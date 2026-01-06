Ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului”: Plahotniuc, absent. Urmăriți pe Rlive.md

14:20

Un fost lucrător de la ferma lui Stepan Găină, bărbat suspectat de mai multe omoruri din raionul Anenii Noi, a povestit în cadrul emisiunii Life MD Documentary despre momentele de groază prin care a trecut, transmite unimedia.md. Serghei Clâcean, în vârstă de 40 de ani, spune că a fost atacat cu un ciocan, închis într-un […] Articolul „M-a ademenit în beci și mi-a tras cu ciocanul în cap”. Mărturiile unui lucrător la ferma asasinului de la Anenii Noi apare prima dată în Realitatea.md.