent situația în teren și intervin ori de câte ori este necesar. Patrularea și intervențiile se desfășoară […] Articolul Vremea în Chișinău: Serviciile municipale, mobilizate zi și noapte apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Autoritățile au anunțat că drumul de ocolire din Grigoriopol a fost închis temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunță presa din regiune. Pe durata restricțiilor, întreg traficul rutier, inclusiv camioanele, va fi redirecționat prin oraș. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să-și planifice din timp traseul pentru a evita întârzierile. Restricțiile vor fi […] Articolul Drumul de ocolire din Grigoriopol, închis temporar din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Suspiciuni de sabotaj în Golful Finlandei: cablu strategic avariat de o navă rusească # Realitatea.md
O navă venită din Rusia este suspectată că a avariat un cablu submarin de telecomunicații în Golful Finlandei, care leagă Helsinki de Tallinn, anunță poliția finlandeză. Nava ar fi tras ancora pe fundul mării pe o distanță de zeci de kilometri, înainte de a lovi cablul. Autoritățile verifică dacă avaria a fost produsă intenționat. Pe […] Articolul Suspiciuni de sabotaj în Golful Finlandei: cablu strategic avariat de o navă rusească apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
VIDEO Kiev: o tânără, recrutată de ruși, reținută după ce a detonat mașina unui militar ucrainean # Realitatea.md
Autoritățile ucrainene au anunțat că, astăzi, 5 ianuarie, la Kiev, a fost reținută o tânără de 24 de ani, recruată de Rusia, care a detonat autoturismul unui militar. Potrivit anchetei, aceasta a acționat sub coordonarea unui agent rus, care îi furnizase explozibilul. Explozibilul a fost plasat sub mașina unui soldat al Gărzii Naționale din Ucraina, […] Articolul VIDEO Kiev: o tânără, recrutată de ruși, reținută după ce a detonat mașina unui militar ucrainean apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Conduceți prudent! Mai multe accidente s-au produs pe traseele naționale. Au derapat camioane și s-au inversat mașini # Realitatea.md
Mai multe accidente s-au produs pe traseele din țară, din cauza ninsorii și ghețușului. Oamenii legii anunță că există cazuri de derapare sau inversare a vehiculelor. Poliția Națională îndeamnă șoferii să manifeste prudență să în trafic. Conducătorii auto sunt rugați să adapteze viteza la condițiile vremii și să păstreze distanța. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Conduceți prudent! Mai multe accidente s-au produs pe traseele naționale. Au derapat camioane și s-au inversat mașini apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Guvernul Elveției a decis să înghețe cu efect imediat toate activele deținute pe teritoriul său de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și de apropiații săi. Autoritățile elvețiene au precizat că măsura are scopul de a preveni scoaterea fondurilor din țară sau transferul acestora în alte jurisdicții. Decizia a fost luată de Consiliul Federal elvețian, citat de […] Articolul Elveția îngheață pe teritoriul său activele lui Nicolas Maduro apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Zboruri suspendate în Yemen: peste 400 de turiști străini blocați pe insula Socotra din cauza conflictului # Realitatea.md
Peste 400 de turiști străini sunt blocați pe insula Socotra, din Yemen, după ce zborurile au fost anulate pe fondul tensiunilor și confruntărilor armate din țară, transmite Le Figaro. Traficul aerian din Yemen a fost perturbat de ciocnirile de pe continent dintre separatiștii Consiliului de Tranziție Sudic (STC), susținuți de Emiratele Arabe Unite, și forțele […] Articolul Zboruri suspendate în Yemen: peste 400 de turiști străini blocați pe insula Socotra din cauza conflictului apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Se caută pază 24/7 pentru o clădire veche din centrul Capitalei. Statul va cheltui în acest an 720.000 de lei # Realitatea.md
Pentru 2026, se planifică cheltuieli de 720.000 de lei ca să fie păzită non-stop o clădire de pe str. Mitropolit Bănulescu Bodoni. Ministerul Culturii a anunțat licitație pentru a securiza edificiul din centrul Capitalei. Este vorba despre construcția de pe str. M. G. Bănulescu-Bodoni 35. Autoritățile intenționează să restaureze clădirea. Anterior, s-a anunțat că au […] Articolul Se caută pază 24/7 pentru o clădire veche din centrul Capitalei. Statul va cheltui în acest an 720.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
161 de copaci tăiați ilegal la Criuleni și prejudiciu de 200 de mii de lei. Ministrul Mediului intervine # Realitatea.md
Inspectorii de mediu au descoperit 161 de arbori tăiați fără acte permisive în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după o sesizare primită de autorități. Potrivit inspectorilor, o parte dintre lucrări au fost prezentate drept simple curățări ale […] Articolul 161 de copaci tăiați ilegal la Criuleni și prejudiciu de 200 de mii de lei. Ministrul Mediului intervine apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Cetățenii ruși au fost îndemnați luni să evite călătoriile în Venezuela. Avertismentul a fost lansat după capturarea liderului de la Caracas, Nicolas Maduro, de către forțele militare americane. „Din cauza agresiunii armate a SUA împotriva Venezuelei și a amenințărilor cu atacuri repetate, cetățenilor ruși li se recomandă insistent să se abțină de la călătoriile în […] Articolul Căderea regimului lui Maduro: Rușii, îndemnați să evite călătoriile în Venezuela apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
„Au fost actori din Moldova și din afară”. Leancă, după ce a fost audiat în dosarul „furtul miliardului” # Realitatea.md
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat în ședință de judecată în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. După audiere, Leancă a făcut declarații pentru presă, transmite protv.md. Întrebat de jurnaliști ce își reproșează în legătură cu frauda bancară, fostul premier a declarat că singurul lucru pe care și-l asumă este faptul că nu […] Articolul „Au fost actori din Moldova și din afară”. Leancă, după ce a fost audiat în dosarul „furtul miliardului” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Comuniștii din Moldova sar în apărarea Venezuelei. Critică capturarea lui Maduro și vorbesc despre un precedent periculos # Realitatea.md
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a reacționat la intervenția Statelor Unite în Venezuela, declarându-se solidar cu „partidele comuniste frățești” și cu ceea ce numește „opinia publică progresistă mondială”, care condamnă acțiunea Washingtonului. Într-o declarație publică, formațiunea califică operațiunea americană drept „un act de agresiune armată” și o „tentativă de preluare ostilă a unui stat […] Articolul Comuniștii din Moldova sar în apărarea Venezuelei. Critică capturarea lui Maduro și vorbesc despre un precedent periculos apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
DOC Bostan, despre acuzațiile lui Chicu privind presupuse delapidări: Nu a fost înstrăinat vreun teren al statului # Realitatea.md
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, respinge acuzațiile deputatului Ion Chicu privind delapidările. Parlamentarul susținea la ședința de pe 29 decembrie a Legislativului că șeful instituției de învățământ superior ar fi renunțat în 2020 la un acord prin care o firmă de construcții urma să transmită universității spații dedicate studenților și ar fi […] Articolul DOC Bostan, despre acuzațiile lui Chicu privind presupuse delapidări: Nu a fost înstrăinat vreun teren al statului apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Cazare și masă gratuită pe o insulă din Grecia, în schimbul îngrijirii pisicilor fără stăpân. Care sunt regulile # Realitatea.md
Mica insulă grecească Syros, situată în centrul Mării Egee, în apropiere de portul Piraeus, găzduiește aproximativ 3.000 de pisici fără stăpân. De mai bine de trei decenii, organizații caritabile locale încearcă să gestioneze această situație prin programe de sterilizare și îngrijire, transmite Daily Mail. Una dintre aceste organizații este Syros Cats, activă încă din anii […] Articolul Cazare și masă gratuită pe o insulă din Grecia, în schimbul îngrijirii pisicilor fără stăpân. Care sunt regulile apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Atenție la gheața de pe râuri și bazine acvatice: risc crescut pentru populație și navigație # Realitatea.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează asupra menținerii formațiunilor de gheață pe râurile Prut și Nistru, precum și asupra variațiilor de nivel ale apei până pe 6 ianuarie, ora 08:00. Potrivit hidrologilor, pe râul Nistru, pe sectoarele Naslavcea – Camenca și Dubăsari – Răscăieți, nivelul apei va varia cu aproximativ 10 centimetri. În același timp, pe […] Articolul Atenție la gheața de pe râuri și bazine acvatice: risc crescut pentru populație și navigație apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Valiză plină cu țigări, depistată de vameși la Aeroport. Un tânăr de 29 de ani ducea 120 de pachete, fără a le declara # Realitatea.md
Un tânăr de 29 de ani a încercat să scoată din Moldova 120 de pachete de țigări, fără să le declare. Bărbatul urma să zboare de la Chișinău în Belgia. Vameșii și polițiștii de frontieră i-a dat peste cap planul. Aceștia au descoperit conținutul valizei în timpul controlului de specialitate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Valiză plină cu țigări, depistată de vameși la Aeroport. Un tânăr de 29 de ani ducea 120 de pachete, fără a le declara apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Poliția îi avertizează pe șoferi și pietoni că drumurile pot fi periculoase din cauza ninsorilor, ghețușului și poleiului. Șoferii sunt sfătuiți să meargă mai încet, să păstreze distanța față de alte mașini și să evite depășirile sau frânările bruște. De asemenea, este important ca mașinile să fie echipate corespunzător pentru iarnă și să fie folosite […] Articolul Vremea rea dă bătăi de cap! Poliția vine cu recomandări pentru șoferi și pietoni apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Fiul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a cerut unitate în rândul susținătorilor după ce tatăl său a fost capturat de autoritățile americane. „Vor ei să semene îndoială? Nu vor reuşi, nu pot reuşi, nu pot semăna îndoială. Se va vedea apoi, istoria va spune cine au fost trădătorii, istoria o va dezvălui, vom vedea”, a declarat […] Articolul Fiul lui Maduro cere unitate după capturarea tatălui său de SUA apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni, 5 ianuarie, o serie de schimbări la nivelul conducerii Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), ca parte a remanierii generale a administrației prezidențiale și a ministerelor. Zelenski a declarat pe rețelele sale că i-a cerut lui Vasile Maliuk, șeful SBU, să se concentreze mai mult pe operațiunile de […] Articolul Șeful SBU înlocuit în cadrul remanierii conducerii ucrainene apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
În 2025, Parlamentul a fost vizitat de circa 13.500 de persoane. Peste 10.000 dintre ele au avut parte de tururi ghidate, iar celelalte au participat la evenimentele organizate în sediul instituției. Mai mult de jumătate dintre vizitatori au fost elevi și studenți. Printre musafirii Legislativului au fost și peste 450 de cetățeni străini, veniți din […] Articolul Cine a vizitat Parlamentul în 2025? Instituția a avut circa 13.500 de „musafiri” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis două avertizări Cod Galben pentru următoarele zile, vizând poleiul, ghețușul și ceața densă, fenomene care pot crea dificultăți în trafic. Primul Cod Galben este valabil în perioada 5 ianuarie, ora 14:00 – 6 ianuarie, ora 10:00 și vizează poleiul și ghețușul. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va menține […] Articolul Coduri galbene în Republica Moldova: polei, ghețuș și ceață densă apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Serviciul Vamal rămâne principala sursă de venit la bugetul de stat. Aproape jumătate din bani vin de la frontieră # Realitatea.md
În primele 11 luni ale anului 2025, veniturile totale ale bugetului de stat au ajuns la 68,8 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 14,4% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Din această sumă, 67,9 miliarde de lei reprezintă venituri generale și colectate, iar alte 878,8 milioane de lei […] Articolul Serviciul Vamal rămâne principala sursă de venit la bugetul de stat. Aproape jumătate din bani vin de la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Zelenski: fosta vicepremieră a Canadei, Christia Freeland, devine consilieră economică la Kiev # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat astăzi, 5 ianuarie, că a numit-o pe fosta viceprim-ministră a Canadei, Christia Freeland, în funcția de consilieră pentru dezvoltare economică. Liderul de la Kiev a transmis informația pe rețelele sale sociale. „Astăzi, Kristia Freeland a fost numită consilieră pentru dezvoltare economică. Kristia are expertiză exact în aceste domenii și […] Articolul Zelenski: fosta vicepremieră a Canadei, Christia Freeland, devine consilieră economică la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
„M-a ademenit în beci și mi-a tras cu ciocanul în cap”. Mărturiile unui lucrător la ferma asasinului de la Anenii Noi # Realitatea.md
Un fost lucrător de la ferma lui Stepan Găină, bărbat suspectat de mai multe omoruri din raionul Anenii Noi, a povestit în cadrul emisiunii Life MD Documentary despre momentele de groază prin care a trecut, transmite unimedia.md. Serghei Clâcean, în vârstă de 40 de ani, spune că a fost atacat cu un ciocan, închis într-un […] Articolul „M-a ademenit în beci și mi-a tras cu ciocanul în cap”. Mărturiile unui lucrător la ferma asasinului de la Anenii Noi apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Rusia nu va participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano–Cortina, în Italia, între 6 și 22 februarie. Decizia nu va fi schimbată în nicio situație, a anunțat președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry. Oficialul a precizat că nici un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina nu […] Articolul Rusia nu va participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
